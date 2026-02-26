Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Русия е превзела Покровск в края на януари
  Тема: Украйна

Русия е превзела Покровск в края на януари

26 Февруари, 2026 07:46 2 546 86

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • донбас-
  • донецка област

Руската кампания за Покровск, град с предвоенно население от 60 000 души, продължава вече почти две години

Русия е превзела Покровск в края на януари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Институтът за изследване на войната (ISW) не е наблюдавал доказателства за действията на украинските сили в Покровск от края на януари 2026 г., което показва, че руските сили са превзели целия град на по-ранна дата.

Кремъл изглежда е успял да повлияе на вземането на решения от коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция. Това се отнасяло върху заявеното намерение за разпологане на мироопазващи войски в Украйна.

Това се посочва в анализа на ISW.

Руските сили не са успели да се възползват от превземането на Покровск и да постигнат по-нататъшни оперативно значими пробиви. Това показва, че руското превземане на останалата част от Донецка област не е неизбежно или неизбежно.

ISW за последно наблюдава украински сили да действат на 28 януари и затова оценява, че руските сили вероятно са завършили превземането на населеното място през последните няколко седмици.

Руската кампания за Покровск, град с предвоенно население от 60 000 души, продължава вече почти две години. Руските сили започнаха настъплението си към Покровск през февруари 2024 г., след като превзеха Авдиевка (на около 39 километра югоизточно от Покровск), и започнаха да създават условия за превземането на Покровск чрез директни фронтални атаки през март 2024 г.

Руските сили не превзеха по-голямата част от Покровск до декември 2025 г. - 21 месеца след началото на фронталните атаки срещу града. Руските сили продължиха да се борят за превземането на по-голямата част от Мирноград (източно от Покровск) още един месец след това, като на 28 декември руското министерство на отбраната (МО) заяви, че руските сили са превзели града.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели изцяло Покровск в началото на декември 2025 г. и подчерта, че Покровск е бил критична стъпка за постигането на стратегическите цели на Русия на бойното поле.

На 9 декември руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви, че превземането на Покровск е "от решаващо значение" за усилията на Русия да превземе останалата част от Донецка област, а руският президент Владимир Путин заяви в годишното си обръщение "Директна линия" на 19 декември, че превземането "отвори" множество посоки за напредък на руската армия.

Покровск беше от оперативно значение, тъй като се използваше като важен логистичен център, но руските удари лишиха украинските сили от възможността да използват напълно града за логистика още през юли 2025 г.

Покровск отдавна беше престанал да бъде оперативно значим град, когато руските сили засилиха натиска си за превземането му през зимата на 2025 г.

Превземането на Покровск също не "отвори" пътя за значителни руски напредъци за превземането на останалата част от Донецка област, както твърдяха по-рано представители на Кремъл.

Кремъл изглежда е успял да повлияе на вземането на решения от коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция. Това се отнасяло върху заявеното намерение за разпологане на мироопазващи войски в Украйна.

Дипломатически и отбранителни източници съобщиха на вестник "Телеграф" на 24 февруари, че някои членове на Коалицията на желаещите са заявили неофициално, че участието им с войски за гарантиране на сигурността на Украйна след войната зависи от разрешението на руския президент Владимир Путин за такова разполагане на сили.

Високопоставен дипломатически източник заяви, че изявленията на Кремъл, че руските сили ще атакуват конкретно чуждестранните войски в Украйна, означават, че коалицията "трябва да изпрати друг вид сили".

Друг дипломатически източник оцени, че европейските държави "по същество са предоставили на Путин право на вето" върху плановете на коалицията.

Разногласията в Коалицията на желаещите вероятно са резултат от продължилата месеци координирана кампания на Кремъл за рефлексивен контрол - метод, с който Русия се опитва да накара противника си да стигне свободно до предварително определено решение - с цел да попречи на Запада да се споразумее за гаранции за сигурността на Украйна.

Вътрешни източници продължават да посочват, че Русия не проявява интерес към значими мирни преговори и се подготвя за продължителна война.

Кремъл също така умишлено забавя преговорите, за да оформи бойното поле в полза на Русия.

Кремъл продължава да измисля оправдания за бъдеща забрана на Telegram.

Кремъл също така увеличава усилията си да контролира достъпа на руското население до съдържание от западни източници в интернет.

Украйна продължава да разширява съвместното производство в Европа със своите западни партньори.

Западните партньори на Украйна продължиха да предоставят военна помощ на Украйна на 24 февруари.

Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск, Александровка и в западната част на Запорожска област. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка, в тактическата зона Добропиля, в близост до Покровск и в близост до Хуляйполе.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    67 39 Отговор
    Верно ли? Су Дзъ казва, че войната печели този, който унищожи армията на противника. НАТО загуби и тази си война.

    Коментиран от #12, #23, #67

    07:49 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Владимир Путин, президент

    40 19 Отговор
    2030г......Русия обяви че е свалила 281 украински дрона за през нощта. Няма нанесени щети !!! 😁

    Коментиран от #59

    07:50 26.02.2026

  • 7 Лъжци

    35 38 Отговор
    Путин още преди година се похвали, че го е превзел. Даже през няколко месеца се хвалеше, че тамън го превземат.

    07:51 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво браво

    31 53 Отговор
    До момента са избити над 1 милион руски окупатори...1 милион ковчези..и хиляди на северно корейчета.. които бяха Избити като кучета..ТАМ Е КАСАПНИЦА ...НО НА НИКОЙ НЕ МУ ПУКА...

    Коментиран от #25, #45, #46, #52, #81

    07:52 26.02.2026

  • 10 Фейк на часа

    64 27 Отговор
    Цитирате някакъв Институт, което всъщност е НПО платено от укрите с нашите пари.
    Изобщо не ме интересува мнението на този "институт" защото ако отидете в сайта им може да видите, че са същите момиченца като "журналистките" тук.
    Така вие може да цитирате какво бил казал този "институт", а този "институт" да цитира вас.
    Много слаба и поръчкова журналистика.
    Успешен ден на всички нормални хора!

    Коментиран от #33, #60

    07:52 26.02.2026

  • 11 Ротшилд и Рокфелер ...

    51 2 Отговор
    В Индия Моди купува израелски технологии, докато милиони гладуват.
    В България се купуват F-16 и Stryker, докато пътищата се разпадат, а селата гаснат.
    В САЩ се печатат трилиони за войни, докато бездомните пълнят улиците на големите градове.

    07:53 26.02.2026

  • 12 Мартин

    5 24 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    07:53 26.02.2026

  • 13 Новичок

    19 0 Отговор
    „Не е неизбежно или неизбежно”

    07:53 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пак аз

    24 19 Отговор
    Докато Пусин и Герската не си направят фотосесия в Покровск и Купянск не вярвам.

    07:56 26.02.2026

  • 19 Декември 2026

    22 24 Отговор
    Путин: почти привзехме Покровск!

    Коментиран от #34

    07:57 26.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Урсул фон дер Бандер

    26 18 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    08:02 26.02.2026

  • 23 Лука

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    08:02 26.02.2026

  • 24 Еми

    16 15 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Руските фенове ни се научихте, че като пишете обиди в коментарите и ви трият. И мен няколко пъти ме изтриха за обиди в коментарите и почтай да пиша по-културно.

    Коментиран от #29

    08:02 26.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Kaлпазанин

    19 4 Отговор
    Не е вярна ,аз четох пак тук че укрите ПАК контраатакуват и наближавали Москва ,даже руснаците бягали

    08:03 26.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Оди у Русиа

    3 22 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Там да пишеш.На вторият ден си в окопите.На третият украински дрон ти отнася празната тиква

    Коментиран от #74

    08:04 26.02.2026

  • 32 ПО ТОЧНО

    24 3 Отговор
    ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА ВЕЧЕ Е КРАСНОАРМЕЙСК

    08:04 26.02.2026

  • 33 Лука

    5 19 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк на часа":

    Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !

    Коментиран от #39, #56

    08:05 26.02.2026

  • 34 февруари 26

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Декември 2026":

    ISW (цитирано от факамти.бг):
    "Превземането на Покровск също не "отвори" пътя за значителни руски напредъци..."
    ПРЕВЗЕМАНЕТО казват от института. Какво не ти е ясно? Или и тия станаха "купейки"?

    08:05 26.02.2026

  • 35 Коалицията на жеЛаещите и урсулите

    13 3 Отговор
    Джав-джав-джав-джав..

    08:07 26.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Еми

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    И аз съм писал коментари против Русия и са ми изчезвали не веднъж, ни си мисли, че най-голямата жертва. Нали прочетох някои от коментарите и си имаше обиди в тях.

    08:07 26.02.2026

  • 38 Тома

    16 1 Отговор
    А вчера четохме как укровермахта е в контранастъпление и е освободил 300 кв.километра.

    08:08 26.02.2026

  • 39 Механик

    14 4 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Като не вярваш на Москва, поне повярвай на ISW.
    Статията е от тях и в нея пише, че Покровск е руски от предния месец.
    цитат: "Институтът за изследване на войната (ISW) не е наблюдавал доказателства за действията на украинските сили в Покровск от края на януари 2026 г., което показва, че руските сили са превзели целия град на по-ранна дата."

    08:08 26.02.2026

  • 40 защо

    12 1 Отговор
    От всичко написано се разбира, че в скоро време Славянск и Краматорск ще бъдат обявени за не "оперативно значим град".

    08:08 26.02.2026

  • 41 az СВО Победа 80

    22 3 Отговор
    Накратко:

    1. Казвах ли ви, че пропагандата ще ни обяснява още няколко месеца, че ВСУ води "героични боеве" там където всичко отдавна е приключило? 🤣

    2. В Красноармейск
    /Покровск ВСУ "води боеве" за града във виртуалното пространство близо три месеца след като руснаците го освободиха и там всичко беше приключило. 🤣

    3. Сега онези, които планират и ръководят бойните на украинците действия с изненада били установили, че ВСУ отдавна "нямали активност там". 🤣

    4. Но най-забавн е аргумента, че руснаците освободили града, но всъщност това били загуба за тях, защото нямало стратегически пробив! 🤣🤣🤣

    5. Очаквано Красноармейск/Покровск бил загубил стратегическо значение за Киев - дежурната формулировка, с която се прикрива загубата. 🤣

    Коментиран от #47, #48, #61

    08:08 26.02.2026

  • 42 БеГемот

    12 2 Отговор
    Всеки паднал град веднага губи стратегическото си значение за украинците...... хахаха...дето са вика бам Бадева го пазеха токова време.....

    08:09 26.02.2026

  • 43 Политкоректен

    10 2 Отговор
    съм,иначе гумират яко!Само че,ефектът е обратен!"Няма тояга,която да избие любовта на Българина към Русия"-капитан Петко войвода!

    08:09 26.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Браво браво":

    Кой и с какво изби тези милиони руснаци? Руската армия има пълно количествено и качествено превъзходство във всички видове оръжия. Оръжията са това, което на фронта убива. Жертвите са пропорционални на оръжията.
    Украйна вече има 20% намаление на населението. Колко от тях са убитите украинци не се казва, но поглед от космоса показва, че новите военни гробища в Украйна са най- големите в Европа и в света.

    08:12 26.02.2026

  • 47 ВСУ отдавна "нямали активност там"

    19 2 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Това е новият евфемизъм, че са яли лобут.
    Преди беше "стратегическо отстъпление",
    а сега, че въоръжените им сили нямали аткивност.
    Това наистина е брутална пропаганда.

    08:13 26.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Има весел хумор...

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пак аз":

    ... в разсъжденията ти, но политиката не я разбираш!!!

    08:13 26.02.2026

  • 51 Зеления пор

    4 2 Отговор
    А ета невiзможна.

    08:13 26.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЗА КАПИТУЛАЦИЯТА

    9 0 Отговор
    Факти ще ни информират един месец по-късно

    08:16 26.02.2026

  • 54 А Кирев за два дня

    1 4 Отговор
    когИ

    Коментиран от #79

    08:16 26.02.2026

  • 55 Точката

    7 0 Отговор
    Аууууу рефлексивен контрол. Все пак Путин е образован човек и като такъв е прочел Сун Дзъ и ; Изкуството на войната; А като добър шахматист го прилага и на практика. А Какая Калас даже и не знае за какво става дума. И като ;умна; стига до показателни изводи.

    08:16 26.02.2026

  • 56 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    спри да ривеш

    08:17 26.02.2026

  • 57 Механик

    10 0 Отговор
    Красноармейск е РУСКИ от началото на декември 25-та.
    Само в платените медии там още удържат победа след победа укрите.
    А 2-та тукашни трола ще "удържат Покровск" поне още една година, докато от централата не им кажат да спрат да се излагат най-после.

    08:19 26.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Оригинално

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    2030г. според данни на органите , от 281 натовски дрона, 56 са били свалени от руските пво над Киевска област.

    08:21 26.02.2026

  • 60 Виктория Нюкад

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк на часа":

    Не са платени от укрите!! Лично съм ги опекла във "фурната си"! И ги предлагам като курабийки на всички медии!

    08:21 26.02.2026

  • 61 Накратко, накаратко

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Путин загуби тази война.

    08:22 26.02.2026

  • 62 Хаха

    4 0 Отговор
    Няколко месеца по рано е, но тия сега се сетиха

    08:22 26.02.2026

  • 63 Омазана ватенка

    3 5 Отговор
    В Купянск руснаците водят с 27:1( умрели)
    В Покровск с 25:1.

    08:24 26.02.2026

  • 64 И това какво го интересува

    2 2 Отговор
    Целокупният български народ?

    08:25 26.02.2026

  • 65 Колко да ги чакаме тия

    7 2 Отговор
    за да признаят и за Гуляйполе, втория по големина град в Запорожие?
    Ами за Сиверск?

    А и, след като признаха най-после за Покровск, защо и дума не обелиха за Мирноград???

    08:26 26.02.2026

  • 66 ей боклуци

    7 2 Отговор
    Поредната партенка на coроснята, дори на картите на IWS Покровск и Мирноград още от края на Ноември и началото на Декември са освободени от неонацистите. Иначе ако питате зеления наркоман, още се държат там.

    Коментиран от #71, #72

    08:27 26.02.2026

  • 67 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Мдааа. Ама армията на НАТО даже не е пристигнала, а рашата воюва не с армия, а с цивилни мобилизирани.

    Коментиран от #78

    08:31 26.02.2026

  • 68 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Рашата не превзема градове. Рашата превзема руини в които никой вече не живее и всичко е унищожено. Спрете с това превземане на градове. Градове вече няма там. Може ли да покажете какво е след превземането на Бахмут, Авдеевка, Макиевка, Соледар? Може ли да покажете "градовете" след тяхната окупация?

    08:34 26.02.2026

  • 69 Опять

    1 0 Отговор
    Пак ли го п евзеха Покровск? Другият месец пак да го превземат и така да го превземат до края на света!

    Коментиран от #75

    08:36 26.02.2026

  • 70 Даааа...

    0 2 Отговор
    Ти да видиш. Нямали активност. Пасивни евро бандеровци.

    08:36 26.02.2026

  • 71 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "ей боклуци":

    А на теб не ти ли е ясно, че рашата дава много повече жертви за тези руини от колкото след това и остава нещо? Смяташ ли това за победа? Защото по принцип, в повечето държави това се смята за загуба! Само, ще ти спомена, че американците за 20 години в Афганистан са дали по-малко жертви от рашата на ден в Украйна!

    08:37 26.02.2026

  • 72 Ей сега ще ти изкара

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "ей боклуци":

    някое фейково селфи със снимка от центъра на града.

    08:37 26.02.2026

  • 73 Манипулатори

    0 0 Отговор
    ISW създаден от Нюланд-Каган и семейството й. Соответно всичките от семейството Каган са в управлението Помните ли Нюланд-Каган в Киев как тя черпила народа с банички и сега ги обеспечава с полуправди и лъжи.

    08:38 26.02.2026

  • 74 Бъркаш посоките,

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Оди у Русиа":

    точно в наzzистката бандерландия WCкрайна за пропуски коментари или видеа с удари на руснаците от цивилни, ТЦК-алкашниците ги ловят и директно в окопите на първа линия. В Русия може и да ти направят забележка, а може и не, защото нищо против законно не си извършил освен, че си изразил мнение. Има доста видеа в ютуб, където правят експеримент и никой не им обръща внимание. Разбирам, че ти се иска, но пожелателното ти мислене не е истина.

    08:39 26.02.2026

  • 75 Не бери грижа

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Опять":

    Още няколко контранаступа до последния бандеровец.

    08:39 26.02.2026

  • 76 Копейка

    1 0 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    08:40 26.02.2026

  • 77 Институт за изследване на л @йната

    1 1 Отговор
    Цял институт,а проспал превземането на Покровск.Некадърна работа.

    08:45 26.02.2026

  • 78 Ами няма и да пристигне

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Как мислиш че ще съберат армия за да пратят срещу руснаците?! Ще прибират "желаещи" по улиците в бусове ли?
    Не виждаш ли че Коалицията на желаещите не можа да събере желаещи да ги прати в украина и то в тила, - без разрешение на Русия? И се отказаха!
    Ти натовецо, би ли отишъл?

    08:45 26.02.2026

  • 79 Кат фърля укронаzzисти те белия байряк

    0 4 Отговор

    До коментар #54 от "А Кирев за два дня":

    на фронта, ша видиш къ са улазя у Киев без един изстрел за няма и 2 часа. Съвременните войни се печелят с унищожаване армията на противника на ЛБС, а не на превзети те територии. Когато унищожиш армията на противника на терен, той спира да е боеспособни и всичко зад ЛБС е за победителя. Нямаш мозък да го разбереш, за това и непрекъснато виете за един Киев за 3 дни.

    Коментиран от #84

    08:47 26.02.2026

  • 80 Мемфис

    1 1 Отговор
    Рассия “ритна бакърчето”! Жалко за обикновените хора, защото изроди като Ленин, Сталин Путин и предшествениците им винаги са ги използвали като животни!

    08:51 26.02.2026

  • 81 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Браво браво":

    Значи Зеленски каза че са убити 300 хиляди, ббс казаха че са убити 186 000,нонашия умствено дефицитен приятел казва че са убити 1 млн хахахахаха, маняк баща ти и майка ти ги е срам от това което са направили, горките хора сигурно казват че нямат дете

    08:51 26.02.2026

  • 82 Тиква

    2 0 Отговор
    Браво на Русия,бой по окраинец и окрабандера,подла и нагла нация.

    08:52 26.02.2026

  • 83 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Слава на великата Руска армия 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #85

    08:52 26.02.2026

  • 84 Мартин

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Кат фърля укронаzzисти те белия байряк":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    08:53 26.02.2026

  • 85 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    Слава.

    08:53 26.02.2026

  • 86 Руснаци

    0 0 Отговор
    Какво стана с Покровск нали беше върнат от украинските войници хахахах, боже 2 млн избити а не могат да си върнат Покровск, трагедията е голяма, 2 млн а няма дори върнато село, украинските жени молят мъжете си да останат в руски плен защото ако се върнат пак ще отидат на фронта, всички благодарят на Зеленски и Нато за иножаването на една красива държава, Украйна скоро. Няма да я има

    08:54 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания