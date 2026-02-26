Новини
Свят »
Турция »
Край българската граница! Катастрофиралият в Турция F-16 реагирал на радарна следа

Край българската граница! Катастрофиралият в Турция F-16 реагирал на радарна следа

26 Февруари, 2026 11:58 2 747 29

  • турция-
  • изтребител-
  • ф-16

Малко след излитането е била загубена радиовръзката и радарният контакт с единия самолет, след което незабавно са изпратени екипи за издирване и спасяване

Край българската граница! Катастрофиралият в Турция F-16 реагирал на радарна следа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция разследва причините за катастрофа на изтребител F-16, при която загина пилотът, малко след излитане по време на мисия към района на границата с България, съобщи турското Министерство на отбраната.

По информация на ведомството два изтребителя F-16 са излетели едновременно рано сутринта в сряда от 9-та главна реактивна авиобаза в Балъкесир, в северозападната част на страната. Полетът е бил част от мисия за реакция по тревога, след като в близост до българската граница е била засечена неидентифицирана радарна следа.

Малко след излитането е била загубена радиовръзката и радарният контакт с единия самолет, след което незабавно са изпратени екипи за издирване и спасяване. По-късно те са достигнали до останките на машината. От министерството уточняват, че пилотът е активирал катапултната система в последния момент преди катастрофата, но е загинал.

"Причината за инцидента ще бъде изяснена след детайлно разследване от комисията за авиационни произшествия", се посочва в официалното изявление. Турция разполага с около 250 изтребителя F-16 и има висяща поръчка към САЩ за закупуване на 40 нови самолета F-16 Block 70 в рамките на програмата за модернизация на флота.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    46 4 Отговор
    Нашите за това не летят,щот много следи има тука.

    Коментиран от #24

    12:01 26.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 7 Отговор
    Дали турският ЕФ не е реагирал на следа от САШтински самолет над България🤔❓
    Нали над дузина такива са само на ГРАЖДАНСКО летище София❗

    12:01 26.02.2026

  • 3 Ъхъъъъ....

    32 6 Отговор
    мисия към района на границата с България.... но братушките са ни отбранявали

    12:01 26.02.2026

  • 4 Паднал е в центъра на

    20 4 Отговор
    Царево

    12:02 26.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    29 6 Отговор
    Свален от американското ПВО на летище София.

    12:02 26.02.2026

  • 6 Тези летящи тенекии

    33 5 Отговор
    САЩ си ги прихващат и управляват дистанционно през сателитна връзка.

    12:03 26.02.2026

  • 7 Григор

    34 1 Отговор
    Вчера в Южна Корея по време на учения за 24 часа са се разбили два изтребителя F-16. Който иска може да си направи проверка за новината. В Интернет има информация.

    12:04 26.02.2026

  • 8 Тривиално!

    37 6 Отговор
    Причината за инцидента е ,че тия ,,Ф"-16 са от лето-оно..-1969г.,когато баба ми е била младоженка...!

    Коментиран от #15

    12:04 26.02.2026

  • 9 Антипутлерист

    13 2 Отговор
    Лека му пръст.

    12:05 26.02.2026

  • 10 ИВАН

    17 1 Отговор
    Който нож вади, от нож умира, хайде, стига сте замърсявали горката Земя.

    12:09 26.02.2026

  • 11 Ъхъъъъ....

    28 1 Отговор
    F-16 реагирал на радарна следа. И що е реагирал в българска територия ?

    12:09 26.02.2026

  • 12 Софиянец

    21 1 Отговор
    Подхлъзнал се е демек!

    12:09 26.02.2026

  • 13 Художник и детектив

    23 1 Отговор
    Засякли са Динко с АТВ-то

    12:10 26.02.2026

  • 14 Фрегатата Дръзки

    19 1 Отговор
    го е свалила. Браво на героите

    12:11 26.02.2026

  • 15 Григор

    5 15 Отговор

    До коментар #8 от "Тривиално!":

    Може и така да е, но въпросът е, защо я няма новината?А ако ще говорим, кое кога е произведено, може да припомним и друго. Ракетния крайцер "Москва", който потъна докато го боксираха след пожар на борда е спуснат на вода през декември 1979 година. Веднага обаче обявиха, че бил потопен от украинска атака.

    Коментиран от #20, #27

    12:11 26.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    27 2 Отговор
    Причината е, че е фъ16! Тия кочини не са правени да летят, а да падат! Направо да ги прекатегоризират в междуконтиненфални ракети 😂

    12:11 26.02.2026

  • 17 Дгйклш

    12 1 Отговор
    Ефките имат много блокове.
    Украйнските са 50, нашите 70, турските незнам! Корейските също?!

    12:12 26.02.2026

  • 18 Хйкллк

    12 3 Отговор
    За нашите Фки да наемем комшийски пилоти!
    Или в хангара е по-евтино да си стоят!

    12:15 26.02.2026

  • 19 маке..

    10 1 Отговор
    А я се чудим что бугарските ефки с один двг не литают,а они че освен не палат у студеното но моот и да паднат как турецкитье.а па са ужким нови рециклирани

    Коментиран от #26

    12:20 26.02.2026

  • 20 Тервел

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Григор":

    Сигурно Кличко го е ,,бОксирал" ...Гриша

    12:24 26.02.2026

  • 21 Агент Стоянов

    3 5 Отговор
    Турските танкове довечера ще са в Златоград.

    Агент Стоянов пенсионер от ГРУ

    12:24 26.02.2026

  • 22 ПишКунта

    5 0 Отговор
    Туй е работа на извънземните дето светят нощем с фенерчета със синя, електроженова светлина, а антенките им праят ..."пиу-пиу-пиу"!

    12:28 26.02.2026

  • 23 Ние имахме над 260 изстребителя

    5 0 Отговор
    Сега имаме нищо

    12:36 26.02.2026

  • 24 Пепо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Те за това не ги карат.Умират от страх какво ще стане ако някой се забие пак в брега на Шабла.Купуването на тези самолети е огромна политическа грешка.Имат и безумни разходи.

    12:36 26.02.2026

  • 25 Дудов

    3 0 Отговор
    Карайте американските еф-ове.Като не ве харесват руските

    12:39 26.02.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "маке..":

    Другите идват до 3 години....Забавят ги понеже много ги търсят🤣

    12:40 26.02.2026

  • 27 новина?

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Григор":

    Няма новина защото мисирките са при Сарафов.Има опити улицата до го свали.Преброих 55 човека.Дори властта услужливо ги пусна в сградата и дори пред кабинета му.Представяте ли си!Това означава,че кабинета Гюров иска да го сваля.

    12:43 26.02.2026

  • 28 Някой пак се е смахнал яку

    0 0 Отговор
    разбил се е край магистралата Истанбул – Измир в района на Кареси ....Край новата българска граница нали? Олееее.....

    12:46 26.02.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор
    Дали има нещо общо със заплахата на САЩ/НАТО за нападение над Иран предния ден?

    12:47 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания