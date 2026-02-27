Кървава нощ: 133 убити и над 200 ранени афганистански военни в конфликта с Пакистан. Талибаните свалиха изтребител

Най-малко 133 афганистански военнослужещи са били убити и над 200 са ранени в резултат на граничния конфликт с Пакистан.

Това беше обявено от министъра на информацията на Ислямската република Атаула Тарар през X.

Според него пакистанската армия е унищожила 27 афганистански военни постове. Повредени са и над 80 единици военна техника, включително танкове, артилерия и бронетранспортьори.

„Отбранителни позиции на афганистанските талибани в Кабул, Пактия и Кандахар са били ударени и са възможни допълнителни жертви“, добави министърът.

Афганистанските сили свалиха самолет на пакистанските военновъздушни сили във въздушното пространство на Ислямското емирство, съобщи TOLO News.

По-рано пакистанските власти съобщиха за унищожаването на военни съоръжения в Кабул, както и в провинциите Кандахар и Пактия, в резултат на въздушни удари.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че Исламабад обявява „открита война“ на правителството на талибаните в Афганистан.

„Сега ще имаме открита война с вас. Ще бъде кървава война. Пакистанската армия не дойде отвъд морето. Ние сме ваши съседи, познаваме вашите времена“, написа той в имейл.

Министърът обвини правителството на талибаните, че „превръща Афганистан в индийска колония“, събира „терористи от цял ​​свят и изнася тероризъм“ и „се превръща в марионетки на Индия“.

На 26 февруари афганистанските войски започнаха операции срещу Пакистан по линията Дюранд – в Хост, Пактия, Нуристан и няколко други района – в отговор на пакистанските атаки. Има жертви и от двете страни.

Мощни експлозии разтърси афганистанската столица Кабул, съобщи Ал Джазира. Експлозията беше последвана от интензивна стрелба, се казва в доклада.

Жителите на Кабул съобщават за шум от самолети и мощни експлозии в различни части на града, съобщава Tolo News в X. Към момента няма информация за евентуални жертви или щети.