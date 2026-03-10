Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей управлява обширни имоти по света

Моджтаба Хаменей, новият върховен лидер на Иран, има нещо общо с Доналд Тръмп - и двамата притежават множество недвижими имоти по света, пише Fortune, предава News.bg.

Преди избухването на войната в Иран Хаменей е натрупвал активи глобално. Според разследване на Bloomberg той е инвестирал около 138 млн. долара, макар повечето да не са на негово име. Сред тях са сметки в швейцарски банки и луксозни имоти, включително къща на прочутата улица „Billionaires' Row“ в Лондон, европейски хотели и вила в Бевърли Хилс, Дубай.

Forbes оценява нетното богатство на Доналд Тръмп на 7,3 милиарда долара. Само голф клубовете и курортите му възлизат на 1,3 милиарда долара, а другите инвестиции в имоти – на 1,2 милиарда. Неговите ликвидни и крипто активи се оценяват на 2,4 милиарда долара, а Trump Media and Technology Group, компанията майка на Truth Social, на 2 милиарда.

Въпреки че чуждестранните имоти на Хаменей са по-малки в сравнение с активите на Тръмп, сега той заема водеща роля в икономиката на Иран. Върховният лидер ръководи държавния конгломерат „Изпълнение на заповедта на Имам Хомейни“, създаден след изземването на хиляди имоти след Ислямската революция. Той контролира активи за милиарди долари, търговски холдинги и благотворителни организации в широк спектър от сектори.

Според New York Post Хаменей притежава над дузина имоти в Лондон, включително къща, продадена през 2014 г. на Али Ансари, санкциониран ирански банкер, за 33,7 млн. паунда (45,3 млн. долара). Имението разполага със собствен комплекс за отдих и жилища за персонала.

Разследването на Bloomberg сочи, че мрежата зад имотите се финансира чрез продажби на ирански петрол и се осъществява чрез фиктивни компании и посредници. Лондонските имоти са косвено собственост на Хаменей чрез Ансари и регистрирана на остров Ман фирма. Някои имения, включително два луксозни апартамента срещу израелското посолство в Лондон и близо до двореца Кенсингтън, също са свързани с него.

Али Ансари, санкциониран през 2025 г. от Обединеното кралство заради подкрепата си за Революционната гвардия, отрича всякакви връзки с Моджтаба Хаменей. Много от лондонските му имоти са регистрирани на името на Ансари или на Birch Ventures, компания, свързана с него, а правителството на Великобритания блокира продажбата им през октомври 2025 г. вследствие на санкциите.