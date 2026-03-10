Пентагонът e загрижен от изчерпването на боеприпасите и загубата на контрол над Иран

В разгара на това, което Вашингтон нарече операция "Епичен гняв", и след дни на безпрецедентна ескалация, последвала убийството на иранския водач Али Хаменей, чрез ирански атаки срещу американски съоръжения и интереси в няколко държави, в коридорите на американското решение се разкриват дълбоки опасения от плъзгане на конфликта към дългосрочна война.
Тези опасения надхвърлят въпроса за прякото човешко загуби и докосват сърцевината на американските военни възможности, представена от запасите на противовъздушната отбрана, сред атмосфера, описвана като "напрегната с недоверие" във Вашингтон.
Проблемът с боеприпасите изпъква като едно от най-големите предизвикателства, които тревожат американското военно ръководство, тъй като има нарастваща загриженост сред висшите военни командири относно продължаването на боевете с седмици, което ще увеличи натиска върху вече "ограничените" запаси на американската противовъздушна отбрана.
И кризата е, че има опасения това положение да продължи повече от няколко дни, тъй като има скъпа тактическа реалност, а именно, че често са необходими два или три противоракетни снаряда за въздушна отбрана, за да се гарантира спирането на една идваща ракета. Това притеснение бе потвърдено от видния демократ в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, Адам Смит, който предупреди, че тази операция ще принуди Съединените щати да изразходват вече натоварените си боеприпаси.
Това съответства на предишни предупреждения, отправени от генерал Дан Кийн, председател на Обединения комитет на началниците на щабовете, към Белия дом, според които недостигът на боеприпаси и липсата на широка военна подкрепа от съюзниците ще добавят значителни рискове към всяка операция в Иран и към изложените на опасност американски военнослужещи.
От друга страна, темпът на иранския отговор изглежда тревожен за Вашингтон, като военните служители в американските оперативни центрове са засекли „десетки ракети и нападателни дронове, изстреляни от Иран през нощта в неделя“.
Още по-усложняваща ситуацията е „огромният брой от ответни атаки и разнообразието на целевите обекти“ – включително и немилитарни обекти в арабски държави – което предизвиква сериозно безпокойство след смъртта на голям брой висши командири на иранския режим.
Този лидерски вакуум е накарал американските военни служители да изразят загриженост относно „ръководството на тези оръжия и кой ги контролира сега“.
Това неочаквано ескалиране накара информирани личности да опишат атмосферата в Пентагона и сред някои членове на администрацията на президента Доналд Тръмп като отразяваща „нарастваща загриженост от излизането на конфликта с Иран извън контрол“. В опит да предотвратят тази опасност, американските сили водят надпревара с времето, за да отнемат от Техеран хватката му.
Обединеното командване на САЩ обяви унищожаването на повече от хиляда цели, включително кораби, подводници, ракетни установки и командни центрове, за по-малко от два дни. Това число отразява, според американски служител, „много агресивни усилия за унищожаване на възможно най-голямата част от иранските способности за изстрелване на ракети и безпилотни летателни апарати възможно най-бързо“.
Въпреки въздушното превъзходство на САЩ с наличието на 9 разрушителя, способни да свалят ракети, силите се изправят пред сериозно предизвикателство под формата на безпилотните летателни апарати „Шахед“, които летят бавно и на ниска височина, което ги прави „неидеални“ цели за американската противовъздушна отбрана, което обяснява проникването на някои атаки през защитата, включително атаки, насочени към американска военноморска база в Бахрейн.
Тази сложна сцена доведе до първите обявени американски човешки загуби в кампанията, с убити 3 американски войници и 5 други тежко ранени, както и леки наранявания от осколки и сътресения.
В отклонение от традиционните уведомителни процедури, Министерството на отбраната запази в тайна мястото на смъртта им, преди да бъде разкрито от иракски източници, че те са паднали на иракско-иранската граница при опит за американско проникване с хеликоптери, срещу което се противопоставиха ирански групи. По време на тази операция бяха пленени няколко американски войници и някои бяха убити, като американската страна запази в тайна степента на сериозност на ситуацията за войниците, разположени в Близкия изток.
Докато президентът Тръмп признава, че падането на жертви „е нещо, което се случва често във войните“, и говори за кампания, която може да продължи четири седмици, в столицата Вашингтон остават въпросителни: могат ли американските складове за противоракетни системи да издържат на поредните ирански атаки? Или вече се е завъртяло колелото на спускането към неизвестното?
