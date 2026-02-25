Петата година от войната не започва добре за Москва! Русия не постига целите си в Украйна

Петата година от войната в Украйна не започва добре за Москва. Последните украински успехи на бойното поле опровергават руските заплахи, че нещата могат да се влошат, колкото по-дълго Киев отлага капитулацията си пред руските искания.
Реалностите на бойното поле към края на февруари 2026 г. показват, че руски бойни успехи не са неизбежни. Украинските сили наскоро постигнаха най-значителните успехи на бойното поле след нахлуването на Украйна в Курска област през август 2024 г. и освободиха най-голямата територия в самата Украйна след контраофанзивата през 2023 г.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Украйна задържа завоюванията си в Купянск от средата на декември, въпреки руските усилия да ги обърне, а настоящата динамика на бойното поле не предполага, че Русия бързо ще си върне земите в района. Украинските сили също започнаха ограничени контраатаки в началото на февруари 2026 г., които освободиха множество селища в посоките Александровка и Гуляйполе в Днепропетровска и Запорожка област.
ISW е видял доказателства, че украинските сили са освободили приблизително 200 квадратни километра в някои райони на посоките Новопавловка, Александровка и Гуляйполе, като са загубили 35 квадратни километра в други райони на тези три посоки през същия период, което е от 165 квадратни километра през февруари.
Украинските сили продължават ограничените контраатаки в тези райони.
Русия не успява да постигне нито една от първоначалните си военни цели и е изправена пред неуспехи на бойното поле на фона на нарастващи жертви. Путин започна войната в Украйна преди четири години с неуспешен опит да превземе Киев за три дни.
Руските сили също се опитаха и не успяха да превземат Харков; цялата Донецка, Запорожка и Херсонска област; или Николаевска и Одеска области, сред други първоначални цели на руските военни операции. Руските сили все още не са успели да превземат четирите области, които Русия незаконно анексира през 2022 г. Путин започна войната с цел "денацификация" на Украйна - руски код за замяна на демократично избраното правителство на Украйна с проруска марионетна държава.
Украйна, напротив, остана ангажирана с провеждането на свободни и честни демократични избори съгласно собствената си конституция и закони.
Путин също така възнамеряваше да "демилитаризира" Украйна - намалявайки украинската армия до толкова ниско ниво, че Украйна да не може да се защити от бъдеща руска агресия. Украинските въоръжени сили сега са втори по големина и най-силна армия в Европа след руските и споделят четиригодишен боен опит със Запада.
Предвоенните искания на Путин включваха също така НАТО да спре разширяването си и да се въздържи от разполагане на оръжия в нови държави-членки на НАТО.
Руските действия накараха Финландия и Швеция да се присъединят към алианса. Европа се обедини, за да помогне на Украйна в борбата с руската агресия, предоставяйки милиарди военна подкрепа и помощ, наред с милиардите, предоставени от САЩ.
Европейските съюзници на Украйна също така създадоха Коалицията на желаещите, която ще разположи миротворци, за да защити мирното споразумение в Украйна.
Предвоенните искания на Путин включваха Украйна да се ангажира с неутралитет. Украйна не се е присъединила към НАТО, но е подписала няколко партньорства и споразумения със западни държави, включително 100-годишно споразумение с Обединеното кралство, и е в преговори с ЕС за присъединяване към този блок.
Предизвикателствата пред Русия на бойното поле и извън него принуждават ръководството на Кремъл да взема трудни решения, за да поддържа военните си усилия, както ISW отдавна прогнозира, че ще трябва да направи. Русия е изправена пред критични проблеми с набирането на военни. Процентът на жертвите в Русия надмина процента на набиране на персонал през януари 2026 г., след години, в които процентът на набиране на персонал в Русия постоянно достигаше целевите си нива на заместване.
Русия е изправена пред проблеми с финансирането на настоящите си средства за набиране на персонал, тъй като руското правителство се бори да намери средства както на федерално, така и на местно ниво, за да продължи да изплаща големите парични стимули, които е използвало за генериране на необходимия брой доброволци.
Вътрешната икономика на Русия страда от недостиг на работна ръка и инфлация, а западните санкции върху руския енергиен износ доведоха до рязък спад в приходите на Русия от петрол и газ, които формират значителна част от руския бюджет.
Нарастващите военни и икономически проблеми на Русия принуждават Путин да обмисли как може да продължи войната си с настоящото темпо. Путин трябва да преоцени механизмите на Русия за генериране на сили, за да определи как Русия може да продължи да изпраща броя на войските на фронтовите линии, необходими за поддържане на непрестанните офанзивни операции, които той изисква.
