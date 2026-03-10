В настъпление! Украинска контраатака проваля плановете на Путин

Украинските сили успешно контраатакуват не само в посока Олександривка и Хуляйполе, но и в западната част на Запорожска област. Тези контраатаки имат тактически, оперативни и стратегически ефекти, които могат да нарушат плана на Русия за пролетно-лятна офанзивна кампания през 2026 г.
Руските сили се сблъскват с много по-трудна ситуация на бойното поле в южна Украйна в началото на март, отколкото в началото на 2026 г.
Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).
Украинските сили са блокирали руските сили в посока Хуляйполе и Александровка, а руските сили са били принудени да се адаптират бързо към проблемите с комуникацията и командването и контрола, възникнали в резултат на блокирането на Starlink на 1 февруари.
Контратаките на Украйна попречиха на руските сили да укрепят позициите, до които бяха напреднали през есента на 2025 г. Успехът на украинските сили се дължи отчасти на факта, че руските сили не последваха напредъка, постигнат чрез руските тактики за проникване, като консолидираха новозавладените си позиции.
Тактиката на инфилтрация разчита на руската пехота да проникне в украинските тилови райони, да се събере и да укрепи новите позиции на фронта, но руските сили изглежда са се опитали да продължат настъплението си, без да се укрепят адекватно, което е позволило украинските контраатаки.
Способността на украинските сили да се възползват от тези руски грешки вероятно е лишила руските сили от изходните офанзивни позиции, от които те възнамеряват да започнат лятна офанзива с нереалистичната цел да достигнат град Запорожие.
Руското командване вероятно се надяваше, че руското настъпление в посока Хуляйполе ще допълни руското настъпление в близост до Орихов, което от своя страна ще позволи на руските сили да настъпят към Орихов от изток и запад, а по-късно и към самия град Запорожие.
В началото на декември 2025 г. ISW оцени, че тактическият пробив на 5-та руска армия на север и североизток от Хуляйполе би могъл да позволи на руските сили да постигнат оперативни успехи както в посока Хуляйполе, така и в посока Орихов.
Контраатаките в Южна Украйна имат стратегически ефект и в други части на театъра на военните действия.
Оценки от 9 март сочат, че Днепърската оперативно-стратегическа група може да се наложи да изтегли части от Херсонска област, за да помогне на руските сили в западната част на Запорожска област да се справят с украинските контраатаки.
Каскадният ефект, който украинските контраатаки в посока Олександривка, Хуляйполе и Запорожие са предизвикали в други сектори на фронта, показва колко ограничена всъщност е руската военна структура в Украйна.
ISW вече е наблюдавал доклади, че руските сили са били принудени да разположат сили от оперативния си резерв, просто за да подкрепят текущите бойни операции - вероятно включително в Купянск, където Украйна е провела серия от успешни контраатаки.
На 7 март ISW също така оцени, че руското командване вероятно е преразпределило елитни подразделения на ВДВ и морската пехота от Донецка област към южната фронтова линия, вероятно с цел да отговори на последните украински успехи в посока Александровка и Хуляйполе.
Ограничените резерви на Русия от личен състав могат да попречат на плановете на Кремъл в други райони на театъра на военните действия, тъй като решението на руското командване да преразпредели сили от Донецка област към Запорожска област може да попречи на очакваната пролетно-лятна офанзива през 2026 г. срещу украинския крепостен пояс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #14
21:14 10.03.2026
2 А ГДЕ
Коментиран от #17, #92, #146
21:15 10.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Руски колхозник
21:15 10.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мани знамето
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":На Украйна бе,тракиецо
21:16 10.03.2026
7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Смърт за Британия и Франция
Да живее НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
Слава на Украйна слава на Иран
СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА АЗОВ СЛАВА ДЕСЕН СЕКТОР
Коментиран от #25, #126
21:17 10.03.2026
8 Шопо
Одеса вече няма стратегическо значение за Украйна
Коментиран от #26
21:17 10.03.2026
9 Ташаков
Коментиран от #15
21:17 10.03.2026
10 Пич
Коментиран от #21
21:17 10.03.2026
11 Киев за два дня
21:17 10.03.2026
12 Генерал миСИРСКИ
Коментиран от #107, #160
21:17 10.03.2026
13 Нормално
21:18 10.03.2026
14 Голямо нападение на укрите
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Територията на ДНР, контролирана от Киев, се е свила от 25% на 15-17% за шест месеца. /Видеокарта.
Коментиран от #31
21:18 10.03.2026
15 Ко каза, ко?
До коментар #9 от "Ташаков":За янките ли говориш?
21:18 10.03.2026
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Давайте братя украинци ..трепете болшевишките терористично еврейски ор.ки
Коментиран от #23, #27, #33, #49
21:19 10.03.2026
17 Нямат край
До коментар #2 от "А ГДЕ":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
21:19 10.03.2026
18 хаха🤣
21:19 10.03.2026
19 604
21:19 10.03.2026
20 ГанЧо
Коментиран от #155
21:20 10.03.2026
21 Руската пропаганда
До коментар #10 от "Пич":Има за цел глупака.
21:20 10.03.2026
22 Копейки
21:20 10.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Владимир Путин, президент
Току-що сърцатите украинци отнесоха Брянск с ракети Storm Shadow, напълно е унищожен завод за военна електроника Кремний Ел. Жертвите дотук са поне 10, но под развалините има поне още двайсетина руски чалми. Абе тия нормални ли са война да правят ??? 😁
Коментиран от #102
21:21 10.03.2026
25 Тиква
До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Хнидо окрабандеровска
21:21 10.03.2026
26 Многоходовото
До коментар #8 от "Шопо":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
21:21 10.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Цък
Коментиран от #46, #142
21:22 10.03.2026
29 Виктор Хара
21:22 10.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Питащ
До коментар #14 от "Голямо нападение на укрите":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #37, #44
21:23 10.03.2026
32 читател
Или поне на Курск ...
21:23 10.03.2026
33 Тиква
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Пловдивска окрабандера,багаж гара и на куев.
21:23 10.03.2026
34 Баце ЕООД
21:24 10.03.2026
35 Докладите на Института ми действат
21:24 10.03.2026
36 Zахарова
21:24 10.03.2026
37 ха ха ха ...
До коментар #31 от "Питащ":Ти кога ги брои бе с вирчо . Руските загуби са 280 000 а на укрите 2 000 000 и 500 000 наемника .
Плюс четири милиона инвалида .
Коментиран от #50
21:25 10.03.2026
38 Поредни точни попадения😂💣💥💣💥
Коментиран от #53
21:25 10.03.2026
39 Тодар Живков
Има! Българските комунисти.
21:25 10.03.2026
40 хаха
Бой по ватнишките унтерменш!
21:25 10.03.2026
41 то укрите ако побеждаваха
Коментиран от #60
21:26 10.03.2026
42 То понеже
Ахаха.. И американците го гризнаха в Иран. Всичко е 6, не, ами 600
21:27 10.03.2026
43 Само питам
Ама са страхливи и не мърдат от дивана .
Коментиран от #56
21:27 10.03.2026
44 Владимир Путин, президент
До коментар #31 от "Питащ":"...за какво умряха тия руснаци..."
За кво умряха.....
Не ги мисли, те руснаците и без друго мъртви се раждат.
Ако не от война ще умрат от водка или лоша хигиена. Руснака се ражда единствено за да умре ☝️
Коментиран от #106
21:27 10.03.2026
45 Механик
ПЕРЕМОГАТА я знам. 22-23-та година, аз лично в очакване да почне тая перемога си купувах редовно пуканки. Къде един самосвал изхвърлих, понеже тя все не почваше и не почваше, а пуканките имат срок на годност.
Коментиран от #55
21:27 10.03.2026
46 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #28 от "Цък":Ами чети бе.Американците ти дадоха интернет в ръцете и гуглето.🤣
Коментиран от #152
21:27 10.03.2026
47 хххх
Коментиран от #61, #62
21:28 10.03.2026
48 Тимур
21:29 10.03.2026
49 Звездоброец
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Траките са описани от бай Херодот като руси и синеоки хора . Ти такъв ли си , та се пишеш тракиец ?
Коментиран от #67, #145
21:29 10.03.2026
50 Ха-ха
До коментар #37 от "ха ха ха ...":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 14 000 000 и 32 000 000 руски инвалида, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #54
21:30 10.03.2026
51 Меркел, Валенса и Зеленски
Призът е допълнение към националните ордени и отличия и представлява знак на признание за усилията за укрепване на Европа и цели да вдъхновява бъдещите поколения.....
Какви са смешници само ...
21:30 10.03.2026
52 Ударът по най-голямото руско пристанище.
Коментиран от #63
21:31 10.03.2026
53 Владимир Путин, президент с
До коментар #38 от "Поредни точни попадения😂💣💥💣💥":"....Украйна удари завод....."
Няма страшно !!!
Сега разбудя Маша да изрази безпокойство и изкаже някви съболезнования на тия полуумници тръгнали воюват с две крастави магарета и чифт ръждави Калаша 😄
21:31 10.03.2026
54 ха ха ха ....
До коментар #50 от "Ха-ха":По чии сметки бе еди от , ...по твоите ли ??
Че ти на две магарета сламата не можеш да разделиш .
21:31 10.03.2026
55 Луиш Фиго
До коментар #45 от "Механик":То и аз чакам парцаливата путинска армия вече пета година в Лисабон, ама само едно чакане.
21:32 10.03.2026
56 Тимур
До коментар #43 от "Само питам":Когато видим вас чобаните с геги да се биете за Путин
Коментиран от #59, #65
21:32 10.03.2026
57 Меркел реве ,потника реве ...
21:32 10.03.2026
58 Булш$т
21:32 10.03.2026
59 Атила
До коментар #56 от "Тимур":Ние с гегите първо ще оправим вас козлягите . Айде гегаааа..
Коментиран от #66, #79
21:33 10.03.2026
60 Я па тоа
До коментар #41 от "то укрите ако побеждаваха":Украинците в България са украинските копейки.Избягаха от Украйна щото те първи щяха да ги пратят в Донбас да се бият с орките.
21:33 10.03.2026
61 Ади ва
До коментар #47 от "хххх":Посмали малко да не гръмна детската градина.
21:33 10.03.2026
62 хххх
До коментар #47 от "хххх":За първи път чуваме, че някой подкрепял Иранските Аятоласи терористи. Изключвам сбърканяците и глупаците в Северна корея и русия. Друг кой ?
Коментиран от #64
21:33 10.03.2026
63 Владимир Путин, президент
До коментар #52 от "Ударът по най-голямото руско пристанище.":Вечерта става все по-хубава и наситена с добри новини !!! Някой СВО ли каза, Киев Два дня ? 😁
21:34 10.03.2026
64 ма разбира се
До коментар #62 от "хххх":Вие атлантиците трябва да подкрепяте извръщенията , педофилството , канибализма ...
Коментиран от #70
21:35 10.03.2026
65 Блатна подлога
До коментар #56 от "Тимур":Да отиват Волгата,Волен и копейкин да се бият.Аз отивам за гъби!
Коментиран от #98
21:35 10.03.2026
66 Тимур
До коментар #59 от "Атила":Абе чобанино нали сме животновъди все ще разберем колеги сме
Коментиран от #69
21:35 10.03.2026
67 Херлок Шолмс
До коментар #49 от "Звездоброец":Този е чирпански мн гау вживяващ се в ролята на неонацист .
21:35 10.03.2026
68 Ицо
Коментиран от #75
21:36 10.03.2026
69 Тракиец 🇺🇦
До коментар #66 от "Тимур":Еееех Тимур ,Тимур пак ще лап паш моя ....р
Коментиран от #76
21:36 10.03.2026
70 Тимур
До коментар #64 от "ма разбира се":Ама обясни ги тез извращения щом си познавач блатнико
Коментиран от #74, #78
21:37 10.03.2026
71 Ицо
21:38 10.03.2026
72 000
21:38 10.03.2026
73 Ами
Дори и гугъл преводач превежда
"Institute for the Study of War" като
"Институт за изучаване на войната".
И ISW се излагат, но поне лапат големи кинти :)
Коментиран от #77
21:38 10.03.2026
74 Баце ЕООД
До коментар #70 от "Тимур":Тимур, Тимур по черен от кюмур
Коментиран от #80, #88
21:38 10.03.2026
75 има недоошмулени козяшки мажоретки
До коментар #68 от "Ицо":Ще ги минем с едрата шкурка .
21:38 10.03.2026
76 Тимур
До коментар #69 от "Тракиец 🇺🇦":Купи ли си лупа бре
Коментиран от #83, #84, #86
21:38 10.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ма разбира се бе
До коментар #70 от "Тимур":Що клипове има от Епщайн , само да ти се гледа .
Всичките ти любимци са там !!!!
Коментиран от #149
21:40 10.03.2026
79 Тимур
До коментар #59 от "Атила":Можее ме прррскаш в г3аа колкото си поискаш БичБожи ,Господарю Атила ,поклон !
Коментиран от #85
21:40 10.03.2026
80 Тимур
До коментар #74 от "Баце ЕООД":Ама кажи, че си поет. Опитай рима с Путин
Коментиран от #93
21:40 10.03.2026
81 Атина Палада
Коментиран от #87, #89
21:40 10.03.2026
82 маке
21:40 10.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Тимур
До коментар #79 от "Тимур":Ооо,тимуре,кога изтрезня бре?. Браво
21:41 10.03.2026
86 Тракиец 🇺🇦
До коментар #76 от "Тимур":Като го помляскаш и ще ти напълни устичката .
21:41 10.03.2026
87 Дет има
До коментар #81 от "Атина Палада":Минерали, превзели. Аз нямам проблем с това. И Украйната ти си запазва "стратегическите градове". Всички са щастливи.
21:41 10.03.2026
88 урко
До коментар #74 от "Баце ЕООД":или Тимур Тимур, да ми яде черния..натам се сещай
21:42 10.03.2026
89 все е файда
До коментар #81 от "Атина Палада":укрите не са превзели нищо .
Коментиран от #94
21:42 10.03.2026
90 Владимир Путин, президент
Вчера се чуваме по телефона и си бъбрим, сегодня бомби Русия на поразия !!! Малодец 👍
Коментиран от #95
21:42 10.03.2026
91 Тимур
До коментар #83 от "Лупа лупа":Браво,виж,че имаш лупа,значи се появила и фантазията. Дръж лупата надолу и гледай през нея и рецетирай еротична поезия
Коментиран от #108, #109
21:43 10.03.2026
92 хаха 🤣
До коментар #2 от "А ГДЕ":остави я калас, ами дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
Коментиран от #103
21:43 10.03.2026
93 Путин
До коментар #80 от "Тимур":Рано става, става на хайдутин. Путин, на хайдутин на Тимур пур гърлото изправя, гърлото, че и още нещо. Това и за песен става
Коментиран от #97
21:43 10.03.2026
94 💥💥💥👇
До коментар #89 от "все е файда":Ватенките превземат концертите на Кобзон.В насипно състояние.
Коментиран от #99
21:44 10.03.2026
95 Мхм
До коментар #90 от "Владимир Путин, президент":Един телефонен разговор и Дони напусна Иран.
7 млрд минимум разходи
Коментиран от #113
21:45 10.03.2026
96 Руснак без крак
21:45 10.03.2026
97 Тимур
До коментар #93 от "Путин":Много добро! Браво. Дай със Захарова
21:46 10.03.2026
98 касата
До коментар #65 от "Блатна подлога":направо да пратим и руските палячовци от В ъзраждане и всички други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂
Коментиран от #101, #144
21:46 10.03.2026
99 бай Кобзон
До коментар #94 от "💥💥💥👇":Два милиона бандери са редовно на концертите ми .
Коментиран от #118
21:46 10.03.2026
100 Лека нощ 🤣 с чудесна новина
Жертви и ранени: Местните власти и международни агенции като Reuters и Anadolu Agency съобщават за най-малко 6 загинали и над 37 ранени. Пострадалите са настанени в Брянската областна болница.
Мащаб на атаката: Очевидци съобщават за около 10 експлозии и гъст черен дим над Съветския район на града. Твърди се, че при нападението са използвани крилати ракети Storm Shadow.
21:46 10.03.2026
101 Мара подробната
До коментар #98 от "касата":Как пък един центаджия не замина за украйна ?!!
21:47 10.03.2026
102 Защо не беше там
До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":да ни отървеш от присъствието си, gнидоооо?Гушвай китака и лягай до Ленин.
21:47 10.03.2026
103 Владимир Путин, президент
До коментар #92 от "хаха 🤣":"....Вовчик така и не се научи как да прави операция..."
Операция се прави с Безпокойство, Позиция и Червени линни. Не ма учи, я колко ватенки си заминаха !!! 😄
Коментиран от #166
21:47 10.03.2026
104 Бангаранга бангаранга
21:47 10.03.2026
105 Пак да реча
21:47 10.03.2026
106 А ти си се
До коментар #44 от "Владимир Путин, президент":родил умрял, 60клук.
21:48 10.03.2026
107 хаха 🤣
До коментар #12 от "Генерал миСИРСКИ":ти остави миСИРСКИ , ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
Коментиран от #111
21:48 10.03.2026
108 само ако знаеш колко си пр03д
До коментар #91 от "Тимур":Що се мъчиш би човек , намери некой мост .
Коментиран от #122
21:48 10.03.2026
109 Пръдльооо
До коментар #91 от "Тимур":Тихоо! пррррд льооо ,не си компетентен!Пише се рецитирам ,Повтаряй след мен Реци Тирам,Реци Тирам !
Коментиран от #114
21:49 10.03.2026
110 Гери О Хара
Вие сте за затвор!
21:49 10.03.2026
111 Тимур
До коментар #107 от "хаха 🤣":Фалирала е м@й катти че дуууааа на вересия в маалатаа и никой не и плаща .
21:50 10.03.2026
112 Въйййй
21:50 10.03.2026
113 Владимир Путин, президент
До коментар #95 от "Мхм":"...7млрд минимум разходи..."
Ама ти сериозно ли ?
"Разходи" с прясно напечанани банкноти....от руските.
А колко ТРИЛИАРДИ е фалита на Русия сомай хич те не безпокои ? 7млрд начи.........😁
21:51 10.03.2026
114 Тимур
До коментар #109 от "Пръдльооо":Да съм казъл, че съм компетентен мизернико?
Коментиран от #137, #139, #150
21:51 10.03.2026
115 АЙДЕ БЕ...?!
Ами вЕрвайте си...нема лошо...!
21:51 10.03.2026
116 истината
Коментиран от #130
21:51 10.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ха-ха
До коментар #99 от "бай Кобзон":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #124, #127
21:52 10.03.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 жик так
21:52 10.03.2026
121 ТРЪМП:
21:52 10.03.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 някой си
21:53 10.03.2026
124 Свети Петър
До коментар #118 от "Ха-ха":По чии данни бе неграмотен ?
По моите или по твоите ?
21:53 10.03.2026
125 Путин избухна: Това е терористична атака
21:53 10.03.2026
126 По-яваш...🤣🤣🤣!
До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Че чак се запени от много...,,Слава"...😝🤣😂!
21:54 10.03.2026
127 някой си
До коментар #118 от "Ха-ха":хахахха,доста пошла пропаганда
21:54 10.03.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 "Русия вече е сред страните с най-голям
До коментар #116 от "истината":брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."
Коментиран от #131, #135
21:55 10.03.2026
131 някой си
До коментар #130 от ""Русия вече е сред страните с най-голям":добре,кажи чесно колко цента ти платиха да напишеш тази лъжа
21:58 10.03.2026
132 И Паяжина ще има
22:00 10.03.2026
133 Годината е 2027
Коментиран от #161, #169
22:01 10.03.2026
134 Женераль МиСирски
22:02 10.03.2026
135 Тва е
До коментар #130 от ""Русия вече е сред страните с най-голям":В Британия, Германия, Франция, Испания, Португалия и Италия.. И то от Африка. Нямаш информация за русия, ако имаш дай линк.
22:02 10.03.2026
136 Слуги на тинята
Коментиран от #141
22:03 10.03.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Копейки
Коментиран от #140
22:04 10.03.2026
139 Ахаха
До коментар #114 от "Тимур":Демокрацията не е измислена за глупаци брат..
22:05 10.03.2026
140 Верно
До коментар #138 от "Копейки":Я кажи как?
Коментиран от #143
22:06 10.03.2026
141 Смех с
До коментар #136 от "Слуги на тинята":Днес еф-ките над София изпоплашиха копейките.Търчат насам натам .Изпозатриха си чалмите.
Коментиран от #164
22:07 10.03.2026
142 Селата с 5 къщи
До коментар #28 от "Цък":ги окупират само глупаци като Путин, за 5 изоставени къщи умират 20-30 хил. руски войници. А през това време Украйна си тества новите ракети на 1400км навътре в Русия и прави на мармалад петролни рафинерии, заводи, кораби и складове. Но така е всеки страда от собствената си глупост, Путин също :)))
22:07 10.03.2026
143 1945
До коментар #140 от "Верно":рублите стават само за подпалки на камината
Коментиран от #147
22:09 10.03.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Трите мишлета🐭
До коментар #2 от "А ГДЕ":с бели нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐭🐱😂
22:11 10.03.2026
147 стоян
До коментар #143 от "1945":СиСи ти камина нямаш ,имаш кюмбе тси ганска любов и на Десислава фурната ...хахах 🤣🤣🤣.
22:11 10.03.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Досиетата Епстийн
До коментар #78 от "ма разбира се бе":разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
😃
22:12 10.03.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Всъщност
До коментар #46 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Руснаците с какво са допринесли за доброто на човечеството?
Коментиран от #162
22:16 10.03.2026
153 Бандeрас
22:17 10.03.2026
154 Тома
22:17 10.03.2026
155 Скитник
До коментар #20 от "ГанЧо":Че на кого е притрябвало това блато.
22:18 10.03.2026
156 А Киев за два дня
22:18 10.03.2026
157 "Чудовищни руски жертви
Коментиран от #163
22:19 10.03.2026
158 Димяща ушанка
22:20 10.03.2026
159 Жълтопаветник
22:22 10.03.2026
160 стоян
До коментар #12 от "Генерал миСИРСКИ":До 12 ком - гледай по ютуб ,,микс нювс ,, какво стана в Брянск със завода за електроника за ракети - шест ракети го разтъртиха и целия гори
Коментиран от #167
22:23 10.03.2026
161 някой си
До коментар #133 от "Годината е 2027":а 3ма момци са тръгнали да ти свалят главата
22:24 10.03.2026
162 Ганчев
До коментар #152 от "Всъщност":С нищо.
22:25 10.03.2026
163 някой си
До коментар #157 от ""Чудовищни руски жертви":колкото и пропаганда да бълвате няма кой да ви вярва,уср@йна си заминава
22:26 10.03.2026
164 Копейките
До коментар #141 от "Смех с":са страхливи. Притесняват се от всякакви самолети. Особено много ги е страх от паркираните на летището американски самолети цистерни 😂
22:27 10.03.2026
165 Калпазанка
22:27 10.03.2026
166 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #103 от "Владимир Путин, президент":Джон Миршаймер ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г😂
22:28 10.03.2026
167 1945
До коментар #160 от "стоян":Гори на Десислава фурната и ще прегори попарения от сланата праз 🕡 😂 .
22:29 10.03.2026
168 Маг Фидан
22:29 10.03.2026
169 Няма как да
До коментар #133 от "Годината е 2027":тръгнат, защото не им дават визи. Но това не е проблем, защото в Русия започват да пристигат договорените 2 милиона талибани, това са бъдещите кандидати за рускините 😂
22:30 10.03.2026
170 Смешник
22:31 10.03.2026
171 Дедо
22:32 10.03.2026