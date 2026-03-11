Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Кантарджиев: Легионерската болест се развива във водопроводната мрежа на сградите

11 Март, 2026 11:07 1 042 10

Заболяването представлява тежка форма на пневмония, която се развива при вдишване на инфекциозен аерозол от замърсена вода

Проф. Кантарджиев: Легионерската болест се развива във водопроводната мрежа на сградите - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Легионерската болест представлява тежка форма на пневмония, която се развива при вдишване на инфекциозен аерозол от замърсена вода. Това обясни микробиологът Тодор Кантарджиев – бивш директор на Национален център по заразни и паразитни болести, в ефира на предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS по повод регистрирания първи случай на легионерска болест за 2026 г. у нас.

По думите му заболяването се причинява от бактерията Legionella pneumophila, която се развива във водопроводните мрежи на сградите. Микроорганизмът се размножава в едноклетъчни протозои, които могат да се срещнат във водата в тръбите, резервоарите и водните инсталации.

Как се развива инфекцията?

Според Кантарджиев условия за развитие на бактерията се създават, когато температурата на водата във водопроводната система не е подходяща. Рискът се увеличава, ако студената вода не е достатъчно студена и достига около 20–23 градуса – температура, при която микроорганизмът може да се размножава.

Проблем може да възникне и когато горещата вода не е достатъчно гореща. По икономически причини в много сгради водата се подава с по-ниска температура, което намалява разходите за енергия, но може да създаде условия за развитие на бактерии, поясни професорът.

По думите на специалиста рискът от заразяване е по-голям, когато водната инсталация не е използвана известно време. Това може да се случи, например, след няколко дни отсъствие от дома или при настаняване в хотелска стая, където водата не е била пускана известно време.

„Когато се отвори чешмата и особено душът, се образува воден аерозол – фини капчици, които могат да бъдат вдишани. Именно по този начин бактерията може да попадне в дихателните пътища и да предизвика тежко възпаление на белите дробове", уточни Кантарджиев.

Той коментира, че бактерията е сравнително голяма, но не се открива лесно с обичайните микробиологични методи. Освен това се развива бавно, което затруднява лабораторното ѝ установяване.

По думите на Кантарджиев легионерската болест се лекува със специфични антибиотици, които действат вътреклетъчно. Според специалиста широко използваните пеницилинови антибиотици не действат при такъв вид заболяване.

Тя получава името си след голямо огнище, възникнало през 1976 г. Това се случва по време на конгрес на American Legion във Филаделфия, когато десетки участници се разболяват от тежка форма на пневмония. По-късно учените установяват, че причината е неизвестна дотогава бактерия, която получава наименованието легионела.


  • 1 Ххахахах

    7 3 Отговор
    ТОЗИ КОВИД ГЛАШАТАЙ ПАК СЕ ИЗКАЗВА

    11:11 11.03.2026

  • 2 Канализацията е от преди 60 години

    9 0 Отговор
    И като пускат и спират когато си поискат водата в провинцията

    11:19 11.03.2026

  • 3 Смърфиета

    10 1 Отговор
    На мустакатия сом, дядо му е ратник, и затова е прекръстил легионелозата на "легионерска болест". Ама не казва, че климатичните инсталации в съчетание с високи температури създават условия за аерозол, в който се развъжда бактерията легионела, защото е от ГЕРБ, а търговците и монтажистите на климатици ще го линчуват. Тогава защо изобщо ни занимава с прустотий?

    11:23 11.03.2026

  • 4 кантар топуз

    4 2 Отговор
    Този пенсионер,кога ще спре да плаши хората?

    11:31 11.03.2026

  • 5 Ллйхгфдс

    3 2 Отговор
    Нещо да каже,ама нищо не каза.

    11:33 11.03.2026

  • 6 Кажи това на Васка Убавицата

    4 1 Отговор
    и нейната сурия евроюнаци. Ако водата се хлорира протоколно по БДС, в тръбите ще вирее бактерия, ама друг път чичко Тошко. Освен това, стоманените проводници с годините завъждат само ръжда, но сме вече европейци - пластмасови философи 😂🤣

    11:35 11.03.2026

  • 7 Фют

    2 1 Отговор
    Филтриращите кани предпазват ли?

    11:36 11.03.2026

  • 8 Айше от Куртово конаре

    2 0 Отговор
    Еййй, тъкмо преборих ковоид с усмивка, щото използвах най-силното оръжие на жените, хаха, сега пък легионерски бацили. Американски ли са, да знам как са ги третирам?

    11:56 11.03.2026

  • 9 така е

    2 0 Отговор
    "Проф. Кантарджиев: Легионерската болест се развива във водопроводната мрежа на сградите"Там живее и професора.Периодично изпълзява за да троли и дразни.

    11:59 11.03.2026

  • 10 От чужбина

    0 0 Отговор
    Във Великобритания точно по тази причина част от поддръжката на сградите е да се източват чешмите които не се ползват достатъчно често, прави се един път седмично. Това обаче води до увеличен разход на вода. В тази статия не ви казват каква е минималната температура на горещата вода при която бактерията загива. И така, за да си спестите енергия може да намалите температурата в бойлера, но не по-ниско от около 55С. Източването на чешмите може да не е седмично, може и по-рядко, но е добре застоялата вода да се източи. Що се отнася до бойлерите, българските не са с достатъчно топлоизолация. За да си направите бойлера по-икономичен, с по-малки загуби на топлина е добре да му добавите топлоизолация. Бойлера е най-топъл от горе и там е добре да е по-дебела изолацията. Ако е вертикален, окачен на стената може просто да поставите полистиролни панели над него до тавана. Тези панели ги има в опаковките на много мебели, само трябва да си ги изрежето до желания размер. Ако ги закупите от магазина и правите сметка за колко време се изплащат - сметката не излиза винаги.

    12:21 11.03.2026