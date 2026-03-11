Доналд Тръмп назначи вдовицата на Чарли Кърк в консултативния съвет на Академията на ВВС

Доналд Тръмп е назначил Ерика Кърк - вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк - за член на консултативния съвет на Академията на ВВС на САЩ, съобщава The Guardian, цитирана от Фокус.
37-годишната Ерика Кърк ще се присъедини към останалите лоялни на бившия президент членове на 16-членния съвет на посетителите на академията. Съветът, според официалния уебсайт, „разследва морала, дисциплината, учебната програма, обучението, физическото оборудване, финансовите въпроси, академичните методи и други аспекти“ на военния център за подготовка в Колорадо Спрингс.
Съпругът на Кърк беше застрелян през септември по време на конференция в Университет на Юта Вали. Той беше назначен в съвета от Тръмп година по-рано и служи до смъртта си.
Академията все още не е направила официално съобщение за назначаването на вдовицата му, което първо беше съобщено от The Hill и други политически източници. Името на Ерика Кърк вече е добавено към списъка на членовете като едно от петте лица, назначени от Тръмп, като остава още едно свободно място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама Дончо
11:17 11.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Сигурно Тръмп се замисля по този начин.....
11:18 11.03.2026
5 койдазнай
11:19 11.03.2026
6 Епщайн
До коментар #3 от "Епшайн":Щяла да наблюдава морала на dжендърската армия.
Коментиран от #12
11:20 11.03.2026
7 Бе кво само
11:23 11.03.2026
8 късметлия бай дончо
11:29 11.03.2026
9 ОПГ ТРЪМП
11:30 11.03.2026
10 да питам
11:41 11.03.2026
11 Свободен
11:45 11.03.2026
12 Колежке
До коментар #6 от "Епщайн":Това е ВВС на САЩ,не на русийката, която вече четири години не може дори над собствената си територия да установи въздушно господство, а за Украйна да не говорим. Иначе вийте си копейки.
11:54 11.03.2026
13 мдаааааа
12:05 11.03.2026