И всички ядоха и се наситиха… (Румен Радев, глава 1)

Марк Глава 6
34 И Исус като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща.
35 И когато беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено, и вече е късно;
36 разпусни ги за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене.
37 А Той в отговор им рече: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим за двеста пенязи хляб и да им дадем да ядат?
38 А Той им каза: Колко хляба имате? Идете вижте. И като узнаха, казаха: Пет и две риби.
39 И заповяда им да насядат всички на групи по зелената трева.
40 И те насядаха на редици, по сто и по петдесет.
41 И като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките.
42 И всички ядоха и се наситиха.
43 И дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите.
44 А ония, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.
Из Румен Радев, глава 1
Политиката обича чудесата. Особено онези, при които множеството е нахранено, редиците са подредени, а накрая кутийте с бюлетини са пълни. В българския политически пейзаж днес Румен Радев не лови просто с една въдица – той хвърля мрежа в електоралното море. И каквото влезе вътре, е добре дошло. Стратегията не е да се разчита на тясна партийна ниша, а да се обхване възможно най-широк периметър – разочаровани, протестно настроени, национално чувствителни, социално тревожни, институционално скептични. Мрежа, а не кука.
Тази тактика има логика в условия на фрагментиран парламент и уморено общество. Когато хората са „като овце, които нямат пастир“, те търсят фигура, а не платформа. Търсят тон, а не детайл. В този смисъл около Радев се създава пространство на неизвестното – проект, който още не е напълно изговорен, не е структурно оформен, не е натоварен с конкретни коалиционни ангажименти. Точно това неизвестно в момента му носи условна преднина – говори се за 10%. Но неизвестността е ресурс с кратък живот.
Високата избирателна активност може да се окаже решаващият фактор. Тя традиционно изтласква малките партии към периферията. Когато масовият избирател се мобилизира, протестните формации без стабилно ядро започват да губят кислород. Прагът за влизане се качва, фрагментацията намалява, а политическата сцена се консолидира около по-големи играчи. Ако активността наистина е висока, част от дребните субекти ще изпаднат от парламентарната аритметика. Това автоматично увеличава тежестта на първите.
Но тук идва парадоксът. Преднината на Радев ще започне да се топи в момента, в който той започне да говори като лидер на конкретен политически проект. Досега той можеше да бъде надпартиен коректив, институционален критик, морален арбитър. В кампанията обаче всяка дума ще бъде позиция, всяка позиция – линия на разделение.
Когато мрежата е широка, тя събира различни видове риба. Но когато започнеш да я вадиш, неизбежно част от улова се изплъзва.
Радев ще отвори фронтове за атака – по геополитика, по икономика, по кадрови решения, по предишни служебни управления. Ще му бъдат задавани въпроси, на които досега не се е налагало да отговаря в партиен контекст. Ще се търсят противоречия между думи и действия. Това е нормалната логика на демократичния сблъсък. Преднината от 10% е функция на очакване; кампанията ще я превърне в функция на конкретика.
На този фон Борисов и Пеевски мълчат. Но мълчанието в политиката рядко е пасивност. То може да е изчакване, наблюдение, акумулиране на аргументи. Да оставиш опонента да говори първи означава да му позволиш да очертае собствените си уязвимости. Въпросът е още колко ще продължи това мълчание. Кампаниите имат динамика – в началото се сондира, в средата се атакува, в края се мобилизира.
Ако Радев успее да превърне широката мрежа в устойчива коалиция от интереси, той ще остане водещ фактор. Ако обаче вътрешните противоречия на събрания електорат излязат на повърхността, част от „наситените“ ще си тръгнат.
Политиката не е чудо с пет хляба и две риби. Тя е процес на постоянна легитимация.
В крайна сметка изборите ще покажат дали множеството ще остане подредено „на редици, по сто и по петдесет“, или ще се разпръсне при първия по-силен вятър на кампанията. Мрежата може да бъде хвърлена широко. Истинският въпрос е какво ще остане в нея, когато дойде време за преброяване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нито глас за украинците от ППДБ!
Коментиран от #6, #77
09:08 26.02.2026
2 статия писана от един дървен философ
Дано след изборите събере мнозинство и измете парламента от утайката .
Коментиран от #74
09:10 26.02.2026
4 Матей 7:20
Коментиран от #27, #36
09:13 26.02.2026
5 Замислен
09:14 26.02.2026
6 боко шишев магнитски
До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":Благодаря за оплюването на ппдб!
09:14 26.02.2026
7 Бай Тошо
ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.
-Ваш Бай Тошо
Коментиран от #19, #42, #52, #63
09:15 26.02.2026
8 информирано (не)съгласие
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Така ли ?! Доколкото знам , засега Кьовеши единствено е изритала българската евро-прокурорка ,любимка на ПП/ДБ и соросчетата . Не е ясно ,дали ще я вкара в зандана ,ама натам вървят нещата .
Коментиран от #9
09:16 26.02.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "информирано (не)съгласие":БГ ПРОКУРОРКАТА Е ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ЛАМА ДОНЧЕВ
И ИЗБРАНА ОТ БУДА :)
......
ДОКОЛКОТО ПЪК АЗ ЗНАМ :)
Коментиран от #26
09:18 26.02.2026
10 ЕДГАР КЕЙСИ
09:20 26.02.2026
11 Сесесере
Коментиран от #15
09:21 26.02.2026
12 Защо офисът
09:21 26.02.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА РАДЕВ :)
09:22 26.02.2026
15 Жълтопаваж слабо умен,
До коментар #11 от "Сесесере":за пореден път се вижда колко са "проруски" агентите ви Крадев и Идиотова.
16 Град Симитли
"..1 И рече Боко Тиквата:
Аз построих две риби,
АЗ ще съм Царят до века!"
И тъй стана..."
.....Така по-добре ли е?!
09:23 26.02.2026
17 Сесесере
• 1886 г.
• русофилите извършват държавен преврат и свалят Батенберг.
• русофилите приканват руския цар да окупира България, за да не допусне връщане на Батенберг на трона.
• русофилски офицери правят опит за въоръжено въстание в Североизточна България.
• 1887 г. - опит за организиране на про-руски въоръжени отряди, действащи срещу Регентството.
• 1911 г. - русофилското правителство на Ив. Евст. Гешов допуска делене на Македония, следвайки заръките на Русия за съюз със Сърбия.
• 1911-12 г. - Русофилското правителство на Гешов, сляпо уповавайки се на Русия, отказва да сключи териториални клаузи със Сърбия и Гърция за бъдещето на българските земи в Македония и Тракия.
• 1913 г. - Уповавайки се на Русия, правителството на Гешов отказва да се споразумее с Гърция за размяна на Солун срещу цяла Егейска Македония и Беломорска тракия (два пъти).
• юни 1913 г. - Уповавайки се на Русия, русофилът Стоян Данев спира настъплението на българските войски, давайки шанс на Сърбия и Гърция да контраатакуват и да спечелят Междусъюзническата война.
• 1915 г. - несъгласни с включването на България в Централните сили, офицери-русофили, сред които Радко Димитриев, заминават за Русия и се присъединяват към руската армия.
Коментиран от #46, #93
09:24 26.02.2026
19 блажени са вярващите
До коментар #7 от "Бай Тошо":Ай завалията. Част от написаното е вярно, но той беззаветно вярваше на великия съветски съюз. ТНой построи с долари, но когато трябваше да връща кредитите, нямаше реализация на продукцията поради това че съветския съюз не беше това което той си мислеше. И когато дойде Горбачов който спешно се нуждаеше от долари и алчно посегна на България, бай Тошо взе да се снишава и даже го вкараха в затвора.
09:25 26.02.2026
20 Какво има да му увърта?
Коментиран от #34
09:25 26.02.2026
21 фжокас
09:25 26.02.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
09:25 26.02.2026
23 Сесесере
• 1919 г. - БКП се обявява за неотлъчно следване на разпоредбите на СССР спрямо България.
• 1923 г. - Съветофилите от БКП вдигат по заповед от Москва въстание срещу българската държава.
• 1925 г. - по заповед на СССР и лидерите си в изгнание, комунистите извършват най-кървавия атентат в историята на Европа до този момент в църквата Св. Неделя.
• 1925-1944 г. - финансирани от СССР и БКП разбойници тероризират населението в страната под фасадата на "партизани" и "революционери".
• 1940 г. - БКП настоява за включване на България в Оста.
• 1941 г. - Звено настояват за присъединяване на България към съветската орбита и допускане на съветски войски.
• 1941-1944 - българските комунисти съдействат на югославските и гръцки комунисти да се борят срещу българските войски в Македония и Беломорието.
• 1944 г. - Отечественият фронт съдейства за реализирането на про-съветски преврат, нахлуване на Червената армия и осуетяване на възможността България да обяви неутралитет спрямо Германия.
Както е видно, русофилите у нас винаги са работели за "добруването" на българския народ.
09:26 26.02.2026
24 участник във форума
До коментар #18 от "ЮРУШ НА ПАРИЧКИТЕ":На мен не ми плащат. Но Радев от първия си ден е едно Фиаско на руската пропагандна машина в България. В момента обсъждат заместника му след изборите.
Коментиран от #31
09:27 26.02.2026
25 ХРИСТОС КАКВО ЛИ БИ КАЗАЛ
09:27 26.02.2026
26 информирано (не)съгласие
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ми , не знам откъде "черпиш" сведения , но напиши името Теодора Георгиева и веднага излизат хиляди статии , в които е описана , като "личния прокурор на Кирил Петков" и как си е купила длъжността от Пепи "еврото" , както и като любимката на олигархичният кръг "Капитал" (който се е опитал да я спаси от Кьовеши) и нито една дума за каквато и да било връзка с ББ и ДП.
09:29 26.02.2026
27 провинциалист
До коментар #4 от "Матей 7:20":и милиярдното робство към "Боташ" - опаа, Боташът имаш да си го ползваш години напред. Ако не можеш да се организираш за това, никой не ти е крив. Виж, един Боташ кихнахме авансово за чертежчета за самолети, от които половината продължават да не са доставени, доставените не летят, този модел самолети ни остави с 1 (една) писта, чийто ремонт никой не го брои в сметката и тепърва ще се роят разходи. Междувременно сме кихнали тази година към 20 милиона (ако не се лъжа) за ремонт на Миг-овете ни, за да има нещо да лети...
09:29 26.02.2026
28 ОТ ПОСОЛСТВОТО
09:29 26.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хмм
09:31 26.02.2026
31 НА МЕН СЪЩО
До коментар #24 от "участник във форума":МРАЗЯ САЩ БЕЗПЛАТНО. И ВСИЧККИ ТЕХНИ СЛУГИ
Коментиран от #38
09:32 26.02.2026
32 Гост
09:34 26.02.2026
33 Хехе
09:35 26.02.2026
34 да погледнем истината
До коментар #20 от "Какво има да му увърта?":На Шипка воюват Българските Опълченци и техен е героизма и победата. Но те не са представени на 3 Март 1878!
Въщност българите участват във Руско-Турската война на руска страна и проявяват чутовен героизъм, но са грозно пренебрегнати от Русия.
Това грижливо се премълчава и това убягва на българските русофили. Затова и Ивман Вазов и Захари Стоянов са върли русофоби. Техните имена не са изписани върху паметниците от тази война.
Коментиран от #39
09:36 26.02.2026
35 Ами
09:36 26.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гешевче
09:37 26.02.2026
38 И аз
До коментар #31 от "НА МЕН СЪЩО":И аз мразя САЩ защото все още не са ни освободили. То дано не се и случи при Тръмп че тогава ще я вапцаме.
09:37 26.02.2026
39 дрънкаш глупости бе козляк
До коментар #34 от "да погледнем истината":Ти би ли тръгнал в люта зима да освобождаваш украйна с тамошното опълчение ?!
09:41 26.02.2026
40 Хмм
09:43 26.02.2026
42 Българин
До коментар #7 от "Бай Тошо":Ех, бай Тошу,
Да беше намерил 5 млн долара, да внесеш малко банани! Още щяхме да си живеем в проспериращата НРБ!
Ама заради тия гнили банани са съсипа държавата!
Коментиран от #85
09:46 26.02.2026
43 НАДЕЖДА
Появи ли се някой и веднага започвата упражненията на омаскаряване и плюене.Връщам се в далечните 90 години.
Изчезваме от подарената ни територия,вие не го ли виждате.
Това е въпроса ще я има ли България след 30 г. или...
09:46 26.02.2026
44 Матей 7:20
До коментар #36 от "Бихлюл":Демек - ако Радев стане Премиер - за теб ще дойде "небесното царство" ?! Прегледай се !
Коментиран от #48, #61
09:46 26.02.2026
45 съдба
09:46 26.02.2026
46 Българин
До коментар #17 от "Сесесере":Правилно русофилите са призовавали Султана да си ни вземе отново. Изминалите 150 години доказаха на всички, че българския народ няма възпитанието и културата, за да има собствена държава. Докато СССР се грижише за нас всичко беше добре, но когато сме били независими, всичко е разпад и национални катастрофи!
Коментиран от #49
09:48 26.02.2026
47 така е
09:49 26.02.2026
48 Гост
До коментар #44 от "Матей 7:20":Сега е време да се покаеш, после ще е късно.
09:49 26.02.2026
49 Глупости
До коментар #46 от "Българин":ВСИЧКО което сме получили от СССР и Русия сме си го платили в троен размер. А СССР ни предаде. Когато трябваше да ни опази от лошите, Москва ни заряза да се оправяме сами. А сега реве. Да реве.
09:50 26.02.2026
50 Мнение
09:50 26.02.2026
51 Чета поредната журналистическа изцепка
Исус нахранил, упътил и повел бедните и онеправданите към Царството Небесно на Неговите безсмъртни души.
Радев се изживява и копнее да бъде българския Путин, всички да коленичат пред него, той да раздава и да въздава, заобиколен от олигарси и ченгета от ДС. И соросоиди, далавераджии и пенсионирани кремълски генерали.
Какви мрежи, какви въдици- той иска цялата власт, всички власти!
Вече му се получава- почти всички пднаха на колене, начело с Боко Банкянски фалшивите десни Шарлатани, само един двама още се държат.
За това да пише бай журналист, не да разтяга локуми!
Радев или против Радев- просто е , няма нужда от лакърдии!
Коментиран от #56
09:51 26.02.2026
52 123
До коментар #7 от "Бай Тошо":ААА,ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА АКАО Я ПИТАШ В МОМЕНТА БЪЛГАРИЯ Е ПРОСПЕРИЩА ДЪРЖАВА,НО ЗА НЕЯ ПРОСПЕРИТЕТ ЯВНО ОЗНАЧАВА ДА СИ ПОКАЗВАШ ЧЕРВЕНИЯ МАНИКЮР И ЧЕРВЕНОТО ЧЕРВИЛО/ЩОТО УСТАТА И ПРИЛИЧА НА СВИНСКА ЗУРЛА/.,НОО ГОЛАТА ИСТИНА-БЪЛГАРИЯ Е В ТОТАЛЕН УПАДЪК ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ,А ВЕЧЕ И МОРАЛЕН УПАДЪК.ВСИЧКИ СОСРОСОИДИ ,КОИТО ПРОДАДАОХА ДЪРЖАВАТА ЗА НЯКОЛКО СРЕБЪРНИКА СА ТОЛКОВА НАГЛИ ,ЧЕ НЕ ИМ СТИГАТ КРАЖБИТЕ ,КОИТО ИЗВЪРШИХА ,НО И ОТКРИТО ДЕМАГОГСТВАТ ИЗ СТУДИАТА ,ЧЕ ЖИВЕЕМ ДОБРЕ,НО ВСЕКИ ДА СИ НОСИ КРЪСТТА.
09:54 26.02.2026
53 45 - и банкянски теляк
09:55 26.02.2026
54 Автора
09:55 26.02.2026
55 Факти
Коментиран от #76
09:58 26.02.2026
56 Бихлюл
До коментар #51 от "Чета поредната журналистическа изцепка":Те всички се покаяха, защото знаят, че идва Царството Божие.
10:02 26.02.2026
57 мунчо К€Ша!
"БИВШ" ЧЛ€Н $ЪМ НА БКП И УШ€ НА ВКР!
ЗАТОВА И $ТАНАХ натов$ки Г€ Йрал,ЗАЩОТО В$ИЧКО $ЪМ ПР€ ДАЛ!
ЗА ДА $ТАНА Р€ЗИД€НТ, Р€Ш€ТНИКОВ КО€-ЧТО $КАЗАЛ ЗА М€Н!
И ПАРТИЯТА ЗА Д€$И М€ уЖ€НИ,Ч€ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА Я ВЗ€М€!
МОИ €К$П€РТИ $А : ГЪЛЪБЧ€ТО, КОПРИНКАТА , МИТКО-$М$а...
ТУЙ $ "БО ТАШ" НАПРАВО Щ€ ВИ ХАР€$А....!
ЗАЩОТО ПИПНА ЛИ ЦЯЛАТА ВЛА$Т, Щ€ ВИДИТ€ КАКВО € КАР МА ЗЪ П€ Д€ Р$Т!
$ТИГА С ТИКВАТА ШИ-ШИ-$ВИНЯТА, И КАУНЯ ВЛИЗА В ИГРАТА!
РУКИ В€РХ,В$Я ВЛА$Т $ОВ€ТАМ, МИЛИАРД€Р М€ И$КА Д€$А-"ОМ Л€ ТА"!
Коментиран от #58
10:03 26.02.2026
58 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #57 от "мунчо К€Ша!":ШТИРЛИЦ(р"ум€н") НАШ $АМЫЙ-$АМЫЙ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ!
€$ТЬ "Б О Т А Ш" -€$ТЬ Д€НЬГИ, БОЛЬШИ€ Д€НГИ!
МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ, ТАК Д€РЖАТЬ!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
10:03 26.02.2026
59 мунчо БО(га)ТАШ!
ПАРТИЯта ни ДАРИ ,ИМАМ€ $и БОЛ ПАРИ!
НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИНИ!
НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!
10:04 26.02.2026
60 И Радев
10:06 26.02.2026
61 Идем
До коментар #44 от "Матей 7:20":Или сте с нас или ще ви пратим при черните души..
Коментиран от #65
10:08 26.02.2026
62 Ъхъъъъ....
10:08 26.02.2026
63 Ами...
До коментар #7 от "Бай Тошо":Тъжно е, но е истина. За жалост за 36 г. демокрация единственото, което постигнахме е падение! България е разграбена, продадена, подарена! Семейството е на някакъв заден план. Приветстваме шарени паради, покровителстваме ЛГБТ, бутат ни ги навсякъде и правят норма техния живот. За толкова години не видях в моя голям град да построят едно училище, читалище, но виждам порутени такива в почти всяко село, ( защото по онова лошо време във всяко селце, дори в затънтените места имаше читалище, сцена ,библиотека, киносалон, училище) Днес има руини, а в градовете мастодонти от бетон с кутийки за луди пари, наркотици и ,,осакатени" интелектуално хора( то такива трябват, дето да се връзват на лъжите на политиците), зяпащи тъпи реалита дето учат как да си интригант, да се менкаш с различни жени и мъже....оффф да не продължавам, че е страшно! Стигнахме до там, че да си даваме децата на хора, които да ги извисяват духовно на 8 г., а политиците да ни пробутват показни разстрели на мафията като самоубийство! Ужас! И не ми казвайте, че понеже хладилниците ни са пълни и всеки се е метнал на кола, живеем по- добре!
10:09 26.02.2026
65 това ми звучи като мутра-застраховател
До коментар #61 от "Идем":Елате при нас, за да не дойдем ние при вас!
10:12 26.02.2026
67 Точно така
10:13 26.02.2026
68 кумчо ВЪЛЧО
А - с красота , финес , елегантност , интелект , чест , достойнство , правда , човещина .....
Б - с лъжа , лицемерие , алчност , корупция , мегаломания , простащина......
Изберете си сами !
Коментиран от #71
10:13 26.02.2026
69 Заговори се
До коментар #64 от "Ей хора.... покрай калушковците":Знае се и кой си е оставил семето. Той ги и ликвидира след това.
10:14 26.02.2026
71 интересно
До коментар #68 от "кумчо ВЪЛЧО":А с какво асоциирате Кики, Коки и Кокорчо?
С алабала с машините и фащане по островите, ако не спечелим изборите с Нашето МВР!
Коментиран от #82
10:15 26.02.2026
72 Исус и Радев
Исус е Ловец на хора, Рибар, Пастир на загубени души, Водач към Царствотто на вечната душа. Там, където всички срещаме нашия Създател.
Радев се заобградил с най- ретроградните новобогаташи и крадци на прехода, които са нетърпеливи и го тласкат час по- скоро да вземе властта , че да им осигури поръчки и фондове да натъпчат още повече джобовете си!
Какъв паралел, какви мрежи?!
Прповядвайки, Исус събира греховете и се жертва за тях, за да получат опрощение и просветление!
Радев събира Шарлатани да крадат още повече!
Ще се скъсат от крадене, ще има среднощни сделки и посредници до дулка!
10:15 26.02.2026
74 Капитан Майоров
До коментар #2 от "статия писана от един дървен философ":Радев, момче, е бил цял живот на държавна издръжка. Той е статуквото. Единственото, което може да произведе индивид никога не работил истинска работа - цял живот бил началник - е още статукво при това фатмашко.
10:16 26.02.2026
75 Заговори се
До коментар #73 от "Ей хора.... покрай калушковците":Знае се и кой си е оставил семето. Той ги и ликвидира след това.
10:17 26.02.2026
76 Слоностозъбест Абракадабър
До коментар #55 от "Факти":Смятай колко е зле народа , щом Тиква и Прасе го доят вече 20 години. При това в пълен сговор и съдружие , в стил - Той се вслушва в каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА ! / по думите лично на една Мутра / !
Коментиран от #79
10:17 26.02.2026
77 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":Ей къде е Русия - спасявай се! Путин каза да се спасявате в Русия! Даже Факти ви дава статии, как германци се спасили в Русия от Западните ценности.
10:17 26.02.2026
78 Въобще не е вярно това че
10:18 26.02.2026
79 кумчо ВЪЛЧО
До коментар #76 от "Слоностозъбест Абракадабър":С какво асоциирате Кики, Коки и Кокорчо?
С алабала с машините и фащане по островите, ако не спечелим изборите с Нашето МВР! Всичкото казано и записано от самите тях. А те се гордеят с думите си.
10:19 26.02.2026
81 Междусъюзническата война бе загубена зар
Не вменявай опълченците, защото Софиянци едва ли са участвували, както Тракийците.
Защо мълчиш за преврете през 1923 год, когато бе убит Стамболийски и законно избраното Земеделско правителство бе свалено и хиляди земеделци , опитаи ли се да възстановят власта чрез въстание бяха убити, тесните социалисти, комунисти още нямаше, не подкрепиха земеделците.
Защо не кажеш за убитите завръщаи се от фронта войници, тръгнали къ София.
Стамболов след Освобождението избиваше всички другари от Румъния, несъгласни с него. Същия Стамболов отхвърли молбата на Багемберг да остане в България.
Да те светна, Комуунитите се появиха през тридесетте години. Защо не пишеш, чеФилов, Михов и княз Кирил са обявили Символичната война и затова бяха разстреляни.
10:19 26.02.2026
82 Кики, Ники и Кокорчо
До коментар #71 от "интересно":са фалшивите пророци и търговци от Храма- говорят сладки приказки и обещават да нахранят и напоят всички, но прибират с двете ръце в собствените си джобове. За хората не остава НИЩО!
Посочете едно нещо , което построиха, ремонтираха или поне започнаха за 5 години, докато бяха на власт с Радев?
10:19 26.02.2026
83 абе
10:19 26.02.2026
84 Става ясно единствено
10:21 26.02.2026
85 Пенсионерка
До коментар #42 от "Българин":И аз си мисля и то сериозно, че ако по времето на Живков бяха предвидливи да се променят две неща:
1. Да пътуваме свободно по света
2. Да има по магазините разнообразие от стоки, както сега,
Този хаос до който се докарахме просто нямаше да се случи! Е, нямаше да ги има и новоизлюпените милиардери, финансите щяха да са по-справедливо разпределени. Защото имахме добра основа, върху която да надграждаме с помощта на бързо развиващите се технологии. А бесните разграбиха всичко и разрушиха не заграбеното. И сега нищо не се прихваща в тази безплодна пепел. Жалко да младите деца, тепърва ще разберат. Все още са живи от поколението, което много учи, работи и още се раздава. Това крепи държавата.
Коментиран от #88
10:23 26.02.2026
87 !!!Предатели!!!
Как може народа да гласува за някой, който избягва публични дебати, защото е видимо, че е умствено ограничен индивид и винаги говори заучени фрази. Как може да иска някой да се превърне в роб вместо да бъде свободен и не ми казвайте, че демокрацията ви ограничава, защото някога като се е пазила границата не се е пазила от бежанци, които искат да влезнат вътре, а от такива, които искат да избягат!
10:26 26.02.2026
88 защо така си мислиш?
До коментар #85 от "Пенсионерка":Още Маргарет Тачър го каза - социализма е хубаво нещо, докато не вършат чуждите пари.
И като задачка закачка - Иван Костов продаде Кремиковци за 1 долар, но със $700 милиона дългове.
А сега не продължават ли да ни управляват и доят децата и внуците на партийните и ДС функционерите от миналото? Посочи ми една публична личност без да е наследник на доверен отговорен партиен другар.
10:27 26.02.2026
89 всички ядоха и се наситиха…
Коментиран от #95
10:30 26.02.2026
90 Г€Н€РАЛ Д€$И
"ОМЛ€ТИ" МОЛЯ, НА$АМ НАРОД€, ЛЕКУВАМ И ПРОСТАТА, ПОДАЙТ€ МИ ГО В У$ ТА ТА!
10:32 26.02.2026
91 УжасТ....
10:34 26.02.2026
93 Анонимен
До коментар #17 от "Сесесере":1878 Русия връща България на картата на Европа с кръвта на над 200000 убити руски войници.Като ще ни даваш урок по история започни от началото.,нещо май си забравил за някои части от историята .Но като не ти харесва русофилството отивай си в Турция ,защото там щеше да живееш,ако не беше Русия.И още много други събития има свързани с Русия ,които удобно си забравил да споменеш,но най-вероятно и не знаеш.Трябва да четеш,без услужливо да пропускаш
Коментиран от #99
10:35 26.02.2026
94 Zахарова
10:37 26.02.2026
95 А де...
До коментар #89 от "всички ядоха и се наситиха…":Наситиха ли се? Вярно? Стига де... Наситили се...
10:37 26.02.2026
96 Радев не е решението
10:39 26.02.2026
97 ФОРИ
10:42 26.02.2026
98 Къв Радев бре
10:42 26.02.2026
99 глупусти
До коментар #93 от "Анонимен":Бъклгария Я има на картата, въпреки услията на Москва да я няма.
Москва НИЩО НЕ Е дала даром на България. Всички сме си го платили. В пъти.
Коментиран от #101
10:42 26.02.2026
100 СлънчогледкА
различни породи - жени и мъже !
10:45 26.02.2026
102 глупусти
До коментар #101 от "Ти дрънкаш":Знам че все ви е малко, но е факт, който е отбелязан дори в българския Държавен вестник.
10:47 26.02.2026
103 И всички ядоха и се наситиха
10:48 26.02.2026
104 Трябва на някой яко да му хлопат
10:51 26.02.2026