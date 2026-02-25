Само с едно натискане на бутона! Блокирането на Starlink за руската армия даде огромен тласък на Украйна

Кампанията на Русия с дронове в Украйна е била намалена с до 40%, което е позволило на Украйна да си възвърне територия, след като Илон Мъск е блокирал достъпа на Русия до сателитната му мрежа Starlink, според един от генералите от фронтовата линия на Украйна, пише Фокус.



Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на Украйна, заявява пред The Independent, че влиянието на SpaceX върху изключването на Starlink в районите на Украйна, които сега са под контрола на руските сили, е било "огромно“.



"След блокирането на Starlink за руснаците, нивото на тяхната ефективност в сравнение с нашата е намаляло драстично, защото Starlink е практически незаменим като система за комуникация по време на бой“, посочва той пред британската медия.



"Starlink може да бъде заменен само с друг Starlink. Следователно влиянието на Starlink върху текущия ход на войната е огромно. През последните две седмици ефективността на руските удари се е влошила значително, с около 20 до 40 процента.“



Билецки, основател на бригадата "Азов“ и по-късно на 3-та отделна щурмова бригада, е историк, десен агитатор и ветеран от боевете в Украйна от руската инвазия през 2014 г, пише британската медия. Сега той отговаря за около 12% от 1300-километровата фронтова линия.



Силите, които той командва са концентрирани в няколко бригади в някои от най-ожесточените части на фронта, където войната с дронове е променила характера на конфликта в "зона на смъртта“ с ширина 15 км, доминирана от дронове, където войниците се крият и се движат из разрушената местност.



През последните седмици Украйна си възвърна териториите около Покровск, северно от Лиман, в неговата зона на операции, и южно, близо до Гуляйполе, след като на Русия бе отказан достъп до Starlink.



Малките устройства Starlink с размер на лаптоп са гръбнакът на комуникациите и от двете страни. Те се монтират и на по-големи дронове, и на руските "Шахеди", и се използват за всички бойни комуникации на земята.



В Украйна SpaceX предостави безплатни терминали в ранните етапи на отбранителната операция срещу нахлуващите руснаци. Но въпреки че Русия бързо възприе технологията, украинското министерство на отбраната сега счита, че Москва е загубила почти всички терминали, които използва в операциите си.



Билецки смята, че щетите за способностите на Русия могат да бъдат дългосрочни: "Това е чудесна възможност за Украйна и мисля – това е субективно мнение – че в рамките на месец-два [руските сили] ще възвърнат частично ефективността си с помощта на други средства; руски сателитни комуникации и т.н.



Но те никога няма да могат да възстановят напълно нивото на ефективност, което имаха със Starlink, в обозримо бъдеще. Не мисля, че става дума дори за три или пет години.“



Това е значителен стратегически удар за руснаците – само с едно натискане на бутона?



"Всъщност“, продължава Билецки. "Американците имат абсолютно предимство пред всяка друга армия в света в момента – и това е Starlink.“



Той допълва, че ако Украйна също загуби връзката си със Starlink, "отново ще бъдем на същото ниво като руснаците, както беше преди три седмици“.



Но сагата със сателитните терминали показва колко уязвими са съвременните армии към отделни системи и как в една бързо развиваща се технологична война ежедневните мутации на евтини, относително нискотехнологични дронове могат да превъзхождат най-скъпото конвенционално оборудване, използвано от въоръжените сили.



Украинските пилоти на дронове, които унищожиха силите на НАТО в бойна тренировка миналата година, в която участваха хиляди войници, предупреждават, че безпилотните оръжия на Русия представляват огромна опасност за Запада.



Малка единица от 10 украински оператори на дронове успя да унищожи 17 бронирани превозни средства, да повреди още 30, да парализира капацитета на атакуваща дивизия и дори да достави хуманитарна помощ, припомня британската медия.

