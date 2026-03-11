Новини
Петър Витанов водач на листата на Радев в Перник

11 Март, 2026

Витанов бе от лицата в БСП, които остро критикуваха бившия председател на столетницата Корнелия Нинова и хората около нея. Той бе изключен от партията. В БСП Витанов е близък с новия председател Крум Зарков, по времето именно на Нинова бяха съмишленици.

Петър Витанов водач на листата на Радев в Перник - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Още една ключова фигура ще бори изборите за 52-и парламент от името на коалицията на Румен Радев.

Бившият евродепутат от БСП Петър Витанов е спряган за водач на листата на "Прогресивна България" в Перник, научи News.bg от свои източници.

Той бе и на регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в предсрочния вот заедно с Димитър Стоянов и Гълъб Донев.

Преди дни Витанов каза, че Радев ще разговаря след вота с всички партии извън статуквото. "Ще видите страшно много изтъкнати лица, известни хора, политици и хора, които никога не са се занимавали с политика, но будят доверие, заяви той относно това кои хора ще влязат в листите на "Прогресивна България", допълни той.
Витанов е член на ЕП от 2019 до 2024 г. и ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Работил е активно по темата за зеления преход. Той отстоява идеята, че трансформацията трябва да се случи на справедлива социална цена.

Член е на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVY), заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE).

През 2022 г. Става координатор в Комисията по транспорт и туризъм за Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D).

Петър Витанов е роден през 1982 г. Завършва Първа английска гимназия в София, а след това Международни отношения в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Международни финанси в Нов български университет. От 2013 до 2017 г. Работи в Народното събрание на република България като държавен експерт в Дирекция "Международни връзки и протокол". През 2017 г. е избран за народен представител от БСП в 44-то Народно събрание и участва в комисиите по външна политика и отбрана, както и в Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО и Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    21 7 Отговор
    Това ли са новите лица?

    Коментиран от #2, #4, #34

    11:20 11.03.2026

  • 2 Погонат

    18 12 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Важното е да не са отвратителните мутри на ДП и ББ ! Всичко друго е по-малко зло от тях. Дори Ханибал Лектър !

    Коментиран от #8, #15

    11:24 11.03.2026

  • 3 прокопи

    11 6 Отговор
    В Перник?! Доста хрисим и неглижиран ми изглежда. За Перник трябва някак си по якичък... по така ... мъжествен да изглежда...

    Коментиран от #6

    11:24 11.03.2026

  • 4 Дядо Мраз

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Другият вариант е да си внесем нови хора от Непал , Ирак , Сирия ли ? Както вече се прави в чистотата и транспорта например !

    11:26 11.03.2026

  • 5 гддьхах

    14 6 Отговор
    С БКП и ДС напред !

    Коментиран от #11

    11:26 11.03.2026

  • 6 КлифърдБъртън

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "прокопи":

    Като мъжествения мачо Бойо ли ? Ама по простащина не мож го стигнат обаче !

    Коментиран от #9, #20

    11:28 11.03.2026

  • 7 Радев

    10 5 Отговор
    Аз шъ въ опрая.

    11:28 11.03.2026

  • 8 Ха, ха

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Погонат":

    Я виж кауна, какъв е красавец

    Коментиран от #21

    11:30 11.03.2026

  • 9 прокопи

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "КлифърдБъртън":

    Е все пак - това е Перник... За простотията си прав. Бъзикам се.

    Коментиран от #18

    11:35 11.03.2026

  • 10 Това са

    9 6 Отговор
    радевците. Ако овцете ги вкарат в НС ще слушате глупости безкрайни

    Коментиран от #13

    11:39 11.03.2026

  • 11 Ялова волЯ

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "гддьхах":

    Това важи ли и за Бойко ? Че е бил член на БКП още 18 годишен. А псевдонима му в ДС архивите бил БУДА ! Т. е. - наше момче е , проверено и калено. Та да знаем !

    Коментиран от #25

    11:39 11.03.2026

  • 12 Драги ми Смехурко

    7 4 Отговор
    Стари комундета налазват държавата.Е айде стига,видяхме ви че сте неможачи.Прязна България няма място в политаческият живот.

    11:41 11.03.2026

  • 13 свиреп ОХЛЮВ

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Това са":

    А кой искаш и харесваш да слушаш ? Слави , Бойко , Делян ли ............? Нека малко да разнообразим.

    11:41 11.03.2026

  • 14 Няма

    8 6 Отговор
    по-малко или по-голямо зло, злото си е зло. Радев и радевчета са вредни

    11:42 11.03.2026

  • 15 Смехоран

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Погонат":

    Аха,а тез имат харизма на плазмодии.

    11:42 11.03.2026

  • 16 Българин

    5 9 Отговор
    Отличен избор!
    Със сигурност ще гласувам за Радев!

    11:43 11.03.2026

  • 17 Град Симитли

    4 5 Отговор
    Много груба грешка на Радев!

    11:43 11.03.2026

  • 18 КлифърдБъртън

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "прокопи":

    Знам , че се бъзикаш . И аз също !

    11:43 11.03.2026

  • 19 Регресивна

    9 5 Отговор
    България започна да се попълва от стари натегачи от БСП, които безполезно си живееха в Европейския парламент и не свършиха никаква работа.

    11:43 11.03.2026

  • 20 Баба Гицка

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "КлифърдБъртън":

    Че какво му е на бат Бойко?Щом и бабите разбират какво говори значи си е ок.Не използва високопарни чуждици дето и ти не ги разбираш.

    Коментиран от #24

    11:46 11.03.2026

  • 21 Пища ХУФнагел

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ха, ха":

    Радев е по-красив , отколкото Бойко е ПРостак и Делян е МАГнит ! Нали ?

    11:46 11.03.2026

  • 22 Шишаци и радевчета

    4 5 Отговор
    радевчета шишаци. Боклук до боклука. Време е младите да изхвърлят боклука. Нови лица са само младите българи

    11:46 11.03.2026

  • 23 Откога разправям ,

    5 4 Отговор
    че Зарков = Радев и че след изборите Радев ще иска да обдини всички русофили към себе си с предложение за постове и позиции в централнатта и местна власт.

    За сега само Костадинив и Пеевски са опозиция на Радев.
    След изборите Костадинов ще бъде силно ухажван! Дали ще се подлъже- предстои да видим

    11:48 11.03.2026

  • 24 Дедо му на....

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Баба Гицка":

    И бабките ли разбраха , като бяха наречени ТУЛУПИ и МАТрЯл ?
    А разбраха ли , когато ББ се хвалеше как им го НАБИВА с 200 , щото са прости ?
    А разбраха ли ко е туй нещо - ПростаКърдж -утка ?
    Разбират ли банкянско-хашлашкия говор с непрекъснато МЕ-кане и сгрешени ударения на думите ?
    Бравос на бабите , че разбират пожарникаро-уличния диалект.

    Коментиран от #28

    11:50 11.03.2026

  • 25 Тръц

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ялова волЯ":

    Едно време комундетата не даваха даже да пръцнеш ако не си им член.И аз бях в кюпа,но никога в живота ми не гласувах за тях.Въпреки че нито съм гонен,нито репресиран,и си пътувах по света.И съм сигурен че още много от тук присъстващите помнят как беше тогава.

    11:51 11.03.2026

  • 26 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Покрай тази статия се сетих, как поискаха заличаването на един списък с партии, сред които беше "Федерация на анархистите в българия", която никога не се беше явявала на избори. За БСП съм песимист, Зарков откъдето и да го гледаш, не става. Сложиха го, за да си измият ръцете, че Партията-хранилница приключи. При Радев ще се влеят много хора, но съм силно скептична. Той подбира хора с които е работил, и много от активните хора в БСП, които нямат зависимости ще се влеят, но оставам с усещането, че партията му няма да може да изгради някакъв особен експертен и политически капацитет. Хубавото е, че ГЕРБ лека полека залязва, и няма да изгрее отново. Така че изглежда ще има нова вълна от гербаджии, които ще търсят къде да се подслонят. При ППДБ няма да могат, хората ги познават, при Радев също едва ли биха намерили място. Да видим избирателната активност, миналият път беше 33%, сега може да е малко по-висока заради бесепарите, които не гласуваха, но не много по-висока. Мисля, че много хора са отвратени. Ще искат от Радев доказателства, че може да събере парламентарна подкрепа, което би станало само ако зорлем цик вкарат БСП, която се клатушка на ръба, за негов придатък. Това е вероятно, но дори и при тази хипотеза не виждам откъде ще му дойде подкрепа. Костадинов залязва, ППДБ ще са му опозиция, и провиждам поредния ливанизиран български кнесет. Защото това вече не е народно събрание, а кнесет. Трябва свеж старт, а той не може да дойде от този истаблишмънт, тези

    11:52 11.03.2026

  • 27 МДАМ

    4 4 Отговор
    Мунчова България.

    11:54 11.03.2026

  • 28 Баба Гицка

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо му на....":

    Не се обиждайте,но къде е лъжата?Баг Бойко казва истината.Апа вие си се обиждайте.Четейки изказа по сайтовете,матряла си е плачевен.Такива простаци няма по света.

    Коментиран от #33, #36

    11:55 11.03.2026

  • 29 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Провиждам много сенчести, но крупни финансови и корпоративни интереси, повечето непродуктивни или направо вредни, политика за "заплатки" (По Варели Симеонов), обвързаности и зависимости, и почти никакво легитимно гражданско участие и мобилизация.

    11:56 11.03.2026

  • 30 Перо

    2 2 Отговор
    Радев е прочетен вестник! Всеки ход е прозрачен и предвидим за интелигентните хора! Излага се с “военната тайна”, която ще си остане такава и през време на изборите! По-добре е да се казва и пише лошо за избранниците и него, за политиката и идеологията, отколкото нищо! Нищото винаги е непридвидимо и опасно, може да доведе до още по-лошо и непредсказуеми беди! Хората се отнасят консервативно към неизвестното и гласуват за познатото и предвидимото, даже за лошото, защото знаят какво ги очаква! Да ползваш инерцията на неграмотните и маргинализираните гласоподаватели, само защото не са доволни от настоящето и да не смееш да се покажеш, да не загубиш електорат е предателство към населението, използваш недостатъците на хората и системата! Само дава наставления на правителството, мислейки че ги интересува неговото мнение, да отчете присъствие. Селски хитрини и лицемерие!

    12:02 11.03.2026

  • 31 ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    3 2 Отговор
    ДРУГАРЮ ЛАПНИ-ШАРАНОВ, ГЛА$УВАЙ ЗА П€ТЪР ВИТАНOFF!
    ОТ "БОТАШ" Щ€ ДАДЪТ БАНК€Т, А Д€$И Щ€ ВРЪТНИ "ОМЛ€Т"!
    ПО-Б€ДА!ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
    УРА ДРИГАРИ!
    УРАААААААА, И Д€$И ЗА К . РА МЕ ХВАНА! :))

    12:04 11.03.2026

  • 32 Айше от Куртово конаре

    1 1 Отговор
    Ама как се притеснихте, че VW може да остане без винкели, а?

    12:08 11.03.2026

  • 33 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Баба Гицка":

    Много хора мразят Тиквата. Част от "матрияла" е плачевна, но има доста нормални и свестни хора. Но големи части от България, които бяха в червено, сега не са. Много хора се изселиха в чужбина и там живеят мизерно и на ръба, но ще гледат да се закачат ако могат, защото знаят колко токсична е средата тук. Това е сериозна драма, и не сме първата държава от южна Европа, която го е преживяла. Нашият проблем е изостаналостта, оттам простотията и корупцията. Бедността не е грях, но е люлка на всички грехове.

    12:09 11.03.2026

  • 34 Двойно дебела

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Нещо сумтиш напоследък.
    Къде ти е заразителния смях, че понякога ми липсва?

    12:11 11.03.2026

  • 35 Нов бардак

    2 0 Отговор
    стари жрици

    Коментиран от #37

    12:13 11.03.2026

  • 36 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Баба Гицка":

    Няма простаци по света? Брей!
    Ние просто имаме особено рафиниран прустащки изказ, защото имаме прилична образователна система, която обхваща една част прилична част от населението, а беднотията е дъно. Хората имат нагледен пример а не, че до един са прустаци. И понеже в политиката влизат най-προстите и нагли типажи, защото гладът е проблем.

    12:16 11.03.2026

  • 37 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нов бардак":

    Факт. Тогава от Израел ли да си внесем нови, или да заложим на гръцки трαвистиди у пърламенто?
    Този въпрос мъчи и работодатели, хотелиери и тути кванти.

    12:20 11.03.2026

