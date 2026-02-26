Край българската граница! Катастрофиралият в Турция F-16 реагирал на радарна следа

Турция разследва причините за катастрофа на изтребител F-16, при която загина пилотът, малко след излитане по време на мисия към района на границата с България, съобщи турското Министерство на отбраната.
По информация на ведомството два изтребителя F-16 са излетели едновременно рано сутринта в сряда от 9-та главна реактивна авиобаза в Балъкесир, в северозападната част на страната. Полетът е бил част от мисия за реакция по тревога, след като в близост до българската граница е била засечена неидентифицирана радарна следа.
Малко след излитането е била загубена радиовръзката и радарният контакт с единия самолет, след което незабавно са изпратени екипи за издирване и спасяване. По-късно те са достигнали до останките на машината. От министерството уточняват, че пилотът е активирал катапултната система в последния момент преди катастрофата, но е загинал.
"Причината за инцидента ще бъде изяснена след детайлно разследване от комисията за авиационни произшествия", се посочва в официалното изявление. Турция разполага с около 250 изтребителя F-16 и има висяща поръчка към САЩ за закупуване на 40 нови самолета F-16 Block 70 в рамките на програмата за модернизация на флота.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
Коментиран от #24
12:01 26.02.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Нали над дузина такива са само на ГРАЖДАНСКО летище София❗
12:01 26.02.2026
3 Ъхъъъъ....
12:01 26.02.2026
4 Паднал е в центъра на
12:02 26.02.2026
5 Последния Софиянец
12:02 26.02.2026
6 Тези летящи тенекии
12:03 26.02.2026
7 Григор
12:04 26.02.2026
8 Тривиално!
Коментиран от #15
12:04 26.02.2026
9 Антипутлерист
12:05 26.02.2026
10 ИВАН
12:09 26.02.2026
11 Ъхъъъъ....
12:09 26.02.2026
12 Софиянец
12:09 26.02.2026
13 Художник и детектив
12:10 26.02.2026
14 Фрегатата Дръзки
12:11 26.02.2026
15 Григор
До коментар #8 от "Тривиално!":Може и така да е, но въпросът е, защо я няма новината?А ако ще говорим, кое кога е произведено, може да припомним и друго. Ракетния крайцер "Москва", който потъна докато го боксираха след пожар на борда е спуснат на вода през декември 1979 година. Веднага обаче обявиха, че бил потопен от украинска атака.
Коментиран от #20, #27
12:11 26.02.2026
16 стоян георгиев
12:11 26.02.2026
17 Дгйклш
Украйнските са 50, нашите 70, турските незнам! Корейските също?!
12:12 26.02.2026
18 Хйкллк
Или в хангара е по-евтино да си стоят!
12:15 26.02.2026
19 маке..
Коментиран от #26
12:20 26.02.2026
20 Тервел
До коментар #15 от "Григор":Сигурно Кличко го е ,,бОксирал" ...Гриша
12:24 26.02.2026
21 Агент Стоянов
Агент Стоянов пенсионер от ГРУ
12:24 26.02.2026
22 ПишКунта
12:28 26.02.2026
23 Ние имахме над 260 изстребителя
12:36 26.02.2026
24 Пепо
До коментар #1 от "Пешо":Те за това не ги карат.Умират от страх какво ще стане ако някой се забие пак в брега на Шабла.Купуването на тези самолети е огромна политическа грешка.Имат и безумни разходи.
12:36 26.02.2026
25 Дудов
12:39 26.02.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "маке..":Другите идват до 3 години....Забавят ги понеже много ги търсят🤣
12:40 26.02.2026
27 новина?
До коментар #15 от "Григор":Няма новина защото мисирките са при Сарафов.Има опити улицата до го свали.Преброих 55 човека.Дори властта услужливо ги пусна в сградата и дори пред кабинета му.Представяте ли си!Това означава,че кабинета Гюров иска да го сваля.
12:43 26.02.2026
28 Някой пак се е смахнал яку
12:46 26.02.2026
29 Анонимен
12:47 26.02.2026