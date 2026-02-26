Новини
Слави Трифонов: Ще се боря да се изнесе цялата истина за педофилската секта в казуса "Петрохан"

Слави Трифонов: Ще се боря да се изнесе цялата истина за педофилската секта в казуса "Петрохан"

26 Февруари, 2026 19:28 602 30

Никой няма да докосва децата ни с мръсните си ръце, закани се лидерът на ИТБ

Докато правех „Шоуто на Слави“, всеки ден беше битка. И за мен. И за всички около мен. Битка за вашия интерес. Такива бяха правилата на играта и такава беше целта. Всеки ден. Прогноза. Цел. Изпълнение. Резултат.

На това бях подчинен постоянно. Много труд, всеотдайност, много жертви. Сега, като се замисля, не е кой знае колко по-различно. И ще ви дам един пример. Случаят „Петрохан“. За мен това е морален казус. Знам, че и за всеки нормален човек това е морален казус. Никой не иска българите да се сравняват със сектанти и педофили. Аз не съм полицията и не съм част от държавните рестриктивни органи, но имам възможности, публично присъствие, политически средства. И заради всичко това мога да направя възможното този случай да получи разрешение. Каквото мога и доколкото мога.

И няма да спра. И не ми пука. Затова ще действам така, както съм действал винаги. Прогноза. Цел. Изпълнение. Резултат.

Прогноза. Това е отвратителен случай, който интересува цялото общество. Всички искат да знаят какво точно се е случило и докато не разберат, няма да получат спокойствие.

Цел. Трябва да направя всичко възможно, доколкото е според моите възможности, този случай да се изясни и виновните да получат наказание, а уязвените - справедливост. И да направя така, че повече такива неща да не се случват с държавна протекция.

Изпълнение. Всички средства. Всички ангажирани - на светло. Всички виновни - на съд. Целта оправдава средствата. Целият ми екип непрекъснато работи, без да спи. Никаква спирка, докато целта не бъде изпълнена. И в сегашния, и в следващия парламент, и извън парламента, доколкото зависи от мен и от моите колеги и приятели от „Има такъв народ“, никой няма да докосва деца с мръсните си ръце!

И накрая - резултат. Ако направя всичко както трябва и така, както съм правил досега, няма да ме интересува нищо друго освен изпълнението на целта. Резултатът ще дойде вследствие на всичките ми действия.

Защото аз мисля следното: „Децата са като цветя. Не позволявайте на никого да ги мачка! Пазете ги! Те са толкова крехки.“


София / България
Напиши коментар:


  • 1 Махайте се моментално

    24 3 Отговор
    Тоя щял да се бори ? Някой вярва ли му ? Вън от парламента.

    Коментиран от #26

    19:30 26.02.2026

  • 2 Обещавам

    23 3 Отговор
    Честна Чалгарска дума давам.

    19:31 26.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Избират проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват за чужди служби.

    Коментиран от #9

    19:31 26.02.2026

  • 4 славчо

    17 2 Отговор
    и ти си бил сектата бе скрий се пак ли тръгна да чегъркаш нещо?

    19:32 26.02.2026

  • 5 Боби

    17 2 Отговор
    Защо давате на рупора на Пеевски трибуна?! ЗАЩО?!

    19:32 26.02.2026

  • 6 кой ти вярва вече ?

    16 2 Отговор
    утекохте в канала продажници

    19:33 26.02.2026

  • 7 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    14 2 Отговор
    славуца!

    Коментиран от #29

    19:34 26.02.2026

  • 8 Хихи

    20 0 Отговор
    изчегъртаният зулус ...

    19:34 26.02.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Колко деца са минали през Петрохан!? От репортажа на нова, бТВ и брифинга на мвр става ясно за тези двете на 15 и 22. Други имало ли е?

    19:34 26.02.2026

  • 10 Славчо

    16 1 Отговор
    Ще се окаже ,че педофилите са ИТН .Чети материалите на патоанатомите,тогава се изказвай неподготвен.

    19:34 26.02.2026

  • 11 Гражданин.

    13 1 Отговор
    В твоето шоу малко ли беше бардака.Сега ще ни се правиш на морален.

    Коментиран от #15

    19:35 26.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Георги

    10 1 Отговор
    от къде ще се бориш бе, плешо? От диванчето ли ще се бориш? Или по телефона? Хората гласуват за тебе, а ти се отказваш. Помня как ти в твоето предаване обясняваше, че това е подмяна на вота, а сега го правиш.

    19:35 26.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Шака Зулу е разярен. Педофилите може да глътнат вода.

    19:36 26.02.2026

  • 15 това "шоу"

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гражданин.":

    беше парад на простотията и пошлостта и абсолютна вакханалия

    19:36 26.02.2026

  • 16 Миленчо

    6 1 Отговор
    Само да не стане като поговорката “Крадеца вика, дръжте крадеца”!

    19:36 26.02.2026

  • 17 Каменов

    4 1 Отговор
    ГОСПОД те наказа но ти пак не си взе поука !

    19:37 26.02.2026

  • 18 Е , нееее

    5 1 Отговор
    Страхопъзльо с охрана до двете нули , винаги с тези с пари и власт , без значение дали са от подземния свят или не , щял да "се бори" , моля ти се ? Не може да излъже Господ Бог , съмнявам се , че и няма кой , нито да му се връзва , нито да му вярва

    19:37 26.02.2026

  • 19 Пешо

    3 1 Отговор
    То да му го набийш ,ама то акъл как да стане.

    19:38 26.02.2026

  • 20 Неразбрал

    2 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни със кой ще се бори чалгаря .....за да НЕ се разкрие убийствата извършени по случая ПЕТРОХАН ???????????

    19:38 26.02.2026

  • 21 Сталин

    3 1 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    19:38 26.02.2026

  • 22 ТО НЯМА ДА ОСТАНЕ НИКОЙ В ППДБ

    0 0 Отговор
    ВСИЧКО Е ЯСНО, НЯМА КАКВО ДА СЕ БОРИШ, АМИ ДА ГИ ПРИБИРАТ В ЦСЗ!

    19:39 26.02.2026

  • 23 Ама чакай ся...?!

    1 0 Отговор
    ,,Никой няма да докосва децата НИ..."
    Доколкото знам-Ти нямаш деца....?!?!

    19:40 26.02.2026

  • 24 а славуца

    1 0 Отговор
    ще ще се бори ли да разкрие ли кой е шефа на парантийската секта итн?

    19:40 26.02.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Зулусите и Копейките атакуват с цялата си ярост. Видя се днес на изслушването в Парламента.

    19:41 26.02.2026

  • 26 Ми то.....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Махайте се моментално":

    И без да го гонят чалгаджийките ще гледат парламента .......ама отвън !!! Тошко му идва да заплаче ....ама тъй ше е ....оср.....ах........Те се !!!!!

    19:42 26.02.2026

  • 27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 28 Това

    1 0 Отговор
    не съзнава какво говори и как се държи. Долен, елементарен, необразован. Що се не пребори да създаде семейство? Самотно озлобено старче

    19:42 26.02.2026

  • 29 Бивш фен на Славуца!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ВСИЧКИ МРАЗЯТ":

    Откакто се прегърна с БорисОФФ...и аз го намразих...!

    19:42 26.02.2026

  • 30 Госあ

    0 0 Отговор
    Барневернет 💁 ама ше скимтите “децата МИ” най много чалгарите ше скимтат

    19:42 26.02.2026

