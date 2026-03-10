Кремъл: Продължаването на мирните преговори между Русия и Украйна е в интерес на всички страни

Кремъл заяви, че всички страни имат интерес да се продължат мирните преговори между Русия и Украйна, с посредничеството на САЩ, но все още не е уточнена дата или място за следващия кръг, съобщава Ройтерс, предава БТА.
През миналата година двете страни проведоха три кръга преговори в Турция, а тази година имаше още няколко срещи с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева. Въпреки това страните остават далеч от съгласие по ключови въпроси, включително искането на Москва Киев да отстъпи контрола върху цялата източна част на Донецка област.
Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, уточни пред ТАСС, че по време на телефонния разговор с Доналд Тръмп, президент на САЩ, Владимир Путин не е бил молен за прекратяване на огъня в Украйна.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф поддържа постоянен контакт с руските събеседници, което позволява диалог по чувствителни въпроси. Песков добави, че Путин високо цени посредничеството на САЩ и Русия остава признателна и заинтересована от продължаване на преговорите.
1 руската мечка
Коментиран от #27
13:27 10.03.2026
2 хаха
13:32 10.03.2026
3 бегай от тука пудел
13:33 10.03.2026
4 плевен
13:33 10.03.2026
5 Ха-ха
Коментиран от #7
13:35 10.03.2026
6 Съмнения нЕкакви
13:37 10.03.2026
7 А бе то
До коментар #5 от "Ха-ха":И Тръмп май се потопи в Иран
13:38 10.03.2026
8 в хаоса
13:40 10.03.2026
9 Селянин
13:41 10.03.2026
10 Барбалей
Коментиран от #12, #14
13:44 10.03.2026
11 Факт
13:50 10.03.2026
12 Каква "Украйна" ?
До коментар #10 от "Барбалей":Русия воюва срещу цялата натовска банда , която направи Майданския преврат , и подстрека украинските лумпени преди войната да репресират и избиват рускоезични .
Коментиран от #15
13:53 10.03.2026
13 Подвий опашка
13:54 10.03.2026
14 Атина Палада
До коментар #10 от "Барбалей":Защото Тръмп ви каза: "Това е войната на Байдън"! А Байдън представляваше САЩ, значи войната е на САЩ с Русия! С кой да преговаря Русия,след като САЩ и Русия са във война ,която я водят на територията на Украйна! Украйна е само прокси ,според думите на Марко Рубио.
Коментиран от #17, #23
13:56 10.03.2026
15 Тихо πрръдляк!
До коментар #12 от "Каква "Украйна" ?":Не си компетентен.
13:56 10.03.2026
16 Олга
Коментиран от #20
13:59 10.03.2026
17 Българин
До коментар #14 от "Атина Палада":Тръмп даде на Украйна Джавелини,с които избиха хиляди руснаци през 2022 година.
Байдън предложи на Зеленски самолет за евакуация.
Слаб 2.
13:59 10.03.2026
18 Петър Първи-първият руски император
14:01 10.03.2026
19 Володимир Зеленски, президент
Ждите във Владивосток !!! ☝️😁
14:01 10.03.2026
20 Чемодан, вокзал-
До коментар #16 от "Олга":Дрисчанск.
Коментиран от #22
14:04 10.03.2026
21 Много са смешни
Натокани и накокани,и говорят само за Петър I.
И ги наричат преговори.
Коментиран от #25
14:05 10.03.2026
22 Тихо πрръдляк!
До коментар #20 от "Чемодан, вокзал-":Прибирай се в Анадола !
14:08 10.03.2026
23 Барбалей
До коментар #14 от "Атина Палада":Тогава Украйна не е нужна на масата.
14:12 10.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
БАЙ ДОНЬО Е БИЗНЕСМЕН ЗА УЖАС НА ФАШИСТИТЕ ОТ 404 ....
14:22 10.03.2026
25 ......
До коментар #21 от "Много са смешни":руснаците са дълбоко комплексиран народ, но те сами са си виновни, за факта че всеки ги унижава и ги смята за втора ръка хора.
Коментиран от #28
14:26 10.03.2026
26 Теслатъ
14:47 10.03.2026
27 куку
До коментар #1 от "руската мечка":Простотия до шия..за вашия тъп коментар..
14:50 10.03.2026
28 нпо агент
До коментар #25 от "......":Що всички сте втурнали да мислите за руснаци..как те са били виновни и др..малоумни неща..Да знаете.. руснаци хич не мислят за вас.."Кучетата си лаят, керванът си върви")
14:54 10.03.2026