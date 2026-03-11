Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в консултативния съвет на Академията на ВВС

Доналд Тръмп е назначил Ерика Кърк - вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк - за член на консултативния съвет на Академията на ВВС на САЩ, съобщава The Guardian, цитирана от Фокус.

37-годишната Ерика Кърк ще се присъедини към останалите лоялни на бившия президент членове на 16-членния съвет на посетителите на академията. Съветът, според официалния уебсайт, „разследва морала, дисциплината, учебната програма, обучението, физическото оборудване, финансовите въпроси, академичните методи и други аспекти“ на военния център за подготовка в Колорадо Спрингс.

Съпругът на Кърк беше застрелян през септември по време на конференция в Университет на Юта Вали. Той беше назначен в съвета от Тръмп година по-рано и служи до смъртта си.

Академията все още не е направила официално съобщение за назначаването на вдовицата му, което първо беше съобщено от The Hill и други политически източници. Името на Ерика Кърк вече е добавено към списъка на членовете като едно от петте лица, назначени от Тръмп, като остава още едно свободно място.