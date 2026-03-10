Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Доналд Тръмп не е искал прекратяване на огъня в Украйна
  Тема: Украйна

Говори Москва: Доналд Тръмп не е искал прекратяване на огъня в Украйна

10 Март, 2026 15:43 1 457 103

  • русия-
  • сащ-
  • иран-
  • дмитрий песков-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • израел-
  • масуд пезешкиан

Дмитрий Песков отказа да коментира съобщенията, че Русия е предоставила разузнавателна информация на Иран за извършване на удари по американски цели

Говори Москва: Доналд Тръмп не е искал прекратяване на огъня в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Журналисти помолиха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков да разясни изявлението на помощника на руския президент Юрий Ушаков, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за "бързо прекратяване на огъня" в Украйна. Телефонният разговор на Тръмп с Владимир Путин се състоя снощи, припомни Би Би Си.

"Не са били поставяни такива условия. Това вече е обсъждано многократно и всички условия, свързани с прекратяването на огъня, са добре разбрани", заяви Песков.

Още новини от Украйна

Москва отказва да обяви прекратяване на огъня по време на мирните преговори.

"Но като цяло всички са наистина заинтересовани от бързо прекратяване на огъня. Трудно е да се спори с това", добави Песков (цитиран от Интерфакс).

Тристранните преговори с участието на САЩ трябва да продължат. "Американците са готови да продължат посредническите си усилия." Датата и мястото на следващата среща остават неизвестни, каза говорителят на Кремъл.

По време на телефонния си разговор Тръмп и Путин не са обсъждали санкциите "в подробности", каза Песков. Ден преди това президентът на САЩ беше предложил спиране на санкциите поради войната в Близкия изток.

Песков отказа да коментира съобщенията, че Москва е предоставила разузнавателна информация на Иран за извършване на удари по американски цели.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    18 8 Отговор
    и аз не искам ,че Окраинците ще ме светнат веднагс

    Коментиран от #93

    15:44 10.03.2026

  • 2 Да,бе

    22 9 Отговор
    Бой до пълна победа над укрофашизма и спонсорите му...А спонсорите вече са скъсани отвсякъде,пари немат.

    Коментиран от #21

    15:45 10.03.2026

  • 3 То па все едно, че като поиска

    12 5 Отговор
    и Путин ще си счупи краката да го направи.

    15:46 10.03.2026

  • 4 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    10 33 Отговор
    УКРАЙНА защитава не само себе си, но и цялата европейска цивилизация.
    Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
    Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
    Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.

    Коментиран от #11, #22, #29, #70, #97

    15:47 10.03.2026

  • 5 Ха-ха

    8 23 Отговор
    Още по-зле за Русия. Войната ще е до последния руснак.!

    Коментиран от #9

    15:47 10.03.2026

  • 6 Досиетата Епстийн на флашка

    21 6 Отговор
    Всичко ще си кажете

    Коментиран от #15

    15:47 10.03.2026

  • 7 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    9 22 Отговор
    Русофилските майцепродажници много го закъсахте с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
    Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!

    Коментиран от #23, #35

    15:47 10.03.2026

  • 8 ППДБ/ЛГБТ

    15 5 Отговор
    Укроби продупчени има ли, от нашите.

    15:48 10.03.2026

  • 9 Лама Калушев

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха":

    те зове, смехурко.

    Коментиран от #17

    15:48 10.03.2026

  • 10 А ако поиска

    3 14 Отговор
    ще се спре ли или това ще доведе до отстраняването на Путин от власт. Какво стана с поставянето на проруското правителство в Украйна.

    15:48 10.03.2026

  • 11 Друже

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Хващай пътя и беж за Украйна да ги бориш тези гадни руснаци.

    Коментиран от #26, #33

    15:48 10.03.2026

  • 12 604

    14 3 Отговор
    И атоми дъ им давъ...краварския планктон да се седи в обора, няма работа при персите!

    15:49 10.03.2026

  • 13 хаха 🤣

    5 13 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се правят 3 седмични операции 🤣

    Коментиран от #40

    15:49 10.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    7 12 Отговор
    Защо му Доналд да иска прекратяване на ежедневното Фламингосване на Русия и стотиците руски трупа ежедневно ? Нещо да не е роднина на Путин или има близки в Русия. Путин трябва ясно разбере, че войната в Украйна си е чисто руски проблем, САЩ само продават оръжието и търговията ще върви до конца !!!

    Коментиран от #64

    15:49 10.03.2026

  • 15 Даа...

    4 18 Отговор

    До коментар #6 от "Досиетата Епстийн на флашка":

    В досиетата Епстийн, negoфила Путин е споменат 1004 пъти, в малката част от публикуваните публично файлове. Боко Тиквоний е споменат само 2 пъти.

    Коментиран от #25, #31, #50, #83

    15:49 10.03.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    7 13 Отговор
    Не барайте путен!
    Има още русня за утилизация!

    15:50 10.03.2026

  • 17 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    7 13 Отговор

    До коментар #9 от "Лама Калушев":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #27

    15:50 10.03.2026

  • 18 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ В ИРАН

    9 6 Отговор
    иска Тръмпомана. Че се задава пълно фиаско, инпийчмънт, съд и много други лоши за него неща. Другия военнопрестъпник Натаняху се крие, от 3 дни не се е показвал

    15:50 10.03.2026

  • 19 Русодебил

    6 9 Отговор
    Нас ни казаха да туриме чалмите.

    Коментиран от #49

    15:50 10.03.2026

  • 20 Пак аз

    5 9 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от войската му,нито от руснаците, нито от копейките.

    15:51 10.03.2026

  • 21 хаха 🤣

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #34

    15:51 10.03.2026

  • 22 ХАХАХА

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Ивчо ти ли си бе , Инджо ти си нали ционстка подлого.

    15:51 10.03.2026

  • 23 А бе,гладньо

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Добре,че бяха копейките,та да не носиш баклава на някой рязан фес.

    Коментиран от #89

    15:51 10.03.2026

  • 24 Атина Палада

    8 6 Отговор
    Молбата за телефонен разговор е била на Вашингтон! Та, наивно е да се мисли,че в този критичен за Тръмп момент,той ще моли за телефонен разговор с Путин за да обсъжда каквото и да било свързано с Украйна!

    Коментиран от #38, #41

    15:51 10.03.2026

  • 25 Ха,ха,ха

    11 5 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    Путин го няма нито веднъж, но Зеленски е споменат многократно. Дончо също. Браво на Путин, че не се замесва в такива извращения.

    Коментиран от #30, #39

    15:51 10.03.2026

  • 26 Tётя Мyтpaфановна

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Друже":

    Никой не се хваща на тези npocтотии !
    Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
    С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
    Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
    Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.

    Коментиран от #55

    15:51 10.03.2026

  • 27 604

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    Само дет ламите съ от другия отбор нъ пепей дирибей...не съ прай платенъ мамункоу!

    Коментиран от #58

    15:52 10.03.2026

  • 28 Цомчо Плюнката

    9 4 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    15:52 10.03.2026

  • 29 РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    нас 2 пъти. Така че прибирай си шекелите, гривните, доларите, турските лири и беж при господарите

    Коментиран от #47, #53, #63

    15:53 10.03.2026

  • 30 Досиетата Епстийн

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "Ха,ха,ха":

    показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    Коментиран от #42

    15:53 10.03.2026

  • 31 Семейство Клинтън

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    Казаха в интервю, че Путин изобщо го няма в досиетата.Въпросът им беше зададен от Майли Ричардсън

    15:53 10.03.2026

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 4 Отговор
    Споко!С бай Дончо вече работят психолог и психиатър!🤣🥳👍

    15:54 10.03.2026

  • 33 604

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Друже":

    Къв беж бе то с изправянето и пампиту съ пръскъ...ти беж....

    15:54 10.03.2026

  • 34 Да,бе

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "хаха 🤣":

    От страх глобалният фашизъм го наритват по всички земни кълбета.Скоро пак ще се крие смело в бърлогата си.

    15:55 10.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 КОГАТО ЕДНА ДЪРЖАВА

    5 3 Отговор
    я управляват такива като Байдън, Тръмп или ТИКВАТА тя няма бъдеще. Добре, че поне у нас на ТиквоТиранията и се вижда края

    15:55 10.03.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Макро е на самолетоносачът Шарл де Гол.Хаяско трепери в бункера.

    Коментиран от #67

    15:55 10.03.2026

  • 38 Тръм му казал Русия не е фактор😂

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Белият дом омаловажи в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".

    😂

    Коментиран от #52

    15:55 10.03.2026

  • 39 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Ха,ха,ха":

    Над 1000 пъти е спомената ходещото на токчета ПЕДЕжуже ! 🤣🤣🤣
    "Владимир Путин е споменат над 1000 пъти (често се цитира точната цифра 1005 или 1055) в най-новата партида документи от досиетата на Джефри Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в началото на 2026"
    Един доклад на ФБР от 2017 г., съдържащ се в документите, цитира източник, който твърди, че Епстийн е бил замесен в управлението на „сенчести активи“ на Путин

    15:56 10.03.2026

  • 40 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "хаха 🤣":

    Цял свят видя триседмичните операции на САЩ и Израел...Американските самолетоносачи ....беж Лиске да бЕгаме...А Израел на решето...
    Убили стотина деца и един старец и голямата операция :)ти се врътиш:)))

    Коментиран от #51

    15:57 10.03.2026

  • 41 Руската пропаганда

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Има за цел само глупаците.

    15:57 10.03.2026

  • 42 ТОЧНО ТИЯ ДОСИЕТА

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Досиетата Епстийн":

    показаха истинското лице на така наречената "Западна демокрация"

    15:57 10.03.2026

  • 43 писахме, и писахме, и писахме ...

    7 3 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна Външно министерство и политиката на България са позор

    15:57 10.03.2026

  • 44 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 6 Отговор
    Къв край на войната бре...трупам дебели пачки от оръжия, убиващи пълчищата Путинови.

    15:58 10.03.2026

  • 45 Варварството на Запада е гнусно

    9 3 Отговор
    Взели уж сега за студуващите украинци да врякат нали ? А познайте хора кой е бил основният бизнес в района на Ватерло 20 години след битката? Ровене на кокали, транспортиране до Великобритания и с парни трошачки производство на фосфатна тор. По тази причина сега там кости няма. (Ватерло: хилядите загинали са били преработени на тор?)...... само дето не са хилядите а десетки и стотици хилядите...Впрочем тази фосфатна тор после е била извозвана с кораби предимно за колониите на Великобритания за торене на захарната тръстика. Че толкова относно варварството на запада .........

    Коментиран от #54

    15:59 10.03.2026

  • 46 Тодар Живков

    3 5 Отговор
    Има ли другари по-гламаво нещо от руските комунисти?
    Има другари.Това са българските комунисти.

    15:59 10.03.2026

  • 47 Владимир Путин, президентармия

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА":

    "...Руската армия ни е освободила на два пъти..."

    Въпрос на гледна точка.
    След руската Капитуляция в учебниците по История ще пише, че Болгария е прогонила окупационната руска.
    Нещо такова ми се връзва, понятно ? ☝️😁

    Коментиран от #61, #65

    15:59 10.03.2026

  • 48 "Нашата голяма отговорност" е...

    6 2 Отговор
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    16:00 10.03.2026

  • 49 РУСОДЕБИЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Русодебил":

    Знам за един дето хем е рус, хем ......, хем "велик президент". Според собствените му думи

    16:00 10.03.2026

  • 50 Епстийн

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    Като бях млад, Зеленчето ми беше любимото дете, подготвяхме го за шут (актьорче), но той пък взе че стана президент на ония от измисленото rламаво племе.

    Коментиран от #56, #71

    16:00 10.03.2026

  • 51 Четири годишно СВО

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    В сравнение с Путин, Тръмп е шампион....

    Коментиран от #57

    16:00 10.03.2026

  • 52 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Тръм му казал Русия не е фактор😂":

    А ти какво очакваш да кажат срещу Русия?
    Не знаеш ли,че да говориш срещу Русия е лошо,а да се биеш срещу нея е фатално.
    САЩ внимават с Русия.Това не е България да казват,че не са длъжни да дават обяснение на никой в България за техните самолети на гражданското ни летище..Това не е неуважение към България.Тов е презрение!

    16:00 10.03.2026

  • 53 Жалки продажни еничapи !

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА":

    Вас, шумкарите и шушумигите, наистина ви е освободила ... от моZъчно съдържание и го е запълнила с боза.

    Коментиран от #60, #68

    16:00 10.03.2026

  • 54 Зърнар

    5 6 Отговор

    До коментар #45 от "Варварството на Запада е гнусно":

    Пета година естествена руска тор за слънчогледа.

    16:00 10.03.2026

  • 55 БАБА ТИ ЕЛИЗАБЕТА

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Tётя Мyтpaфановна":

    когато си слагаше короната си слагаше и чайнето

    16:01 10.03.2026

  • 56 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Епстийн":

    Кой, Зеленски ли бре, дето бомби Путин....

    16:01 10.03.2026

  • 57 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "Четири годишно СВО":

    Даааа,шампион по бегане ..По добър е и от Б.Джонсън:)))

    Коментиран от #59

    16:01 10.03.2026

  • 58 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "604":

    Джон Миршаймер ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г😂

    16:02 10.03.2026

  • 59 Оня с парчето

    1 6 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #73

    16:03 10.03.2026

  • 60 Христо Ботев

    3 6 Отговор

    До коментар #53 от "Жалки продажни еничapи !":

    Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии".

    Христо Ботев
    вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.

    Коментиран от #82

    16:03 10.03.2026

  • 61 УКРАИНЕЦО

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир Путин, президентармия":

    БЪЛГАРИЯ си пише, МАРШ на Източния фронт да "геройстваш" за славата на Англия. Буквата Ъ май липсва на клавиатурата

    16:03 10.03.2026

  • 62 Когато Говори Москва

    5 2 Отговор
    Говори истината. Когато говори Запада чуваме само пръдни и лъжи. Чуваме само нацистки и ционистки наративи и гнусна пропаганда която няма никакъв реален ефект ...дори е обратното

    16:04 10.03.2026

  • 63 Дрън, дрън съветски чугун

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "РУСКАТА АРМИЯ НИ Е ОСВОБОДИЛА":

    Тази съветска история за "освободителката" не върви ! Никога и никого не е освобождавала московската орда. Завладявала е, поробвала и ограбвал. Това е щяло да стане и с България (3-тата поред )след войната с Османската империя ако не са били нашите деди възрожденци, които до един са мразили руския окупатор!

    Коментиран от #72

    16:04 10.03.2026

  • 64 ТРЪМП:

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    16:04 10.03.2026

  • 65 Нищо чудно

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир Путин, президентармия":

    Безмозъчните безродници, ще пишете че са ни освободили Зеленски и д Израели.🫢🫢🫢

    Коментиран от #74

    16:05 10.03.2026

  • 66 Варварството на Запада

    6 3 Отговор
    Е историята на Запада ! Тъмните векове на света

    Коментиран от #77

    16:05 10.03.2026

  • 67 Смех с ватенки

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Дон Корлеоне":

    Този Хаяско се чуди на кой от всичките руски самолетоносачи да отиде 😁

    Коментиран от #78, #85, #87

    16:06 10.03.2026

  • 68 ЕНИЧАРИТЕ СА БИЛИ СЛАВЯНИ

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Жалки продажни еничapи !":

    забравили род и вяра. Нещо като днешните "украинци"

    Коментиран от #81

    16:06 10.03.2026

  • 69 Жалки продажни еничapи !

    6 3 Отговор
    Атлантическа продажна сган...

    16:07 10.03.2026

  • 70 Панелените

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Фашаги са враг номер едно на България

    16:07 10.03.2026

  • 71 Клоуна пусин 🤡💩

    2 6 Отговор

    До коментар #50 от "Епстийн":

    А Пусин без подготовка стана световно известен шут. 🤣🤣🤣 Природно надарен с oлиropeния . 🤣
    Само тръмпоча му е малка конкуренция.

    16:07 10.03.2026

  • 72 Ти пък кога си чел нещо повече от Винету

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Хайде гербаджийските агентчета да си стоят в зайчарника

    16:08 10.03.2026

  • 73 Оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Оня с парчето":

    Изкарай си първо краставицата от дюзата, пък тогава се репчи, masтио paznpaна.

    16:08 10.03.2026

  • 74 А не бе

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "Нищо чудно":

    Путлер, Шайгу и Кадиров са воювали на Шипка 😂. Захарова е била линейка.😁.
    Добре,че да били нашите опълченци с телата си да разцепят турската армия на две,че сега рунаците щяха да са с фесове.

    Коментиран от #79

    16:10 10.03.2026

  • 75 Операция "икрена грижа"

    6 1 Отговор
    педофилска. с оператор Гюру Ненски Сбърканяков

    16:10 10.03.2026

  • 76 Оръжие на Тръмп

    1 4 Отговор
    Трепе руснаци. Путин са здрависва с Тръмп, ТРЕПАЧА на руснаци

    Коментиран от #102

    16:11 10.03.2026

  • 77 Петър Първи -първият руски император

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Варварството на Запада":

    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора"

    Коментиран от #88

    16:12 10.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Нашите

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "А не бе":

    са били под руско командване. Те са им платили униформи и оръжия.

    16:13 10.03.2026

  • 80 Да си го знаят от Козяк и в САЩ че ....

    5 1 Отговор
    русофилите в България са 85%, 10% са неориентирани, а само 5% са русофоби. Но и последните се делят на две групи - на платени американофили, които когато им секнат грантовете пак ще станат русофили и най-опасната група - на наследниците на "монархо-фашизма" в България.

    Коментиран от #96

    16:13 10.03.2026

  • 81 Истината

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "ЕНИЧАРИТЕ СА БИЛИ СЛАВЯНИ":

    Нещо като днешните русофили-pycopoби !

    Русофилът е човек, който драговолно е пожертвал своя интелект в името на сляпата и безусловна вяра в една лъжлива, изкуствена басня, и който е готов, подобно на религиозните фанатици,
    да я защитава с цената на безумни престъпления, включително и срещу родината си. Защото фанатизмът, независимо от предмета на преклонението му, винаги означава интелектуална слепота,
    която от своя страна е предпоставка за несправедливости и злодеяния.
    Когато преклонението прекрачи разумните граници и се видоизмени в ирационално боготворене и възхваляване, поставяйки любовта към Русия пред всичко родно и свято,
    дори пред националните интереси, то се превръща в русофилство – последната, най-висша (или най-нисша) степен на национално предателство."

    Коментиран от #94, #99

    16:13 10.03.2026

  • 82 БОТЕВ БЕЧЕ КОМУНИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Христо Ботев":

    а тогава в Русия управляваше един от най-недемократичните режими. ЦАР. нещо като КРАЛ. А сега кралете се срамуват от родата си, арестуват ги за педофилия, датските принцеси за .......Въобще английска "демократична ливада". Да се благорарят "украинците" и съчувстващите им, че СССР смачка Хитлер, иначе в Англия щяха да говорят на немски

    Коментиран от #95

    16:13 10.03.2026

  • 83 Колко висок

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    морал има нашия курварин.
    Чудо......

    16:13 10.03.2026

  • 84 Докато щатско оръжие

    1 1 Отговор
    Избива руснаци, мир в Украйна нема да има.....

    16:13 10.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Жалки продажни еничapи !

    2 1 Отговор
    Атлантическа гнусна сган...Чибааа ! В Беляне ....

    16:15 10.03.2026

  • 87 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Смех с ватенки":

    Самолетоносачи се използват само от държави изостанали с близо век във военното дело!
    На Русия не са й необходими с@молетоносачи,по простата причина ,че тя колетчето може да си го изпрати до всяка точка на планетата Земя и от Русия!

    Коментиран от #91, #98

    16:15 10.03.2026

  • 88 Доуточни

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Петър Първи -първият руски император":

    за кои животни е говорил, за украинските roведа.

    16:15 10.03.2026

  • 89 Делю Хайдутин

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "А бе,гладньо":

    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав мост.Кьорав ватн1к не видях.Даалдисах от чакане.Накрая ще си омеся и главата!

    16:16 10.03.2026

  • 90 Многоходовото

    2 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:17 10.03.2026

  • 91 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    16:17 10.03.2026

  • 92 Дрън, дрън съветски чугун

    2 0 Отговор
    За атлантенцата само съветски чугун !

    16:18 10.03.2026

  • 93 Няма никакво значение

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    дали Зеленски, Буданов или Залужни ще е президент. Така или иначе руската война в Украйна е обречена на неуспех, а Русия е обречена на фалит.

    16:18 10.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Захари Стоянов

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "БОТЕВ БЕЧЕ КОМУНИСТ":

    „Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука...”
    „Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
    Где е най-голямото робство
    "И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
    Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!

    16:20 10.03.2026

  • 96 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Да си го знаят от Козяк и в САЩ че ....":

    Що такава русофилите не са на власт, а България е в НАТО.

    Коментиран от #101

    16:20 10.03.2026

  • 97 Ех тази циливилизация

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    И каква е тази европейска цивилизация, ако имаме предвид, че самото понятие предлага, саморазвитие без Бог?
    Затова ли стигнахме до родител 1 и родител 2 и ужасите от хижа Петрохан?

    16:21 10.03.2026

  • 98 Самолетоносачите са изключително скъпи

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    и са символ на престиж. Само Великите сили имат самолетоносачи - САЩ, Великобритания, Франция, сега и Китай иска да започва да строи. Русия е бедна и слаба държава няма как да притежава такива скъпи играчки. :)

    16:22 10.03.2026

  • 99 Коя истина, на шорошпиите?

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Истината":

    Да питам дали се намират тук ръгани до paznоpвaне укроби и ционистки подлоги!

    16:22 10.03.2026

  • 100 Тоя служебният Гюру

    2 0 Отговор
    Сега къв е ? А? Ром или помак? С тея събрани очички по на помак ми мяса и с тва у-образно ухо

    Коментиран от #103

    16:22 10.03.2026

  • 101 Щото е диктатура мушмул

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Я пъ тоа":

    и се фалшифицират изборите каза КС. За туй

    16:24 10.03.2026

  • 102 Оръжие на Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Оръжие на Тръмп":

    трепе укри, Путин и Тръмпанара пак се здравистват.

    16:24 10.03.2026

  • 103 Баща му е бил

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Тоя служебният Гюру":

    Калдараш а майка му помакиня.. можеш да намериш от къде му е родата. Вуйна му още ходи със сини потури жената

    16:27 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания