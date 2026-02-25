Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Петата година от войната не започва добре за Москва! Русия не постига целите си в Украйна
  Тема: Украйна

Петата година от войната не започва добре за Москва! Русия не постига целите си в Украйна

25 Февруари, 2026 19:09 1 339 153

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове

Последните украински успехи на бойното поле опровергават руските заплахи, че нещата могат да се влошат, колкото по-дълго Киев отлага капитулацията си пред руските искания

Петата година от войната не започва добре за Москва! Русия не постига целите си в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Петата година от войната в Украйна не започва добре за Москва. Последните украински успехи на бойното поле опровергават руските заплахи, че нещата могат да се влошат, колкото по-дълго Киев отлага капитулацията си пред руските искания.

Реалностите на бойното поле към края на февруари 2026 г. показват, че руски бойни успехи не са неизбежни. Украинските сили наскоро постигнаха най-значителните успехи на бойното поле след нахлуването на Украйна в Курска област през август 2024 г. и освободиха най-голямата територия в самата Украйна след контраофанзивата през 2023 г.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украйна задържа завоюванията си в Купянск от средата на декември, въпреки руските усилия да ги обърне, а настоящата динамика на бойното поле не предполага, че Русия бързо ще си върне земите в района. Украинските сили също започнаха ограничени контраатаки в началото на февруари 2026 г., които освободиха множество селища в посоките Александровка и Гуляйполе в Днепропетровска и Запорожка област.

ISW е видял доказателства, че украинските сили са освободили приблизително 200 квадратни километра в някои райони на посоките Новопавловка, Александровка и Гуляйполе, като са загубили 35 квадратни километра в други райони на тези три посоки през същия период, което е от 165 квадратни километра през февруари.

Украинските сили продължават ограничените контраатаки в тези райони.

Русия не успява да постигне нито една от първоначалните си военни цели и е изправена пред неуспехи на бойното поле на фона на нарастващи жертви. Путин започна войната в Украйна преди четири години с неуспешен опит да превземе Киев за три дни.

Руските сили също се опитаха и не успяха да превземат Харков; цялата Донецка, Запорожка и Херсонска област; или Николаевска и Одеска области, сред други първоначални цели на руските военни операции. Руските сили все още не са успели да превземат четирите области, които Русия незаконно анексира през 2022 г. Путин започна войната с цел "денацификация" на Украйна - руски код за замяна на демократично избраното правителство на Украйна с проруска марионетна държава.

Украйна, напротив, остана ангажирана с провеждането на свободни и честни демократични избори съгласно собствената си конституция и закони.

Путин също така възнамеряваше да "демилитаризира" Украйна - намалявайки украинската армия до толкова ниско ниво, че Украйна да не може да се защити от бъдеща руска агресия. Украинските въоръжени сили сега са втори по големина и най-силна армия в Европа след руските и споделят четиригодишен боен опит със Запада.

Предвоенните искания на Путин включваха също така НАТО да спре разширяването си и да се въздържи от разполагане на оръжия в нови държави-членки на НАТО.

Руските действия накараха Финландия и Швеция да се присъединят към алианса. Европа се обедини, за да помогне на Украйна в борбата с руската агресия, предоставяйки милиарди военна подкрепа и помощ, наред с милиардите, предоставени от САЩ.

Европейските съюзници на Украйна също така създадоха Коалицията на желаещите, която ще разположи миротворци, за да защити мирното споразумение в Украйна.

Предвоенните искания на Путин включваха Украйна да се ангажира с неутралитет. Украйна не се е присъединила към НАТО, но е подписала няколко партньорства и споразумения със западни държави, включително 100-годишно споразумение с Обединеното кралство, и е в преговори с ЕС за присъединяване към този блок.

Предизвикателствата пред Русия на бойното поле и извън него принуждават ръководството на Кремъл да взема трудни решения, за да поддържа военните си усилия, както ISW отдавна прогнозира, че ще трябва да направи. Русия е изправена пред критични проблеми с набирането на военни. Процентът на жертвите в Русия надмина процента на набиране на персонал през януари 2026 г., след години, в които процентът на набиране на персонал в Русия постоянно достигаше целевите си нива на заместване.

Русия е изправена пред проблеми с финансирането на настоящите си средства за набиране на персонал, тъй като руското правителство се бори да намери средства както на федерално, така и на местно ниво, за да продължи да изплаща големите парични стимули, които е използвало за генериране на необходимия брой доброволци.

Вътрешната икономика на Русия страда от недостиг на работна ръка и инфлация, а западните санкции върху руския енергиен износ доведоха до рязък спад в приходите на Русия от петрол и газ, които формират значителна част от руския бюджет.

Нарастващите военни и икономически проблеми на Русия принуждават Путин да обмисли как може да продължи войната си с настоящото темпо. Путин трябва да преоцени механизмите на Русия за генериране на сили, за да определи как Русия може да продължи да изпраща броя на войските на фронтовите линии, необходими за поддържане на непрестанните офанзивни операции, които той изисква.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бъдете рахат всичко ще постигне русия

    47 37 Отговор
    има време ще ги постигне целите си русия

    кои за къде се е разбързал?

    Коментиран от #76, #84, #123

    19:11 25.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    38 32 Отговор
    Много смях с тия урки!

    Коментиран от #22

    19:11 25.02.2026

  • 3 Сатана Z

    41 38 Отговор
    Значи ,Русия ще воюва докато ги постигне.
    Слава на Русия в борбата и срещу нацизма!

    Коментиран от #103

    19:11 25.02.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    37 32 Отговор
    Да ,тека е!Зеленски пичели насекъде и става лидер на планетата !🦃🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    19:12 25.02.2026

  • 5 си дзън

    35 32 Отговор
    Добре започва - бая думкане имаше по заводи и рафинерии в русията.
    Думкането ще се увеличава.

    Коментиран от #31

    19:12 25.02.2026

  • 6 Червените Хълмове

    0 6 Отговор
    Атина ми отне, Атина ми Даде, Атина отново ще ми влезне под кожата и този път Завинаги, след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута

    19:12 25.02.2026

  • 7 Хаха

    35 30 Отговор
    Смахнатите тролове копейки са с мокри кърпи.

    19:12 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бесен - Язовец

    28 33 Отговор
    Верно ли не добре за руските войски, щото руснаците са на 50 км от Киев, а укрофашистката хунта и техните ментори от НАТО са затънаха в дългове.

    19:14 25.02.2026

  • 10 Атина Палада

    27 34 Отговор
    от клоун президен не става , справка брадясалия наркоман дето проси пари вече 4 години

    Коментиран от #18, #38

    19:14 25.02.2026

  • 11 Чекпойнт Чарли

    25 5 Отговор
    Млати ги тия Zомбита , те само от лобут разбират

    19:14 25.02.2026

  • 12 Бесен - Язовец

    29 32 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киев да слушат западна пропаганда колко са зле руснаците на фронта?

    19:14 25.02.2026

  • 13 Kaлпазанин

    21 27 Отговор
    Упорито да продължим с папагалските тъпотии ,долара ззагива ,внуци на нацисти и алчни англосаксонци упорито се опитват да ни вкарат във война ,западналив запад затъва в собствената си кал ,а мисирките си знаят тяхното ,бялото вече е в днкато ,,

    19:15 25.02.2026

  • 14 Севеото

    25 17 Отговор
    излезе едно недоносче,като стратега!

    19:15 25.02.2026

  • 15 Курд Околянов

    24 26 Отговор
    И с такава пропаганда до последния украинец.

    19:15 25.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    22 26 Отговор
    важното е че бандеровците със всеки ден намаляват, за друго не ми пука

    тука ядем банани и плюем по форумите и лежим по диваните а бандерите лежат в калта

    голяма работа че им пращам пари , нали има и за банани и за парно

    19:15 25.02.2026

  • 18 От Путин

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    поне става Путин..

    19:16 25.02.2026

  • 19 Реалист

    24 32 Отговор
    Руската армия победи 60 държави в Покрайна това е реалноста. Покрайна стана на половина и още територия ще изгуби.

    Коментиран от #37

    19:16 25.02.2026

  • 20 5 години Позор

    18 18 Отговор
    5 гиди гробе
    5 години демилитаризация на Руссспия

    19:16 25.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Таня

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Не им е много смешно ,стигнаха до магарета .
    На тебе какво ти е смешно ,не знам .

    19:17 25.02.2026

  • 23 Сатана Z

    20 16 Отговор
    Знаете ли,че т.н.The Institute for the Study of War има само един служител,някаква пенсионирана учителка по история Кимбърли Каган,чиито Стати се пишат от AI.

    19:17 25.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 име

    20 16 Отговор
    Ама, защо само петата, като випслуша човек, още от първия ден са така, свършват ракети, танкове, нафта, снаряди, войници, масло, яйца, федерацията се разпада, Путин умира (между другото, този локум скоро не сте го разтягали) глад ги наляга, олигасите се събират да свалят Путин, фалират на всеки три месеца... Лошото е че нищо от това не изгледжа да дава отражение на денацификацията, но хубавото е че вече няма ковид и имате нова тема, с която да захлебвате. Целувайте ръка на император Путин, щото ако не беше денацификацията, толкова козяци, анализатори и журналисти щяха да са без работа, че щеше да стане международен проблем!

    19:17 25.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бесен - Язовец

    13 16 Отговор
    Кво стана летят ли ЕФките над Москва?

    19:17 25.02.2026

  • 28 ГнуZ 200🪆☠️

    19 15 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    19:17 25.02.2026

  • 29 Русофил

    14 19 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #57

    19:18 25.02.2026

  • 30 скучно и точка.

    8 15 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    19:18 25.02.2026

  • 31 Урсул фон дер Бандер

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Бая с бандерите има дзвъните;;;ей тъй - си -дзън -дзъъън

    19:18 25.02.2026

  • 32 Хахаха хахаха

    17 3 Отговор
    Шекели пропагандата на евреите от ЕС и ФАЩ се спуска в ООкрайна

    19:18 25.02.2026

  • 33 RIP Сесесере 1920 1991💀

    8 15 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    19:18 25.02.2026

  • 34 Механик

    0 6 Отговор
    Четири ризи си слух от зор,

    19:19 25.02.2026

  • 35 Мене

    5 15 Отговор
    ме притеснява,Путин ще види ли победата?

    19:19 25.02.2026

  • 36 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 17 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:19 25.02.2026

  • 37 Шопо

    22 4 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #56

    19:19 25.02.2026

  • 38 Също като нашата

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    ЕдиЙотова

    19:19 25.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Чибу Рашки

    6 14 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    19:19 25.02.2026

  • 41 Бесен - Язовец

    15 7 Отговор
    У Киев са извикали шамани от Йелоустоун да се молят за Слънце 😂😂

    Коментиран от #83

    19:19 25.02.2026

  • 42 Куфарче тоалетна

    7 12 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация..

    19:19 25.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 14 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    19:20 25.02.2026

  • 45 Крепостен на Хартиената мечка

    6 12 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    19:20 25.02.2026

  • 46 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 11 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    19:20 25.02.2026

  • 47 Димяща ушанка

    6 10 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    19:20 25.02.2026

  • 48 Патравата руска армия

    7 12 Отговор
    Патравите дърмонят ли ги при Гуляйполе ?

    Ухааа . Тия са такива смехурковци , те изобщо не умеят да воюват.
    Това морската пехота на САЩ ако ги хване ,ще ги разглоби от бой за норматив .

    19:21 25.02.2026

  • 49 !!!?

    7 11 Отговор
    От Копейките знаеме, че Кремъл е победил Украйна и скоро варварските му пълчища ще са на Дунавския бряг при Будапеща...за са спасява Орбан от робството на Урсулиците...!

    19:21 25.02.2026

  • 50 Пригожин

    6 8 Отговор
    отдавна щеше да е в Киев,ако не беше тръгнал за Москва!

    19:21 25.02.2026

  • 51 Вече 4 години

    19 12 Отговор
    "Русия не успява да постигне нито една от първоначалните си военни цели и е изправена пред неуспехи на бойното поле на фона на нарастващи жертви."

    Как се нарича това, освен ПРОВАЛ ? Агресорът има и около 3 пъти повече загуби на жива сила и техника.

    19:21 25.02.2026

  • 52 Механик

    3 4 Отговор
    Четири ризи скъсах от зор,И си ги направих на лентички.

    19:21 25.02.2026

  • 53 Истината

    10 18 Отговор
    Петата година не е добре за НАТО и за сороската пропаганда защото Крим остава все по далече, а руснаците се приближават все по близо до западна УУУУУКРАЙНА

    19:22 25.02.2026

  • 54 Реалист

    9 11 Отговор
    Все по посърнало гледа ходещото на токчета нищoжecтво Путлер 🤣🤣
    Стяга му около врата. Съвсем скоро ще се появи нов Пригожин, който няма да спре на 20 км. от Москва .

    19:22 25.02.2026

  • 55 Вчера

    5 2 Отговор
    коя армия проби и напредна почти 25 км. южно от Славянск?Просто питам , може да ми отговори и грозното Пате!

    19:22 25.02.2026

  • 56 Като държавата

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Шопо":

    Удмуртия!

    19:23 25.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Русия постига

    8 4 Отговор
    Целите си по света!
    Украйна е само трамплин.
    Тръмп е поредния квартален шемет на налудничави амбиции!

    19:24 25.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пламен

    3 10 Отговор
    Буратино тропа с краченца в Кремъл, плаче и вика :
    -Искам си Бомбас пък !

    Коментиран от #86

    19:25 25.02.2026

  • 61 Ама убива двадесет пъти повече

    10 2 Отговор
    Не знам какво не постига, но редовно връща на Зеленски 20 трупа, и получава за тях 1.

    Такова съотвошение би трябвало да навежда на някои изводи каква е целта на войната. изтребление на кандидат-натовците.

    За видеозаписите с унищожение на военна техника не ми се коментира - но вероятно Втората световна ще бъде надмината, ако вече не е.

    Коментиран от #65, #78

    19:25 25.02.2026

  • 62 Дедо

    0 6 Отговор
    Не знаех,че в Русия има държава Удмуртия!!!

    19:25 25.02.2026

  • 63 Бесен - Язовец

    11 4 Отговор
    Хайде шекелчете от България да се хванете за ръце и да се помолите групов за топло време в Киииииив

    Коментиран от #67, #71

    19:25 25.02.2026

  • 64 аz СВО Победа 80

    3 10 Отговор
    Когато Путин стане на 350 години може да превземе Донбас.
    🤣🤣🤣

    19:26 25.02.2026

  • 65 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ама убива двадесет пъти повече":

    не искат кайма!

    19:26 25.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пора

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Бесен - Язовец":

    Едни въженце за простор 2 метра ще ти стигне.

    Коментиран от #108

    19:27 25.02.2026

  • 68 Съмнително

    11 0 Отговор
    Прекалено много пишете на тая тема защо така?Сякаш се опитвате да ни убедите в нещо което противоречи на действителността и ни го повтаряте всеки ден и то по няколко пъти в случай че някой се обърка и се подведе по действителността вместо вашите пасквили които ни казват каква е тя.

    Коментиран от #148

    19:27 25.02.2026

  • 69 Мадуро

    1 8 Отговор
    Лукашенко къде е?

    19:28 25.02.2026

  • 70 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пед елв айс":

    Няма как да не се съглася. Статистически е доказано твърдението Ви .

    19:28 25.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Алкахолевич

    2 7 Отговор
    кога ще мята орешници по Лондон?

    Коментиран от #94

    19:29 25.02.2026

  • 73 Софиянец

    7 2 Отговор
    Истеричната западна пропаганда друго показва 😂😂😂

    19:30 25.02.2026

  • 74 Удо Мача

    3 8 Отговор
    Те в Украйна се оплетоха като пате в кълчища - тръгнали с НАТО да се бият

    19:30 25.02.2026

  • 75 чико

    9 1 Отговор
    Една и съща песен по факти.бг до омръзване

    19:30 25.02.2026

  • 76 Койо губи пари той бърза

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "бъдете рахат всичко ще постигне русия":

    На руснаците сигурно въобще не им се спира войната. Така добре квичат западняците …. как да спреш, сърце не дава да прекъснеш удоволствието.

    Накрая врагът ще е оликнал със хиляди милиарди, ще е останал без хора и оръжие, ще бъде красива гледка на тотален позор на цьлото НАТО.

    Коментиран от #87

    19:30 25.02.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор
    В Одеса вече 9 дни няма ток

    Коментиран от #80, #89

    19:30 25.02.2026

  • 78 Това са

    3 6 Отговор

    До коментар #61 от "Ама убива двадесет пъти повече":

    Фейкове на руз нацита , само глупакът се връзва на такъв абсурд

    19:31 25.02.2026

  • 79 Омазана ватенка

    4 5 Отговор
    В Купянск руснаците водят с 27:1.

    19:31 25.02.2026

  • 80 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 8 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В раша от 7 века няма добър стандарт на живот

    Коментиран от #90, #93

    19:32 25.02.2026

  • 81 не започва добре за Москва!

    6 0 Отговор
    нещо загрижени хорицата за Русия
    по скоро заухавите ес данъкоплатци трябва да са обеднели бая и ни стигат по покупателна способност
    даже като италия португалия испания словакия др

    19:33 25.02.2026

  • 82 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 8 Отговор
    Вчера, 24 февруари - 4 години война на Русия срещу Украйна - 4 години украински героизъм, който спира руските нашественици.
    Всеки може да говори каквото си поиска за войната, но има обективни критерии, които показват, че руснаците губят.
    Русия вписа 4 украински области за руски в конституцията си и за 4 години пълномащабна война не е успяла да превземе напълно нито една от тях. Нещо повече - на четвъртата година от войната Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г.
    Украйна стои стабилно на фронта и няма намерение да отстъпва никаква територия на Русия, дори под натиск на Тръмп.
    Какво постигна Русия за 4 години война: удвои НАТО на своята граница с приемането на Финландия и Швеция; даде над един милион загуби в жива сила и стотици милиарди долари безвъзвратно загубени; претърпя геополитически крах в Сирия, Венецуела, Армения и на други места; съсипа икономиката си и беше изолирана от цивилизацията.
    Изключително важно е да се бори руската пропаганда, която залива медийното ни пространство.

    19:33 25.02.2026

  • 83 Десен Баровец

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бесен - Язовец":

    Пролет пукна ние НЕ 🥂🍔

    19:34 25.02.2026

  • 84 кои за къде се е разбързал?

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "бъдете рахат всичко ще постигне русия":

    русофоборчагите
    чудят се дали да кихнат първата си заплата в евро на бункера
    докато бленуват и повтарят като папагали за копейки

    Коментиран от #95

    19:35 25.02.2026

  • 85 Не знам кой е измислил дрона

    16 9 Отговор
    Ама бандерите добре се представят с Дроновете.

    А иначе от 200 хилади освободители на 24.02.20222 година колко ли солдати щеше да останат!

    Ама маршалите на Рашмахта с какво са мислели да освободят Киев до 27-ми!

    Явно са си мислели че като в Будапеща само при появата на Т-34-ки и Киев ще вдигне белите знамена.
    Ей тоя Клоун , къде научи как да съсипе хубавата стратегия на Путлеристите!

    Коментиран от #146

    19:35 25.02.2026

  • 86 Зеленски съм

    10 8 Отговор

    До коментар #60 от "Пламен":

    Ауе, Зеленски много искаше Данбас, Донецк, Крим, Севастопол, Луганск и т.н.


    обаче май не ги искаше той, ами ЕСейците и НАТОпорчените. За тяхно съжаление ще похарат стотици милиарди за едно ръкостискане от Зеленски. Друго няма да полуат.


    А, ще трябва да дадат икономиките си на Тръмп накрая. Те са си били негови.

    19:35 25.02.2026

  • 87 Прав си

    8 1 Отговор

    До коментар #76 от "Койо губи пари той бърза":

    Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!

    19:35 25.02.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 0 Отговор
    На днешна дата среди 85 години, адмирал Канарис издава заповед за сформиране от украински доброволци от ОУН-УПА на СС батпльоните "Нахтигал" и "Роланд".
    Те не са нацисти, нали? Хахахах

    Коментиран от #96

    19:37 25.02.2026

  • 89 Омазана ватенка

    2 9 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тока се оправя.1 милион убити ватенки няма да се върнат.Плюс два милиона руснаци без крака и ръце.Заради калта на Донбас и живота на Путин Великий.

    Коментиран от #97, #110

    19:37 25.02.2026

  • 90 ру БЛАТА

    3 7 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    19:37 25.02.2026

  • 91 Сергей

    3 8 Отговор
    "Аз като руснак, гражданин на Русия, който живее във вашата страна съм ви благодарен за това, че ме приехте. И аз искам да ви предупредя относно заигравките ви с руската пропаганда. Русия не ви смята за държава! Русия не смята, българския народ за независим! Тя смята, че вие българите сте нейна колония. И рано или късно може да дойде да ви „освобождава“ както дойдоха да „освободят“ Украйна. Вие искате руски танкове на вашата земя? Искате да видите Варна като Мариупол? Искате София да бъде обстрелвана с ракети денонощно от акваторията на Черно море??? Искате масови гробища до Бургас? Искате да видите как руски войници крадат във Велико Търново тоалетните ви чинии и пералните ви?!
    Разберете, вече няма Руска империя! Вие на никого нищо не дължите за вашата свобода! Путин не е император, Русия не е империя! Вие на никого нищо не дължите! Вие сте свободни хора! Българи!!!"

    Коментиран от #98, #100, #112, #129

    19:37 25.02.2026

  • 92 СтатиСтик

    7 0 Отговор
    Единствените укроуспехи са запълване безкрайните гробища по цяла Осрайна .

    19:38 25.02.2026

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    А лекаря ти добър ли е?

    19:38 25.02.2026

  • 94 Медводков линията 🤡

    1 6 Отговор

    До коментар #72 от "Алкахолевич":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер

    19:38 25.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Копей,

    0 5 Отговор

    До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не се отклонявай от темата на статията!Пак се излагаш като кифладжия!Придържай се по тематиката,за да не бъдеш изритан от форума!

    Коментиран от #99, #104

    19:40 25.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Анджо

    6 2 Отговор

    До коментар #91 от "Сергей":

    Какой тъй Сергей бре Тарас хохохоль ,Суу Кааа бля ддд,

    19:40 25.02.2026

  • 99 ХА ХА

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Копей,":

    Лапупаркай бе ,лепилар ,кво ми се обясняваш като на новият си партньор !

    19:41 25.02.2026

  • 100 Димитър Георгиев

    6 1 Отговор

    До коментар #91 от "Сергей":

    Лап Пай У Йотт бре укрохъесосс !

    19:42 25.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 някой си

    3 1 Отговор
    тия надминават и дойче зеле с фантасмагории

    19:44 25.02.2026

  • 103 Педиславе

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Стига си ръсил глупости. Русийката е слаба, измислена държавица. Ватенките са свикнали да са най-бедните и да се жертват за своя цар. Нека си мрат!

    Коментиран от #137

    19:44 25.02.2026

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Копей,":

    Темата е че хората за които Бандера е рационален герой са обикновено нацисти. Това че не го разбираш или не знаеш си е ваш проблем

    19:45 25.02.2026

  • 105 Ццц

    2 2 Отговор
    ФАКТИ, 7 МАРТ 2025 Г. 9:43 Ч: "Войната, която Русия води срещу Украйна, се превърна в "катастрофално бедствие" за руския президент Владимир Путин на почти всяко ниво. Кремъл отчаяно иска да спре това бедствие и затова Москва желаеше да се присъедини към усилията на американския президент Доналд Тръмп, пише The Telegraph.

    Докато руската пропаганда се подиграва на дискомфорта, който политиките на администрацията на Тръмп причиняват на европейците, това е опит да се отвлече вниманието от натиска, под който е подложена самата Русия."
    ФАКТИ, 15.09.2025: "Друг евъргрийн-наратив на Кремъл е, че санкциите на ЕС срещу Русия са навредили повече на Европа, отколкото на Русия, и че някак си даже са засилили руската икономика. За известно време Москва поддържаше фасадата. БВП нарасна с 4,3% през 2024 г., почти изцяло благодарение на военното производство. Но докато военната машина се разширява, гражданските индустрии стагнират.



    Санкциите засегнаха енергетиката, финансите и технологиите и предизвикаха инфлация, трудности и бюджетен стрес. Растежът се забавя – по прогнози, до 1,7% през 2025 г. и 1,2% през 2026 г. Лихвените проценти остават изтощително високи на ниво от 18%, вътрешното потребление намалява, а отбраната и сигурността сега консумират над 40% от бюджета." БЕЗ КОМЕНТАР! 😁

    19:45 25.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Путлеристан 🤮🤮

    2 4 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #113, #116

    19:46 25.02.2026

  • 108 Бесен - Язовец

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Пора":

    Ходи се къпи бе пррррр деллл,умирис форума !

    19:46 25.02.2026

  • 109 И Преди и сега

    2 2 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #117

    19:46 25.02.2026

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Омазана ватенка":

    А колко укри са убити? 55000 , а?
    Хахахах, хехехех

    Коментиран от #118

    19:47 25.02.2026

  • 111 От доклада ясно разбираме

    2 0 Отговор
    че само още няколко милиарда да налеем в кацата със Зеле и Русия ще рухне!
    Усеща се напрежението и последните издихания, което е добра новина за скорошен победен бял байрак и мир!

    Не разбирам само защо са опряли до института на Нюланд, след като имаше тук един Джамбаз дето ги къдреше много по-добре украинските "победи" и "провалите" на руснаците?

    19:48 25.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Всеки ден война е още един ден живот подарен на Хаяско.

    19:49 25.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "И Преди и сега":

    България е била окупипана повече от 800 г.
    А в Русия крепостничеството е само 350.
    Какви са българите, ако руснаците са крепостни?

    Коментиран от #122

    19:49 25.02.2026

  • 118 Любо пита

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кога асвабадили всичко и парад на Майдана???

    Коментиран от #124, #125

    19:50 25.02.2026

  • 119 Щом Факти го казва

    3 1 Отговор
    Значи ситоациятя на фронта става доста тежка за украинците. Е със заклинания нещата няма да се оправят. При Запорожка област контраатаките са спрени ,част от ВСУ са в обкръжение и нещата отиват на изуй гащи. За Купянск ,същото катохв Покровск и Миноград, изцяло обкръжаване на ВСУ и започнала зачиска. Чесно казано ,ама никак не ме интересува кой ще победи. Искам тази война да свърши и отново Германия да дръпне напред ,щото във фирмата където работя почти всичко зависи от това. Едно не мога да разбера като лъжете какво постигате?

    Коментиран от #130

    19:50 25.02.2026

  • 120 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "ЦЕЛ на виде превъоръжената":

    Лап Пай У Йоттт бре сqo пπеннн хъесоссс !

    19:51 25.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Преди руснаците бяха крепостни

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сега са роби.

    Коментиран от #131

    19:52 25.02.2026

  • 123 питам си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "бъдете рахат всичко ще постигне русия":

    Тогава защо ЗЗеленото рИве, а еУропа-та отпуска милиарди отнашите данъци за Оккарината???????

    19:53 25.02.2026

  • 124 Поета

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Любо пита":

    Лапуркай Любо,лапуркай,Любо лапурка лакомо ланн гийи !

    19:53 25.02.2026

  • 125 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Любо пита":

    Когато му дойде времето. Войната не е надбягване.

    Коментиран от #127

    19:53 25.02.2026

  • 126 йеромонах Игнатий

    2 1 Отговор
    Смело братушки, изцелете украинската земя от зелената чума, българите сме с вас!

    Не бързайте, за да не изтървете някой пребоядисан натовец жив.

    19:55 25.02.2026

  • 127 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното🍌🍌🍌

    19:55 25.02.2026

  • 128 Даскал Петко

    6 1 Отговор
    Съдбата на почти всички агресори е печално известна.

    19:55 25.02.2026

  • 129 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Сергей":

    никъв руснак не си ве платена мишка,жалък уср@ински лапач

    19:56 25.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    Роби са хората, на които пола им го определя американския президент

    19:56 25.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Путлеристан 🤮🤮

    1 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    19:59 25.02.2026

  • 136 Сесесере2???

    0 1 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    19:59 25.02.2026

  • 137 Руснаците мрат

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Педиславе":

    На всеки убит руснак се падат 30 убити украинци. Закъде да бързаш когато избиваш нацистите толкова успешно?

    Даже даваш време на някои заблудени да преосмислят религията си и отново да се върнат към православието, че и после да бъдат спасени.

    19:59 25.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 К00ПЕЙ

    0 0 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #144

    20:01 25.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Владо":

    Владо ,виждаш ми се точен пич,би ли му издухал набързо сополите за 5€врака ?

    20:02 25.02.2026

  • 143 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    1 1 Отговор
    Тогава надрусаняка защо пищи сякаш го колят ....????

    20:02 25.02.2026

  • 144 ЧисТача

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "К00ПЕЙ":

    Мухлясала е наннай катти ......катаа,хвани я почисти .

    20:03 25.02.2026

  • 145 Сводка от фронта

    9 1 Отговор
    Продължава развитието на оперативната контраофанзива в южния сектор (Запорожка, Донецка и Днепропетровска област):
    ​Освободени 400 кв. км: Командващият ВСУ Александър Сирски официално потвърди на 24 февруари, че от края на януари насам украинските сили са си върнали контрола над 400 кв. км територия в направлението на Олександривка (на границата на три области).
    ​Конкретни селища: DeepState и ISW потвърждават скорошното освобождаване на общо 8 населени места, сред които Андриивка, Остапивске, Пищане, Нечаивка, Радисне и Нове Запорожие.
    Неутрализирани са около 1150-1200 окупатори.

    Коментиран от #152

    20:04 25.02.2026

  • 146 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #85 от "Не знам кой е измислил дрона":

    Киев през 1943 е освободенза 5 дни и 6500 жертви от Червената армия. А Будапеща- 88 дни и 80 000 червеноармейци

    20:05 25.02.2026

  • 147 Величко

    1 6 Отговор
    Оффф ... , украински успехи ... ? ! Фантазии , фантазии ... Е , нека продължат със успехите по същия начин ...

    20:05 25.02.2026

  • 148 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Съмнително":

    И по време на ковид ни спасяваха с ваксини! Пасквил, след пасквила! Дават им се конти, за да ни заливат с помия.

    20:05 25.02.2026

  • 149 Гориил

    3 0 Отговор
    Докато плащате на Украйна милиарди евро, Русия ще избягва война и ще изтощава ресурсите ви.Един ракетен удар по Лвов и две хиляди германски дрона на стойност 700 милиона евро бяха превърнати в купчина раздробен скрап.Два удара по Одеса и двайсет безпилотни лодки на стойност един милиард британски лири лежат на морското дъно.Тъй като обемът на плащанията за солидарност от ЕС наближава 90 милиарда евро през следващите пет години, делът на България може да достигне поне 100 милиона евро годишно.И не казвай, че не си бил предупреден.

    20:06 25.02.2026

  • 150 Тоя, пък.

    2 0 Отговор
    Koврите от тоя "институт", в който няма нито един военен ги знаем, с техните "прогнози", които не се сбъдват никога. Могат ли да посочят някакви населени места, "освободени" от укропците, или тия стотици квадратни километри са някъде на Луната? Как иначе да докажат, че не си измислят? Нали (другата крайност) когато укpoпците нахлуха в Курска област и завзеха временно горе-долу пак толкова стотици километри (ок, около триста бяха) бяха превзели 90 населени места?
    И как точно укрия ще проведе "свободни и честни избори", като цялата опозиция беше избита от шпицкомандите на зеленски? И защо зеленски и господарите му изведнъж станаха толкова отстъпчиви, нали уж укрите "побеждават"?

    20:07 25.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Офицер от БА

    2 4 Отговор

    До коментар #145 от "Сводка от фронта":

    Глyпи, сирски отговоряше за отбраната на Бахмут !!! Изтреби цяла укpoпска армия там, докато лъжеше, че "побеждава" !!! А дори американските му началници го натискаха да се оттегли, не да си жертва армията.

    20:10 25.02.2026

  • 153 555

    2 0 Отговор
    Започна пета година - още се бият в Донбас. Затънаха като в Афганистан - девет години война и изтегляне.

    20:11 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания