Новини
Мнения »
Пентагонът e загрижен от изчерпването на боеприпасите и загубата на контрол над Иран

Пентагонът e загрижен от изчерпването на боеприпасите и загубата на контрол над Иран

10 Март, 2026 14:43, обновена 10 Март, 2026 14:49 1 859 29

  • войнапентагон-
  • сащ-
  • иран

В коридорите на американското решение се разкриват дълбоки опасения от плъзгане на конфликта към дългосрочна война

Пентагонът e загрижен от изчерпването на боеприпасите и загубата на контрол над Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Ханан Муог Ханан Муог Политически анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В разгара на това, което Вашингтон нарече операция "Епичен гняв", и след дни на безпрецедентна ескалация, последвала убийството на иранския водач Али Хаменей, чрез ирански атаки срещу американски съоръжения и интереси в няколко държави, в коридорите на американското решение се разкриват дълбоки опасения от плъзгане на конфликта към дългосрочна война.

Тези опасения надхвърлят въпроса за прякото човешко загуби и докосват сърцевината на американските военни възможности, представена от запасите на противовъздушната отбрана, сред атмосфера, описвана като "напрегната с недоверие" във Вашингтон.

Проблемът с боеприпасите изпъква като едно от най-големите предизвикателства, които тревожат американското военно ръководство, тъй като има нарастваща загриженост сред висшите военни командири относно продължаването на боевете с седмици, което ще увеличи натиска върху вече "ограничените" запаси на американската противовъздушна отбрана.

И кризата е, че има опасения това положение да продължи повече от няколко дни, тъй като има скъпа тактическа реалност, а именно, че често са необходими два или три противоракетни снаряда за въздушна отбрана, за да се гарантира спирането на една идваща ракета. Това притеснение бе потвърдено от видния демократ в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, Адам Смит, който предупреди, че тази операция ще принуди Съединените щати да изразходват вече натоварените си боеприпаси.

Това съответства на предишни предупреждения, отправени от генерал Дан Кийн, председател на Обединения комитет на началниците на щабовете, към Белия дом, според които недостигът на боеприпаси и липсата на широка военна подкрепа от съюзниците ще добавят значителни рискове към всяка операция в Иран и към изложените на опасност американски военнослужещи.
От друга страна, темпът на иранския отговор изглежда тревожен за Вашингтон, като военните служители в американските оперативни центрове са засекли „десетки ракети и нападателни дронове, изстреляни от Иран през нощта в неделя“.

Още по-усложняваща ситуацията е „огромният брой от ответни атаки и разнообразието на целевите обекти“ – включително и немилитарни обекти в арабски държави – което предизвиква сериозно безпокойство след смъртта на голям брой висши командири на иранския режим.
Този лидерски вакуум е накарал американските военни служители да изразят загриженост относно „ръководството на тези оръжия и кой ги контролира сега“.

Това неочаквано ескалиране накара информирани личности да опишат атмосферата в Пентагона и сред някои членове на администрацията на президента Доналд Тръмп като отразяваща „нарастваща загриженост от излизането на конфликта с Иран извън контрол“. В опит да предотвратят тази опасност, американските сили водят надпревара с времето, за да отнемат от Техеран хватката му.

Обединеното командване на САЩ обяви унищожаването на повече от хиляда цели, включително кораби, подводници, ракетни установки и командни центрове, за по-малко от два дни. Това число отразява, според американски служител, „много агресивни усилия за унищожаване на възможно най-голямата част от иранските способности за изстрелване на ракети и безпилотни летателни апарати възможно най-бързо“.

Въпреки въздушното превъзходство на САЩ с наличието на 9 разрушителя, способни да свалят ракети, силите се изправят пред сериозно предизвикателство под формата на безпилотните летателни апарати „Шахед“, които летят бавно и на ниска височина, което ги прави „неидеални“ цели за американската противовъздушна отбрана, което обяснява проникването на някои атаки през защитата, включително атаки, насочени към американска военноморска база в Бахрейн.

Тази сложна сцена доведе до първите обявени американски човешки загуби в кампанията, с убити 3 американски войници и 5 други тежко ранени, както и леки наранявания от осколки и сътресения.
В отклонение от традиционните уведомителни процедури, Министерството на отбраната запази в тайна мястото на смъртта им, преди да бъде разкрито от иракски източници, че те са паднали на иракско-иранската граница при опит за американско проникване с хеликоптери, срещу което се противопоставиха ирански групи. По време на тази операция бяха пленени няколко американски войници и някои бяха убити, като американската страна запази в тайна степента на сериозност на ситуацията за войниците, разположени в Близкия изток.

Докато президентът Тръмп признава, че падането на жертви „е нещо, което се случва често във войните“, и говори за кампания, която може да продължи четири седмици, в столицата Вашингтон остават въпросителни: могат ли американските складове за противоракетни системи да издържат на поредните ирански атаки? Или вече се е завъртяло колелото на спускането към неизвестното?


Египет
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    35 6 Отговор
    Не случайно вчера Дони се обади на Путин да моли за мир

    Коментиран от #8

    14:52 10.03.2026

  • 2 А може

    21 6 Отговор
    Това да е началото на края!

    14:54 10.03.2026

  • 3 Най умиращата нация..

    21 2 Отговор
    ДАННИТЕ СА ОТ ЦРУ И ЕВРОСТАТ...
    В обобщение: В държави от Африка и Близкия изток населението често расте по-бързо от това в България, дори при наличие на война, ИЗВОД ТУК СЕ ИЗВЪРШВА НАЙ ГОЛЕМИЯ ГЕНОЦИД В СВЕТА...

    14:55 10.03.2026

  • 4 Бендида

    38 1 Отговор
    ,,Епичен гняв " се превръща в ,,Епичен гаф". Така се получава, когато един изветрял политик решава еднолично. Когато пренебрегна всички, дори партньорите си, да се оправя сам....имало да става.

    14:55 10.03.2026

  • 5 Евродебил

    14 1 Отговор
    Ситуацията бих казал аз е безнадеждна за такива като нас.

    14:57 10.03.2026

  • 6 Съсел

    22 2 Отговор
    Тия пък кравари от какво и на какво са гневни та са си кръстили тъпата операция с още по тъпо име. Краварска му работа.

    Коментиран от #12, #19

    14:59 10.03.2026

  • 7 Хикс

    14 2 Отговор
    8 статии, напълно противоречащи си. В половината побеждават едните, в останалите - другите. Хахахха

    Коментиран от #9

    15:01 10.03.2026

  • 8 Милен

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    По скоро му е казъл ти си некст

    15:02 10.03.2026

  • 9 Мисирки приятел...

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хикс":

    Важно е да се драска нещо за да може раята да се връзва и да чете.Парички,парички да падат независимо,че всичко е фейк.

    15:10 10.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    20 3 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    15:12 10.03.2026

  • 11 Айде бе

    13 3 Отговор
    Няма контрол, излиза от контрол, загрижени.....паника ли усещам вече в коалиция Епщайн!???
    Я се стегнете и не се отпускайте, още ядете от иранската сол, а боят още не сте го изяли до край!
    Да не мислите че ще ви се размине!?

    15:15 10.03.2026

  • 12 556

    12 8 Отговор

    До коментар #6 от "Съсел":

    Все чета кравари та кравари… Добре де, кравари са… И какво? Сякаш това трябва да звучи обидно… Глупости! Някога ние сме били народ от овчари и козари… Срамно ли е? НЕ!!! Срамно, че сега и това не сме… Сега сме народ, чиито съвременни поколения, са - мъже с татуировки и анаболни напомпани торсове, без капка ум в главите, и жени, които като по калъп изглеждат и мислят като чалга певици. Със силиконови гърди и устни… И силиконов ум също… По-добре да се огледаме около себе си, и тогава да се подиграваме на другите народи… Може да злословите по мен сега, но истината предизвиква гневни отговори, тъй-че… Джафкайте на воля…

    Коментиран от #15, #17

    15:17 10.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    БОЙ ПО ПРОСТАТА КРАВА МЕЖДУ РОГИТЕ!

    15:22 10.03.2026

  • 14 Китай

    7 2 Отговор
    Ние чакаме оръжията на САЩ да привършат. Те ще вземат от базите в тихоокеанския флот, което ще предостави супер възможност да си вземем Тайван!

    Впрочем, Ким от Северна Корея още не е почнал да изпраща оръжия…

    По- здрави на Тръмпи!

    15:22 10.03.2026

  • 15 Много си прав...

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "556":

    Особено такива като данко хаирсъзина,които даже не се усещат колко са тъпи.Сигурно носят чалми на главите та защитават повече чалмалиите които си убиват народа ей така за нищо.

    15:24 10.03.2026

  • 16 ЩОМ ИМА И ПЛЕНЕНИ АМЕРИКАНЦИ

    9 1 Отговор
    На Тръмпомана не му мърда инпийчмънт. И тогава веднага ще се появят поне 100 жени, които ги е опипвал в асансьора. И поне 10 малолетки, свързани с дружката, която самоубиха в завора

    15:24 10.03.2026

  • 17 Ти да видиш

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "556":

    Каубой значи кравар на български, какво повече трябва да ти се обяснява. Ние използваме книжовен български за определения които някой сам дава за себе си и се опитва да ги демонстрира като размахва пищови по целия свят.
    Толкоз по въпроса!

    Коментиран от #22

    15:25 10.03.2026

  • 18 Още 2 самолетоносача

    1 7 Отговор
    се насочват към Иран!
    Заредени са с ядрени ракети!

    Коментиран от #20, #21

    15:32 10.03.2026

  • 19 Атина Паднала

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Съсел":

    Гневни са защото тръмпа не може да ашладисва меланиту и се налага бодигардовете да се жертват и да му вършат мръсната работа.

    15:38 10.03.2026

  • 20 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Още 2 самолетоносача":

    готви вазелина

    15:39 10.03.2026

  • 21 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Още 2 самолетоносача":

    Иран вече също има ядрени ракети !! Неизвестна държава им е пратила да имат !!

    15:39 10.03.2026

  • 22 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ти да видиш":

    По твойта логика гърците са козари а българите овчари.

    Коментиран от #25

    15:41 10.03.2026

  • 23 Да,бе

    3 0 Отговор
    Кога са имали контрол над Иран,че да го загубят...Фактът,че са загубени и не си прецениха силиците е съвсем друга работа,а с терористи никой нормален не преговаря.

    Коментиран от #24

    15:43 10.03.2026

  • 24 604

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да,бе":

    Ся ще загубят влияние в региона...кът съ прозстди и лакоми...туй то....

    15:46 10.03.2026

  • 25 604

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    Тва твойто ако е логика.....малоумщинъ!

    15:47 10.03.2026

  • 26 Загрижен

    1 0 Отговор
    Е как така, нещо не се връзва-велика Америка пък да се предаде по средата на мача !!! Това не е нормално, а камо ли факта че си и признават. Тцъ,тцъ,тцъ.

    15:50 10.03.2026

  • 27 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Жапането свърши. Сал един голгъс остана.
    Да водиш война е изкуство .С хавадан приказки не става

    15:55 10.03.2026

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор
    Войната, която започнаха е тежка,но за сметка на това продължителна.Виетнамската война се водеше по подземни тунели,тя ряпа да яде.Тази ще реши веднъж за винаги въпросите за доминиране на определени световни сили по определени региони.Мрежата от военни бази закрива небивал интерес към колосалните запаси от нефт.Ще се случи немислимото,гледайте и вижте как кутията на Пандора се отваря .

    16:14 10.03.2026

  • 29 Християнски ционист

    0 0 Отговор
    Чета статия от американски автор – Чарлз Кушнер. Той всъщност е бащата на Джаред Кушнер и е лежал във федерален затвор за редица данъчни нарушения и други престъпления (включително случай на отмъщение срещу свидетел, при който той наел прοститутка да съблазни неговия зет, а след това изпратил видео от срещата на собствената си сестра). Така че може би си задавате очевидния въпрос: защо този οсъден престъпник и баща на зетя на президента е посланик в една от основните съюзнически държави на САЩ (Франция)?

    16:22 10.03.2026