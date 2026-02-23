Евгений Кънев: Машината на мафията пак се мобилизира да смаже надигналата се вълна срещу нея

Излезе още едно социологическо изследване на ТРЕНД.
Единствената изненада - ако има такава - е математиката в него. Това 3-2-1-1 на Радев - ББ - ППДБ - Пеевски е трудно за обяснение.
Това пише във "Фейсбук" Евгений Кънев.
От него не изглежда да е имало въобще протести и недоволство у нас. Или по-точно - че Протестите са били предизвикани и свикани от … Радев. Защото след “Възраждане” - които вегетират върху същия антиевропейски електорат - най-големите губещи от Протестите са именно свикалите ги - ПП-ДБ.
Да, дори ГЕРБ - емблемата на Корупцията пак са над 20%, а Пеевски - привлича толкова избиратели, колкото почти всички свободни хора у нас! И заедно с ГЕРБ - колкото Радев. Спрямо изборите от 2024 г ГЕРБ губи процентно съвсем малко повече избиратели от ПП-ДБ, но при очаквана с 50% по-висока активност - всъщност повече хора ще гласуват за ГЕРБ
Нещо повече, БСП и МЕЧ все така може и да влязат, дори ИТН!
Равносметката - при такава математика - ППДБ е много вероятно да паднат под 30 депутати.
Да допуснем за момент, че има нещо вярно в изследването.
Няколко извода:
(1) Отново, както и през 2020 г - един предизвиква протестите; друг с вдигнат юмрук излиза спешно на площада да пренасочи вота в друга посока.
(2) Трагедията е, че за да се убеди нашият народ за пореден път, че е излъган - той трябва да изпита на гърба си Радев в изключително опасни времена. И БОТАШ ще ни се види като изгодна сделка - както настоява Радев.
(3) Машината на мафията пак се мобилизира да смаже надигналата се вълна срещу нея. Като я насочи в глуха посока. Понеже Радев трудно може да бъде реална алтернатива, той трябва да остане Единствена алтернатива. Като се предизвика отвращение към ПП-ДБ. Знаете как.
(4) Пропагандата на цялата медийна клоака не е срещу новия спасител, а срещу ПП-ДБ.
Никой не ревнува този, който реално отнема гласовете на руските проксита; или пък измества от властта ББ и ДП.
Както никой не ревнуваше Слави през 2021 г.
Не, всички грачат денонощно пе-пе-де-бе.
(5) Има ли противоотрова ПП-ДБ?
Има.
На първо място е правилното формулиране на проблема. Ако ПП-ДБ пак почнат да мислят за сглобки, за да убият “модела”, то просто ще му позволят да се прероди.
Не, Радев трябва да бъде разобличаван като човек на мафията - има десетки следи, оставени от изборите и престоя му във властта. Трябва хората добре да знаят какво значи тезата му “да се чува гласът на България в Европа”. Защото Орбан у нас ще е катастрофа.
С Радев трябва само парламентарно мнозинство за ключовите недъзи в системата - изборния закон; съдебния закон; закон за почтеността на държавния служител. И смяна на кадрите само при съгласие за заместниците.
На второ място - трябва да излъчват сила. Ако не изгладят вътрешните си противоречия до дни - няма да могат да вземат не още, а да запазят и сегашните си места. Дано не изпуснат гората, заради дървото.
На трето място - трябва да предложат наистина добри идеи лично за всеки българин, на неговия език. И да обяснят защо само те могат да ги приложат.
И да се обърнат към всички свободни българи с послание за решителността на тези избори за България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НА ТОЗИ ОТ КОСМОСА МУ
Коментиран от #31
16:03 23.02.2026
2 А бе
16:04 23.02.2026
3 бай Ставри
16:04 23.02.2026
4 Хехе
16:06 23.02.2026
5 провинциалист
16:08 23.02.2026
6 кънееееф
16:09 23.02.2026
7 хаха
16:10 23.02.2026
8 Реалност
Пеевски се уволнява, п...сите и Кънев реват
Идва Радев на хоризонта брат
всичките май много ги е страх
ако вземе първия мандат
става шах и мат!
16:11 23.02.2026
9 Пак двойно
16:12 23.02.2026
10 евалата чалгопитеци
16:12 23.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лошо Седларов
16:16 23.02.2026
13 кой му дреме
все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега
ужасът... ужасът...
тва само българин го може
16:17 23.02.2026
14 Делян Петров!
16:21 23.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Реалност
При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.
16:26 23.02.2026
17 Няма как да сбъркате
Коментиран от #35
16:27 23.02.2026
18 Елементарно
Проблемът му обаче е като на Слона в стъкларския магазин: той ще чупи, докато има какво да бъде чупено и не бъде спрян. Всичко изпочупено може пак да не бъде забелязано от неговите анализатори в медиите, но малките стъклени парченца срязаха безвъзвратно старателно градения в идилия образ на “евроатлантик”.
Надеждата е в слабото място на нашата мафия - Бойко Борисов. Неговата еманципация от Делян Пеевски ще е болезнена като отделянето на сиамски близнаци. И това ще е задача на всички автентични патриоти (не става въпрос за менте патриотите, поставяйки руссия на първо място), да се помогне разделянето на сиамските близнаци за да дадем живот на нашата демокрация.
16:28 23.02.2026
19 Мнение
Коментиран от #21, #38
16:32 23.02.2026
20 Попов
За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
И ако ги махнем какво остава:
- ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
- Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
- Румен Радев, който чака от Москва да му измислят име на партията и да му подредят листата и който за 9 години като Президент, от които 2 години управлява цялата държава еднолично не направи нищо за разграждане на корупцията и съветския модел Борисов-Пеевски. Нищо !
Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
Е!!!???
Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.
16:34 23.02.2026
21 Факти
До коментар #19 от "Мнение":Боже, пребери си вересиите!
Коментиран от #25
16:35 23.02.2026
22 Мнение
16:36 23.02.2026
23 име
16:38 23.02.2026
24 име
16:41 23.02.2026
25 еваларка
До коментар #21 от "Факти":някой те е похвалил за остроумието с един +. заслужаваш и повече.
16:41 23.02.2026
26 Тази педи партия
16:42 23.02.2026
27 Олигофрен
16:42 23.02.2026
28 Чуденка
16:58 23.02.2026
29 въпрос
17:00 23.02.2026
30 Тома
17:01 23.02.2026
31 00014
До коментар #1 от "НА ТОЗИ ОТ КОСМОСА МУ":Физиономията му е първият показател.
17:02 23.02.2026
32 стоян георгиев
17:07 23.02.2026
33 ООрана държава
17:09 23.02.2026
34 Димитър Георгиев
17:10 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 проблема с Радев
Най-много да има някоя и друга счупена глава по паветата.
17:20 23.02.2026
37 пo-ми-яp-ник
17:31 23.02.2026
38 Файърфлай
До коментар #19 от "Мнение":А Берлинският договор от 1878 и бомбардировките от зимата на 1943/44 са единствените прекрасни неща,които са се случили през годините.Дори по-прекрасни и от Комунизъма + Демократизъма,взети заедно!
17:34 23.02.2026
39 ДСБ
17:38 23.02.2026
40 инфо
17:42 23.02.2026
41 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
42 българския Кулеба
17:45 23.02.2026
43 Избори
17:48 23.02.2026