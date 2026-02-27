Кървава нощ: 133 убити и над 200 ранени афганистански военни в конфликта с Пакистан. Талибаните свалиха изтребител

Най-малко 133 афганистански военнослужещи са били убити и над 200 са ранени в резултат на граничния конфликт с Пакистан.
Това беше обявено от министъра на информацията на Ислямската република Атаула Тарар през X.
Според него пакистанската армия е унищожила 27 афганистански военни постове. Повредени са и над 80 единици военна техника, включително танкове, артилерия и бронетранспортьори.
„Отбранителни позиции на афганистанските талибани в Кабул, Пактия и Кандахар са били ударени и са възможни допълнителни жертви“, добави министърът.
Афганистанските сили свалиха самолет на пакистанските военновъздушни сили във въздушното пространство на Ислямското емирство, съобщи TOLO News.
По-рано пакистанските власти съобщиха за унищожаването на военни съоръжения в Кабул, както и в провинциите Кандахар и Пактия, в резултат на въздушни удари.
По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че Исламабад обявява „открита война“ на правителството на талибаните в Афганистан.
„Сега ще имаме открита война с вас. Ще бъде кървава война. Пакистанската армия не дойде отвъд морето. Ние сме ваши съседи, познаваме вашите времена“, написа той в имейл.
Министърът обвини правителството на талибаните, че „превръща Афганистан в индийска колония“, събира „терористи от цял свят и изнася тероризъм“ и „се превръща в марионетки на Индия“.
На 26 февруари афганистанските войски започнаха операции срещу Пакистан по линията Дюранд – в Хост, Пактия, Нуристан и няколко други района – в отговор на пакистанските атаки. Има жертви и от двете страни.
Мощни експлозии разтърси афганистанската столица Кабул, съобщи Ал Джазира. Експлозията беше последвана от интензивна стрелба, се казва в доклада.
Жителите на Кабул съобщават за шум от самолети и мощни експлозии в различни части на града, съобщава Tolo News в X. Към момента няма информация за евентуални жертви или щети.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хаха
Байганчовци вие няма ли с някой да се запуквате в скоро време?
03:30 27.02.2026
3 Данко Харсъзина
03:49 27.02.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
03:56 27.02.2026
5 койдазнай
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Те тия талибани на СССР противодействали, на САЩ противодействаха, сега явно на пакистанците противодействат. Те са по противодействието.
А кое е действието?
Коментиран от #6
04:30 27.02.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "койдазнай":Пакистанците също са талибани, но с ядрени бомби. Ще изплющят Кабул с атомни бомби, и след това ни пух, ни пера.
Коментиран от #8
04:40 27.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хихи
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":ще видим!?
Руснаците излезнаха от Афганистан с извода "С афганистанец можеш да си само приятел"
05:01 27.02.2026