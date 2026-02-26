Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали

Русия е предала на Украйна телата на 1000 загинали украински войници, в замяна на 35 руски военни, съобщи съветникът на Русия Владимир Медински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Обменът на телата на загиналите се извършва периодично между двете страни в рамките на конфликта, който тази седмица навлезе в своята пета година.

