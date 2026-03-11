Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в консултативния съвет на Академията на ВВС

Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в консултативния съвет на Академията на ВВС

11 Март, 2026 11:14 794 13

  • доналд тръмп-
  • чарли кърк-
  • консултативния съвет-
  • академия-
  • ввс

Ерика Кърк се присъединява към 16-членния съвет, който наблюдава морала, дисциплината и учебната програма на военната академия

Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в консултативния съвет на Академията на ВВС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп е назначил Ерика Кърк - вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк - за член на консултативния съвет на Академията на ВВС на САЩ, съобщава The Guardian, цитирана от Фокус.

37-годишната Ерика Кърк ще се присъедини към останалите лоялни на бившия президент членове на 16-членния съвет на посетителите на академията. Съветът, според официалния уебсайт, „разследва морала, дисциплината, учебната програма, обучението, физическото оборудване, финансовите въпроси, академичните методи и други аспекти“ на военния център за подготовка в Колорадо Спрингс.

Съпругът на Кърк беше застрелян през септември по време на конференция в Университет на Юта Вали. Той беше назначен в съвета от Тръмп година по-рано и служи до смъртта си.

Академията все още не е направила официално съобщение за назначаването на вдовицата му, което първо беше съобщено от The Hill и други политически източници. Името на Ерика Кърк вече е добавено към списъка на членовете като едно от петте лица, назначени от Тръмп, като остава още едно свободно място.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Дончо

    17 0 Отговор
    Прилага будистки практики

    11:17 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    14 2 Отговор
    Някога Хю Хефнър каза - Да благослови Бог този, който измисли виаграта! Тъкмо бях спрял да мога!
    Сигурно Тръмп се замисля по този начин.....

    11:18 11.03.2026

  • 5 койдазнай

    11 3 Отговор
    Както каза Тръмп в деня след атентата: "Аз съм единственият печеливш от това политическо убийство!"

    11:19 11.03.2026

  • 6 Епщайн

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Епшайн":

    Щяла да наблюдава морала на dжендърската армия.

    Коментиран от #12

    11:20 11.03.2026

  • 7 Бе кво само

    14 0 Отговор
    Вдовиците намазват? И оная на Невални се уреди със службички и пари, сега и тази? И Мелания Тръмп говори пред ООН.... Само на макарона дядо му го бие пред камерите и не са го уредили със службичка? Сигурно е от ЕГН-то, на пенсия вече...

    11:23 11.03.2026

  • 8 късметлия бай дончо

    9 1 Отговор
    още може да мляска младо агнешко

    11:29 11.03.2026

  • 9 ОПГ ТРЪМП

    15 0 Отговор
    Този клоун е обърнал Щатите на семейна фирма -роднина , милиционер , зет , колега педофил

    11:30 11.03.2026

  • 10 да питам

    10 2 Отговор
    Мъжа на Рене Никол дето беше застреляна от ICE агентите, няма ли да назначи на някаква длъжност. Или жената на оня дето беше застрелян на улицата пак от тях?

    11:41 11.03.2026

  • 11 Свободен

    8 0 Отговор
    Ясна е работата!😂

    11:45 11.03.2026

  • 12 Колежке

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Епщайн":

    Това е ВВС на САЩ,не на русийката, която вече четири години не може дори над собствената си територия да установи въздушно господство, а за Украйна да не говорим. Иначе вийте си копейки.

    11:54 11.03.2026

  • 13 мдаааааа

    5 0 Отговор
    Като я гледам,голям морал ша наблюдава.

    12:05 11.03.2026