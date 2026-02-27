Не подценявайте Ивелин Михайлов!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато човек започва да пише за даден лидер, изведнъж в съзнанието му изникват спомени от неговата младост и неговите учители.

Защо? Защото учителите носят в себе си опита на своето светоусещане и своята школа; те винаги „фотографират“ своите любимци. Моят политически учител – ветеринарният техник Атанас Минчев от с. Змейово – често казваше: „Ще гледаш образа на Чърчил, без да обръщаш внимание на фасона, а фасонът на Джон Кенеди е идеален, но е в огромно противоречие с онези, които управляват Америка!“.

С една дума – дойде редът и на България. Кой да бъде Лидерът? През 1990 г., когато избирахме водачите заедно с Андрей Луканов, най-впечатляващ бе Иван Костов. Избрахме го като един от 37 възможни кандидати. Но той пък толкова се влюби в „червените барони“, че впоследствие легитимира тяхното богатство! Тази фундаментална грешка на българския капитализъм ни докара до безбожния парадокс: да говориш постоянно против БСП, а да направиш нейните хора ултрамилионери! Как е възможно това?

Зададох въпроса за лидера и неговото „предмостие“ неслучайно още в заглавието. Напуснах БСП преди 33 години именно заради крадливата схема против държавата. Това ме беше отклонило от истината, за която говорех дотогава, и веднага изведе на преден план главния въпрос: Кой ще управлява утре България?

На 28.10.2024 г. в предаването „Делници“ по „Евроком“ разбрах извънредната новина: резултатът на ПП „Величие“ от парламентарните избори е 3,999%. Впечатлих се дълбоко. Това бе уникална лъжа на „Информационно обслужване“ АД. Професор Константинов впоследствие заяви, че резултатът е „уникален и непроменим“ и че никой не е в състояние да нанесе поправки, камо ли да промени решението на ЦИК. Този парадокс ме порази ярко. Тогава разбрах, че Лъжата наистина е велика!

Заинтересувах се от водача на този фрапиращ резултат – 3,999%. Вероятно е българският Чърчил! Щом заслужава толкова мащабна лъжа, той не е случаен. Силата му е странна. И времето доказа, че лидерът на ПП „Величие“ наистина не е случаен човек. Този извод бе уникално предизвикателство към мен и моите възможности – и на Изток, и на Запад – за целева помощ по реализацията и признанието, насочени към отричане на лъжата срещу партията.

Днес, 17 месеца по-късно (октомври 2024 – февруари 2026 г.), силата на „Величие“ е неразривно свързана с нейния лидер и хората, които го следват. Днешният лидер г-н Ивелин Михайлов скоро ще докаже твърдата мощ на новия Александър Стамболийски, „моделажа“ на Кимон Георгиев и тяхната приложима хитрост. И дано е така, защото той заслужава огромно признание от България.

Силата на думите ми идва тежко и вероятно ще остане неразбрана от мнозина. Ивелин Михайлов е нетипичният лидер – народен трибун с огромна енергия и искрено предмостие към Новата държава. Всички шмекери, червени барони и измислени политици се опитват да го принизят, наричайки го „първичен“. Всъщност той ги елиминира чрез силата на своята откровеност и силата на истината за България!

Михайлов е част от утрешния ден на лидерската база на Нова България. Всяко подценяване, умишлено деструктуриране и опит за провал е фалит за държавата и нейния устрем. Олигархията, която днес прави всичко възможно да стопира водача на „Величие“, работи за фалита на нашите деца. Ние трябва да открием и защитим водачите, които могат да претворят идеала ни за 1350-годишна България. Силата на нашите лидери е силата на утрешния ден.

Затова искрено отправям следната молба за прецизност: не подценявайте г-н Ивелин Михайлов! Този сборен образ притежава безспорни качества на обединител. Той е прецизен държавник с изключителни организационни и мобилни способности.

Пиша тези думи в името на България. През целия си път, работейки за нейния ръст и успех, винаги съм търсил истинския Държавник. Вярвам в израстването и перфектното утвърждаване на Ивелин Михайлов като водач на народа в лицето на ПП „Величие“.