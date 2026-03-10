Новини
Кремъл: Продължаването на мирните преговори между Русия и Украйна е в интерес на всички страни
  Тема: Украйна

Кремъл: Продължаването на мирните преговори между Русия и Украйна е в интерес на всички страни

10 Март, 2026 13:29

Все още няма определена дата за следващия кръг, а посредничеството на САЩ остава ключово

Кремъл: Продължаването на мирните преговори между Русия и Украйна е в интерес на всички страни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че всички страни имат интерес да се продължат мирните преговори между Русия и Украйна, с посредничеството на САЩ, но все още не е уточнена дата или място за следващия кръг, съобщава Ройтерс, предава БТА.

През миналата година двете страни проведоха три кръга преговори в Турция, а тази година имаше още няколко срещи с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева. Въпреки това страните остават далеч от съгласие по ключови въпроси, включително искането на Москва Киев да отстъпи контрола върху цялата източна част на Донецка област.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, уточни пред ТАСС, че по време на телефонния разговор с Доналд Тръмп, президент на САЩ, Владимир Путин не е бил молен за прекратяване на огъня в Украйна.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф поддържа постоянен контакт с руските събеседници, което позволява диалог по чувствителни въпроси. Песков добави, че Путин високо цени посредничеството на САЩ и Русия остава признателна и заинтересована от продължаване на преговорите.


  • 1 руската мечка

    12 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #27

    13:27 10.03.2026

  • 2 хаха

    13 7 Отговор
    Ае бегай да вмирисваш окопите путлераски пислямист охвърлян.

    13:32 10.03.2026

  • 3 бегай от тука пудел

    10 6 Отговор
    Не со на дневен ред. Трай там.

    13:33 10.03.2026

  • 4 плевен

    13 6 Отговор
    На Песков децата му живеят на запад. На Путин също. Четири години им бяха малко, за да свършат нещо за което са необходими няколко часа.

    13:33 10.03.2026

  • 5 Ха-ха

    14 9 Отговор
    Русийката е под вода, моли спасителя Тръмп да я реанимира.!

    Коментиран от #7

    13:35 10.03.2026

  • 6 Съмнения нЕкакви

    12 7 Отговор
    Все ми се струва, че Русия омеква и трудно ще спечели при толкова обяснения и съгласие за преговори.Ако можеше,би ги смачкала като хлебарки без да се обяснява много,но е разбираемо,при толкова години въоръжаване на Украйна...трудно ще е.

    13:37 10.03.2026

  • 7 А бе то

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха":

    И Тръмп май се потопи в Иран

    13:38 10.03.2026

  • 8 в хаоса

    7 7 Отговор
    Лицемерни подкрепящи колегиални комплименти към рижия батко, дето бие шамари на московски приятел.

    13:40 10.03.2026

  • 9 Селянин

    8 9 Отговор
    Украинците здраво ви нагазиха.

    13:41 10.03.2026

  • 10 Барбалей

    5 6 Отговор
    Защо САЩ е "посредник "? Украйна/ Русия да си преговарят сами.

    Коментиран от #12, #14

    13:44 10.03.2026

  • 11 Факт

    6 7 Отговор
    Румен Радев /Прогресивна България : " „Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран“. Така е при евроатлантизма .

    13:50 10.03.2026

  • 12 Каква "Украйна" ?

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "Барбалей":

    Русия воюва срещу цялата натовска банда , която направи Майданския преврат , и подстрека украинските лумпени преди войната да репресират и избиват рускоезични .

    Коментиран от #15

    13:53 10.03.2026

  • 13 Подвий опашка

    7 7 Отговор
    Кремълски плъх

    13:54 10.03.2026

  • 14 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Барбалей":

    Защото Тръмп ви каза: "Това е войната на Байдън"! А Байдън представляваше САЩ, значи войната е на САЩ с Русия! С кой да преговаря Русия,след като САЩ и Русия са във война ,която я водят на територията на Украйна! Украйна е само прокси ,според думите на Марко Рубио.

    Коментиран от #17, #23

    13:56 10.03.2026

  • 15 Тихо πрръдляк!

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Каква "Украйна" ?":

    Не си компетентен.

    13:56 10.03.2026

  • 16 Олга

    8 4 Отговор
    След като Европа пострадала от собствения си идиотизъм, инат и събитията в Близкия изток и остана с гол задник без енергийни ресурси, изведнъж тя получи съкрушителен удар: на о.Ямал (Русия) открити огромни залежи на нефт.Никак и никава пакост,които те сервират на Русия регулярно и системно не дават желан резултат. И какво да правят? Никой не знае.А и имат “ядер”.

    Коментиран от #20

    13:59 10.03.2026

  • 17 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Тръмп даде на Украйна Джавелини,с които избиха хиляди руснаци през 2022 година.
    Байдън предложи на Зеленски самолет за евакуация.
    Слаб 2.

    13:59 10.03.2026

  • 18 Петър Първи-първият руски император

    5 7 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора".

    14:01 10.03.2026

  • 19 Володимир Зеленски, президент

    5 7 Отговор
    Преговорите ще продължат с Фламинго.
    Ждите във Владивосток !!! ☝️😁

    14:01 10.03.2026

  • 20 Чемодан, вокзал-

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Олга":

    Дрисчанск.

    Коментиран от #22

    14:04 10.03.2026

  • 21 Много са смешни

    2 6 Отговор
    руските преговарящи.
    Натокани и накокани,и говорят само за Петър I.
    И ги наричат преговори.

    Коментиран от #25

    14:05 10.03.2026

  • 22 Тихо πрръдляк!

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чемодан, вокзал-":

    Прибирай се в Анадола !

    14:08 10.03.2026

  • 23 Барбалей

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Тогава Украйна не е нужна на масата.

    14:12 10.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ОДЕСА ЗА 1 МИЛИОН ТОНА РУСКИ ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ :)
    ......
    БАЙ ДОНЬО Е БИЗНЕСМЕН ЗА УЖАС НА ФАШИСТИТЕ ОТ 404 ....

    14:22 10.03.2026

  • 25 ......

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Много са смешни":

    руснаците са дълбоко комплексиран народ, но те сами са си виновни, за факта че всеки ги унижава и ги смята за втора ръка хора.

    Коментиран от #28

    14:26 10.03.2026

  • 26 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Мирните преговори между УССР и РФ са Химера!!!! Не зная, дали дедо Путин го разбира или поради каква причина се разигра тази "Клоунада", но подобни твърдения като това на "глашатая" на Путин, Пескав, са подигравка с цяла Русия.

    14:47 10.03.2026

  • 27 куку

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Простотия до шия..за вашия тъп коментар..

    14:50 10.03.2026

  • 28 нпо агент

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "......":

    Що всички сте втурнали да мислите за руснаци..как те са били виновни и др..малоумни неща..Да знаете.. руснаци хич не мислят за вас.."Кучетата си лаят, керванът си върви")

    14:54 10.03.2026

