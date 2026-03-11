Шкварек: Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В американската външна политика има една доста ясна закономерност:

Демократите идват на власт:

САЩ почват да раздават милиарди военна помощ на Израел, да бомбардират страни в Близкия Изток, да събарят режими и да въоръжават групировки, винаги конкретно и пряко в интерес на Тел Авив.

Републиканците се тръшкат, врещят "ууу, стига войни", печелят изборите, идват на власт и...

Това припомни във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Демократите се тръшкат, врещят "ууу, стига войни" (в момента сме тук)...и цикълът се завърта. Но нищо не се променя.

Защото причината за тази политика от десетилетия на Щатите не се казва Тръмп, Хилари, Буш, Обама или Дик Чейни.

Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няколко други такива абревиатурки, за които няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом.