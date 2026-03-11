Петър Витанов водач на листата на Радев в Перник

Още една ключова фигура ще бори изборите за 52-и парламент от името на коалицията на Румен Радев.

Бившият евродепутат от БСП Петър Витанов е спряган за водач на листата на "Прогресивна България" в Перник, научи News.bg от свои източници.

Той бе и на регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в предсрочния вот заедно с Димитър Стоянов и Гълъб Донев.

Преди дни Витанов каза, че Радев ще разговаря след вота с всички партии извън статуквото. "Ще видите страшно много изтъкнати лица, известни хора, политици и хора, които никога не са се занимавали с политика, но будят доверие, заяви той относно това кои хора ще влязат в листите на "Прогресивна България", допълни той.

Петър Витанов бе от лицата в БСП, които остро критикуваха бившия председател на столетницата Корнелия Нинова и хората около нея. Той бе изключен от партията. В БСП Витанов е близък с новия председател Крум Зарков, по времето именно на Нинова бяха съмишленици.

Витанов е член на ЕП от 2019 до 2024 г. и ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Работил е активно по темата за зеления преход. Той отстоява идеята, че трансформацията трябва да се случи на справедлива социална цена.

Член е на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVY), заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE).

През 2022 г. Става координатор в Комисията по транспорт и туризъм за Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D).

Петър Витанов е роден през 1982 г. Завършва Първа английска гимназия в София, а след това Международни отношения в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Международни финанси в Нов български университет. От 2013 до 2017 г. Работи в Народното събрание на република България като държавен експерт в Дирекция "Международни връзки и протокол". През 2017 г. е избран за народен представител от БСП в 44-то Народно събрание и участва в комисиите по външна политика и отбрана, както и в Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО и Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.