Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали

Русия е предала на Украйна телата на 1000 загинали украински войници, в замяна на 35 руски военни, съобщи съветникът на Русия Владимир Медински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Обменът на телата на загиналите се извършва периодично между двете страни в рамките на конфликта, който тази седмица навлезе в своята пета година.
1 Чудесно съотношение на загубите
11:48 26.02.2026
2 Съотношението продължава да е смазващо
11:49 26.02.2026
3 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Чудесно съотношение на загубите":Да се чудиш срещу, кого все още воюват тия руснаци?
11:49 26.02.2026
4 нормално
11:50 26.02.2026
5 ХиХи
11:50 26.02.2026
6 стоян георгиев
11:51 26.02.2026
8 не може да бъде
11:52 26.02.2026
9 нннн
11:54 26.02.2026
10 Софиянец
Ич му не е на наркомана за укрите, човека е бизнесмен 🤭
11:54 26.02.2026
11 Опааа
11:56 26.02.2026
12 Вашето мнение
11:56 26.02.2026
13 АААААА , НЕЕЕ!!!
11:56 26.02.2026
14 Елементарно Уотсън!
11:58 26.02.2026
15 ООрана държава
11:58 26.02.2026
16 Винкело
До коментар #1 от "Чудесно съотношение на загубите":Вижте сега, напънете ги малко тез мозъци. Не твърдя чии загуби са по-големи. Вероятно са равностойни. Но - когато атакуващата сила напредва и завладява територии е логично техните жертви да остават на овладяната от тях територия. Затова, спестете си ехидниченето, и за двата народа.
11:58 26.02.2026
18 Хихихии
11:59 26.02.2026
19 Павел Пенев
11:59 26.02.2026
20 Само индивиди с тотална липса на
До коментар #12 от "Вашето мнение":интелект могат да правят подобни изводи.
11:59 26.02.2026
21 Стойко
До коментар #16 от "Винкело":Страшна логика 😂 и Зеля няма да се сети за такова оправдание
12:00 26.02.2026
22 Хи хи
До коментар #17 от "37800":Когато украинците освободиха Купянс и Херсон, руските трупове ги пълнеха в хладилни влакове. Нали руснаците напредват? Всички трупове остават при тях.
12:01 26.02.2026
23 Обяснението е просто
По тази причина руските власти не искат да приемат трупове, защото трябва да изплащат милиарди.
12:02 26.02.2026
25 Що не ги прибират
До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":Щото бягат с 200 към бате си Бандера.
12:04 26.02.2026
27 име
12:04 26.02.2026
28 Ватенка
До коментар #16 от "Винкело":Ама верно ли руснаците напредват?
12:04 26.02.2026
30 Грозев
12:06 26.02.2026
31 Георги
12:08 26.02.2026
32 Светна ми лампичката.
До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":Да, нормално е. Като няма убити войници, не се прибират и трупове.
12:08 26.02.2026
33 Mими Кучева🐕🦺
12:08 26.02.2026
34 Хаха
12:10 26.02.2026
35 Хахахахаха
До коментар #23 от "Обяснението е просто":Ама не е обяснението просто, а ти, руснаците не отричат загубите като Зеленски, много ясно е че и те имат загуби и то не малки, ама да си чул Путин да казва за 5 години война имаме 55000 убити, което е смешно при положение, че 5 години украинците имат мобилизация, милиони са мобилизирани, само след първите 2 месеца на войната украинската армия беше 900000,смятай след 5 години колко хора са минали от фронта. Руснаците по потвърдени даанни са изгубили 186000 човека, докато за украинците се говори за 1,7 млн
12:11 26.02.2026
37 Хихихии
До коментар #30 от "Грозев":А тия на снимката си чакат гривните, балъци 😁
12:13 26.02.2026
38 Съотношение
12:15 26.02.2026
39 Руснаци
До коментар #16 от "Винкело":Маняче, големите загуби на руснаците бяха в началото на войната, подари подценяване, слаба тактика, хвърлени големи части на щурм без покритие, в последните години тактиката се промени много-първо работи масовото бомбардиране на украинските позиции, после средната артилерия, после действат дроновете и накрая малки групи по 2-3 щурмоваците. Вече руснаците не атакуват челно, а заобикалят фланговете и оттам се образува както военните му викат джоб-демек съперника е обграден от всички страни. Това води до минимални жертви
12:15 26.02.2026
40 2000 бъбрека
До коментар #1 от "Чудесно съотношение на загубите":срещу 70 бъбрека.
12:16 26.02.2026
41 Георги
До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":а руснаците ходят да приберат украинските под обстрел и то без да превземат територията, нали? От къде ви копат все такива? Явно от Козяк имат достъп до списъците на всички завършили помощно училище.
12:17 26.02.2026
42 Дори да се сумират
12:17 26.02.2026
43 Неморално
12:19 26.02.2026
44 🤔🤔🤔🤔
12:19 26.02.2026
45 O-краiнец
До коментар #42 от "Дори да се сумират":Така, така...и на нас така ни казаха от кииф, ама безкрайните укр гробища друго показват!
12:20 26.02.2026
46 Руснаци
До коментар #42 от "Дори да се сумират":Хахах, ти си на фронта и си го видял с очите си, нали??? Защо ли до сега никой от украинските военни е я разкриха тая истина, а ти като един шерлок Холмс си разбрал всичко хахха
12:21 26.02.2026
47 Зелен Ски
До коментар #6 от "стоян георгиев":35 хиляди са нашите загуби, включително леко ранените и преболедувалите грип. Всичко друго е руска пропаганда.
12:22 26.02.2026
48 Така става
До коментар #2 от "Съотношението продължава да е смазващо":като няма гънки по мозъка за да се прецени, че едното няма връзка с другото. 😂
12:22 26.02.2026
50 Така е
До коментар #48 от "Така става":Без гънки, глупака попива пропаганда и лъжи, докато в Украйна загиват хиляди!
12:25 26.02.2026
51 Ами,да
До коментар #45 от "O-краiнец":Те се виждат даже от космоса.
12:25 26.02.2026
52 Курдо Коленков
12:26 26.02.2026
53 Божеее 1000 за 35
12:27 26.02.2026
54 Пак аз
12:27 26.02.2026
55 Механик
До коментар #53 от "Божеее 1000 за 35":Божкееее,4 години Киев за два дня.
.
12:28 26.02.2026
56 Простокурин
12:29 26.02.2026
57 Хахахахаха
До коментар #52 от "Курдо Коленков":Хахахахахах, много си зле, ти май не си в час, тея си избиха народа, нещо за схващането на украинците по молове, по магазини говори ли ти нещо, принудителна мобилизация 5 години, постоянното сваляне от Зеленски възрастта за мобилизирани хора, сега вече от няма накъде и вкара закон за 60+ на фронта. Такъв геноцид над армия незнам дали някога е имало в историята на войните
12:29 26.02.2026
59 Не е честно
12:31 26.02.2026
60 А пушечното месо свършва
До коментар #42 от "Дори да се сумират":Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
12:31 26.02.2026
62 име
До коментар #12 от "Вашето мнение":Не просто "убит руснак", а геройски загинал за денацифицирането на Украйна.
12:31 26.02.2026
63 Руската пропаганда
До коментар #58 от "Какво":Има за цел глупака.
12:32 26.02.2026
64 🤔🤔🤔🤔
До коментар #49 от "смотань бандерець..":Говори на български тук не е БЛАТАРИСТАН. Ако не бегом в РАЯ НА ЗЕМЯТА И В ОКОПА.
12:32 26.02.2026
65 име
До коментар #16 от "Винкело":Е нали бандерите напредват, в перемога са, тяхните тела трябва да остават при тях. Значи, нещо не се вързва работата.
12:33 26.02.2026
66 Дас Хаген
12:33 26.02.2026
67 Така е
До коментар #63 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият запад, залят от фашизъм, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
12:33 26.02.2026
68 Фен на Атака
До коментар #62 от "име":Още много руснаци да загинат все така "геройски".Това не е толкова тъжно😅
12:34 26.02.2026
69 Не може да бъде...?!?!
Зеленски каза,че само 50 000 са убитите от тяхна страна...!
12:34 26.02.2026
70 Румен
12:34 26.02.2026
71 Това е много тъпо
12:34 26.02.2026
72 Билд
До коментар #65 от "име":36 руски генерала станаха на тор.Руснсците признават за 17.
Някак си не се връзват нещата.😏
12:36 26.02.2026
74 Укра-фенчетата, как е?
12:38 26.02.2026
75 Хахахахаха
12:39 26.02.2026
76 Казваш, че украинците са терористи ли
До коментар #72 от "Билд":Представяш ли си, колко е жалка Европа, да е спонсор на тероризма. Браво, че показваш това падение. Поздравления!
12:39 26.02.2026
77 а ма..
12:40 26.02.2026
78 Йосиф Кобзон
До коментар #74 от "Укра-фенчетата, как е?":Справки при мен.
12:40 26.02.2026
79 Георги
До коментар #42 от "Дори да се сумират":много е гадно, когато човек се подлъже и после за да не признае, че е бил излъган започва да измидля всякакви глупости. почти като случая с pdf-илите на петрохан.
12:40 26.02.2026
80 Много си убедителен
До коментар #35 от "Хахахахаха":Едните имали "потвърдени данни", а за другите се "говорело". Направо ме срази с този аргумент!
Русия "официално" е признала за 6 000 убити. Толкова. Това е. Това беше преди 4-ри години.
Ай да мислим по друг начин. Защо Русия след като толкова много побеждава и украинците са разгромени, фронтовата линия минава на 20 км от изходната точка през 2022-ра, а на много места не е и мръднала.
12:41 26.02.2026
81 Активист
До коментар #76 от "Казваш, че украинците са терористи ли":Трепането на генерали повреме на СВО е СВО действие. Тероризмът е, когато НПО-та трепят повреме на мир, както БКП направи в Църквата Света Неделя. Също партизанското движение в България е тероризъм.
12:43 26.02.2026
82 Омазана ватенка
В Покровск с 25:1.
12:45 26.02.2026
83 а бе..
До коментар #64 от "🤔🤔🤔🤔":Всички бгбандерци..бегом марш в покровските окопи,да собирають укронатьцистки чаркоятьци,там има поне за още дузина авиони
12:45 26.02.2026
84 Тероризма е голямо зло
До коментар #81 от "Активист":САЩ създаваха много терористи, а сега създадоха държава терорист от Украйна. А за жалост Европа удари дъното да е спонсор на тероризъм и фашизъм!
12:45 26.02.2026