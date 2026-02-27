Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Не подценявайте Ивелин Михайлов!

Не подценявайте Ивелин Михайлов!

27 Февруари, 2026 03:32, обновена 27 Февруари, 2026 03:36 828 10

  • кольо парамов-
  • величие-
  • лидер-
  • ивелин михайлов

Той е част от утрешния ден на лидерската база на Нова България

Не подценявайте Ивелин Михайлов! - 1
Снимка: БГНЕС
Кольо Парамов Кольо Парамов финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато човек започва да пише за даден лидер, изведнъж в съзнанието му изникват спомени от неговата младост и неговите учители.

Защо? Защото учителите носят в себе си опита на своето светоусещане и своята школа; те винаги „фотографират“ своите любимци. Моят политически учител – ветеринарният техник Атанас Минчев от с. Змейово – често казваше: „Ще гледаш образа на Чърчил, без да обръщаш внимание на фасона, а фасонът на Джон Кенеди е идеален, но е в огромно противоречие с онези, които управляват Америка!“.

С една дума – дойде редът и на България. Кой да бъде Лидерът? През 1990 г., когато избирахме водачите заедно с Андрей Луканов, най-впечатляващ бе Иван Костов. Избрахме го като един от 37 възможни кандидати. Но той пък толкова се влюби в „червените барони“, че впоследствие легитимира тяхното богатство! Тази фундаментална грешка на българския капитализъм ни докара до безбожния парадокс: да говориш постоянно против БСП, а да направиш нейните хора ултрамилионери! Как е възможно това?
Зададох въпроса за лидера и неговото „предмостие“ неслучайно още в заглавието. Напуснах БСП преди 33 години именно заради крадливата схема против държавата. Това ме беше отклонило от истината, за която говорех дотогава, и веднага изведе на преден план главния въпрос: Кой ще управлява утре България?

На 28.10.2024 г. в предаването „Делници“ по „Евроком“ разбрах извънредната новина: резултатът на ПП „Величие“ от парламентарните избори е 3,999%. Впечатлих се дълбоко. Това бе уникална лъжа на „Информационно обслужване“ АД. Професор Константинов впоследствие заяви, че резултатът е „уникален и непроменим“ и че никой не е в състояние да нанесе поправки, камо ли да промени решението на ЦИК. Този парадокс ме порази ярко. Тогава разбрах, че Лъжата наистина е велика!
Заинтересувах се от водача на този фрапиращ резултат – 3,999%. Вероятно е българският Чърчил! Щом заслужава толкова мащабна лъжа, той не е случаен. Силата му е странна. И времето доказа, че лидерът на ПП „Величие“ наистина не е случаен човек. Този извод бе уникално предизвикателство към мен и моите възможности – и на Изток, и на Запад – за целева помощ по реализацията и признанието, насочени към отричане на лъжата срещу партията.

Днес, 17 месеца по-късно (октомври 2024 – февруари 2026 г.), силата на „Величие“ е неразривно свързана с нейния лидер и хората, които го следват. Днешният лидер г-н Ивелин Михайлов скоро ще докаже твърдата мощ на новия Александър Стамболийски, „моделажа“ на Кимон Георгиев и тяхната приложима хитрост. И дано е така, защото той заслужава огромно признание от България.
Силата на думите ми идва тежко и вероятно ще остане неразбрана от мнозина. Ивелин Михайлов е нетипичният лидер – народен трибун с огромна енергия и искрено предмостие към Новата държава. Всички шмекери, червени барони и измислени политици се опитват да го принизят, наричайки го „първичен“. Всъщност той ги елиминира чрез силата на своята откровеност и силата на истината за България!

Михайлов е част от утрешния ден на лидерската база на Нова България. Всяко подценяване, умишлено деструктуриране и опит за провал е фалит за държавата и нейния устрем. Олигархията, която днес прави всичко възможно да стопира водача на „Величие“, работи за фалита на нашите деца. Ние трябва да открием и защитим водачите, които могат да претворят идеала ни за 1350-годишна България. Силата на нашите лидери е силата на утрешния ден.

Затова искрено отправям следната молба за прецизност: не подценявайте г-н Ивелин Михайлов! Този сборен образ притежава безспорни качества на обединител. Той е прецизен държавник с изключителни организационни и мобилни способности.

Пиша тези думи в името на България. През целия си път, работейки за нейния ръст и успех, винаги съм търсил истинския Държавник. Вярвам в израстването и перфектното утвърждаване на Ивелин Михайлов като водач на народа в лицето на ПП „Величие“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Пене

    3 4 Отговор
    Комунистът Кольо Пръмов изпадна от всички класации и започна да прави метални и да ли е з.адници на такива дребни(и не съвсем) мошеници кат Ивелин Михайлов и Величие. АБСУРД Е ДА СРАВНЯВАШ БЕЗМОЗЪЧНИЯ ИВЕЛИН С ДЖОН КЕНЕДИ!!!

    03:43 27.02.2026

  • 2 Дедо Пене

    2 4 Отговор
    Комунистът Кольо Пръмов изпадна от всички класации и започна да прави метани и да лиже з.адници на такива дребни(и не съвсем) мошеници като Ивелин Михайлов и Величие. АБСУРД Е ДА СРАВНЯВАШ БЕЗМОЗЪЧНИЯ ИВЕЛИН С ДЖОН КЕНЕДИ!!!

    03:45 27.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Кольо съвсем е откачил. Време е държавата да отдели сериозни средства от бюджета за здравеопазване за клиниката на доктор Гълъбова.

    04:02 27.02.2026

  • 4 коко

    9 1 Отговор
    Поръчкова статия за доказан измамник.Интересно кой му разреши да разруши радиозавода във Варна и да строи там огромен комплекс и с какви пари го прави ? Варна вече стана районът на продажниците и мошениците.

    Коментиран от #6

    04:16 27.02.2026

  • 5 Коста

    3 1 Отговор
    Не виждате иронията на бай Кольо в текста ли? И Михайлов с интелектуалният вид и капацитет на двойкаджия с претенции за тройкаджия.

    04:24 27.02.2026

  • 6 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "коко":

    Кмета Коцев, как кой? Михайлов си плати с подкрепата на няколко автобуса селяни от Неофит рилски в защита на арестувания кмет пред Община Варна.

    04:26 27.02.2026

  • 7 Оня гост

    1 1 Отговор
    Тоя списвач Парамов се показва интелектуален импотент. Толкова куха, празна от съдържание агитация, на която всичките опорки са внушения, отдавна не бях чел. Фикс идеята внушена му от "учителя"- Чърчил е всичко друго, но не и пример за подражание или възхита от страна на българите.До толкова до колкото тоя индивид ни е ненавиждал(по незнайно какви причини) би следвало да бъде изучаван единствено като образ на врага-подъл, манипулативен!(модела му на поведение е противоестествен за нашата народност и предизвиква погнуса) Избрните резултати са 3.99%, но понеже Парамов има пристрастия веднага чи отрича като невъзможни. След това пуска някоя добра дума за Михайлов, който ако беше истински лидер щеше да даде имунитета си и да бъде РЕДОМ до своите най-близки хора. Не, той ги употребява като консуматив, докато вършат работа.

    04:32 27.02.2026

  • 8 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    2 1 Отговор
    Изкуфялата червена номенклатура пак си рекламира шефчето селски мошеник с капацитет на олигoфpен.

    04:40 27.02.2026

  • 9 хихи

    0 0 Отговор
    90% от "ония 80%", ще гласуват за Радев, останалите, ще си ги поделят ГЕРБ и ПП ППодмяната

    04:57 27.02.2026

  • 10 Артилерист

    1 0 Отговор
    Дай боже да е така, както го казва г-н Парамов. Сигурно сам съм си виновен, но не зная нищо за възможностите-нито на Изток, нито на Запад-на г-н Парамов, но искрено желая да се окаже прав за Ивелин Михайлов. БЪЛГАРИЯ неистово се нуждае от истински лидер. От БСП е почти невъзможно да се изяви с човек с лидерски качества. Там има само послушници, нагаждачи, натегачи-кариеристи и тарикати на дребно. Това е наследство от Т. Живков, който е разкарвал всеки, който е загатвал, че има нещо лидерско. Някои замръзнаха, "излезли" да карат ски посред нощ на Витоша, други падаха "случайно" от високи етажи, на трети се "случваха" самолетни катастрофи, четвърти остават безименни, пратени в 9-та глуха. Виденов беше честен, но и да беше се справил с противниците в своята партия, американците нямаше да го оставят да се отклони от пътя (колониалния), диктуван от посолствоТО. Другите партии нямат изявени представители, защото те са закърмени с дребни хитрости на оцеляването. Пожелавам успех на г-н Михайлов, както и на всеки друг лидер, който успее да измъкне България от евроатлантическия батак, в който я набутаха американците, като победена страна в Студената война...

    05:05 27.02.2026