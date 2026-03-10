Кремъл: Продължаването на мирните преговори между Русия и Украйна е в интерес на всички страни

Кремъл заяви, че всички страни имат интерес да се продължат мирните преговори между Русия и Украйна, с посредничеството на САЩ, но все още не е уточнена дата или място за следващия кръг, съобщава Ройтерс, предава БТА.

През миналата година двете страни проведоха три кръга преговори в Турция, а тази година имаше още няколко срещи с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева. Въпреки това страните остават далеч от съгласие по ключови въпроси, включително искането на Москва Киев да отстъпи контрола върху цялата източна част на Донецка област.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, уточни пред ТАСС, че по време на телефонния разговор с Доналд Тръмп, президент на САЩ, Владимир Путин не е бил молен за прекратяване на огъня в Украйна.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф поддържа постоянен контакт с руските събеседници, което позволява диалог по чувствителни въпроси. Песков добави, че Путин високо цени посредничеството на САЩ и Русия остава признателна и заинтересована от продължаване на преговорите.