Шкварек: Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом

В американската външна политика има една доста ясна закономерност:
Демократите идват на власт:
САЩ почват да раздават милиарди военна помощ на Израел, да бомбардират страни в Близкия Изток, да събарят режими и да въоръжават групировки, винаги конкретно и пряко в интерес на Тел Авив.
Републиканците се тръшкат, врещят "ууу, стига войни", печелят изборите, идват на власт и...
Това припомни във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
САЩ почват да раздават милиарди военна помощ на Израел, да бомбардират страни в Близкия Изток, да събарят режими и да въоръжават групировки, винаги конкретно и пряко в интерес на Тел Авив.
Демократите се тръшкат, врещят "ууу, стига войни" (в момента сме тук)...и цикълът се завърта. Но нищо не се променя.
Защото причината за тази политика от десетилетия на Щатите не се казва Тръмп, Хилари, Буш, Обама или Дик Чейни.
Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няколко други такива абревиатурки, за които няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:04 11.03.2026
10:08 11.03.2026
3 Запознат
Много точно казано - това е така наречената "дълбока държава" в САЩ притежание на няколко еврейски фамилии които между другото държат федералния резерв и монетния двор - парите на САЩ. Там властта се предава по наследство и по прилича на султанат отколкото на "демокрация". Изборите за президент или парламент са просто шоу за плебеите да си мислят че от тях нещо зависи - същото като в древен Рим - дай на тълпата хляб и зрелища и всичко ще е наред. Та за това се получава че САЩ ужким най-великата държава са подчинени на Израел.
10:18 11.03.2026
До коментар #3 от "Запознат":Работата опира до парите,без значение какъв е по народност,или вероизповедание...ФЕДЕРАЛНИЯТ РЕЗЕРВ и МОНЕТНИЯТ ДВОР....Музиката я поръчва,платежоспособният.
10:26 11.03.2026
10:33 11.03.2026
10:39 11.03.2026
До коментар #3 от "Запознат":Най-напред прочети какво представлява Федералният резерв, кога и как е бил генезиса му, за да имаш претенции за познание в управлението му.
Аман от професори с дипломи от Милиционерското в Симеоново.
10:39 11.03.2026
10:40 11.03.2026
10:51 11.03.2026