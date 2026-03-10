Новини
В настъпление! Украинска контраатака проваля плановете на Путин
В настъпление! Украинска контраатака проваля плановете на Путин

10 Март, 2026 21:13 2 731 171

Способността на украинските сили да се възползват от тези руски грешки вероятно е лишила руските сили от изходните офанзивни позиции, от които те възнамеряват да започнат лятна офанзива с нереалистичната цел да достигнат град Запорожие

В настъпление! Украинска контраатака проваля плановете на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинските сили успешно контраатакуват не само в посока Олександривка и Хуляйполе, но и в западната част на Запорожска област. Тези контраатаки имат тактически, оперативни и стратегически ефекти, които могат да нарушат плана на Русия за пролетно-лятна офанзивна кампания през 2026 г.

Руските сили се сблъскват с много по-трудна ситуация на бойното поле в южна Украйна в началото на март, отколкото в началото на 2026 г.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинските сили са блокирали руските сили в посока Хуляйполе и Александровка, а руските сили са били принудени да се адаптират бързо към проблемите с комуникацията и командването и контрола, възникнали в резултат на блокирането на Starlink на 1 февруари.

Контратаките на Украйна попречиха на руските сили да укрепят позициите, до които бяха напреднали през есента на 2025 г. Успехът на украинските сили се дължи отчасти на факта, че руските сили не последваха напредъка, постигнат чрез руските тактики за проникване, като консолидираха новозавладените си позиции.

Тактиката на инфилтрация разчита на руската пехота да проникне в украинските тилови райони, да се събере и да укрепи новите позиции на фронта, но руските сили изглежда са се опитали да продължат настъплението си, без да се укрепят адекватно, което е позволило украинските контраатаки.

Способността на украинските сили да се възползват от тези руски грешки вероятно е лишила руските сили от изходните офанзивни позиции, от които те възнамеряват да започнат лятна офанзива с нереалистичната цел да достигнат град Запорожие.

Руското командване вероятно се надяваше, че руското настъпление в посока Хуляйполе ще допълни руското настъпление в близост до Орихов, което от своя страна ще позволи на руските сили да настъпят към Орихов от изток и запад, а по-късно и към самия град Запорожие.

В началото на декември 2025 г. ISW оцени, че тактическият пробив на 5-та руска армия на север и североизток от Хуляйполе би могъл да позволи на руските сили да постигнат оперативни успехи както в посока Хуляйполе, така и в посока Орихов.

Контраатаките в Южна Украйна имат стратегически ефект и в други части на театъра на военните действия.

Оценки от 9 март сочат, че Днепърската оперативно-стратегическа група може да се наложи да изтегли части от Херсонска област, за да помогне на руските сили в западната част на Запорожска област да се справят с украинските контраатаки.

Каскадният ефект, който украинските контраатаки в посока Олександривка, Хуляйполе и Запорожие са предизвикали в други сектори на фронта, показва колко ограничена всъщност е руската военна структура в Украйна.

ISW вече е наблюдавал доклади, че руските сили са били принудени да разположат сили от оперативния си резерв, просто за да подкрепят текущите бойни операции - вероятно включително в Купянск, където Украйна е провела серия от успешни контраатаки.

На 7 март ISW също така оцени, че руското командване вероятно е преразпределило елитни подразделения на ВДВ и морската пехота от Донецка област към южната фронтова линия, вероятно с цел да отговори на последните украински успехи в посока Александровка и Хуляйполе.

Ограничените резерви на Русия от личен състав могат да попречат на плановете на Кремъл в други райони на театъра на военните действия, тъй като решението на руското командване да преразпредели сили от Донецка област към Запорожска област може да попречи на очакваната пролетно-лятна офанзива през 2026 г. срещу украинския крепостен пояс.


Украйна
  • 1 Kaлпазанин

    26 31 Отговор
    Пак ли седна напред ,пет назад

    Коментиран от #14

    21:14 10.03.2026

  • 2 А ГДЕ

    40 30 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #17, #92, #146

    21:15 10.03.2026

  • 4 Руски колхозник

    29 38 Отговор
    Мдаа, Курск 2, после рев ,сополи и бело

    21:15 10.03.2026

  • 6 Мани знамето

    27 32 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    На Украйна бе,тракиецо

    21:16 10.03.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    22 52 Отговор
    Смърт за расия сащ и Израел
    Смърт за Британия и Франция

    Да живее НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
    Слава на Украйна слава на Иран
    СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА АЗОВ СЛАВА ДЕСЕН СЕКТОР

    Коментиран от #25, #126

    21:17 10.03.2026

  • 8 Шопо

    52 56 Отговор
    Украинската армия напредва към Лвов
    Одеса вече няма стратегическо значение за Украйна

    Коментиран от #26

    21:17 10.03.2026

  • 9 Ташаков

    44 34 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран

    Коментиран от #15

    21:17 10.03.2026

  • 10 Пич

    44 50 Отговор
    Леле майко.....пак контранаступ...!!! Контранасупа обаче е на втора линия, където едни укрофашисти стрелят в гръб на сънародниците си, за да ги подкарват на към фронта!!!

    Коментиран от #21

    21:17 10.03.2026

  • 11 Киев за два дня

    43 26 Отговор
    В някакъв военен завод в Брянск е мармалад.

    21:17 10.03.2026

  • 12 Генерал миСИРСКИ

    36 34 Отговор
    Настъпваме ама мотиката,в посока запад.

    Коментиран от #107, #160

    21:17 10.03.2026

  • 13 Нормално

    43 33 Отговор
    Тепърва рашистите ще ядат голям пердах от ВСУ ...

    21:18 10.03.2026

  • 14 Голямо нападение на укрите

    27 32 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Територията на ДНР, контролирана от Киев, се е свила от 25% на 15-17% за шест месеца. /Видеокарта.

    Коментиран от #31

    21:18 10.03.2026

  • 15 Ко каза, ко?

    12 24 Отговор

    До коментар #9 от "Ташаков":

    За янките ли говориш?

    21:18 10.03.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    Руснаците ще идат при Нетаняху в еврейския ад червеите да ги ядът

    Коментиран от #23, #27, #33, #49

    21:19 10.03.2026

    26 18 Отговор

    До коментар #2 от "А ГДЕ":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    21:19 10.03.2026

  • 18 хаха🤣

    21:19 10.03.2026

  • 19 604

    12 12 Отговор
    голему еибъание падналу там нъ Хуляй-поле

    21:19 10.03.2026

  • 20 ГанЧо

    12 17 Отговор
    Коментиран от #155

    21:20 10.03.2026

  • 21 Руската пропаганда

    21 14 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Има за цел глупака.

    25 12 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

    Срочная новость !!!

    Току-що сърцатите украинци отнесоха Брянск с ракети Storm Shadow, напълно е унищожен завод за военна електроника Кремний Ел. Жертвите дотук са поне 10, но под развалините има поне още двайсетина руски чалми. Абе тия нормални ли са война да правят ??? 😁

    Коментиран от #102

    21:21 10.03.2026

  • 25 Тиква

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Хнидо окрабандеровска

    21:21 10.03.2026

  • 26 Многоходовото

    17 14 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:21 10.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цък

    16 10 Отговор
    От известно време пишете за големи успехи на Украйна, превзети големи площи и тн. Дайте само едно превзето село . Колко статии прочетох и само ала бала. Чакам до ми бъде съобщено името на едно превзето село.

    Коментиран от #46, #142

    21:22 10.03.2026

  • 29 Виктор Хара

    15 8 Отговор
    Както краварите побеждават , така и тия мажоретки .

    21:22 10.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Питащ

    12 14 Отговор

    До коментар #14 от "Голямо нападение на укрите":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #37, #44

    21:23 10.03.2026

  • 32 читател

    10 5 Отговор
    За кога да чакаме превземането на Москва ?
    Или поне на Курск ...

    21:23 10.03.2026

  • 33 Тиква

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Пловдивска окрабандера,багаж гара и на куев.

    21:23 10.03.2026

  • 34 Баце ЕООД

    5 7 Отговор
    Украинците са си скрили пералните, нема вече чипове за лопатите.

    21:24 10.03.2026

  • 35 Докладите на Института ми действат

    8 4 Отговор
    успокояващо и изпитвам наслада. Както след всеки пореден бустер!

    21:24 10.03.2026

  • 36 Zахарова

    7 10 Отговор
    Така или иначе губим войната ,ох,ох,ох

    21:24 10.03.2026

  • 37 ха ха ха ...

    15 8 Отговор

    До коментар #31 от "Питащ":

    Ти кога ги брои бе с вирчо . Руските загуби са 280 000 а на укрите 2 000 000 и 500 000 наемника .
    Плюс четири милиона инвалида .

    Коментиран от #50

    21:25 10.03.2026

  • 38 Поредни точни попадения😂💣💥💣💥

    10 11 Отговор
    Украйна удари завода за производство на системи за контрол за всички руски ракети.Украинските сили за отбрана удариха важен завод в Брянск. Това предприятие се занимава с производството на системи за контрол на всички видове ракети, които Русия има в своя арсенал. В същото време Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за успешен удар по склада "Шахед" близо до летището в Донецк. За това са използвани ракети ATACMS и ScalP. В резултат на ударите са регистрирани мащабен пожар и вторични детонации.

    Коментиран от #53

    21:25 10.03.2026

  • 39 Тодар Живков

    7 9 Отговор
    Има ли другари по-гламаво нещо от руските комунисти?
    Има! Българските комунисти.

    21:25 10.03.2026

  • 40 хаха

    7 10 Отговор
    Зеленски заяви, че завод в Брянск, който е произвеждал системи за управление за всички видове руски мисии, е затворен от Въоръжените сили на САЩ за поддръжка (5 екипажа „Сторм Сенки“ са посетили мястото).

    Бой по ватнишките унтерменш!

    21:25 10.03.2026

  • 41 то укрите ако побеждаваха

    13 6 Отговор
    Емигрантите нямаше да стоят по нашите хотели и да се скатават , а щяха да са в Москва !

    Коментиран от #60

    21:26 10.03.2026

  • 42 То понеже

    8 4 Отговор
    Последното беше толкова успешно.
    Ахаха.. И американците го гризнаха в Иран. Всичко е 6, не, ами 600

    21:27 10.03.2026

  • 43 Само питам

    12 2 Отговор
    Кога ще видим нашите козляци на фронта в Украйна ?
    Ама са страхливи и не мърдат от дивана .

    Коментиран от #56

    21:27 10.03.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор

    До коментар #31 от "Питащ":

    "...за какво умряха тия руснаци..."

    За кво умряха.....
    Не ги мисли, те руснаците и без друго мъртви се раждат.
    Ако не от война ще умрат от водка или лоша хигиена. Руснака се ражда единствено за да умре ☝️

    Коментиран от #106

    21:27 10.03.2026

  • 45 Механик

    16 5 Отговор
    Снимката я показвате от 22-ра година. Брадясалия на снимката отдавна си "почива".
    ПЕРЕМОГАТА я знам. 22-23-та година, аз лично в очакване да почне тая перемога си купувах редовно пуканки. Къде един самосвал изхвърлих, понеже тя все не почваше и не почваше, а пуканките имат срок на годност.

    Коментиран от #55

    21:27 10.03.2026

  • 46 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Цък":

    Ами чети бе.Американците ти дадоха интернет в ръцете и гуглето.🤣

    Коментиран от #152

    21:27 10.03.2026

  • 47 хххх

    4 11 Отговор
    Днес целият свободен и цивилизован свят подкрепя Украйна и Иран.

    Коментиран от #61, #62

    21:28 10.03.2026

  • 48 Тимур

    5 8 Отговор
    Копейките чакат кога Тръмп ще пусне специална квота зелени карти за копейки. Ще се изпотъпкат в краката на Дони само да ги вземе в америка

    21:29 10.03.2026

  • 49 Звездоброец

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Траките са описани от бай Херодот като руси и синеоки хора . Ти такъв ли си , та се пишеш тракиец ?

    Коментиран от #67, #145

    21:29 10.03.2026

  • 50 Ха-ха

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха ...":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 14 000 000 и 32 000 000 руски инвалида, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #54

    21:30 10.03.2026

  • 51 Меркел, Валенса и Зеленски

    3 2 Отговор
    са сред първите носители на Европейския орден за заслуги.....
    Призът е допълнение към националните ордени и отличия и представлява знак на признание за усилията за укрепване на Европа и цели да вдъхновява бъдещите поколения.....

    Какви са смешници само ...

    21:30 10.03.2026

  • 52 Ударът по най-голямото руско пристанище.

    6 8 Отговор
    Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни, отколкото бяха представени.Пораженията по руски военни кораби след украинския удар срещу Новоросийск изглежда, са повече и много по-големи от първоначално съобщените. Става въпрос за фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, миночистачите „Валентин Пикул“ и „Иван Голубец“, корветите „Касимов“ и „Ейск“ и миночистач от проект 12700. Масивният удар по пристанището в Новоросийск е бил с участието на най-малко 200 дрона."

    Коментиран от #63

    21:31 10.03.2026

  • 53 Владимир Путин, президент с

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Поредни точни попадения😂💣💥💣💥":

    "....Украйна удари завод....."

    Няма страшно !!!
    Сега разбудя Маша да изрази безпокойство и изкаже някви съболезнования на тия полуумници тръгнали воюват с две крастави магарета и чифт ръждави Калаша 😄

    21:31 10.03.2026

  • 54 ха ха ха ....

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха":

    По чии сметки бе еди от , ...по твоите ли ??
    Че ти на две магарета сламата не можеш да разделиш .

    21:31 10.03.2026

  • 55 Луиш Фиго

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    То и аз чакам парцаливата путинска армия вече пета година в Лисабон, ама само едно чакане.

    21:32 10.03.2026

  • 56 Тимур

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Само питам":

    Когато видим вас чобаните с геги да се биете за Путин

    Коментиран от #59, #65

    21:32 10.03.2026

  • 57 Меркел реве ,потника реве ...

    4 2 Отговор
    Бе що ревете бе , нали напредвате ?

    21:32 10.03.2026

  • 58 Булш$т

    1 4 Отговор
    А на бас че приказвате глупости.

    21:32 10.03.2026

  • 59 Атила

    5 4 Отговор

    До коментар #56 от "Тимур":

    Ние с гегите първо ще оправим вас козлягите . Айде гегаааа..

    Коментиран от #66, #79

    21:33 10.03.2026

  • 60 Я па тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "то укрите ако побеждаваха":

    Украинците в България са украинските копейки.Избягаха от Украйна щото те първи щяха да ги пратят в Донбас да се бият с орките.

    21:33 10.03.2026

  • 61 Ади ва

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "хххх":

    Посмали малко да не гръмна детската градина.

    21:33 10.03.2026

  • 62 хххх

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "хххх":

    За първи път чуваме, че някой подкрепял Иранските Аятоласи терористи. Изключвам сбърканяците и глупаците в Северна корея и русия. Друг кой ?

    Коментиран от #64

    21:33 10.03.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ударът по най-голямото руско пристанище.":

    Вечерта става все по-хубава и наситена с добри новини !!! Някой СВО ли каза, Киев Два дня ? 😁

    21:34 10.03.2026

  • 64 ма разбира се

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "хххх":

    Вие атлантиците трябва да подкрепяте извръщенията , педофилството , канибализма ...

    Коментиран от #70

    21:35 10.03.2026

  • 65 Блатна подлога

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Тимур":

    Да отиват Волгата,Волен и копейкин да се бият.Аз отивам за гъби!

    Коментиран от #98

    21:35 10.03.2026

  • 66 Тимур

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атила":

    Абе чобанино нали сме животновъди все ще разберем колеги сме

    Коментиран от #69

    21:35 10.03.2026

  • 67 Херлок Шолмс

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Звездоброец":

    Този е чирпански мн гау вживяващ се в ролята на неонацист .

    21:35 10.03.2026

  • 68 Ицо

    4 1 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    Коментиран от #75

    21:36 10.03.2026

  • 69 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тимур":

    Еееех Тимур ,Тимур пак ще лап паш моя ....р

    Коментиран от #76

    21:36 10.03.2026

  • 70 Тимур

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "ма разбира се":

    Ама обясни ги тез извращения щом си познавач блатнико

    Коментиран от #74, #78

    21:37 10.03.2026

  • 71 Ицо

    3 3 Отговор
    Има ли недоръгани козяци ?Да пускам ромския спец батальон Арсланите !

    21:38 10.03.2026

  • 72 000

    2 2 Отговор
    Дано след путин дойде хардлайнер.

    21:38 10.03.2026

  • 73 Ами

    4 1 Отговор
    Престанете с това "изследване". Излагате се.
    Дори и гугъл преводач превежда
    "Institute for the Study of War" като
    "Институт за изучаване на войната".
    И ISW се излагат, но поне лапат големи кинти :)

    Коментиран от #77

    21:38 10.03.2026

  • 74 Баце ЕООД

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "Тимур":

    Тимур, Тимур по черен от кюмур

    Коментиран от #80, #88

    21:38 10.03.2026

  • 75 има недоошмулени козяшки мажоретки

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ицо":

    Ще ги минем с едрата шкурка .

    21:38 10.03.2026

  • 76 Тимур

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "Тракиец 🇺🇦":

    Купи ли си лупа бре

    Коментиран от #83, #84, #86

    21:38 10.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ма разбира се бе

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Тимур":

    Що клипове има от Епщайн , само да ти се гледа .
    Всичките ти любимци са там !!!!

    Коментиран от #149

    21:40 10.03.2026

  • 79 Тимур

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атила":

    Можее ме прррскаш в г3аа колкото си поискаш БичБожи ,Господарю Атила ,поклон !

    Коментиран от #85

    21:40 10.03.2026

  • 80 Тимур

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Баце ЕООД":

    Ама кажи, че си поет. Опитай рима с Путин

    Коментиран от #93

    21:40 10.03.2026

  • 81 Атина Палада

    4 6 Отговор
    За 12 години руснаците превзеха 85% от Донбас:)

    Коментиран от #87, #89

    21:40 10.03.2026

  • 82 маке

    6 2 Отговор
    Браво на оКрайнската армия, вече са пред вратите на Москва...Браво,

    21:40 10.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тимур":

    Ооо,тимуре,кога изтрезня бре?. Браво

    21:41 10.03.2026

  • 86 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Тимур":

    Като го помляскаш и ще ти напълни устичката .

    21:41 10.03.2026

  • 87 Дет има

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Минерали, превзели. Аз нямам проблем с това. И Украйната ти си запазва "стратегическите градове". Всички са щастливи.

    21:41 10.03.2026

  • 88 урко

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Баце ЕООД":

    или Тимур Тимур, да ми яде черния..натам се сещай

    21:42 10.03.2026

  • 89 все е файда

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    укрите не са превзели нищо .

    Коментиран от #94

    21:42 10.03.2026

  • 90 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Много харесвам Дональд, нравится !!!
    Вчера се чуваме по телефона и си бъбрим, сегодня бомби Русия на поразия !!! Малодец 👍

    Коментиран от #95

    21:42 10.03.2026

  • 91 Тимур

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Лупа лупа":

    Браво,виж,че имаш лупа,значи се появила и фантазията. Дръж лупата надолу и гледай през нея и рецетирай еротична поезия

    Коментиран от #108, #109

    21:43 10.03.2026

  • 92 хаха 🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "А ГДЕ":

    остави я калас, ами дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    Коментиран от #103

    21:43 10.03.2026

  • 93 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Тимур":

    Рано става, става на хайдутин. Путин, на хайдутин на Тимур пур гърлото изправя, гърлото, че и още нещо. Това и за песен става

    Коментиран от #97

    21:43 10.03.2026

  • 94 💥💥💥👇

    6 4 Отговор

    До коментар #89 от "все е файда":

    Ватенките превземат концертите на Кобзон.В насипно състояние.

    Коментиран от #99

    21:44 10.03.2026

  • 95 Мхм

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Владимир Путин, президент":

    Един телефонен разговор и Дони напусна Иран.
    7 млрд минимум разходи

    Коментиран от #113

    21:45 10.03.2026

  • 96 Руснак без крак

    4 4 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    21:45 10.03.2026

  • 97 Тимур

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Путин":

    Много добро! Браво. Дай със Захарова

    21:46 10.03.2026

  • 98 касата

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Блатна подлога":

    направо да пратим и руските палячовци от В ъзраждане и всички други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂

    Коментиран от #101, #144

    21:46 10.03.2026

  • 99 бай Кобзон

    4 5 Отговор

    До коментар #94 от "💥💥💥👇":

    Два милиона бандери са редовно на концертите ми .

    Коментиран от #118

    21:46 10.03.2026

  • 100 Лека нощ 🤣 с чудесна новина

    7 2 Отговор
    Удар по завод „Кремний ЕЛ“: Украинските сили са атакували един от най-големите заводи за микроелектроника в Русия. Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, потвърди операцията, като посочи, че заводът произвежда системи за управление на различни видове руски ракети.
    ​Жертви и ранени: Местните власти и международни агенции като Reuters и Anadolu Agency съобщават за най-малко 6 загинали и над 37 ранени. Пострадалите са настанени в Брянската областна болница.
    ​Мащаб на атаката: Очевидци съобщават за около 10 експлозии и гъст черен дим над Съветския район на града. Твърди се, че при нападението са използвани крилати ракети Storm Shadow.

    21:46 10.03.2026

  • 101 Мара подробната

    2 6 Отговор

    До коментар #98 от "касата":

    Как пък един центаджия не замина за украйна ?!!

    21:47 10.03.2026

  • 102 Защо не беше там

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    да ни отървеш от присъствието си, gнидоооо?Гушвай китака и лягай до Ленин.

    21:47 10.03.2026

  • 103 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "хаха 🤣":

    "....Вовчик така и не се научи как да прави операция..."

    Операция се прави с Безпокойство, Позиция и Червени линни. Не ма учи, я колко ватенки си заминаха !!! 😄

    Коментиран от #166

    21:47 10.03.2026

  • 104 Бангаранга бангаранга

    6 2 Отговор
    Това е само началото на резила и разкулачването на непабедимая! Той гyият вече им влиза, ама тoпките още не са ги ударили!

    21:47 10.03.2026

  • 105 Пак да реча

    4 1 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от войската му,нито от руснаците,нито от копейките.

    21:47 10.03.2026

  • 106 А ти си се

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Владимир Путин, президент":

    родил умрял, 60клук.

    21:48 10.03.2026

  • 107 хаха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Генерал миСИРСКИ":

    ти остави миСИРСКИ , ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #111

    21:48 10.03.2026

  • 108 само ако знаеш колко си пр03д

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Тимур":

    Що се мъчиш би човек , намери некой мост .

    Коментиран от #122

    21:48 10.03.2026

  • 109 Пръдльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Тимур":

    Тихоо! пррррд льооо ,не си компетентен!Пише се рецитирам ,Повтаряй след мен Реци Тирам,Реци Тирам !

    Коментиран от #114

    21:49 10.03.2026

  • 110 Гери О Хара

    2 3 Отговор
    Какви награди бе евроджендъри ?
    Вие сте за затвор!

    21:49 10.03.2026

  • 111 Тимур

    1 4 Отговор

    До коментар #107 от "хаха 🤣":

    Фалирала е м@й катти че дуууааа на вересия в маалатаа и никой не и плаща .

    21:50 10.03.2026

  • 112 Въйййй

    2 2 Отговор
    Ама аз верно се вдъхнових като изчетох имената :) Те всичките до едно са верно вдъхновяващи - вдъхват надежда и увереност, че тая „Европа“ е приключена (ама сама трябва да го осъзнае и признае)...

    21:50 10.03.2026

  • 113 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Мхм":

    "...7млрд минимум разходи..."

    Ама ти сериозно ли ?
    "Разходи" с прясно напечанани банкноти....от руските.
    А колко ТРИЛИАРДИ е фалита на Русия сомай хич те не безпокои ? 7млрд начи.........😁

    21:51 10.03.2026

  • 114 Тимур

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Пръдльооо":

    Да съм казъл, че съм компетентен мизернико?

    Коментиран от #137, #139, #150

    21:51 10.03.2026

  • 115 АЙДЕ БЕ...?!

    2 2 Отговор
    Пааак ли поредният КонтраНаступ,ве...?!
    Ами вЕрвайте си...нема лошо...!

    21:51 10.03.2026

  • 116 истината

    4 3 Отговор
    Меркел наводни Германия с мигранти Валенса агент на тайните служби и Зеленски слуга на чужди интереси-Това са героите на ЕС!

    Коментиран от #130

    21:51 10.03.2026

  • 118 Ха-ха

    4 6 Отговор

    До коментар #99 от "бай Кобзон":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #124, #127

    21:52 10.03.2026

  • 120 жик так

    3 5 Отговор
    Днес контранаступ , А утре контраотступ !!

    21:52 10.03.2026

  • 121 ТРЪМП:

    5 1 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    21:52 10.03.2026

  • 123 някой си

    2 2 Отговор
    по фалшива статия скоро не се беше завъртала,явно са гризнали дръвцето хахлите,че да се лъже толкова

    21:53 10.03.2026

  • 124 Свети Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Ха-ха":

    По чии данни бе неграмотен ?
    По моите или по твоите ?

    21:53 10.03.2026

  • 125 Путин избухна: Това е терористична атака

    2 0 Отговор
    Москва обвини Украйна, че е потопила руски кораб с помощта на морски дронове.

    21:53 10.03.2026

  • 126 По-яваш...🤣🤣🤣!

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Че чак се запени от много...,,Слава"...😝🤣😂!

    21:54 10.03.2026

  • 127 някой си

    1 4 Отговор

    До коментар #118 от "Ха-ха":

    хахахха,доста пошла пропаганда

    21:54 10.03.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 2 Отговор

    До коментар #116 от "истината":

    брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    Коментиран от #131, #135

    21:55 10.03.2026

  • 131 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #130 от ""Русия вече е сред страните с най-голям":

    добре,кажи чесно колко цента ти платиха да напишеш тази лъжа

    21:58 10.03.2026

  • 132 И Паяжина ще има

    2 1 Отговор
    Да,да.

    22:00 10.03.2026

  • 133 Годината е 2027

    5 1 Отговор
    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #161, #169

    22:01 10.03.2026

  • 134 Женераль МиСирски

    1 3 Отговор
    Напред към Кииф

    22:02 10.03.2026

  • 135 Тва е

    0 2 Отговор

    До коментар #130 от ""Русия вече е сред страните с най-голям":

    В Британия, Германия, Франция, Испания, Португалия и Италия.. И то от Африка. Нямаш информация за русия, ако имаш дай линк.

    22:02 10.03.2026

  • 136 Слуги на тинята

    2 0 Отговор
    Блатните изтривалки изтерясаха от тия благи факти,порят си масово вените с вилица и бълнуват за сърми и църкони и други тинести мусорни фантази.....😂😂😂

    Коментиран от #141

    22:03 10.03.2026

  • 138 Копейки

    3 2 Отговор
    И да знаете, че курсът на рублата се определя във Вашингтон.

    Коментиран от #140

    22:04 10.03.2026

  • 139 Ахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "Тимур":

    Демокрацията не е измислена за глупаци брат..

    22:05 10.03.2026

  • 140 Верно

    0 2 Отговор

    До коментар #138 от "Копейки":

    Я кажи как?

    Коментиран от #143

    22:06 10.03.2026

  • 141 Смех с

    2 1 Отговор

    До коментар #136 от "Слуги на тинята":

    Днес еф-ките над София изпоплашиха копейките.Търчат насам натам .Изпозатриха си чалмите.

    Коментиран от #164

    22:07 10.03.2026

  • 142 Селата с 5 къщи

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цък":

    ги окупират само глупаци като Путин, за 5 изоставени къщи умират 20-30 хил. руски войници. А през това време Украйна си тества новите ракети на 1400км навътре в Русия и прави на мармалад петролни рафинерии, заводи, кораби и складове. Но така е всеки страда от собствената си глупост, Путин също :)))

    22:07 10.03.2026

  • 143 1945

    4 0 Отговор

    До коментар #140 от "Верно":

    рублите стават само за подпалки на камината

    Коментиран от #147

    22:09 10.03.2026

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ГДЕ":

    с бели нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐭🐱😂

    22:11 10.03.2026

  • 147 стоян

    1 4 Отговор

    До коментар #143 от "1945":

    СиСи ти камина нямаш ,имаш кюмбе тси ганска любов и на Десислава фурната ...хахах 🤣🤣🤣.

    22:11 10.03.2026

  • 149 Досиетата Епстийн

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "ма разбира се бе":

    разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    22:12 10.03.2026

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Руснаците с какво са допринесли за доброто на човечеството?

    Коментиран от #162

    22:16 10.03.2026

  • 153 Бандeрас

    5 1 Отговор
    Путин изчерпа патриотите, които да умират за рoдину, и сега ще посегне на наште русoфили! Питам, да му ги дадем ли, или да ги оставим, да можем да се гaвpuм с тях?

    22:17 10.03.2026

  • 154 Тома

    1 3 Отговор
    До сега всяко контранастъпление на укровермахта достига до груз 200

    22:17 10.03.2026

  • 155 Скитник

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГанЧо":

    Че на кого е притрябвало това блато.

    22:18 10.03.2026

  • 156 А Киев за два дня

    4 0 Отговор
    КогИ??

    22:18 10.03.2026

  • 157 "Чудовищни руски жертви

    4 1 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #163

    22:19 10.03.2026

  • 158 Димяща ушанка

    2 0 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    22:20 10.03.2026

  • 159 Жълтопаветник

    1 1 Отговор
    Те плановете на путин са на петилетки, и ги кара пет за четер!

    22:22 10.03.2026

  • 160 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Генерал миСИРСКИ":

    До 12 ком - гледай по ютуб ,,микс нювс ,, какво стана в Брянск със завода за електроника за ракети - шест ракети го разтъртиха и целия гори

    Коментиран от #167

    22:23 10.03.2026

  • 161 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Годината е 2027":

    а 3ма момци са тръгнали да ти свалят главата

    22:24 10.03.2026

  • 162 Ганчев

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "Всъщност":

    С нищо.

    22:25 10.03.2026

  • 163 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #157 от ""Чудовищни руски жертви":

    колкото и пропаганда да бълвате няма кой да ви вярва,уср@йна си заминава

    22:26 10.03.2026

  • 164 Копейките

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "Смех с":

    са страхливи. Притесняват се от всякакви самолети. Особено много ги е страх от паркираните на летището американски самолети цистерни 😂

    22:27 10.03.2026

  • 165 Калпазанка

    3 1 Отговор
    Един актьор-аматьор направи за смях руската "империя"

    22:27 10.03.2026

  • 166 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Владимир Путин, президент":

    Джон Миршаймер ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г😂

    22:28 10.03.2026

  • 167 1945

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "стоян":

    Гори на Десислава фурната и ще прегори попарения от сланата праз 🕡 😂 .

    22:29 10.03.2026

  • 168 Маг Фидан

    1 2 Отговор
    Баба Ванга каза, че никога не е казвала, че русия ще победи в тази война! Насpaндамус пък беше казал че Ирак ще победи САЩ! Аз пък казвам че руската армия без украинците е бледа сянка на украинската армия!

    22:29 10.03.2026

  • 169 Няма как да

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "Годината е 2027":

    тръгнат, защото не им дават визи. Но това не е проблем, защото в Русия започват да пристигат договорените 2 милиона талибани, това са бъдещите кандидати за рускините 😂

    22:30 10.03.2026

  • 170 Смешник

    0 0 Отговор
    Нищо вярно няма както винаги в твърденията на този институт Перемогите са само в техните болни мозъци само и само да се докарат на Тръмп

    22:31 10.03.2026

  • 171 Дедо

    1 0 Отговор
    Един клoун попиля магучата, а един поpноактьор попиля чaлмите!

    22:32 10.03.2026

