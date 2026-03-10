Евгений Кънев: Със своята асиметрична война Иран оказва натиск над Тръмп да спре войната

Не съм сигурен, че си заслужава да бъдат обсъждани някакви дълбокомислени стратегии на сегашната американска администрация.
За мен основното, което движи Тръмп е да държи вниманието на американската публика навън и да изтиква досиетата от челните заглавия на медиите.
Иран, Венецуела, Гренландия, пак Иран. А вече дори се правят залози за следващата държава цел. Самият Тръмп подхвърли публично на Рубио за Куба като следваща цел.
Безспорно Тръмп е много улеснен от другите двама лидери, от които е явно в зависимости - Натаняху и Путин.
Защото това са на практика единствените две държави, които печелят от американската интервенция.
Израел - използвайки най-силната армия - да се разправи със своя архивраг.
Русия - използвайки Тръмп като лост да вдигне и цената, и броя на клиентите си на световния пазар. И така - Путин да влее живителни сили в скърцащата икономика. И да спре украинската контраофанзива, която е на път да провали плановете за нова мащабна руска офанзива през пролетта.
Когато се давиш, не те интересува близкия съюзник като Иран. Напротив, радваш се, че преките ти конкуренти - Иран и Венецуела - за доставки на тежък нефт, с който работят повечето рафинерии - са извън пазара. И сега техните клиенти разчитат на Русия. Ето, Индия получи разрешение от САЩ да внася руски нефт.
Всъщност - какво печели САЩ от войната в Иран? Ако продължи повече от две седмици - нищо. Защото ще вкара инфлацията от дефицита на нефт в САЩ, ФЕД трябва да вдига лихвите, които в комбинация с тарифите, дефицита и непредвидимата политика - най-после може да вкарат САЩ в рецесия. А така и света, включително Европа, която с България ще плаща също тлъста сметка.
А дали ще свърши за две седмици?
Явно е подценена възможността на Иран да води асиметрична война: просто заплашва (дори не хаби ракети!) да обстрелва всеки кораб от различни локации - спира 20% от световната търговия с нефт - предизвиква икономическа криза и инфлация - прави Тръмп отговорен в очите на света. И му оказва натиск да спре войната. А дали иранците ще се съгласят да съгласуват своя нов лидер със САЩ, за да станат техен васал?
Май сега Тръмп остана без карти и търси Зеленски за козове - украинските дронове.
Въобще - какво ли не чака светът, докато преживее оранжевия ураган.
