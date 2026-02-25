Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Само с едно натискане на бутона! Блокирането на Starlink за руската армия даде огромен тласък на Украйна
  Тема: Украйна

Само с едно натискане на бутона! Блокирането на Starlink за руската армия даде огромен тласък на Украйна

25 Февруари, 2026 22:40 900 47

Кампанията на Москва с дронове в Украйна е била намалена с до 40%, което е позволило на Киев да си възвърне територия, след като Илон Мъск е блокирал достъпа на Русия до сателитната му мрежа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Кампанията на Русия с дронове в Украйна е била намалена с до 40%, което е позволило на Украйна да си възвърне територия, след като Илон Мъск е блокирал достъпа на Русия до сателитната му мрежа Starlink, според един от генералите от фронтовата линия на Украйна, пише Фокус.

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на Украйна, заявява пред The Independent, че влиянието на SpaceX върху изключването на Starlink в районите на Украйна, които сега са под контрола на руските сили, е било "огромно“.

"След блокирането на Starlink за руснаците, нивото на тяхната ефективност в сравнение с нашата е намаляло драстично, защото Starlink е практически незаменим като система за комуникация по време на бой“, посочва той пред британската медия.

"Starlink може да бъде заменен само с друг Starlink. Следователно влиянието на Starlink върху текущия ход на войната е огромно. През последните две седмици ефективността на руските удари се е влошила значително, с около 20 до 40 процента.“

Билецки, основател на бригадата "Азов“ и по-късно на 3-та отделна щурмова бригада, е историк, десен агитатор и ветеран от боевете в Украйна от руската инвазия през 2014 г, пише британската медия. Сега той отговаря за около 12% от 1300-километровата фронтова линия.

Силите, които той командва са концентрирани в няколко бригади в някои от най-ожесточените части на фронта, където войната с дронове е променила характера на конфликта в "зона на смъртта“ с ширина 15 км, доминирана от дронове, където войниците се крият и се движат из разрушената местност.

През последните седмици Украйна си възвърна териториите около Покровск, северно от Лиман, в неговата зона на операции, и южно, близо до Гуляйполе, след като на Русия бе отказан достъп до Starlink.

Малките устройства Starlink с размер на лаптоп са гръбнакът на комуникациите и от двете страни. Те се монтират и на по-големи дронове, и на руските "Шахеди", и се използват за всички бойни комуникации на земята.

В Украйна SpaceX предостави безплатни терминали в ранните етапи на отбранителната операция срещу нахлуващите руснаци. Но въпреки че Русия бързо възприе технологията, украинското министерство на отбраната сега счита, че Москва е загубила почти всички терминали, които използва в операциите си.

Билецки смята, че щетите за способностите на Русия могат да бъдат дългосрочни: "Това е чудесна възможност за Украйна и мисля – това е субективно мнение – че в рамките на месец-два [руските сили] ще възвърнат частично ефективността си с помощта на други средства; руски сателитни комуникации и т.н.

Но те никога няма да могат да възстановят напълно нивото на ефективност, което имаха със Starlink, в обозримо бъдеще. Не мисля, че става дума дори за три или пет години.“

Това е значителен стратегически удар за руснаците – само с едно натискане на бутона?

"Всъщност“, продължава Билецки. "Американците имат абсолютно предимство пред всяка друга армия в света в момента – и това е Starlink.“

Той допълва, че ако Украйна също загуби връзката си със Starlink, "отново ще бъдем на същото ниво като руснаците, както беше преди три седмици“.

Но сагата със сателитните терминали показва колко уязвими са съвременните армии към отделни системи и как в една бързо развиваща се технологична война ежедневните мутации на евтини, относително нискотехнологични дронове могат да превъзхождат най-скъпото конвенционално оборудване, използвано от въоръжените сили.

Украинските пилоти на дронове, които унищожиха силите на НАТО в бойна тренировка миналата година, в която участваха хиляди войници, предупреждават, че безпилотните оръжия на Русия представляват огромна опасност за Запада.

Малка единица от 10 украински оператори на дронове успя да унищожи 17 бронирани превозни средства, да повреди още 30, да парализира капацитета на атакуваща дивизия и дори да достави хуманитарна помощ, припомня британската медия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 2 Отговор
    Ааа...... Не...!!! На Украйна огромният тласък го даде Русия !!! Русия и на НАТО даде огромен тласък.....

    Коментиран от #6, #15

    22:42 25.02.2026

  • 2 Мда

    28 3 Отговор
    Това се пуска всеки ден, глупости на търкалета.

    22:45 25.02.2026

  • 3 Георги

    19 3 Отговор
    а дано, ама надали

    22:45 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами браво !

    25 3 Отговор
    Напролет в Москва, а лятото във Владивосток!
    След това следва събуждане и огромна смрад, която се носи от Киев!😅😂😂 Направо като от американски самолетоносач!😂😂😂😂😂😂

    22:46 25.02.2026

  • 6 Георги

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    дава им го на тласъци така да се каже

    22:46 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Родина

    16 2 Отговор
    Междинарното право го изхвърлиха в боклука .
    Една частна фирма , владее небето над цял свят .
    И краварите го използват.

    22:50 25.02.2026

  • 9 Т Живков

    6 15 Отговор
    Дълбок поклон пред братята защитници от Украйна

    22:50 25.02.2026

  • 10 ВВП

    17 4 Отговор
    Хахаха.. СССР измисли спътниците ..Във всеки Военен джип има миобилен нет ..С висока прецизност и..трудно се ликвидират 2 млн окропитека ..не мрат лесно.. Хехе

    Коментиран от #28

    22:50 25.02.2026

  • 11 ВВП

    11 6 Отговор
    Още две гид н СВО,и ЕССР е на боклука

    22:52 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пропаганда

    14 3 Отговор
    Ами ... пропаганда

    22:52 25.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пичагата ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Имаш ли тласъци , бе ... 🤭😁

    22:53 25.02.2026

  • 16 Служител- разузнавач на трибуквената

    7 1 Отговор
    Може би ама надали.

    22:53 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тука има - тука нема

    12 2 Отговор
    Някой може ли да познае -
    това нещо е измислено от укро-пропагандата или от ИИ?

    Коментиран от #32

    23:00 25.02.2026

  • 19 Българин

    3 8 Отговор
    След спирането на Старлинк украинците за две седмици убиха 35 хиляди орки

    Коментиран от #22

    23:00 25.02.2026

  • 20 Механик

    3 9 Отговор
    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #30, #36

    23:01 25.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    Тласък отзад!!!

    23:03 25.02.2026

  • 24 аz СВО Победа 80

    2 7 Отговор
    Когато Путин стане на 350 години ще превземе Донбас.
    🤣🤣🤣

    23:03 25.02.2026

  • 25 някой си

    7 1 Отговор
    неска определено центовете пищят,цял ден бълват фантазии,уср@йна явно бая са я натиснали

    23:05 25.02.2026

  • 26 Лашка и май

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ти да видиш":

    ка ти

    23:05 25.02.2026

  • 27 И с едно копче

    5 2 Отговор
    СВЕТА СИ ЗАМИНАВА....

    23:05 25.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само питам

    7 2 Отговор
    Не преувеличавате ли с тази стара информация?!
    Не можете ли да иьмидлите по-смислена пропаганда?

    23:05 25.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бялата Златка

    1 1 Отговор
    Русия е високотехнологична нация.

    23:07 25.02.2026

  • 32 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тука има - тука нема":

    по скоро укропропаганда,ИИ не може да фантазира толкова

    23:07 25.02.2026

  • 33 Госあ

    5 2 Отговор
    Да не стане с едно натискане на бутон и старлинк да стане на прах 😆

    Коментиран от #43

    23:09 25.02.2026

  • 34 Ти да видиш

    2 2 Отговор
    Руската армия така лашка χохлите че тласъците се усещат чак в Брюксел, хехе

    23:10 25.02.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    2030г заглавие във Факти.

    Русия е на път да превземе центъра на Купянск !!! 😄

    23:10 25.02.2026

  • 36 Хо хо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    ....."Руснаците не могат да направят два еднакви пирона"..... Затова всичките им пирони са безаналогови

    23:10 25.02.2026

  • 37 Ачо

    3 3 Отговор
    Руснаците издъхват на купчини в Донбас.Идват нови.И те на купчини.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #44

    23:10 25.02.2026

  • 38 Госあ

    2 2 Отговор
    Това не е добре за Украина защото с тоя старлинк се навигират дроновете. Ракетите фърчат с ГЛОНАСС

    23:10 25.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    Накратко:

    1. Такъв тласък даде, че най- боеспособните части на Киев, щурмовите, в състав 7-м полка и 3-и бригади претърпяха пълен провал в поредния "контранаступ", започнал префи около месец при Аристопол, много на север от Гуляйполе на Запорожкото направление срещу руската 29-та армия и вместо перемога, пак се получи голяма зрада....

    2. По данни от украински източници въпросните части на ВСУ са в полуобкръжение и търпят неоправдани загуби в жива сила. Съобщава се за вече приблизително няколко хиляди демилитаризирани там. Общата численост на щурмовите части на ВСУ е 30-40 хиляди и всяка загуба е много чувствителна за Киев, т.к. не може да ги замени с бусифицирано месо.

    Коментиран от #45, #47

    23:12 25.02.2026

  • 41 ВВП

    3 1 Отговор
    С едно натиск на копчето и Киев става прах ..с две. ,Варшава ,с три Берлин..и т.н.. .Така стават хубавите неща..

    23:12 25.02.2026

  • 42 Пловдив

    1 2 Отговор
    Едно натискане на бутона и от Киев ще остане само една огромна яма сгурия.

    23:13 25.02.2026

  • 43 Илон Мъсков

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    И Кремъл става висок един метър,а червеният площад става Черният площад.

    23:13 25.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Смех с ватенки

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    За това пък Путлер е подсигурил един милион индийци да заместят един милион кобзонирани красноармейци.

    23:19 25.02.2026

