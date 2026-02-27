Новини
Кървава нощ: 133 убити и над 200 ранени афганистански военни в конфликта с Пакистан. Талибаните свалиха изтребител

Кървава нощ: 133 убити и над 200 ранени афганистански военни в конфликта с Пакистан. Талибаните свалиха изтребител

27 Февруари, 2026 03:14, обновена 27 Февруари, 2026 04:40

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 133 афганистански военнослужещи са били убити и над 200 са ранени в резултат на граничния конфликт с Пакистан.

Това беше обявено от министъра на информацията на Ислямската република Атаула Тарар през X.

Според него пакистанската армия е унищожила 27 афганистански военни постове. Повредени са и над 80 единици военна техника, включително танкове, артилерия и бронетранспортьори.

„Отбранителни позиции на афганистанските талибани в Кабул, Пактия и Кандахар са били ударени и са възможни допълнителни жертви“, добави министърът.

Афганистанските сили свалиха самолет на пакистанските военновъздушни сили във въздушното пространство на Ислямското емирство, съобщи TOLO News.

По-рано пакистанските власти съобщиха за унищожаването на военни съоръжения в Кабул, както и в провинциите Кандахар и Пактия, в резултат на въздушни удари.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че Исламабад обявява „открита война“ на правителството на талибаните в Афганистан.

„Сега ще имаме открита война с вас. Ще бъде кървава война. Пакистанската армия не дойде отвъд морето. Ние сме ваши съседи, познаваме вашите времена“, написа той в имейл.

Министърът обвини правителството на талибаните, че „превръща Афганистан в индийска колония“, събира „терористи от цял ​​свят и изнася тероризъм“ и „се превръща в марионетки на Индия“.

На 26 февруари афганистанските войски започнаха операции срещу Пакистан по линията Дюранд – в Хост, Пактия, Нуристан и няколко други района – в отговор на пакистанските атаки. Има жертви и от двете страни.

Мощни експлозии разтърси афганистанската столица Кабул, съобщи Ал Джазира. Експлозията беше последвана от интензивна стрелба, се казва в доклада.

Жителите на Кабул съобщават за шум от самолети и мощни експлозии в различни части на града, съобщава Tolo News в X. Към момента няма информация за евентуални жертви или щети.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    0 3 Отговор
    "Всички го харесаха" момент... когато подчуеци се изтребват взаимно.

    Байганчовци вие няма ли с някой да се запуквате в скоро време?

    03:30 27.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    Руснаците и Американците не успяха, но пакистанците ще им разкатаят фамилията на талибаните. Всъщност талибаните ги създаде Пакистан. Той ще ги и унищожи.

    03:49 27.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Талибан - студент/ученик в пакистанско религиозно училище. Пакистанците създадоха талубаните а американците ги въоръжиха за да противодействат на СССР.

    Коментиран от #5

    03:56 27.02.2026

  • 5 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Те тия талибани на СССР противодействали, на САЩ противодействаха, сега явно на пакистанците противодействат. Те са по противодействието.
    А кое е действието?

    Коментиран от #6

    04:30 27.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Пакистанците също са талибани, но с ядрени бомби. Ще изплющят Кабул с атомни бомби, и след това ни пух, ни пера.

    Коментиран от #8

    04:40 27.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    ще видим!?
    Руснаците излезнаха от Афганистан с извода "С афганистанец можеш да си само приятел"

    05:01 27.02.2026

