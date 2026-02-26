Слави Трифонов: Ще се боря да се изнесе цялата истина за педофилската секта в казуса "Петрохан"

Докато правех „Шоуто на Слави“, всеки ден беше битка. И за мен. И за всички около мен. Битка за вашия интерес. Такива бяха правилата на играта и такава беше целта. Всеки ден. Прогноза. Цел. Изпълнение. Резултат.
На това бях подчинен постоянно. Много труд, всеотдайност, много жертви. Сега, като се замисля, не е кой знае колко по-различно. И ще ви дам един пример. Случаят „Петрохан“. За мен това е морален казус. Знам, че и за всеки нормален човек това е морален казус. Никой не иска българите да се сравняват със сектанти и педофили. Аз не съм полицията и не съм част от държавните рестриктивни органи, но имам възможности, публично присъствие, политически средства. И заради всичко това мога да направя възможното този случай да получи разрешение. Каквото мога и доколкото мога.
И няма да спра. И не ми пука. Затова ще действам така, както съм действал винаги. Прогноза. Цел. Изпълнение. Резултат.
Прогноза. Това е отвратителен случай, който интересува цялото общество. Всички искат да знаят какво точно се е случило и докато не разберат, няма да получат спокойствие.
Цел. Трябва да направя всичко възможно, доколкото е според моите възможности, този случай да се изясни и виновните да получат наказание, а уязвените - справедливост. И да направя така, че повече такива неща да не се случват с държавна протекция.
Изпълнение. Всички средства. Всички ангажирани - на светло. Всички виновни - на съд. Целта оправдава средствата. Целият ми екип непрекъснато работи, без да спи. Никаква спирка, докато целта не бъде изпълнена. И в сегашния, и в следващия парламент, и извън парламента, доколкото зависи от мен и от моите колеги и приятели от „Има такъв народ“, никой няма да докосва деца с мръсните си ръце!
И накрая - резултат. Ако направя всичко както трябва и така, както съм правил досега, няма да ме интересува нищо друго освен изпълнението на целта. Резултатът ще дойде вследствие на всичките ми действия.
Защото аз мисля следното: „Децата са като цветя. Не позволявайте на никого да ги мачка! Пазете ги! Те са толкова крехки.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Колко деца са минали през Петрохан!? От репортажа на нова, бТВ и брифинга на мвр става ясно за тези двете на 15 и 22. Други имало ли е?
беше парад на простотията и пошлостта и абсолютна вакханалия
Доколкото знам-Ти нямаш деца....?!?!
И без да го гонят чалгаджийките ще гледат парламента .......ама отвън !!! Тошко му идва да заплаче ....ама тъй ше е ....оср.....ах........Те се !!!!!
Откакто се прегърна с БорисОФФ...и аз го намразих...!
