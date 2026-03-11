Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Шкварек: Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом

Шкварек: Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом

11 Март, 2026 10:00 1 413 9

  • кристиян шкварек-
  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • сащ-
  • президент-
  • белия дом

И цикълът се завърта. Но нищо не се променя

Шкварек: Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В американската външна политика има една доста ясна закономерност:

Демократите идват на власт:

САЩ почват да раздават милиарди военна помощ на Израел, да бомбардират страни в Близкия Изток, да събарят режими и да въоръжават групировки, винаги конкретно и пряко в интерес на Тел Авив.

Републиканците се тръшкат, врещят "ууу, стига войни", печелят изборите, идват на власт и...

Това припомни във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

САЩ почват да раздават милиарди военна помощ на Израел, да бомбардират страни в Близкия Изток, да събарят режими и да въоръжават групировки, винаги конкретно и пряко в интерес на Тел Авив.

Демократите се тръшкат, врещят "ууу, стига войни" (в момента сме тук)...и цикълът се завърта. Но нищо не се променя.

Защото причината за тази политика от десетилетия на Щатите не се казва Тръмп, Хилари, Буш, Обама или Дик Чейни.

Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няколко други такива абревиатурки, за които няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 логично

    2 16 Отговор
    Щом имат роднински връзки в САЩ, защо да не бъдат подкрепяни от тях?

    10:04 11.03.2026

  • 2 Ами

    0 7 Отговор
    Като имат огромен финансов ресур/печатан,или напечатан,един бог знае/и работата е пей сърце.При положение,че нямаш,какво ще раздават?

    10:08 11.03.2026

  • 3 Запознат

    17 0 Отговор
    "Казва се AIPAC, ADL, CUFI и няколко други такива абревиатурки, за които няма никакво значение кой точно седи в Белия Дом"

    Много точно казано - това е така наречената "дълбока държава" в САЩ притежание на няколко еврейски фамилии които между другото държат федералния резерв и монетния двор - парите на САЩ. Там властта се предава по наследство и по прилича на султанат отколкото на "демокрация". Изборите за президент или парламент са просто шоу за плебеите да си мислят че от тях нещо зависи - същото като в древен Рим - дай на тълпата хляб и зрелища и всичко ще е наред. Та за това се получава че САЩ ужким най-великата държава са подчинени на Израел.

    Коментиран от #4, #7

    10:18 11.03.2026

  • 4 И пак

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Запознат":

    Работата опира до парите,без значение какъв е по народност,или вероизповедание...ФЕДЕРАЛНИЯТ РЕЗЕРВ и МОНЕТНИЯТ ДВОР....Музиката я поръчва,платежоспособният.

    10:26 11.03.2026

  • 5 Разбира ги Шкварек тези неща!

    3 14 Отговор
    Поредният празноглавец, празнословец и безделник!

    10:33 11.03.2026

  • 6 Тома

    4 1 Отговор
    Всичко е вярно защото САЩ са еврейска държава

    10:39 11.03.2026

  • 7 Толкова си запознат!

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Запознат":

    Най-напред прочети какво представлява Федералният резерв, кога и как е бил генезиса му, за да имаш претенции за познание в управлението му.
    Аман от професори с дипломи от Милиционерското в Симеоново.

    10:39 11.03.2026

  • 8 име

    5 0 Отговор
    Тези абревиатурки осигуряват легализираното подкупване (американците му викат лобиране) на сенатори и конгресмени, което осигури подкрепа преди няколко дни в конгреса за терористичните действия на армията на САЩ срещу Иран. Въпреки че преди изслушването и гласуването, почти всички пискаха как били против този тероризъм. Но за да нареди Тръмп да започнат терористичните актове може би са намесени досиетата Епстийн. Или го изнудват с още неизнесени данни, или цели да отклони внимавиито от вече изнесените. А дали в случа Епстийн со номесени пак ционистите, е отделен въпрос.

    10:40 11.03.2026

  • 9 Съдран руски галош

    1 0 Отговор
    И ние печатаме рубли ама файда няма.

    10:51 11.03.2026