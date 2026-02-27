Ким Чен-ун назначи 13-годишната си дъщеря за ръководител на ракетната програма на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и 13-годишната му дъщеря Ким Джу-е присъстваха на военен парад в еднакви тоалети, съобщи NBC.

Двамата бяха облечени в еднакви кожени якета. Същия ден лидерът на страната назначи Ким Джу-е за ръководител на ракетната програма на Северна Корея.

Според съобщенията, дъщерята на севернокорейския лидер отговаря за военното производство, получава доклади от военните и издава заповеди.

Според южнокорейски разузнавателни източници, назначението на Ким Джу-е може да се разглежда като подготовка за бъдеща политическа или военна кариера.

На 26 февруари лидерът на КНДР, заедно с членове на деветия централен ръководен орган на Корейската работническа партия, посетиха Кумсусанския дворец на слънцето, където са погребани телата на бившите лидери Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Генералният секретар на партията и неговата свита се поклониха пред статуите на лидерите в мавзолея и положиха кошница с цветя от името на Централния партиен комитет.

„Членовете на централния ръководен орган на партията засилиха желязната си воля да се обединят твърдо и единодушно около другаря Ким Чен-ун и да изпълнят важните си задължения по отговорния път за блестящото изпълнение на войнствената програма на нашата партия“, пише KCNA.

Същия ден Ким Чен-ун позира за паметна снимка с участниците в 9-ия конгрес на ТПК на фона на Двореца на културата „25 април“, където събитието се проведе от 19 до 25 февруари. Лидерът на КНДР приветства делегатите и наблюдателите, изразявайки увереност, че всички те ще играят авангардна роля в изпълнението на важните политически задачи, очертани на партийния конгрес в борбата за просперитет на Корея и благополучието на народа.

Участниците във фотосесията „положиха тържествена клетва да подкрепят с абсолютна лоялност идеите и ръководството на Централния комитет на партията и да изпълняват достойно революционния си дълг като гръбнак на партията в славната борба за изпълнение на резолюцията на 9-ия партиен конгрес“.

Същата вечер в Пхенян се проведе тържествен прием в чест на конгреса на Корейската работническа партия. На него присъстваха членове на деветия централен ръководен орган на партията, включително членове на Президиума на Политбюро на Централния комитет на ТПК Пак Те Сонг, Чо Йонг Уон, Ким Дже Рьонг и Ри Ир Хван, както и делегати.