Евгений Кънев: Машината на мафията пак се мобилизира да смаже надигналата се вълна срещу нея

Излезе още едно социологическо изследване на ТРЕНД.

Единствената изненада - ако има такава - е математиката в него. Това 3-2-1-1 на Радев - ББ - ППДБ - Пеевски е трудно за обяснение.

Това пише във "Фейсбук" Евгений Кънев.

От него не изглежда да е имало въобще протести и недоволство у нас. Или по-точно - че Протестите са били предизвикани и свикани от … Радев. Защото след “Възраждане” - които вегетират върху същия антиевропейски електорат - най-големите губещи от Протестите са именно свикалите ги - ПП-ДБ.

Да, дори ГЕРБ - емблемата на Корупцията пак са над 20%, а Пеевски - привлича толкова избиратели, колкото почти всички свободни хора у нас! И заедно с ГЕРБ - колкото Радев. Спрямо изборите от 2024 г ГЕРБ губи процентно съвсем малко повече избиратели от ПП-ДБ, но при очаквана с 50% по-висока активност - всъщност повече хора ще гласуват за ГЕРБ

Нещо повече, БСП и МЕЧ все така може и да влязат, дори ИТН!

Равносметката - при такава математика - ППДБ е много вероятно да паднат под 30 депутати.

Да допуснем за момент, че има нещо вярно в изследването.

Няколко извода:

(1) Отново, както и през 2020 г - един предизвиква протестите; друг с вдигнат юмрук излиза спешно на площада да пренасочи вота в друга посока.

(2) Трагедията е, че за да се убеди нашият народ за пореден път, че е излъган - той трябва да изпита на гърба си Радев в изключително опасни времена. И БОТАШ ще ни се види като изгодна сделка - както настоява Радев.

(3) Машината на мафията пак се мобилизира да смаже надигналата се вълна срещу нея. Като я насочи в глуха посока. Понеже Радев трудно може да бъде реална алтернатива, той трябва да остане Единствена алтернатива. Като се предизвика отвращение към ПП-ДБ. Знаете как.

(4) Пропагандата на цялата медийна клоака не е срещу новия спасител, а срещу ПП-ДБ.

Никой не ревнува този, който реално отнема гласовете на руските проксита; или пък измества от властта ББ и ДП.

Както никой не ревнуваше Слави през 2021 г.

Не, всички грачат денонощно пе-пе-де-бе.

(5) Има ли противоотрова ПП-ДБ?

Има.

На първо място е правилното формулиране на проблема. Ако ПП-ДБ пак почнат да мислят за сглобки, за да убият “модела”, то просто ще му позволят да се прероди.

Не, Радев трябва да бъде разобличаван като човек на мафията - има десетки следи, оставени от изборите и престоя му във властта. Трябва хората добре да знаят какво значи тезата му “да се чува гласът на България в Европа”. Защото Орбан у нас ще е катастрофа.

С Радев трябва само парламентарно мнозинство за ключовите недъзи в системата - изборния закон; съдебния закон; закон за почтеността на държавния служител. И смяна на кадрите само при съгласие за заместниците.

На второ място - трябва да излъчват сила. Ако не изгладят вътрешните си противоречия до дни - няма да могат да вземат не още, а да запазят и сегашните си места. Дано не изпуснат гората, заради дървото.

На трето място - трябва да предложат наистина добри идеи лично за всеки българин, на неговия език. И да обяснят защо само те могат да ги приложат.

И да се обърнат към всички свободни българи с послание за решителността на тези избори за България.