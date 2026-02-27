Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ким Чен-ун назначи 13-годишната си дъщеря за ръководител на ракетната програма на Северна Корея

Ким Чен-ун назначи 13-годишната си дъщеря за ръководител на ракетната програма на Северна Корея

27 Февруари, 2026 05:38, обновена 27 Февруари, 2026 05:46

Ким Джу-е отговаря за военното производство, получава доклади от военните и издава заповеди

Ким Чен-ун назначи 13-годишната си дъщеря за ръководител на ракетната програма на Северна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и 13-годишната му дъщеря Ким Джу-е присъстваха на военен парад в еднакви тоалети, съобщи NBC.

Двамата бяха облечени в еднакви кожени якета. Същия ден лидерът на страната назначи Ким Джу-е за ръководител на ракетната програма на Северна Корея.

Според съобщенията, дъщерята на севернокорейския лидер отговаря за военното производство, получава доклади от военните и издава заповеди.

Според южнокорейски разузнавателни източници, назначението на Ким Джу-е може да се разглежда като подготовка за бъдеща политическа или военна кариера.

Ким Чен-ун назначи 13-годишната си дъщеря за ръководител на ракетната програма на Северна Корея
Снимка: YouTube

На 26 февруари лидерът на КНДР, заедно с членове на деветия централен ръководен орган на Корейската работническа партия, посетиха Кумсусанския дворец на слънцето, където са погребани телата на бившите лидери Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Генералният секретар на партията и неговата свита се поклониха пред статуите на лидерите в мавзолея и положиха кошница с цветя от името на Централния партиен комитет.

„Членовете на централния ръководен орган на партията засилиха желязната си воля да се обединят твърдо и единодушно около другаря Ким Чен-ун и да изпълнят важните си задължения по отговорния път за блестящото изпълнение на войнствената програма на нашата партия“, пише KCNA.

Същия ден Ким Чен-ун позира за паметна снимка с участниците в 9-ия конгрес на ТПК на фона на Двореца на културата „25 април“, където събитието се проведе от 19 до 25 февруари. Лидерът на КНДР приветства делегатите и наблюдателите, изразявайки увереност, че всички те ще играят авангардна роля в изпълнението на важните политически задачи, очертани на партийния конгрес в борбата за просперитет на Корея и благополучието на народа.

Участниците във фотосесията „положиха тържествена клетва да подкрепят с абсолютна лоялност идеите и ръководството на Централния комитет на партията и да изпълняват достойно революционния си дълг като гръбнак на партията в славната борба за изпълнение на резолюцията на 9-ия партиен конгрес“.

Същата вечер в Пхенян се проведе тържествен прием в чест на конгреса на Корейската работническа партия. На него присъстваха членове на деветия централен ръководен орган на партията, включително членове на Президиума на Политбюро на Централния комитет на ТПК Пак Те Сонг, Чо Йонг Уон, Ким Дже Рьонг и Ри Ир Хван, както и делегати.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Вашето мнение

    9 4 Отговор
    Кимчо си има ракети и англосаксонската измет не ще да изнася демокрация за там.

    05:50 27.02.2026

  • 3 хехе

    3 1 Отговор
    да я назначи направо за главнокомандващ.

    05:51 27.02.2026

  • 5 Марков

    7 1 Отговор
    Браво, рябва да се дава път на младите, а старите да отиват с пенсия. Не кат наш Бойко да управлява до памперс.

    05:55 27.02.2026

  • 7 Хон Гил Дон

    1 1 Отговор
    Както казваха футболните коментатори, съставът на Северна Корея, номер едно Ким, номер две Ким, номер три Ким, а останалите - Парк.

    05:57 27.02.2026

  • 11 Бай той Толстой

    5 3 Отговор
    Хубаво,а вероятно и умно момиче!Не е като децата на т.н. европейски елит-наркоманчета и лигльовци.Ще работи за родината си.Успех.

    Коментиран от #13

    06:17 27.02.2026

  • 12 Все едно

    1 0 Отговор
    Работническо дело от 1956 година!

    Същите глупости.

    06:32 27.02.2026

  • 13 Има си хас

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай той Толстой":

    да е глупава и грозна?!🤓

    А Белене в корейски стил!

    06:33 27.02.2026

  • 14 Болен мозък

    0 0 Отговор
    Тати и осигури играчки да си играе

    06:37 27.02.2026

