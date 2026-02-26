Край българската граница! Катастрофиралият в Турция F-16 реагирал на радарна следа

Турция разследва причините за катастрофа на изтребител F-16, при която загина пилотът, малко след излитане по време на мисия към района на границата с България, съобщи турското Министерство на отбраната.

По информация на ведомството два изтребителя F-16 са излетели едновременно рано сутринта в сряда от 9-та главна реактивна авиобаза в Балъкесир, в северозападната част на страната. Полетът е бил част от мисия за реакция по тревога, след като в близост до българската граница е била засечена неидентифицирана радарна следа.

Малко след излитането е била загубена радиовръзката и радарният контакт с единия самолет, след което незабавно са изпратени екипи за издирване и спасяване. По-късно те са достигнали до останките на машината. От министерството уточняват, че пилотът е активирал катапултната система в последния момент преди катастрофата, но е загинал.

"Причината за инцидента ще бъде изяснена след детайлно разследване от комисията за авиационни произшествия", се посочва в официалното изявление. Турция разполага с около 250 изтребителя F-16 и има висяща поръчка към САЩ за закупуване на 40 нови самолета F-16 Block 70 в рамките на програмата за модернизация на флота.