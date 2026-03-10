В настъпление! Украинска контраатака проваля плановете на Путин

Украинските сили успешно контраатакуват не само в посока Олександривка и Хуляйполе, но и в западната част на Запорожска област. Тези контраатаки имат тактически, оперативни и стратегически ефекти, които могат да нарушат плана на Русия за пролетно-лятна офанзивна кампания през 2026 г.

Руските сили се сблъскват с много по-трудна ситуация на бойното поле в южна Украйна в началото на март, отколкото в началото на 2026 г.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинските сили са блокирали руските сили в посока Хуляйполе и Александровка, а руските сили са били принудени да се адаптират бързо към проблемите с комуникацията и командването и контрола, възникнали в резултат на блокирането на Starlink на 1 февруари.

Контратаките на Украйна попречиха на руските сили да укрепят позициите, до които бяха напреднали през есента на 2025 г. Успехът на украинските сили се дължи отчасти на факта, че руските сили не последваха напредъка, постигнат чрез руските тактики за проникване, като консолидираха новозавладените си позиции.

Тактиката на инфилтрация разчита на руската пехота да проникне в украинските тилови райони, да се събере и да укрепи новите позиции на фронта, но руските сили изглежда са се опитали да продължат настъплението си, без да се укрепят адекватно, което е позволило украинските контраатаки.

Способността на украинските сили да се възползват от тези руски грешки вероятно е лишила руските сили от изходните офанзивни позиции, от които те възнамеряват да започнат лятна офанзива с нереалистичната цел да достигнат град Запорожие.

Руското командване вероятно се надяваше, че руското настъпление в посока Хуляйполе ще допълни руското настъпление в близост до Орихов, което от своя страна ще позволи на руските сили да настъпят към Орихов от изток и запад, а по-късно и към самия град Запорожие.

В началото на декември 2025 г. ISW оцени, че тактическият пробив на 5-та руска армия на север и североизток от Хуляйполе би могъл да позволи на руските сили да постигнат оперативни успехи както в посока Хуляйполе, така и в посока Орихов.

Контраатаките в Южна Украйна имат стратегически ефект и в други части на театъра на военните действия.

Оценки от 9 март сочат, че Днепърската оперативно-стратегическа група може да се наложи да изтегли части от Херсонска област, за да помогне на руските сили в западната част на Запорожска област да се справят с украинските контраатаки.

Каскадният ефект, който украинските контраатаки в посока Олександривка, Хуляйполе и Запорожие са предизвикали в други сектори на фронта, показва колко ограничена всъщност е руската военна структура в Украйна.

ISW вече е наблюдавал доклади, че руските сили са били принудени да разположат сили от оперативния си резерв, просто за да подкрепят текущите бойни операции - вероятно включително в Купянск, където Украйна е провела серия от успешни контраатаки.

На 7 март ISW също така оцени, че руското командване вероятно е преразпределило елитни подразделения на ВДВ и морската пехота от Донецка област към южната фронтова линия, вероятно с цел да отговори на последните украински успехи в посока Александровка и Хуляйполе.

Ограничените резерви на Русия от личен състав могат да попречат на плановете на Кремъл в други райони на театъра на военните действия, тъй като решението на руското командване да преразпредели сили от Донецка област към Запорожска област може да попречи на очакваната пролетно-лятна офанзива през 2026 г. срещу украинския крепостен пояс.