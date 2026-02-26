Новини
Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали
  Тема: Украйна

Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали

26 Февруари, 2026 11:47, обновена 26 Февруари, 2026 11:46 1 494 84

  • украйна-
  • русия-
  • размяна-
  • загинали-
  • украински войници

Киев и Москва продължават обмена на жертви в петата година на конфликта

Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е предала на Украйна телата на 1000 загинали украински войници, в замяна на 35 руски военни, съобщи съветникът на Русия Владимир Медински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Обменът на телата на загиналите се извършва периодично между двете страни в рамките на конфликта, който тази седмица навлезе в своята пета година.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 22 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесно съотношение на загубите

    73 102 Отговор
    1000 мъртви фашаги срещу само 35 руснака

    Коментиран от #3, #16, #24, #40

    11:48 26.02.2026

  • 2 Съотношението продължава да е смазващо

    84 102 Отговор
    И запада спонсор на всичко това!

    Коментиран от #48

    11:49 26.02.2026

  • 3 Ха ха ха ха

    99 38 Отговор

    До коментар #1 от "Чудесно съотношение на загубите":

    Да се чудиш срещу, кого все още воюват тия руснаци?

    Коментиран от #7

    11:49 26.02.2026

  • 4 нормално

    79 83 Отговор
    добре е вървят нещата предния път бяха 1000 към 36 има напредък … а пък облъчените соросчета с розовите очила си вярват че побеждават

    11:50 26.02.2026

  • 5 ХиХи

    73 73 Отговор
    Пък жълтопаветците все още верват че на 1 украинец имало по 20 загинали Руснаци, само дето телата им се изпарили

    11:50 26.02.2026

  • 6 стоян георгиев

    76 114 Отговор
    Я сега пак кажете как Руските загуби били 1,5 млн, а укро само 55 хил 😂😂😂

    Коментиран от #47

    11:51 26.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 не може да бъде

    62 69 Отговор
    За пореден път -на някои все пак трябва да им се отворят очите!?Освен това важен въпрос - има в руските хладилници още такива украински тела!?Според руските медии -не по-малко от 3-4000!?А в плен са още около 7-8000 хиляди!?И безследно изчезналите са около 70000 -според украинските медии!?...И някои ще ми казват че руските загуби били по-големи от украинските ....наивност глупост или не знам какво!?

    11:52 26.02.2026

  • 9 нннн

    32 3 Отговор
    Неравностойна размяна. Путин пак се мина.

    11:54 26.02.2026

  • 10 Софиянец

    48 4 Отговор
    Зеля ще ги прибави към онези 55 хил и утре пак ще каже, че са 55, хахахах
    Ич му не е на наркомана за укрите, човека е бизнесмен 🤭

    11:54 26.02.2026

  • 11 Опааа

    35 3 Отговор
    Е как 1К ве? Най-много 2-3. Зеленият клоун-наркоман каза,че Укрите са неубиваеми!

    11:56 26.02.2026

  • 12 Вашето мнение

    36 34 Отговор
    Значи на всеки убит руснак се падат средно по 30 утрепани фашаги, СВО върви по план.

    Коментиран от #20, #62

    11:56 26.02.2026

  • 13 АААААА , НЕЕЕ!!!

    27 11 Отговор
    Вчера казаха, че загубите са за У - 1 на 25-30 Р...

    11:56 26.02.2026

  • 14 Елементарно Уотсън!

    23 27 Отговор
    Нормално! Украинците не прибират труповете на окупаторите,затова не им връщат.

    Коментиран от #25, #32, #41

    11:58 26.02.2026

  • 15 ООрана държава

    33 10 Отговор
    Нещо не стоплям, как орхайнците не дават жертви, избиват по 1000 руснака на ден ако слушаме зелтака, а когато стане време за размяна те нямат какво да дадат а на тях им се връщат 3 тира с тела? Нещо много се лъже за бройките

    11:58 26.02.2026

  • 16 Винкело

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "Чудесно съотношение на загубите":

    Вижте сега, напънете ги малко тез мозъци. Не твърдя чии загуби са по-големи. Вероятно са равностойни. Но - когато атакуващата сила напредва и завладява територии е логично техните жертви да остават на овладяната от тях територия. Затова, спестете си ехидниченето, и за двата народа.

    Коментиран от #21, #28, #39, #65

    11:58 26.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хихихии

    17 6 Отговор
    Тия 1000 вече са евро интегрирани, да се готви следващата партида! 😁

    11:59 26.02.2026

  • 19 Павел Пенев

    19 3 Отговор
    Правилно, само че наркомана не ги иска защото трябва да плаща на семействата на загиналите. А когато ги води като изчезнали не плаща нищо, което е много по изгодно за неговите кражби и бижутата на Олеся.

    11:59 26.02.2026

  • 20 Само индивиди с тотална липса на

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    интелект могат да правят подобни изводи.

    11:59 26.02.2026

  • 21 Стойко

    12 9 Отговор

    До коментар #16 от "Винкело":

    Страшна логика 😂 и Зеля няма да се сети за такова оправдание

    12:00 26.02.2026

  • 22 Хи хи

    7 17 Отговор

    До коментар #17 от "37800":

    Когато украинците освободиха Купянс и Херсон, руските трупове ги пълнеха в хладилни влакове. Нали руснаците напредват? Всички трупове остават при тях.

    12:01 26.02.2026

  • 23 Обяснението е просто

    7 27 Отговор
    По закон на убит руснак се плащат по 5 000 000 до 8 000 000 рубли.
    По тази причина руските власти не искат да приемат трупове, защото трябва да изплащат милиарди.

    Коментиран от #26, #29, #35

    12:02 26.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Що не ги прибират

    12 8 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":

    Щото бягат с 200 към бате си Бандера.

    12:04 26.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 име

    18 5 Отговор
    Нали бандерита мачкат, в контраноступ со прочистват Купянст, Покровск, Мирноград, Запорожие? Къде са хилядите загинали руснаци?

    12:04 26.02.2026

  • 28 Ватенка

    8 12 Отговор

    До коментар #16 от "Винкело":

    Ама верно ли руснаците напредват?

    12:04 26.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Грозев

    14 3 Отговор
    Сега киефските фашисти ще кажат, че не могат да ги идентифицират и всичко е точно! Крайна пак ще тапортува 50 хил загуби!

    Коментиран от #37

    12:06 26.02.2026

  • 31 Георги

    13 3 Отговор
    да не сте объркали съотношението, зелю друго твърди

    12:08 26.02.2026

  • 32 Светна ми лампичката.

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":

    Да, нормално е. Като няма убити войници, не се прибират и трупове.

    12:08 26.02.2026

  • 33 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 8 Отговор
    Само 35,защото останалите 965 са били изядени от гладуващият окраински народ.🦍🥳🤣👍

    12:08 26.02.2026

  • 34 Хаха

    10 8 Отговор
    Пак ли е имало контранаступ?

    12:10 26.02.2026

  • 35 Хахахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Обяснението е просто":

    Ама не е обяснението просто, а ти, руснаците не отричат загубите като Зеленски, много ясно е че и те имат загуби и то не малки, ама да си чул Путин да казва за 5 години война имаме 55000 убити, което е смешно при положение, че 5 години украинците имат мобилизация, милиони са мобилизирани, само след първите 2 месеца на войната украинската армия беше 900000,смятай след 5 години колко хора са минали от фронта. Руснаците по потвърдени даанни са изгубили 186000 човека, докато за украинците се говори за 1,7 млн

    Коментиран от #80

    12:11 26.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хихихии

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Грозев":

    А тия на снимката си чакат гривните, балъци 😁

    12:13 26.02.2026

  • 38 Съотношение

    9 2 Отговор
    30 към 1 в полза на Русия,ама иначе укрите печелят конфликта ха ха ха аасаааааа

    12:15 26.02.2026

  • 39 Руснаци

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Винкело":

    Маняче, големите загуби на руснаците бяха в началото на войната, подари подценяване, слаба тактика, хвърлени големи части на щурм без покритие, в последните години тактиката се промени много-първо работи масовото бомбардиране на украинските позиции, после средната артилерия, после действат дроновете и накрая малки групи по 2-3 щурмоваците. Вече руснаците не атакуват челно, а заобикалят фланговете и оттам се образува както военните му викат джоб-демек съперника е обграден от всички страни. Това води до минимални жертви

    12:15 26.02.2026

  • 40 2000 бъбрека

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чудесно съотношение на загубите":

    срещу 70 бъбрека.

    12:16 26.02.2026

  • 41 Георги

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":

    а руснаците ходят да приберат украинските под обстрел и то без да превземат територията, нали? От къде ви копат все такива? Явно от Козяк имат достъп до списъците на всички завършили помощно училище.

    12:17 26.02.2026

  • 42 Дори да се сумират

    6 14 Отговор
    телата на украинците предадени от руснаците са не повече от 20 000 за целият досегашен обмен. Зеленски преди месец призна за 55 000 жертви и още 70 000 безследно изчезнали. Дори оценката му да е силно занижена все пак е 3 пъти по-висока от броя на предадените тела. Руснаците заравят убитите си другари в братски могили или ги изгарят в полеви инсиниратори за да не изплащат вдовишки пенсии. За да затруднят икономически Украйна събират и предават труповете на украинските бойци.

    Коментиран от #45, #46, #60, #79

    12:17 26.02.2026

  • 43 Неморално

    10 2 Отговор
    Най-малкото морално задължение на всяка армия да си събира убитите независимо дали настъпва или се отбранява. Укрите постъпват неморално.

    12:19 26.02.2026

  • 44 🤔🤔🤔🤔

    3 11 Отговор
    Повечето БЛАТНИ РОБИ ги закопават техните направо на на място.Още след боевете вървят крематориумите и ги горят. Безследно изчезнал няма обещитение за роднините. И трето в интернет е пълно с клипове на ГНИЕЩИ БЛАТНИ РОБИ ПО УКРАИНСКИТЕ ПОЛЕТА и те безследно изчезнали.

    Коментиран от #49

    12:19 26.02.2026

  • 45 O-краiнец

    11 4 Отговор

    До коментар #42 от "Дори да се сумират":

    Така, така...и на нас така ни казаха от кииф, ама безкрайните укр гробища друго показват!

    Коментиран от #51

    12:20 26.02.2026

  • 46 Руснаци

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Дори да се сумират":

    Хахах, ти си на фронта и си го видял с очите си, нали??? Защо ли до сега никой от украинските военни е я разкриха тая истина, а ти като един шерлок Холмс си разбрал всичко хахха

    12:21 26.02.2026

  • 47 Зелен Ски

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    35 хиляди са нашите загуби, включително леко ранените и преболедувалите грип. Всичко друго е руска пропаганда.

    12:22 26.02.2026

  • 48 Така става

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Съотношението продължава да е смазващо":

    като няма гънки по мозъка за да се прецени, че едното няма връзка с другото. 😂

    Коментиран от #50

    12:22 26.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Така става":

    Без гънки, глупака попива пропаганда и лъжи, докато в Украйна загиват хиляди!

    12:25 26.02.2026

  • 51 Ами,да

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "O-краiнец":

    Те се виждат даже от космоса.

    12:25 26.02.2026

  • 52 Курдо Коленков

    1 4 Отговор
    При тези цифри и съотношение, а подобни се пускат не за първи път, ВСУ отдавна трябваше да е без личен състав. Да ама не! Украинците се бият и то здравата, а руснаците също понасят загуби и то тежки. Но никога няма да си признаят. Те винаги крият издънките си. Бог да прости убитите и изобщо всички жертви!

    Коментиран от #57

    12:26 26.02.2026

  • 53 Божеее 1000 за 35

    2 2 Отговор
    А ни разтърсиха колко много губят рашките, колко много са загинали... а то какво било!!!

    Коментиран от #55

    12:27 26.02.2026

  • 54 Пак аз

    1 3 Отговор
    За руснака няма значение къде ще умре;дали в русия или в Украйна.Той ще си умре гладен и миzeрен.Но ако го убият в Украйна жена му има шанс да получи безплатна кухненска месомелачка или ренде.

    12:27 26.02.2026

  • 55 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Божеее 1000 за 35":

    Божкееее,4 години Киев за два дня.
    .

    Коментиран от #58

    12:28 26.02.2026

  • 56 Простокурин

    3 0 Отговор
    А няма ли сводка за загиналите севернокорейци?

    12:29 26.02.2026

  • 57 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Курдо Коленков":

    Хахахахахах, много си зле, ти май не си в час, тея си избиха народа, нещо за схващането на украинците по молове, по магазини говори ли ти нещо, принудителна мобилизация 5 години, постоянното сваляне от Зеленски възрастта за мобилизирани хора, сега вече от няма накъде и вкара закон за 60+ на фронта. Такъв геноцид над армия незнам дали някога е имало в историята на войните

    12:29 26.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не е честно

    1 1 Отговор
    Като нямат украинците руски трупове трябва нещо друго да дадат. Може и живи украинки

    12:31 26.02.2026

  • 60 А пушечното месо свършва

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Дори да се сумират":

    Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    12:31 26.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 име

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Не просто "убит руснак", а геройски загинал за денацифицирането на Украйна.

    Коментиран от #68

    12:31 26.02.2026

  • 63 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Какво":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #67

    12:32 26.02.2026

  • 64 🤔🤔🤔🤔

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "смотань бандерець..":

    Говори на български тук не е БЛАТАРИСТАН. Ако не бегом в РАЯ НА ЗЕМЯТА И В ОКОПА.

    Коментиран от #83

    12:32 26.02.2026

  • 65 име

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Винкело":

    Е нали бандерите напредват, в перемога са, тяхните тела трябва да остават при тях. Значи, нещо не се вързва работата.

    Коментиран от #72

    12:33 26.02.2026

  • 66 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Миналата размяна пак беше почти същата 1000/38! Това е реалното съотношение на бойното поле! Защо Зеля не преговаря или наистина до последния!

    12:33 26.02.2026

  • 67 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият запад, залят от фашизъм, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    12:33 26.02.2026

  • 68 Фен на Атака

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "име":

    Още много руснаци да загинат все така "геройски".Това не е толкова тъжно😅

    12:34 26.02.2026

  • 69 Не може да бъде...?!?!

    1 0 Отговор
    Това е руска пропаганда!
    Зеленски каза,че само 50 000 са убитите от тяхна страна...!

    12:34 26.02.2026

  • 70 Румен

    0 0 Отговор
    Това е лъжа. Другия път пишете обратното.

    12:34 26.02.2026

  • 71 Това е много тъпо

    1 0 Отговор
    С обменът на телата на загиналите. Руснаците ги събират убитите хурки с трактори Беларус и направо балирани и компресирани ги бухат в хладилника. Само каските им махат

    12:34 26.02.2026

  • 72 Билд

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "име":

    36 руски генерала станаха на тор.Руснсците признават за 17.
    Някак си не се връзват нещата.😏

    Коментиран от #76

    12:36 26.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Укра-фенчетата, как е?

    1 1 Отговор
    Как са съотношенията, свърши ли вече армията на Русия? :D :D :D

    Коментиран от #78

    12:38 26.02.2026

  • 75 Хахахахаха

    0 0 Отговор
    Чакайте бе нали укрите си върнаха Купянск, нали превзеха 400 км, значи смятай за Купянск и тея 400 км уж върнати руснаците са ги превзели с 35 човека хахаха, мале трагедия, толкова ми е смешно с тея фенчета на укрите и Нато хахахах, тея всичките са за фронта да развеселяват тъжните украински военни хахаха

    12:39 26.02.2026

  • 76 Казваш, че украинците са терористи ли

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Билд":

    Представяш ли си, колко е жалка Европа, да е спонсор на тероризма. Браво, че показваш това падение. Поздравления!

    Коментиран от #81

    12:39 26.02.2026

  • 77 а ма..

    1 0 Отговор
    Смотаната..и да търкаш и да не търкаш,това е положенито полной масковски авион със бандерски чаркоятьци,дар от кремлю за зеления мухал

    12:40 26.02.2026

  • 78 Йосиф Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Укра-фенчетата, как е?":

    Справки при мен.

    12:40 26.02.2026

  • 79 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дори да се сумират":

    много е гадно, когато човек се подлъже и после за да не признае, че е бил излъган започва да измидля всякакви глупости. почти като случая с pdf-илите на петрохан.

    12:40 26.02.2026

  • 80 Много си убедителен

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахахаха":

    Едните имали "потвърдени данни", а за другите се "говорело". Направо ме срази с този аргумент!

    Русия "официално" е признала за 6 000 убити. Толкова. Това е. Това беше преди 4-ри години.

    Ай да мислим по друг начин. Защо Русия след като толкова много побеждава и украинците са разгромени, фронтовата линия минава на 20 км от изходната точка през 2022-ра, а на много места не е и мръднала.

    12:41 26.02.2026

  • 81 Активист

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Казваш, че украинците са терористи ли":

    Трепането на генерали повреме на СВО е СВО действие. Тероризмът е, когато НПО-та трепят повреме на мир, както БКП направи в Църквата Света Неделя. Също партизанското движение в България е тероризъм.

    Коментиран от #84

    12:43 26.02.2026

  • 82 Омазана ватенка

    0 0 Отговор
    В Купянск руснаците водят с 27:.1(умрели).
    В Покровск с 25:1.

    12:45 26.02.2026

  • 83 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "🤔🤔🤔🤔":

    Всички бгбандерци..бегом марш в покровските окопи,да собирають укронатьцистки чаркоятьци,там има поне за още дузина авиони

    12:45 26.02.2026

  • 84 Тероризма е голямо зло

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Активист":

    САЩ създаваха много терористи, а сега създадоха държава терорист от Украйна. А за жалост Европа удари дъното да е спонсор на тероризъм и фашизъм!

    12:45 26.02.2026

