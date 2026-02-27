Крум Зарков: "Радев не може да свърши работата на левицата"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Г-н Зарков, какъв е размерът на кризата, която заварихте в партията, изчислен спрямо традиционни показатели като загуба на електорално доверие, идейно отстъпление, вътрешни борби, лобиране за бизнес интереси и т.н.?

Крум Зарков: Стартовата ни позиция е ниска. Ние няма накъде повече да отстъпваме, време е да тръгнем напред. Когато години наред доверието на избирателите е изтънявало, никак не е лесно да се възобнови. Това е нашата цел за предстоящите парламентарни избори – да покажем, че можем да представляваме левите българи, всички онези, които не приемат сегашна България като справедлива.

Какви са критериите Ви за предприетите промени в партийното ръководство и за включването на кандидати в изборните листи?

Крум Зарков: Принципът, с който излязохме на конгреса, а после и пред партията е „обновление чрез уважение“. БСП може да е силна, когато върви напред с един постоянен диалог между политическите поколения, а не в изкуствени разделения между стари и млади. Съставът на новото Изпълнително бюро отразява това разбиране. Отразяват го и досега утвърдените водачи на листи. Впрочем, водачите на листи не са продукт на „мои“ критерии, а в много висока степен на критериите на партийните организации в цялата страна. Радостното е, че срещаме разбиране с нашите местни структури в това от какви представители има нужда БСП в момента. Може да звучи лесно и тривиално, но всъщност е трудоемък процес, тиха революция спрямо случващото се доскоро, а и в други политически партии. Имам свободата да го направя обаче, защото бях избран за председателския пост без предварителни договорки, без да съм поемал ангажимент към никого, който сега да трябва да изпълнявам чрез места в партийното ръководство или парламента.

"Този период на влияние приключва"

Доколко са основателни коментарите, че при предишното си ръководство и БСП е попаднала под властта на Пеевски?

Крум Зарков: Гласуванията в Народното събрание, както по кадрови, така и по законодателни въпроси, ясно свидетелстват за това влияние. Но още по-категоричен аргумент е нашето мълчание - на социалистите - във всеки един етап от овладяването на институции от страна на четвъртата политическа сила. Този период приключва. Остават само последни отзвуци, отразяващи се в някои позиции на части от групите ни в колективни органи, като гласуването на 8 депутати по ограниченията на секциите в чужбина, например. Те ще бъдат окончателно прекратени с избора на нов парламент.

Влизането на страната в еврозоната искрен мотив ли беше за БСП да е в коалиция с ГЕРБ и какви са активите и пасивите от нея по Ваша преценка?

Крум Зарков: Еврозоната е пореден етап в задълбочаване на европейската интеграция на България. Тази цел е фиксирана в договорите, които сме подписали. Многобройни правителства, редовни и служебни, са работили за нея. Присъства в десетки програми, позиции и предизборни платформи на партии, явявали се на избори и управлявали впоследствие. Когато моментът за това обаче дойде, реализацията не бе на ниво. Работеше се кампанийно и без хората да бъдат подготвени за самата мащабна промяна. Появиха се естествени страхове, както във всички страни минали по този път. И тези страхове бяха или игнорирани, или ненужно обострени с политическа цел. Аз не приемам нито един от двата подхода. Еврото бе посрещнато скептично от много българи, а и още е, поради една причина – повишаването на цените. Инфлацията не е свързана само с въвеждането на еврото, но масово се приема така. И тук трябваше друг отговор. Най-важният капитал на една валута е доверието в нея на потребителите ѝ. А точно това не се реализира от предходното правителство с арогантност и абстрактни призиви срещу спекулата, с отказ да се припознаят притесненията на хората като автентични, а не непременно раздухани от някакви вътрешни и външни врагове. Хубаво е, че еврото у нас вече е факт, апокалиптичните сценарии не се състояха, но в същото време трябва да признаем, че проблемът с цените и загубата на покупкоспособност не само не е изчезнал, а като че ли се задълбочава.

Виждате ли потенциал БСП да води лоялна към партньорите ни евроинтеграционна политика или повечето социалисти по условие са соцносталгици?

Крум Зарков: Не приемам израза „лоялна към партньорите ни политика“. Това сякаш сочи към сателитния синдром, от който трябва веднъж завинаги да се отървем. Все едно има някаква политика, разработена от нашите партньори, а нашата задача като държава е да я следваме неотклонно, за да бъдем лоялни. Първо, самите ние участваме и трябва да го правим по-активно в изграждането на тази европейска политическа линия. Тя трябва да стане наша, не на партньорите, т.е. припозната от българските граждани, да не им е чужда. За целта трябва да бъдем лоялни към интересите на страната, към своята програма и ценности, и да се стремим те в максимална степен да бъдат отразени в общата ни европейска политика. БСП няма защо да доказва своята европейска принадлежност. Нашата партия възниква преди 135 години като формация, призвана да модернизира и европеизира българското общество. В годините на прехода България подаде молба за членство в ЕС по време на правителство на БСП и стана пълноправен член на ЕС по време на правителство на БСП. Сергей Станишев, който е наш дългогодишен председател, беше 11 години президент на Партията на европейските социалисти. И днес партията ни е с много добри позиции както в европейските, така и в световните леви политически движения. Имаме амбиция да усилим ролята си в тях.

"Не ми е известна друга партия, която да се е извинила за своите политически грехове"

Вие самият имате ли сили и желание да помогнете на БСП в перспектива да се откаже от тоталитарното си минало и да придобие модерен социалдемократичен профил?

Крум Зарков: Миналото не е нещо, което можеш да изтриеш с гума. Да припомня, че една от най-некрасивите страни на демократичния преход бе пренаписването на биографиите – как редица хора изведнъж се отказаха от собственото си тоталитарно минало и се преобразиха в ярки демократи, за да ни четат морал и да ни назидават с размахан пръст. Още през 1991 г. БСП прие декларация за своята вина за грешките и престъпленията от социалистическото минало и дори посочи конкретни виновници. Не ми е известна друга партия, която да се е извинила за своите политически грехове от миналото. Периодът на държавен социализъм, историческите процеси, довели до него, и случилото се през тези 45 години не може да бъде отменено - чисто и просто, защото се е случило. То е част от нас като нация – и от тези, които носталгично си го припомнят, и от тези, които яростно го осъждат. БСП е партия, в която членовете и симпатизантите са от първата група. Това е факт, от който нямам намерение да бягам, нито да се крия. Струва ми се обаче, че няма как да продължим напред, ако само гледаме назад. Европейското ляво семейство, към което принадлежим, се развива. Онова, което наричаме социалдемокрация, е различно от това, което представляваше преди 10 или 20 години. Поуките от възхода на неолиберализма водят левите в Европа към по-ясна социалистическа политика, ориентирана към хората на труда в глобалната трансформация и най-вече към преодоляване на новите неравенства. Различните леви партии в отделните държави адаптират тази обща стратегия според собствените си цели и задачи. Ние, българските социалисти, можем да бъдем важна част от този процес.

Можете ли да посочите някакви уникални черти в идейната физиономия на БСП днес?

Крум Зарков: БСП е демократична партия, в която се чуват различни мнения, а решения понякога се взимат с много малки мнозинства. БСП е също така единствената партия, която системно поставя в дневния ред проблемите с неравенствата, с несправедливостите, с бедността – дори когато не намираме сили да наложим своите решения. БСП е партия, която знае, че лявата политика не е бюджетно подаяние, а изграждане на системи на солидарност. Това означава сериозно преосмисляне на достъпа до финансирането и функционирането на образователната, здравната, пенсионната система. БСП е партия, която е готова да влезе в диспут по тези въпроси с десните и центристки партии, защото други леви няма, с убеденост в правотата си, но и с уважение към различните виждания. И ще разчита единствено на гражданите, за да го спечели. С други думи, БСП е уникална с това, че е реална политическа организации с цели, които са многократно по-значими от кариерното развитие на председателите, министрите и депутати си. Затова и БСП сменя по-често от други титулярите си.

Имате ли впечатление, че демокрацията е заплашена от Путин и Тръмп, които могат да се договорят за зони на влияние в Европа, така че с нашата скорост на геополитическо движение пак да се озовем в постсъветската?

Крум Зарков: Най-лесно е да обвиняваме конкретни политически лидери, че са разрушили идилията на демокрацията, че преди тях всичко е вървяло по мед и масло, но за беда те са дошли и са преобърнали колата. Съвременната демокрация по света и в Европа страда от тежки системни проблеми, между които са самозатварянето на политическите елити и откъсването на политиката от дневния ред на гражданите. През разтворената пробойна лесно навлязоха популистите, но и онези, които обещават стабилност на всяка цена. А демократичните политически системи затова са демократични, защото са динамични, трябва постоянно да се развиват и да отразяват промените в обществата.

"Категорично против зоните на влияние"

БСП, но струва ми се и България, категорично трябва да бъдат против зоните на влияние, както впрочем трябва да бъдем и против рециклираната напоследък идея за „Европа на две скорости“. Ние няма как да се озовем в постсъветската зона, дори само по причина, че Русия не предлага нищо подобно. Ние сме част от Европа, от Европейския съюз и мястото ни е там. Същевременно е добре да се отнасяме с малко повече уважение към историята и географията. Не ни подобава да бъдем най-големите ястреби спрямо Русия, просто защото това означава да вървим против убежденията на огромен дял българи и по този начин да подкопаваме вярата им в онова, което защитаваме – Европа и демокрацията.

В геополитически план БСП ще стои по-близо до ПП-ДБ или до партията на Радев?

Крум Зарков: В геополитически план БСП стои най-близо до най-висшата ценност за левицата по света – мира. Всеки ден смърт, унищожение и разрушение някъде по света носи загуби, които не могат да бъдат възстановени. И нека не ни убеждават, че който работи за мира, работи за нечия победа. Ако световната общност, включително институциите на ЕС, бяха координирани и единни в желанието си за мир, а не за търсене на поводи за продължаване на войната, щеше вече да са оказали необходимия натиск за прекратяване на украинския конфликт - и то по начин, който да бъде приет от народа на Украйна. Да си припомним думите на Пол Валери: „Войната са хора, които не се познават и се избиват, в полза на хора, които добре се познават, но не се избиват”.

Не приемаме и идеята, че увеличаване на разходите за отбрана и включването в оръжейна надпревара ще доведе автоматично до повече сигурност за Европа. Да, Европа трябва да поддържа и развива своите отбранителни способности, да координира по-ефективно възможностите на страните членки. Но просто да ги насърчава да се въоръжават до зъби води след себе си повече рискове, отколкото ползи. Ако продължи растящият тренд на евроскептицизъм сред европейските народи, ако се увеличава пропастта между бедни и богати – хора и народи, ако се задълбочи демократичният дефицит около европейските институции – то заводите за барут и милионите закупени дронове с нищо няма да са от помощ. Защото най-голямата заплаха за сигурността на всяка европейска държава е дезинтеграцията на политическия ни съюз. Това не бива да забравяме. И да се замислим: спомагат ли отпуснатите милиарди за въоръжаване, освободени от строгите рестриктивни бюджетни правила, които се прилагат към всеки друг кохезионен, социален или икономически разход, за запазването на единството на Европа?

"Радев не може да свърши работата на българското ляво"

Вие познавате добре Румен Радев – бъдещата му партия конкурент или партньор ще е на БСП?

Крум Зарков: Със своята бъдеща партия Румен Радев фокусира очакванията на много български граждани, че ще извърши решаващ пробив в олигархичния модел на управление на страната, който смазва и задушава обществото вече толкова години и който бе категорично отхвърлен на многохилядните протести в цяла България. Когато битката е за върховенството на правото, за правова държава, в която хората няма да бъдат мачкани и рекетирани, ние като партия и Радев ще гледаме в една посока. Но Румен Радев не може да свърши работата на българското ляво. Ако трябва да бъдем честни, към него няма и такива очаквания. Това е нашата задача, като най-старата социалистическа партия в Югоизточна Европа. Ние и никой друг, сме тези, които опитваме и ще опитваме да възвърнем загубеното чувство за социална справедливост, без което нито едно общество не може да се развива нормално. Партньор за нас в борбата за социално справедлива България е всеки, който споделя това убеждение, не само партии или лидери, но и синдикати, граждански организации, хората. Партньорство – да, присъдружност – не.

Как БСП ще се включи в демонтирането на управленския модел и как ще направи „завоя“, след като доскоро го подкрепяше?

Крум Зарков: БСП е показала през годините на бурно демократично развитие, че може да осъзнава своите грешки и да ги поправя. Досегашният управленски модел в България е девиация, отклонение, своеобразен завой от политическата нормалност. Така че, който участва в демонтажа на този модел, върви по правия път на политическата нормалност, а не по завоите на олигархията.

Имате ли рецепта как етично се води битка с неетичните?

Крум Зарков: Рецепти няма. А и политическият морал, както знаем още от Макиавели, не съвпада с човешкия морал – не, защото политикът е по-лош от обикновения гражданин, а защото носи морална отговорност за много хора и за своята кауза, не само за себе си. Но всъщност не някаква наивност, а световната история е показала, че принципното поведение накрая се оказва по-ефективно от безпринципното. Така е, защото безпринципността е конюнктурна, води в различни посоки, не може да привлича устойчива подкрепа и дългосрочно е обречена да губи. Докато хората обикновено оценяват последователната принципност. И макар че стигането до този момент отнема доста повече време от бързия ентусиазъм, предизвикан от някое популистко решение, е единствената гаранция за значим политически успех. По причина, че само той е траен.

С Крум Зарков разговаря Георги Лозанов.