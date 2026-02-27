Седем души загинаха след експлозия в кафене в Казахстан

Седем души загинаха, между тях и 16-годишно момиче, след експлозията и пожар в кафене в Щучинск, Акмолска област на Казахстан, съобщи пресслужбата на регионалната администрация.

Според администрацията още 13 души са хоспитализирани, а шестима са преместени на амбулаторно лечение.

Газово-въздушната експлозия в кафене "Плов Център", което е било свързано с жилищна сграда, е станала вечерта на 26 февруари.

Регионалното спешно отделение първоначално съобщи за шестима загинали и приблизително 20 ранени, като други 10 души са спасени от службите за спешна помощ, отзовали се на мястото на инцидента.

Според кадри от мястото на инцидента, публикувани от казахстанските медии, експлозията е станала, докато клиентите са били вътре в кафенето.