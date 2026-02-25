Само с едно натискане на бутона! Блокирането на Starlink за руската армия даде огромен тласък на Украйна

Кампанията на Русия с дронове в Украйна е била намалена с до 40%, което е позволило на Украйна да си възвърне територия, след като Илон Мъск е блокирал достъпа на Русия до сателитната му мрежа Starlink, според един от генералите от фронтовата линия на Украйна, пише Фокус.
Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на Украйна, заявява пред The Independent, че влиянието на SpaceX върху изключването на Starlink в районите на Украйна, които сега са под контрола на руските сили, е било "огромно“.
"След блокирането на Starlink за руснаците, нивото на тяхната ефективност в сравнение с нашата е намаляло драстично, защото Starlink е практически незаменим като система за комуникация по време на бой“, посочва той пред британската медия.
"Starlink може да бъде заменен само с друг Starlink. Следователно влиянието на Starlink върху текущия ход на войната е огромно. През последните две седмици ефективността на руските удари се е влошила значително, с около 20 до 40 процента.“
Билецки, основател на бригадата "Азов“ и по-късно на 3-та отделна щурмова бригада, е историк, десен агитатор и ветеран от боевете в Украйна от руската инвазия през 2014 г, пише британската медия. Сега той отговаря за около 12% от 1300-километровата фронтова линия.
Силите, които той командва са концентрирани в няколко бригади в някои от най-ожесточените части на фронта, където войната с дронове е променила характера на конфликта в "зона на смъртта“ с ширина 15 км, доминирана от дронове, където войниците се крият и се движат из разрушената местност.
През последните седмици Украйна си възвърна териториите около Покровск, северно от Лиман, в неговата зона на операции, и южно, близо до Гуляйполе, след като на Русия бе отказан достъп до Starlink.
Малките устройства Starlink с размер на лаптоп са гръбнакът на комуникациите и от двете страни. Те се монтират и на по-големи дронове, и на руските "Шахеди", и се използват за всички бойни комуникации на земята.
В Украйна SpaceX предостави безплатни терминали в ранните етапи на отбранителната операция срещу нахлуващите руснаци. Но въпреки че Русия бързо възприе технологията, украинското министерство на отбраната сега счита, че Москва е загубила почти всички терминали, които използва в операциите си.
Билецки смята, че щетите за способностите на Русия могат да бъдат дългосрочни: "Това е чудесна възможност за Украйна и мисля – това е субективно мнение – че в рамките на месец-два [руските сили] ще възвърнат частично ефективността си с помощта на други средства; руски сателитни комуникации и т.н.
Но те никога няма да могат да възстановят напълно нивото на ефективност, което имаха със Starlink, в обозримо бъдеще. Не мисля, че става дума дори за три или пет години.“
Това е значителен стратегически удар за руснаците – само с едно натискане на бутона?
"Всъщност“, продължава Билецки. "Американците имат абсолютно предимство пред всяка друга армия в света в момента – и това е Starlink.“
Той допълва, че ако Украйна също загуби връзката си със Starlink, "отново ще бъдем на същото ниво като руснаците, както беше преди три седмици“.
Но сагата със сателитните терминали показва колко уязвими са съвременните армии към отделни системи и как в една бързо развиваща се технологична война ежедневните мутации на евтини, относително нискотехнологични дронове могат да превъзхождат най-скъпото конвенционално оборудване, използвано от въоръжените сили.
Украинските пилоти на дронове, които унищожиха силите на НАТО в бойна тренировка миналата година, в която участваха хиляди войници, предупреждават, че безпилотните оръжия на Русия представляват огромна опасност за Запада.
Малка единица от 10 украински оператори на дронове успя да унищожи 17 бронирани превозни средства, да повреди още 30, да парализира капацитета на атакуваща дивизия и дори да достави хуманитарна помощ, припомня британската медия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6, #15
22:42 25.02.2026
2 Мда
22:45 25.02.2026
3 Георги
22:45 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами браво !
След това следва събуждане и огромна смрад, която се носи от Киев!😅😂😂 Направо като от американски самолетоносач!😂😂😂😂😂😂
22:46 25.02.2026
6 Георги
До коментар #1 от "Пич":дава им го на тласъци така да се каже
22:46 25.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Родина
Една частна фирма , владее небето над цял свят .
И краварите го използват.
22:50 25.02.2026
9 Т Живков
22:50 25.02.2026
10 ВВП
Коментиран от #28
22:50 25.02.2026
11 ВВП
22:52 25.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пропаганда
22:52 25.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пичагата ,
До коментар #1 от "Пич":Имаш ли тласъци , бе ... 🤭😁
22:53 25.02.2026
16 Служител- разузнавач на трибуквената
22:53 25.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тука има - тука нема
това нещо е измислено от укро-пропагандата или от ИИ?
Коментиран от #32
23:00 25.02.2026
19 Българин
Коментиран от #22
23:00 25.02.2026
20 Механик
Коментиран от #30, #36
23:01 25.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лопата Орешник
23:03 25.02.2026
24 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
23:03 25.02.2026
25 някой си
23:05 25.02.2026
26 Лашка и май
До коментар #17 от "Ти да видиш":ка ти
23:05 25.02.2026
27 И с едно копче
23:05 25.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Само питам
Не можете ли да иьмидлите по-смислена пропаганда?
23:05 25.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бялата Златка
23:07 25.02.2026
32 някой си
До коментар #18 от "Тука има - тука нема":по скоро укропропаганда,ИИ не може да фантазира толкова
23:07 25.02.2026
33 Госあ
Коментиран от #43
23:09 25.02.2026
34 Ти да видиш
23:10 25.02.2026
35 Владимир Путин, президент
Русия е на път да превземе центъра на Купянск !!! 😄
23:10 25.02.2026
36 Хо хо
До коментар #20 от "Механик":....."Руснаците не могат да направят два еднакви пирона"..... Затова всичките им пирони са безаналогови
23:10 25.02.2026
37 Ачо
Коментиран от #44
23:10 25.02.2026
38 Госあ
23:10 25.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 az СВО Победа 80
1. Такъв тласък даде, че най- боеспособните части на Киев, щурмовите, в състав 7-м полка и 3-и бригади претърпяха пълен провал в поредния "контранаступ", започнал префи около месец при Аристопол, много на север от Гуляйполе на Запорожкото направление срещу руската 29-та армия и вместо перемога, пак се получи голяма зрада....
2. По данни от украински източници въпросните части на ВСУ са в полуобкръжение и търпят неоправдани загуби в жива сила. Съобщава се за вече приблизително няколко хиляди демилитаризирани там. Общата численост на щурмовите части на ВСУ е 30-40 хиляди и всяка загуба е много чувствителна за Киев, т.к. не може да ги замени с бусифицирано месо.
Коментиран от #45, #47
23:12 25.02.2026
41 ВВП
23:12 25.02.2026
42 Пловдив
23:13 25.02.2026
43 Илон Мъсков
До коментар #33 от "Госあ":И Кремъл става висок един метър,а червеният площад става Черният площад.
23:13 25.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Смех с ватенки
До коментар #40 от "az СВО Победа 80":За това пък Путлер е подсигурил един милион индийци да заместят един милион кобзонирани красноармейци.
23:19 25.02.2026