Русия е превзела Покровск в края на януари

Институтът за изследване на войната (ISW) не е наблюдавал доказателства за действията на украинските сили в Покровск от края на януари 2026 г., което показва, че руските сили са превзели целия град на по-ранна дата.

Кремъл изглежда е успял да повлияе на вземането на решения от коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция. Това се отнасяло върху заявеното намерение за разпологане на мироопазващи войски в Украйна.

Това се посочва в анализа на ISW.

Руските сили не са успели да се възползват от превземането на Покровск и да постигнат по-нататъшни оперативно значими пробиви. Това показва, че руското превземане на останалата част от Донецка област не е неизбежно или неизбежно.

ISW за последно наблюдава украински сили да действат на 28 януари и затова оценява, че руските сили вероятно са завършили превземането на населеното място през последните няколко седмици.

Руската кампания за Покровск, град с предвоенно население от 60 000 души, продължава вече почти две години. Руските сили започнаха настъплението си към Покровск през февруари 2024 г., след като превзеха Авдиевка (на около 39 километра югоизточно от Покровск), и започнаха да създават условия за превземането на Покровск чрез директни фронтални атаки през март 2024 г.

Руските сили не превзеха по-голямата част от Покровск до декември 2025 г. - 21 месеца след началото на фронталните атаки срещу града. Руските сили продължиха да се борят за превземането на по-голямата част от Мирноград (източно от Покровск) още един месец след това, като на 28 декември руското министерство на отбраната (МО) заяви, че руските сили са превзели града.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели изцяло Покровск в началото на декември 2025 г. и подчерта, че Покровск е бил критична стъпка за постигането на стратегическите цели на Русия на бойното поле.

На 9 декември руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви, че превземането на Покровск е "от решаващо значение" за усилията на Русия да превземе останалата част от Донецка област, а руският президент Владимир Путин заяви в годишното си обръщение "Директна линия" на 19 декември, че превземането "отвори" множество посоки за напредък на руската армия.

Покровск беше от оперативно значение, тъй като се използваше като важен логистичен център, но руските удари лишиха украинските сили от възможността да използват напълно града за логистика още през юли 2025 г.

Покровск отдавна беше престанал да бъде оперативно значим град, когато руските сили засилиха натиска си за превземането му през зимата на 2025 г.

Превземането на Покровск също не "отвори" пътя за значителни руски напредъци за превземането на останалата част от Донецка област, както твърдяха по-рано представители на Кремъл.

Дипломатически и отбранителни източници съобщиха на вестник "Телеграф" на 24 февруари, че някои членове на Коалицията на желаещите са заявили неофициално, че участието им с войски за гарантиране на сигурността на Украйна след войната зависи от разрешението на руския президент Владимир Путин за такова разполагане на сили.

Високопоставен дипломатически източник заяви, че изявленията на Кремъл, че руските сили ще атакуват конкретно чуждестранните войски в Украйна, означават, че коалицията "трябва да изпрати друг вид сили".

Друг дипломатически източник оцени, че европейските държави "по същество са предоставили на Путин право на вето" върху плановете на коалицията.

Разногласията в Коалицията на желаещите вероятно са резултат от продължилата месеци координирана кампания на Кремъл за рефлексивен контрол - метод, с който Русия се опитва да накара противника си да стигне свободно до предварително определено решение - с цел да попречи на Запада да се споразумее за гаранции за сигурността на Украйна.

Вътрешни източници продължават да посочват, че Русия не проявява интерес към значими мирни преговори и се подготвя за продължителна война.

Кремъл също така умишлено забавя преговорите, за да оформи бойното поле в полза на Русия.

Кремъл продължава да измисля оправдания за бъдеща забрана на Telegram.

Кремъл също така увеличава усилията си да контролира достъпа на руското население до съдържание от западни източници в интернет.

Украйна продължава да разширява съвместното производство в Европа със своите западни партньори.

Западните партньори на Украйна продължиха да предоставят военна помощ на Украйна на 24 февруари.

Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск, Александровка и в западната част на Запорожска област. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка, в тактическата зона Добропиля, в близост до Покровск и в близост до Хуляйполе.