Говори Москва: Доналд Тръмп не е искал прекратяване на огъня в Украйна

Журналисти помолиха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков да разясни изявлението на помощника на руския президент Юрий Ушаков, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за "бързо прекратяване на огъня" в Украйна. Телефонният разговор на Тръмп с Владимир Путин се състоя снощи, припомни Би Би Си.
"Не са били поставяни такива условия. Това вече е обсъждано многократно и всички условия, свързани с прекратяването на огъня, са добре разбрани", заяви Песков.
Москва отказва да обяви прекратяване на огъня по време на мирните преговори.
"Но като цяло всички са наистина заинтересовани от бързо прекратяване на огъня. Трудно е да се спори с това", добави Песков (цитиран от Интерфакс).
Тристранните преговори с участието на САЩ трябва да продължат. "Американците са готови да продължат посредническите си усилия." Датата и мястото на следващата среща остават неизвестни, каза говорителят на Кремъл.
По време на телефонния си разговор Тръмп и Путин не са обсъждали санкциите "в подробности", каза Песков. Ден преди това президентът на САЩ беше предложил спиране на санкциите поради войната в Близкия изток.
Песков отказа да коментира съобщенията, че Москва е предоставила разузнавателна информация на Иран за извършване на удари по американски цели.
1 зИленски
Коментиран от #93
15:44 10.03.2026
2 Да,бе
Коментиран от #21
15:45 10.03.2026
3 То па все едно, че като поиска
15:46 10.03.2026
4 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.
Коментиран от #11, #22, #29, #70, #97
15:47 10.03.2026
5 Ха-ха
Коментиран от #9
15:47 10.03.2026
6 Досиетата Епстийн на флашка
Коментиран от #15
15:47 10.03.2026
7 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!
Коментиран от #23, #35
15:47 10.03.2026
8 ППДБ/ЛГБТ
15:48 10.03.2026
9 Лама Калушев
До коментар #5 от "Ха-ха":те зове, смехурко.
Коментиран от #17
15:48 10.03.2026
10 А ако поиска
15:48 10.03.2026
11 Друже
До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Хващай пътя и беж за Украйна да ги бориш тези гадни руснаци.
Коментиран от #26, #33
15:48 10.03.2026
12 604
15:49 10.03.2026
13 хаха 🤣
Коментиран от #40
15:49 10.03.2026
14 Владимир Путин, президент
Коментиран от #64
15:49 10.03.2026
15 Даа...
До коментар #6 от "Досиетата Епстийн на флашка":В досиетата Епстийн, negoфила Путин е споменат 1004 пъти, в малката част от публикуваните публично файлове. Боко Тиквоний е споменат само 2 пъти.
Коментиран от #25, #31, #50, #83
15:49 10.03.2026
16 Ганя Путинофила
Има още русня за утилизация!
15:50 10.03.2026
17 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #9 от "Лама Калушев":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
Коментиран от #27
15:50 10.03.2026
18 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ В ИРАН
15:50 10.03.2026
19 Русодебил
Коментиран от #49
15:50 10.03.2026
20 Пак аз
15:51 10.03.2026
21 хаха 🤣
До коментар #2 от "Да,бе":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣
Коментиран от #34
15:51 10.03.2026
22 ХАХАХА
До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Ивчо ти ли си бе , Инджо ти си нали ционстка подлого.
15:51 10.03.2026
23 А бе,гладньо
До коментар #7 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Добре,че бяха копейките,та да не носиш баклава на някой рязан фес.
Коментиран от #89
15:51 10.03.2026
24 Атина Палада
Коментиран от #38, #41
15:51 10.03.2026
25 Ха,ха,ха
До коментар #15 от "Даа...":Путин го няма нито веднъж, но Зеленски е споменат многократно. Дончо също. Браво на Путин, че не се замесва в такива извращения.
Коментиран от #30, #39
15:51 10.03.2026
26 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #11 от "Друже":Никой не се хваща на тези npocтотии !
Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.
Коментиран от #55
15:51 10.03.2026
27 604
До коментар #17 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":Само дет ламите съ от другия отбор нъ пепей дирибей...не съ прай платенъ мамункоу!
Коментиран от #58
15:52 10.03.2026
28 Цомчо Плюнката
15:52 10.03.2026
29 РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА
До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":нас 2 пъти. Така че прибирай си шекелите, гривните, доларите, турските лири и беж при господарите
Коментиран от #47, #53, #63
15:53 10.03.2026
30 Досиетата Епстийн
До коментар #25 от "Ха,ха,ха":показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
😃
Коментиран от #42
15:53 10.03.2026
31 Семейство Клинтън
До коментар #15 от "Даа...":Казаха в интервю, че Путин изобщо го няма в досиетата.Въпросът им беше зададен от Майли Ричардсън
15:53 10.03.2026
32 Mими Кучева🐕🦺
15:54 10.03.2026
33 604
До коментар #11 от "Друже":Къв беж бе то с изправянето и пампиту съ пръскъ...ти беж....
15:54 10.03.2026
34 Да,бе
До коментар #21 от "хаха 🤣":От страх глобалният фашизъм го наритват по всички земни кълбета.Скоро пак ще се крие смело в бърлогата си.
15:55 10.03.2026
36 КОГАТО ЕДНА ДЪРЖАВА
15:55 10.03.2026
37 Дон Корлеоне
Коментиран от #67
15:55 10.03.2026
38 Тръм му казал Русия не е фактор😂
До коментар #24 от "Атина Палада":Белият дом омаловажи в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".
😂
Коментиран от #52
15:55 10.03.2026
39 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
До коментар #25 от "Ха,ха,ха":Над 1000 пъти е спомената ходещото на токчета ПЕДЕжуже ! 🤣🤣🤣
"Владимир Путин е споменат над 1000 пъти (често се цитира точната цифра 1005 или 1055) в най-новата партида документи от досиетата на Джефри Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в началото на 2026"
Един доклад на ФБР от 2017 г., съдържащ се в документите, цитира източник, който твърди, че Епстийн е бил замесен в управлението на „сенчести активи“ на Путин
15:56 10.03.2026
40 Атина Палада
До коментар #13 от "хаха 🤣":Цял свят видя триседмичните операции на САЩ и Израел...Американските самолетоносачи ....беж Лиске да бЕгаме...А Израел на решето...
Убили стотина деца и един старец и голямата операция :)ти се врътиш:)))
Коментиран от #51
15:57 10.03.2026
41 Руската пропаганда
До коментар #24 от "Атина Палада":Има за цел само глупаците.
15:57 10.03.2026
42 ТОЧНО ТИЯ ДОСИЕТА
До коментар #30 от "Досиетата Епстийн":показаха истинското лице на така наречената "Западна демокрация"
15:57 10.03.2026
43 писахме, и писахме, и писахме ...
15:57 10.03.2026
44 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
15:58 10.03.2026
45 Варварството на Запада е гнусно
Коментиран от #54
15:59 10.03.2026
46 Тодар Живков
Има другари.Това са българските комунисти.
15:59 10.03.2026
47 Владимир Путин, президентармия
До коментар #29 от "РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА":"...Руската армия ни е освободила на два пъти..."
Въпрос на гледна точка.
След руската Капитуляция в учебниците по История ще пише, че Болгария е прогонила окупационната руска.
Нещо такова ми се връзва, понятно ? ☝️😁
Коментиран от #61, #65
15:59 10.03.2026
48 "Нашата голяма отговорност" е...
16:00 10.03.2026
49 РУСОДЕБИЛ
До коментар #19 от "Русодебил":Знам за един дето хем е рус, хем ......, хем "велик президент". Според собствените му думи
16:00 10.03.2026
50 Епстийн
До коментар #15 от "Даа...":Като бях млад, Зеленчето ми беше любимото дете, подготвяхме го за шут (актьорче), но той пък взе че стана президент на ония от измисленото rламаво племе.
Коментиран от #56, #71
16:00 10.03.2026
51 Четири годишно СВО
До коментар #40 от "Атина Палада":В сравнение с Путин, Тръмп е шампион....
Коментиран от #57
16:00 10.03.2026
52 Атина Палада
До коментар #38 от "Тръм му казал Русия не е фактор😂":А ти какво очакваш да кажат срещу Русия?
Не знаеш ли,че да говориш срещу Русия е лошо,а да се биеш срещу нея е фатално.
САЩ внимават с Русия.Това не е България да казват,че не са длъжни да дават обяснение на никой в България за техните самолети на гражданското ни летище..Това не е неуважение към България.Тов е презрение!
16:00 10.03.2026
53 Жалки продажни еничapи !
До коментар #29 от "РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА":Вас, шумкарите и шушумигите, наистина ви е освободила ... от моZъчно съдържание и го е запълнила с боза.
Коментиран от #60, #68
16:00 10.03.2026
54 Зърнар
До коментар #45 от "Варварството на Запада е гнусно":Пета година естествена руска тор за слънчогледа.
16:00 10.03.2026
55 БАБА ТИ ЕЛИЗАБЕТА
До коментар #26 от "Tётя Мyтpaфановна":когато си слагаше короната си слагаше и чайнето
16:01 10.03.2026
56 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Епстийн":Кой, Зеленски ли бре, дето бомби Путин....
16:01 10.03.2026
57 Атина Палада
До коментар #51 от "Четири годишно СВО":Даааа,шампион по бегане ..По добър е и от Б.Джонсън:)))
Коментиран от #59
16:01 10.03.2026
58 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #27 от "604":Джон Миршаймер ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г😂
16:02 10.03.2026
59 Оня с парчето
До коментар #57 от "Атина Палада":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #73
16:03 10.03.2026
60 Христо Ботев
До коментар #53 от "Жалки продажни еничapи !":Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии".
Христо Ботев
вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.
Коментиран от #82
16:03 10.03.2026
61 УКРАИНЕЦО
До коментар #47 от "Владимир Путин, президентармия":БЪЛГАРИЯ си пише, МАРШ на Източния фронт да "геройстваш" за славата на Англия. Буквата Ъ май липсва на клавиатурата
16:03 10.03.2026
62 Когато Говори Москва
16:04 10.03.2026
63 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #29 от "РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА":Тази съветска история за "освободителката" не върви ! Никога и никого не е освобождавала московската орда. Завладявала е, поробвала и ограбвал. Това е щяло да стане и с България (3-тата поред )след войната с Османската империя ако не са били нашите деди възрожденци, които до един са мразили руския окупатор!
Коментиран от #72
16:04 10.03.2026
64 ТРЪМП:
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":„Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “
16:04 10.03.2026
65 Нищо чудно
До коментар #47 от "Владимир Путин, президентармия":Безмозъчните безродници, ще пишете че са ни освободили Зеленски и д Израели.🫢🫢🫢
Коментиран от #74
16:05 10.03.2026
66 Варварството на Запада
Коментиран от #77
16:05 10.03.2026
67 Смех с ватенки
До коментар #37 от "Дон Корлеоне":Този Хаяско се чуди на кой от всичките руски самолетоносачи да отиде 😁
Коментиран от #78, #85, #87
16:06 10.03.2026
68 ЕНИЧАРИТЕ СА БИЛИ СЛАВЯНИ
До коментар #53 от "Жалки продажни еничapи !":забравили род и вяра. Нещо като днешните "украинци"
Коментиран от #81
16:06 10.03.2026
69 Жалки продажни еничapи !
16:07 10.03.2026
70 Панелените
До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Фашаги са враг номер едно на България
16:07 10.03.2026
71 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #50 от "Епстийн":А Пусин без подготовка стана световно известен шут. 🤣🤣🤣 Природно надарен с oлиropeния . 🤣
Само тръмпоча му е малка конкуренция.
16:07 10.03.2026
72 Ти пък кога си чел нещо повече от Винету
До коментар #63 от "Дрън, дрън съветски чугун":Хайде гербаджийските агентчета да си стоят в зайчарника
16:08 10.03.2026
73 Оня с коня
До коментар #59 от "Оня с парчето":Изкарай си първо краставицата от дюзата, пък тогава се репчи, masтио paznpaна.
16:08 10.03.2026
74 А не бе
До коментар #65 от "Нищо чудно":Путлер, Шайгу и Кадиров са воювали на Шипка 😂. Захарова е била линейка.😁.
Добре,че да били нашите опълченци с телата си да разцепят турската армия на две,че сега рунаците щяха да са с фесове.
Коментиран от #79
16:10 10.03.2026
75 Операция "икрена грижа"
16:10 10.03.2026
76 Оръжие на Тръмп
Коментиран от #102
16:11 10.03.2026
77 Петър Първи -първият руски император
До коментар #66 от "Варварството на Запада":"Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора"
Коментиран от #88
16:12 10.03.2026
79 Нашите
До коментар #74 от "А не бе":са били под руско командване. Те са им платили униформи и оръжия.
16:13 10.03.2026
80 Да си го знаят от Козяк и в САЩ че ....
Коментиран от #96
16:13 10.03.2026
81 Истината
До коментар #68 от "ЕНИЧАРИТЕ СА БИЛИ СЛАВЯНИ":Нещо като днешните русофили-pycopoби !
Русофилът е човек, който драговолно е пожертвал своя интелект в името на сляпата и безусловна вяра в една лъжлива, изкуствена басня, и който е готов, подобно на религиозните фанатици,
да я защитава с цената на безумни престъпления, включително и срещу родината си. Защото фанатизмът, независимо от предмета на преклонението му, винаги означава интелектуална слепота,
която от своя страна е предпоставка за несправедливости и злодеяния.
Когато преклонението прекрачи разумните граници и се видоизмени в ирационално боготворене и възхваляване, поставяйки любовта към Русия пред всичко родно и свято,
дори пред националните интереси, то се превръща в русофилство – последната, най-висша (или най-нисша) степен на национално предателство."
Коментиран от #94, #99
16:13 10.03.2026
82 БОТЕВ БЕЧЕ КОМУНИСТ
До коментар #60 от "Христо Ботев":а тогава в Русия управляваше един от най-недемократичните режими. ЦАР. нещо като КРАЛ. А сега кралете се срамуват от родата си, арестуват ги за педофилия, датските принцеси за .......Въобще английска "демократична ливада". Да се благорарят "украинците" и съчувстващите им, че СССР смачка Хитлер, иначе в Англия щяха да говорят на немски
Коментиран от #95
16:13 10.03.2026
83 Колко висок
До коментар #15 от "Даа...":морал има нашия курварин.
Чудо......
16:13 10.03.2026
84 Докато щатско оръжие
16:13 10.03.2026
86 Жалки продажни еничapи !
16:15 10.03.2026
87 Атина Палада
До коментар #67 от "Смех с ватенки":Самолетоносачи се използват само от държави изостанали с близо век във военното дело!
На Русия не са й необходими с@молетоносачи,по простата причина ,че тя колетчето може да си го изпрати до всяка точка на планетата Земя и от Русия!
Коментиран от #91, #98
16:15 10.03.2026
88 Доуточни
До коментар #77 от "Петър Първи -първият руски император":за кои животни е говорил, за украинските roведа.
16:15 10.03.2026
89 Делю Хайдутин
До коментар #23 от "А бе,гладньо":Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав мост.Кьорав ватн1к не видях.Даалдисах от чакане.Накрая ще си омеся и главата!
16:16 10.03.2026
90 Многоходовото
16:17 10.03.2026
91 Механик
До коментар #87 от "Атина Палада":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
16:17 10.03.2026
92 Дрън, дрън съветски чугун
16:18 10.03.2026
93 Няма никакво значение
До коментар #1 от "зИленски":дали Зеленски, Буданов или Залужни ще е президент. Така или иначе руската война в Украйна е обречена на неуспех, а Русия е обречена на фалит.
16:18 10.03.2026
95 Захари Стоянов
До коментар #82 от "БОТЕВ БЕЧЕ КОМУНИСТ":„Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука...”
„Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
Где е най-голямото робство
"И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!
16:20 10.03.2026
96 Я пъ тоа
До коментар #80 от "Да си го знаят от Козяк и в САЩ че ....":Що такава русофилите не са на власт, а България е в НАТО.
Коментиран от #101
16:20 10.03.2026
97 Ех тази циливилизация
До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":И каква е тази европейска цивилизация, ако имаме предвид, че самото понятие предлага, саморазвитие без Бог?
Затова ли стигнахме до родител 1 и родител 2 и ужасите от хижа Петрохан?
16:21 10.03.2026
98 Самолетоносачите са изключително скъпи
До коментар #87 от "Атина Палада":и са символ на престиж. Само Великите сили имат самолетоносачи - САЩ, Великобритания, Франция, сега и Китай иска да започва да строи. Русия е бедна и слаба държава няма как да притежава такива скъпи играчки. :)
16:22 10.03.2026
99 Коя истина, на шорошпиите?
До коментар #81 от "Истината":Да питам дали се намират тук ръгани до paznоpвaне укроби и ционистки подлоги!
16:22 10.03.2026
100 Тоя служебният Гюру
Коментиран от #103
16:22 10.03.2026
101 Щото е диктатура мушмул
До коментар #96 от "Я пъ тоа":и се фалшифицират изборите каза КС. За туй
16:24 10.03.2026
102 Оръжие на Иран
До коментар #76 от "Оръжие на Тръмп":трепе укри, Путин и Тръмпанара пак се здравистват.
16:24 10.03.2026
103 Баща му е бил
До коментар #100 от "Тоя служебният Гюру":Калдараш а майка му помакиня.. можеш да намериш от къде му е родата. Вуйна му още ходи със сини потури жената
16:27 10.03.2026