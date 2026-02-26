Русия е превзела Покровск в края на януари

Институтът за изследване на войната (ISW) не е наблюдавал доказателства за действията на украинските сили в Покровск от края на януари 2026 г., което показва, че руските сили са превзели целия град на по-ранна дата.
Кремъл изглежда е успял да повлияе на вземането на решения от коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция. Това се отнасяло върху заявеното намерение за разпологане на мироопазващи войски в Украйна.
Това се посочва в анализа на ISW.
Руските сили не са успели да се възползват от превземането на Покровск и да постигнат по-нататъшни оперативно значими пробиви. Това показва, че руското превземане на останалата част от Донецка област не е неизбежно или неизбежно.
ISW за последно наблюдава украински сили да действат на 28 януари и затова оценява, че руските сили вероятно са завършили превземането на населеното място през последните няколко седмици.
Руската кампания за Покровск, град с предвоенно население от 60 000 души, продължава вече почти две години. Руските сили започнаха настъплението си към Покровск през февруари 2024 г., след като превзеха Авдиевка (на около 39 километра югоизточно от Покровск), и започнаха да създават условия за превземането на Покровск чрез директни фронтални атаки през март 2024 г.
Руските сили не превзеха по-голямата част от Покровск до декември 2025 г. - 21 месеца след началото на фронталните атаки срещу града. Руските сили продължиха да се борят за превземането на по-голямата част от Мирноград (източно от Покровск) още един месец след това, като на 28 декември руското министерство на отбраната (МО) заяви, че руските сили са превзели града.
Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели изцяло Покровск в началото на декември 2025 г. и подчерта, че Покровск е бил критична стъпка за постигането на стратегическите цели на Русия на бойното поле.
На 9 декември руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви, че превземането на Покровск е "от решаващо значение" за усилията на Русия да превземе останалата част от Донецка област, а руският президент Владимир Путин заяви в годишното си обръщение "Директна линия" на 19 декември, че превземането "отвори" множество посоки за напредък на руската армия.
Покровск беше от оперативно значение, тъй като се използваше като важен логистичен център, но руските удари лишиха украинските сили от възможността да използват напълно града за логистика още през юли 2025 г.
Покровск отдавна беше престанал да бъде оперативно значим град, когато руските сили засилиха натиска си за превземането му през зимата на 2025 г.
Превземането на Покровск също не "отвори" пътя за значителни руски напредъци за превземането на останалата част от Донецка област, както твърдяха по-рано представители на Кремъл.
Кремъл изглежда е успял да повлияе на вземането на решения от коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция. Това се отнасяло върху заявеното намерение за разпологане на мироопазващи войски в Украйна.
Дипломатически и отбранителни източници съобщиха на вестник "Телеграф" на 24 февруари, че някои членове на Коалицията на желаещите са заявили неофициално, че участието им с войски за гарантиране на сигурността на Украйна след войната зависи от разрешението на руския президент Владимир Путин за такова разполагане на сили.
Високопоставен дипломатически източник заяви, че изявленията на Кремъл, че руските сили ще атакуват конкретно чуждестранните войски в Украйна, означават, че коалицията "трябва да изпрати друг вид сили".
Друг дипломатически източник оцени, че европейските държави "по същество са предоставили на Путин право на вето" върху плановете на коалицията.
Разногласията в Коалицията на желаещите вероятно са резултат от продължилата месеци координирана кампания на Кремъл за рефлексивен контрол - метод, с който Русия се опитва да накара противника си да стигне свободно до предварително определено решение - с цел да попречи на Запада да се споразумее за гаранции за сигурността на Украйна.
Вътрешни източници продължават да посочват, че Русия не проявява интерес към значими мирни преговори и се подготвя за продължителна война.
Кремъл също така умишлено забавя преговорите, за да оформи бойното поле в полза на Русия.
Кремъл продължава да измисля оправдания за бъдеща забрана на Telegram.
Кремъл също така увеличава усилията си да контролира достъпа на руското население до съдържание от западни източници в интернет.
Украйна продължава да разширява съвместното производство в Европа със своите западни партньори.
Западните партньори на Украйна продължиха да предоставят военна помощ на Украйна на 24 февруари.
Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск, Александровка и в западната част на Запорожска област. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка, в тактическата зона Добропиля, в близост до Покровск и в близост до Хуляйполе.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
Коментиран от #12, #23, #67
07:49 26.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Владимир Путин, президент
Коментиран от #59
07:50 26.02.2026
7 Лъжци
07:51 26.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Браво браво
Коментиран от #25, #45, #46, #52, #81
07:52 26.02.2026
10 Фейк на часа
Изобщо не ме интересува мнението на този "институт" защото ако отидете в сайта им може да видите, че са същите момиченца като "журналистките" тук.
Така вие може да цитирате какво бил казал този "институт", а този "институт" да цитира вас.
Много слаба и поръчкова журналистика.
Успешен ден на всички нормални хора!
Коментиран от #33, #60
07:52 26.02.2026
11 Ротшилд и Рокфелер ...
В България се купуват F-16 и Stryker, докато пътищата се разпадат, а селата гаснат.
В САЩ се печатат трилиони за войни, докато бездомните пълнят улиците на големите градове.
07:53 26.02.2026
12 Мартин
До коментар #2 от "Фен":НАТО не се занимава с мъртъвци.
07:53 26.02.2026
13 Новичок
07:53 26.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пак аз
07:56 26.02.2026
19 Декември 2026
Коментиран от #34
07:57 26.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Урсул фон дер Бандер
08:02 26.02.2026
23 Лука
До коментар #2 от "Фен":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?
08:02 26.02.2026
24 Еми
До коментар #21 от "Пич":Руските фенове ни се научихте, че като пишете обиди в коментарите и ви трият. И мен няколко пъти ме изтриха за обиди в коментарите и почтай да пиша по-културно.
Коментиран от #29
08:02 26.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Kaлпазанин
08:03 26.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Оди у Русиа
До коментар #21 от "Пич":Там да пишеш.На вторият ден си в окопите.На третият украински дрон ти отнася празната тиква
Коментиран от #74
08:04 26.02.2026
32 ПО ТОЧНО
08:04 26.02.2026
33 Лука
До коментар #10 от "Фейк на часа":Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !
Коментиран от #39, #56
08:05 26.02.2026
34 февруари 26
До коментар #19 от "Декември 2026":ISW (цитирано от факамти.бг):
"Превземането на Покровск също не "отвори" пътя за значителни руски напредъци..."
ПРЕВЗЕМАНЕТО казват от института. Какво не ти е ясно? Или и тия станаха "купейки"?
08:05 26.02.2026
35 Коалицията на жеЛаещите и урсулите
08:07 26.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Еми
До коментар #29 от "Пич":И аз съм писал коментари против Русия и са ми изчезвали не веднъж, ни си мисли, че най-голямата жертва. Нали прочетох някои от коментарите и си имаше обиди в тях.
08:07 26.02.2026
38 Тома
08:08 26.02.2026
39 Механик
До коментар #33 от "Лука":Като не вярваш на Москва, поне повярвай на ISW.
Статията е от тях и в нея пише, че Покровск е руски от предния месец.
цитат: "Институтът за изследване на войната (ISW) не е наблюдавал доказателства за действията на украинските сили в Покровск от края на януари 2026 г., което показва, че руските сили са превзели целия град на по-ранна дата."
08:08 26.02.2026
40 защо
08:08 26.02.2026
41 az СВО Победа 80
1. Казвах ли ви, че пропагандата ще ни обяснява още няколко месеца, че ВСУ води "героични боеве" там където всичко отдавна е приключило? 🤣
2. В Красноармейск
/Покровск ВСУ "води боеве" за града във виртуалното пространство близо три месеца след като руснаците го освободиха и там всичко беше приключило. 🤣
3. Сега онези, които планират и ръководят бойните на украинците действия с изненада били установили, че ВСУ отдавна "нямали активност там". 🤣
4. Но най-забавн е аргумента, че руснаците освободили града, но всъщност това били загуба за тях, защото нямало стратегически пробив! 🤣🤣🤣
5. Очаквано Красноармейск/Покровск бил загубил стратегическо значение за Киев - дежурната формулировка, с която се прикрива загубата. 🤣
Коментиран от #47, #48, #61
08:08 26.02.2026
42 БеГемот
08:09 26.02.2026
43 Политкоректен
08:09 26.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мишел
До коментар #9 от "Браво браво":Кой и с какво изби тези милиони руснаци? Руската армия има пълно количествено и качествено превъзходство във всички видове оръжия. Оръжията са това, което на фронта убива. Жертвите са пропорционални на оръжията.
Украйна вече има 20% намаление на населението. Колко от тях са убитите украинци не се казва, но поглед от космоса показва, че новите военни гробища в Украйна са най- големите в Европа и в света.
08:12 26.02.2026
47 ВСУ отдавна "нямали активност там"
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":Това е новият евфемизъм, че са яли лобут.
Преди беше "стратегическо отстъпление",
а сега, че въоръжените им сили нямали аткивност.
Това наистина е брутална пропаганда.
08:13 26.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Има весел хумор...
До коментар #45 от "Пак аз":... в разсъжденията ти, но политиката не я разбираш!!!
08:13 26.02.2026
51 Зеления пор
08:13 26.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЗА КАПИТУЛАЦИЯТА
08:16 26.02.2026
54 А Кирев за два дня
Коментиран от #79
08:16 26.02.2026
55 Точката
08:16 26.02.2026
56 Ами
До коментар #33 от "Лука":спри да ривеш
08:17 26.02.2026
57 Механик
Само в платените медии там още удържат победа след победа укрите.
А 2-та тукашни трола ще "удържат Покровск" поне още една година, докато от централата не им кажат да спрат да се излагат най-после.
08:19 26.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Оригинално
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":2030г. според данни на органите , от 281 натовски дрона, 56 са били свалени от руските пво над Киевска област.
08:21 26.02.2026
60 Виктория Нюкад
До коментар #10 от "Фейк на часа":Не са платени от укрите!! Лично съм ги опекла във "фурната си"! И ги предлагам като курабийки на всички медии!
08:21 26.02.2026
61 Накратко, накаратко
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":Путин загуби тази война.
08:22 26.02.2026
62 Хаха
08:22 26.02.2026
63 Омазана ватенка
В Покровск с 25:1.
08:24 26.02.2026
64 И това какво го интересува
08:25 26.02.2026
65 Колко да ги чакаме тия
Ами за Сиверск?
А и, след като признаха най-после за Покровск, защо и дума не обелиха за Мирноград???
08:26 26.02.2026
66 ей боклуци
Коментиран от #71, #72
08:27 26.02.2026
67 Хахахаха
До коментар #2 от "Фен":Мдааа. Ама армията на НАТО даже не е пристигнала, а рашата воюва не с армия, а с цивилни мобилизирани.
Коментиран от #78
08:31 26.02.2026
68 Хахахаха
08:34 26.02.2026
69 Опять
Коментиран от #75
08:36 26.02.2026
70 Даааа...
08:36 26.02.2026
71 Хахахаха
До коментар #66 от "ей боклуци":А на теб не ти ли е ясно, че рашата дава много повече жертви за тези руини от колкото след това и остава нещо? Смяташ ли това за победа? Защото по принцип, в повечето държави това се смята за загуба! Само, ще ти спомена, че американците за 20 години в Афганистан са дали по-малко жертви от рашата на ден в Украйна!
08:37 26.02.2026
72 Ей сега ще ти изкара
До коментар #66 от "ей боклуци":някое фейково селфи със снимка от центъра на града.
08:37 26.02.2026
73 Манипулатори
08:38 26.02.2026
74 Бъркаш посоките,
До коментар #31 от "Оди у Русиа":точно в наzzистката бандерландия WCкрайна за пропуски коментари или видеа с удари на руснаците от цивилни, ТЦК-алкашниците ги ловят и директно в окопите на първа линия. В Русия може и да ти направят забележка, а може и не, защото нищо против законно не си извършил освен, че си изразил мнение. Има доста видеа в ютуб, където правят експеримент и никой не им обръща внимание. Разбирам, че ти се иска, но пожелателното ти мислене не е истина.
08:39 26.02.2026
75 Не бери грижа
До коментар #69 от "Опять":Още няколко контранаступа до последния бандеровец.
08:39 26.02.2026
76 Копейка
08:40 26.02.2026
77 Институт за изследване на л @йната
08:45 26.02.2026
78 Ами няма и да пристигне
До коментар #67 от "Хахахаха":Как мислиш че ще съберат армия за да пратят срещу руснаците?! Ще прибират "желаещи" по улиците в бусове ли?
Не виждаш ли че Коалицията на желаещите не можа да събере желаещи да ги прати в украина и то в тила, - без разрешение на Русия? И се отказаха!
Ти натовецо, би ли отишъл?
08:45 26.02.2026
79 Кат фърля укронаzzисти те белия байряк
До коментар #54 от "А Кирев за два дня":на фронта, ша видиш къ са улазя у Киев без един изстрел за няма и 2 часа. Съвременните войни се печелят с унищожаване армията на противника на ЛБС, а не на превзети те територии. Когато унищожиш армията на противника на терен, той спира да е боеспособни и всичко зад ЛБС е за победителя. Нямаш мозък да го разбереш, за това и непрекъснато виете за един Киев за 3 дни.
Коментиран от #84
08:47 26.02.2026
80 Мемфис
08:51 26.02.2026
81 Хахахахаха
До коментар #9 от "Браво браво":Значи Зеленски каза че са убити 300 хиляди, ббс казаха че са убити 186 000,нонашия умствено дефицитен приятел казва че са убити 1 млн хахахахаха, маняк баща ти и майка ти ги е срам от това което са направили, горките хора сигурно казват че нямат дете
08:51 26.02.2026
82 Тиква
08:52 26.02.2026
83 стоян георгиев
Коментиран от #85
08:52 26.02.2026
84 Мартин
До коментар #79 от "Кат фърля укронаzzисти те белия байряк":НАТО не се занимава с мъртъвци.
08:53 26.02.2026
85 Йосиф Кобзон
До коментар #83 от "стоян георгиев":Слава.
08:53 26.02.2026
86 Руснаци
08:54 26.02.2026