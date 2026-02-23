Новини
Евгений Кънев: Машината на мафията пак се мобилизира да смаже надигналата се вълна срещу нея

23 Февруари, 2026

Равносметката - при такава математика - ППДБ е много вероятно да паднат под 30 депутати

Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
Излезе още едно социологическо изследване на ТРЕНД.

Единствената изненада - ако има такава - е математиката в него. Това 3-2-1-1 на Радев - ББ - ППДБ - Пеевски е трудно за обяснение.

Това пише във "Фейсбук" Евгений Кънев.

От него не изглежда да е имало въобще протести и недоволство у нас. Или по-точно - че Протестите са били предизвикани и свикани от … Радев. Защото след “Възраждане” - които вегетират върху същия антиевропейски електорат - най-големите губещи от Протестите са именно свикалите ги - ПП-ДБ.

Да, дори ГЕРБ - емблемата на Корупцията пак са над 20%, а Пеевски - привлича толкова избиратели, колкото почти всички свободни хора у нас! И заедно с ГЕРБ - колкото Радев. Спрямо изборите от 2024 г ГЕРБ губи процентно съвсем малко повече избиратели от ПП-ДБ, но при очаквана с 50% по-висока активност - всъщност повече хора ще гласуват за ГЕРБ

Нещо повече, БСП и МЕЧ все така може и да влязат, дори ИТН!

Равносметката - при такава математика - ППДБ е много вероятно да паднат под 30 депутати.

Да допуснем за момент, че има нещо вярно в изследването.

Няколко извода:

(1) Отново, както и през 2020 г - един предизвиква протестите; друг с вдигнат юмрук излиза спешно на площада да пренасочи вота в друга посока.

(2) Трагедията е, че за да се убеди нашият народ за пореден път, че е излъган - той трябва да изпита на гърба си Радев в изключително опасни времена. И БОТАШ ще ни се види като изгодна сделка - както настоява Радев.

(3) Машината на мафията пак се мобилизира да смаже надигналата се вълна срещу нея. Като я насочи в глуха посока. Понеже Радев трудно може да бъде реална алтернатива, той трябва да остане Единствена алтернатива. Като се предизвика отвращение към ПП-ДБ. Знаете как.

(4) Пропагандата на цялата медийна клоака не е срещу новия спасител, а срещу ПП-ДБ.

Никой не ревнува този, който реално отнема гласовете на руските проксита; или пък измества от властта ББ и ДП.

Както никой не ревнуваше Слави през 2021 г.

Не, всички грачат денонощно пе-пе-де-бе.

(5) Има ли противоотрова ПП-ДБ?

Има.

На първо място е правилното формулиране на проблема. Ако ПП-ДБ пак почнат да мислят за сглобки, за да убият “модела”, то просто ще му позволят да се прероди.

Не, Радев трябва да бъде разобличаван като човек на мафията - има десетки следи, оставени от изборите и престоя му във властта. Трябва хората добре да знаят какво значи тезата му “да се чува гласът на България в Европа”. Защото Орбан у нас ще е катастрофа.

С Радев трябва само парламентарно мнозинство за ключовите недъзи в системата - изборния закон; съдебния закон; закон за почтеността на държавния служител. И смяна на кадрите само при съгласие за заместниците.

На второ място - трябва да излъчват сила. Ако не изгладят вътрешните си противоречия до дни - няма да могат да вземат не още, а да запазят и сегашните си места. Дано не изпуснат гората, заради дървото.

На трето място - трябва да предложат наистина добри идеи лично за всеки българин, на неговия език. И да обяснят защо само те могат да ги приложат.

И да се обърнат към всички свободни българи с послание за решителността на тези избори за България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА ТОЗИ ОТ КОСМОСА МУ

    37 10 Отговор
    ЛИЧИ ЧЕ Е ЗАВЪРШЕН ТОПОЛИГОФРЕН И ВИНАГИ ГО ДОКАЗВА.

    Коментиран от #31

    16:03 23.02.2026

  • 2 А бе

    31 9 Отговор
    И тоз кухалник не спря да мели..

    16:04 23.02.2026

  • 3 бай Ставри

    30 10 Отговор
    Още един от сектата !

    16:04 23.02.2026

  • 4 Хехе

    22 9 Отговор
    Ти остави мафията ,ами кажи кои ще са 121-те депутата от ППДБ?

    16:06 23.02.2026

  • 5 провинциалист

    14 7 Отговор
    Коментирайки Боташ няма как да не сложим на везните сделките за самолетчетата, защото първата сама по себе си изравнява везните финансово. Обаче е платена напълно и в аванс, самолетчетата се забавиха, дойдоха на порции и на части, все още не летят (наскоро сме били кихнали май към 20 милиона за ремонт на двигатели на миг) и е силно съмнително с изискванията за писти, обслужване, консумативи и обучение колко от тях как, кога и дали въобще ще летят. А Боташ има нужда единствено да се ползва, за да оправдае парите, които има да се изплащат идните години.

    16:08 23.02.2026

  • 6 кънееееф

    21 12 Отговор
    Кънев, кънев, кой и защо ти плаща. При 80 процента русофили няма как пещерните русофоби да вземат повече от 10.

    16:09 23.02.2026

  • 7 хаха

    19 10 Отговор
    Този е куха лейка. Винаги говори глупости

    16:10 23.02.2026

  • 8 Реалност

    9 12 Отговор
    Бате Бойко се строява за последен път
    Пеевски се уволнява, п...сите и Кънев реват
    Идва Радев на хоризонта брат
    всичките май много ги е страх
    ако вземе първия мандат
    става шах и мат!

    16:11 23.02.2026

  • 9 Пак двойно

    16 9 Отговор
    То да излезе окончателното разследване за Петрохан..Да не се окажат ППДБ иманяри и тия шматки да са курбан? Никой не си прави труда да сметне имотите в България,Мексико и по света на тая "Национална агенция". Май са за десетки милиони? Да не се свие ППДБ още един път двойно?

    16:12 23.02.2026

  • 10 евалата чалгопитеци

    5 6 Отговор
    Как е новото нормално? Пълните ли тумбаците? Нали затова скачахте по паветата? Сега требва да сте добре. Нема начин да не сте!

    16:12 23.02.2026

  • 12 Лошо Седларов

    14 9 Отговор
    Кънев става все по озлобен и озлобен..явно усеща, че идва края на партия "П...и и педофили", а без тях ще умре гладен горкия:)

    16:16 23.02.2026

  • 13 кой му дреме

    12 4 Отговор
    четох статията на африкански журналисти кви извращения е правел с жени и деца тоя в Гана

    все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега

    ужасът... ужасът...
    тва само българин го може

    16:17 23.02.2026

  • 14 Делян Петров!

    9 4 Отговор
    Какво сте се запенили за жълто-паветната джендър перушина/ Това ли е алтернативата за Вас? Никой, на протестите не е излизал в подкрепа на тези, а против управляващата мафия! Ако можете, правете разлика! На изборите, колкото и разни експерти като Вас да храчат по Радев, ще видим кой кого! Знам, че до тогава ще го искарата по черен и от дявола, но хубавоте е че не Вие и такива като Вас а НАРОДА, ще реши! Да видим след 19.04, какво ще дринкат умните Ви експертни главици.

    16:21 23.02.2026

  • 16 Реалност

    5 11 Отговор
    В борбата срещу съветския мафиотски режим на борисов-пеевски, реални успехи постигат единствено от ПП-ДБ. Неоспорим факт.
    При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.

    16:26 23.02.2026

  • 17 Няма как да сбъркате

    6 7 Отговор
    Гласувайте за партията на Радев - Българско Обединение на Тарикати, Агенти и Шанаджии - БОТАШ!!!

    Коментиран от #35

    16:27 23.02.2026

  • 18 Елементарно

    6 2 Отговор
    Нещата са обидно прости - каруцата се обърна, когато ПП-ДБ направи рязък завой на скъсване с Делян Пеевски, а Бойко Борисов се оказа заклещен в реалната сглобка с Магнитски. И така както уж кабинетът щеше да изкара цял мандат, Делян Пеевски в ролята на Горския извади сопата - и ДАНС, МВР, прокуратура, медии и Ко. се разтичаха.
    Проблемът му обаче е като на Слона в стъкларския магазин: той ще чупи, докато има какво да бъде чупено и не бъде спрян. Всичко изпочупено може пак да не бъде забелязано от неговите анализатори в медиите, но малките стъклени парченца срязаха безвъзвратно старателно градения в идилия образ на “евроатлантик”.
    Надеждата е в слабото място на нашата мафия - Бойко Борисов. Неговата еманципация от Делян Пеевски ще е болезнена като отделянето на сиамски близнаци. И това ще е задача на всички автентични патриоти (не става въпрос за менте патриотите, поставяйки руссия на първо място), да се помогне разделянето на сиамските близнаци за да дадем живот на нашата демокрация.

    16:28 23.02.2026

  • 19 Мнение

    11 15 Отговор
    ППДБ са единствената българска партия. Всички други са мутри, измекяри и копейки.

    Коментиран от #21, #38

    16:32 23.02.2026

  • 20 Попов

    9 8 Отговор
    Всички xpaчат срещу ПП-ДБ, абсолютно всички - партии, медии, НПО-та, ДС агенти, говорещите глави на мафията кънчовци и райчевци ...
    За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
    И ако ги махнем какво остава:
    - ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
    - Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
    - Румен Радев, който чака от Москва да му измислят име на партията и да му подредят листата и който за 9 години като Президент, от които 2 години управлява цялата държава еднолично не направи нищо за разграждане на корупцията и съветския модел Борисов-Пеевски. Нищо !
    Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
    Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
    Е!!!???
    Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.

    16:34 23.02.2026

  • 21 Факти

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Боже, пребери си вересиите!

    Коментиран от #25

    16:35 23.02.2026

  • 22 Мнение

    4 5 Отговор
    ГЕРББ няма да съществува до изборите, сто процента. Методиев ще е в румънски затвор, половината от нагаждачите ще са в новото начало, защото Пеевски не обича турски имена, а другата половина като теменужка и алигбегова ще са разследвани

    16:36 23.02.2026

  • 23 име

    5 3 Отговор
    На този некадърни ако не му е изцапал Путин гащите с кафяво, значи ще е мафията.

    16:38 23.02.2026

  • 24 име

    8 4 Отговор
    Не знам защо всички жълтопаветници си въобразяват, че те са били лидери на протестите. Напротив, на протестите имаше всякакви хора с всякакви искания и беше очевидно как ПП-ДБ се опитват да ги яхнат с помощ от медиите.

    16:41 23.02.2026

  • 25 еваларка

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    някой те е похвалил за остроумието с един +. заслужаваш и повече.

    16:41 23.02.2026

  • 26 Тази педи партия

    5 3 Отговор
    не разбира че с опитите си да защитава своите министри които са участвали в казуса Петрохан изразява своята същност. Сигурен съм че резултатите ѝ ще паднат още повече защото ще има истински компромати. И това ще и бъде края. Естествен процес в целия Европейски съюз.

    16:42 23.02.2026

  • 27 Олигофрен

    4 3 Отговор
    Ефто За какво да гласуваме за ПП нали ги видяхме колко струват , дори баща им ги нарече ШРЛАТАНИ ! И ако си мислиш че " протестите " се осъществиха заради ПП МНОГО се лъжеш .Радев веднага ги яхна , защо беше арестуван сина на Бобоков и компания ? Този път шарлатаните ги прекараха !

    16:42 23.02.2026

  • 28 Чуденка

    2 0 Отговор
    Най-голямата мистерия е, че Радев е най-сериозната конкуренция на статуквото, според трето проучване, но статуквото не мъцва нищо съществено срещу него чрез медиите, сайтовете и тролските си мрежи. От едно котило са.

    16:58 23.02.2026

  • 29 въпрос

    4 2 Отговор
    В момента ПП дърпат яко надолу Радев .Не само с Петрохан , но и всичко което става около тази формация .Да допуснем , че Радев спечели , как виждате да влезе в коалиция с хора замесени в този грандиозен случай Петрохан

    17:00 23.02.2026

  • 30 Тома

    3 1 Отговор
    Емблемата на корупцията шайката герб хранят 600 хил администрация и до като не се съкрати винаги ще имат 20-22%+ гласовете на умрелите от професор мишо.

    17:01 23.02.2026

  • 31 00014

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "НА ТОЗИ ОТ КОСМОСА МУ":

    Физиономията му е първият показател.

    17:02 23.02.2026

  • 32 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Пука ми на дебеуиаа ...3 за ПП-ДБ - π∆аллли . а даже и там не ми пука кат се замисля ...хахах .

    17:07 23.02.2026

  • 33 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Абе някой вижда ли зулуси на хоризонта?

    17:09 23.02.2026

  • 34 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор
    Цар Вулла на снимката ,какъв се явява в случая ?

    17:10 23.02.2026

  • 36 проблема с Радев

    3 2 Отговор
    Проблема с Радев е, че няма да си тръгне заради улицата.
    Най-много да има някоя и друга счупена глава по паветата.

    17:20 23.02.2026

  • 37 пo-ми-яp-ник

    4 0 Отговор
    евро-gау-ски

    17:31 23.02.2026

  • 38 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    А Берлинският договор от 1878 и бомбардировките от зимата на 1943/44 са единствените прекрасни неща,които са се случили през годините.Дори по-прекрасни и от Комунизъма + Демократизъма,взети заедно!

    17:34 23.02.2026

  • 39 ДСБ

    1 0 Отговор
    Кога българите ще проумеем причините които ни държат да сме изостанали и отдалечаващи се във всички важни за развитието ни отрасли в ЕС и ще гласуваме за истинските ни държавни ръководители които искат да направят реална реформа и ни доближат до развитите демокртични страни които отдавна са се отърсили от мафиотски управления тип Магнитен феномен и магнолията Буда и живеят нормално . Така че вината е в нашият избор мислете

    17:38 23.02.2026

  • 40 инфо

    0 1 Отговор
    Жалък вой от посредствена подлога.

    17:42 23.02.2026

  • 42 българския Кулеба

    0 1 Отговор
    пак на първа линия...Ама и на него му вярват,колкото на украинския...🤣🤣🤣

    17:45 23.02.2026

  • 43 Избори

    0 0 Отговор
    И още - защо след като многократно на ПП-ДБ им беше предлагано да се обединят в коалиция с останалите демократични партии и организации за изборите, те продължават да се държат като примадони. Защо не зачитат другите, които са с по-малък шанс да влязат в Парламента и така да подсилят демократичния фронт? Това е толкова инфантилно от тяхна страна, че ако излезе демократична коалиция с реален шанс да надскочи бариерата, ще се откажем от ПП-ДБ, защото в тях има вместо напредък - видим упадък.

    17:48 23.02.2026