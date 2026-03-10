Говори Москва: Доналд Тръмп не е искал прекратяване на огъня в Украйна

Журналисти помолиха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков да разясни изявлението на помощника на руския президент Юрий Ушаков, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за "бързо прекратяване на огъня" в Украйна. Телефонният разговор на Тръмп с Владимир Путин се състоя снощи, припомни Би Би Си.

"Не са били поставяни такива условия. Това вече е обсъждано многократно и всички условия, свързани с прекратяването на огъня, са добре разбрани", заяви Песков.

Още новини от Украйна

Москва отказва да обяви прекратяване на огъня по време на мирните преговори.

"Но като цяло всички са наистина заинтересовани от бързо прекратяване на огъня. Трудно е да се спори с това", добави Песков (цитиран от Интерфакс).

Тристранните преговори с участието на САЩ трябва да продължат. "Американците са готови да продължат посредническите си усилия." Датата и мястото на следващата среща остават неизвестни, каза говорителят на Кремъл.

По време на телефонния си разговор Тръмп и Путин не са обсъждали санкциите "в подробности", каза Песков. Ден преди това президентът на САЩ беше предложил спиране на санкциите поради войната в Близкия изток.

Песков отказа да коментира съобщенията, че Москва е предоставила разузнавателна информация на Иран за извършване на удари по американски цели.