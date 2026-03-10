Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей управлява обширни имоти по света

Моджтаба Хаменей, новият върховен лидер на Иран, има нещо общо с Доналд Тръмп - и двамата притежават множество недвижими имоти по света, пише Fortune, предава News.bg.
Преди избухването на войната в Иран Хаменей е натрупвал активи глобално. Според разследване на Bloomberg той е инвестирал около 138 млн. долара, макар повечето да не са на негово име. Сред тях са сметки в швейцарски банки и луксозни имоти, включително къща на прочутата улица „Billionaires' Row“ в Лондон, европейски хотели и вила в Бевърли Хилс, Дубай.
Forbes оценява нетното богатство на Доналд Тръмп на 7,3 милиарда долара. Само голф клубовете и курортите му възлизат на 1,3 милиарда долара, а другите инвестиции в имоти – на 1,2 милиарда. Неговите ликвидни и крипто активи се оценяват на 2,4 милиарда долара, а Trump Media and Technology Group, компанията майка на Truth Social, на 2 милиарда.
Въпреки че чуждестранните имоти на Хаменей са по-малки в сравнение с активите на Тръмп, сега той заема водеща роля в икономиката на Иран. Върховният лидер ръководи държавния конгломерат „Изпълнение на заповедта на Имам Хомейни“, създаден след изземването на хиляди имоти след Ислямската революция. Той контролира активи за милиарди долари, търговски холдинги и благотворителни организации в широк спектър от сектори.
Според New York Post Хаменей притежава над дузина имоти в Лондон, включително къща, продадена през 2014 г. на Али Ансари, санкциониран ирански банкер, за 33,7 млн. паунда (45,3 млн. долара). Имението разполага със собствен комплекс за отдих и жилища за персонала.
Разследването на Bloomberg сочи, че мрежата зад имотите се финансира чрез продажби на ирански петрол и се осъществява чрез фиктивни компании и посредници. Лондонските имоти са косвено собственост на Хаменей чрез Ансари и регистрирана на остров Ман фирма. Някои имения, включително два луксозни апартамента срещу израелското посолство в Лондон и близо до двореца Кенсингтън, също са свързани с него.
Али Ансари, санкциониран през 2025 г. от Обединеното кралство заради подкрепата си за Революционната гвардия, отрича всякакви връзки с Моджтаба Хаменей. Много от лондонските му имоти са регистрирани на името на Ансари или на Birch Ventures, компания, свързана с него, а правителството на Великобритания блокира продажбата им през октомври 2025 г. вследствие на санкциите.
1 честен ционист
Коментиран от #4
12:33 10.03.2026
2 не може да бъде
12:37 10.03.2026
3 ВЯРНО Е
АДЕ НЕЩО РАЗЛИЧНО А АМА С АСПИРИНЕСТ МОЗЪК КАК ДА СТАНЕ
А И Е В ДОСИЕТАТА ЪПЩЕЙН
ГРАНДБ.....АНГ С ПУТИН ЗЕЛЯ И ТРЪМП
12:40 10.03.2026
4 нищо чудно и такъв да е
До коментар #1 от "честен ционист":обикновен мошеник и крадец на петрол.
12:40 10.03.2026
5 дядо дръмпи -инфо
12:42 10.03.2026
6 Конфети "Земя-въздух-земя "
12:43 10.03.2026
7 Доналд Тръмп офишъл
12:44 10.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ШИШИ НЯМА ФИРМИ - ВСИЧКИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ
СИНА НА БИВШИЯ ШЕФ НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ - АДВОКАТ АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ АНКЕЛОВ
......
МАДЖО НЯМА ФИРМИ
ВСИЧКИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ЖЕНА МУ , ДЪЩЕРЯ МУ И ПЛЕМЕНИЦАТА
......
ЗЛАТКО БАРЕТАТА НЯМА ФИРМИ ВСИЧКИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ СИНА МУ
..
МАЛКИЯ МАРГИН НЯМА ФИРМИ - ВСИЧКИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ЖЕНА МУ
.... ..
ПАШАТА НЯМА ФИРМИ ВСИЧКИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ АДВОКАТА МУ И БРАТ МУ
......
БОЙКО ОТ СИК НЯМА ФИРМИ - ВСИЧКИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ РАДОСЛАВ ИПОН 1 И ЦЕЦА
12:45 10.03.2026
9 10032026
За друго нямал достатъчно сведения
Коментиран от #14
12:45 10.03.2026
10 Констатация
12:46 10.03.2026
11 Ха-ха
Коментиран от #16
12:51 10.03.2026
12 ...
А УФСЕте вЕрват
12:53 10.03.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
12:56 10.03.2026
14 Може и да е вярно
До коментар #9 от "10032026":Забелязано от някои медии по нет пространството твърди това.
" Новата истина за нападението, насочено към начално училище в Минаб, Иран и убило много деца, не дойде като изненада.
Според информация, споделена в социалните медии и някои местни източници, части от ракета Томахоук, за която се твърди, че е произведена в САЩ, са били забелязани при нападението в училище.
В предишното си изявление президентът на САЩ Доналд Тръмп излъга, че атаката е извършена от иранската администрация.
Въпреки това, на споделените изображения от района на атаката в Minab, изглежда, че принадлежи на ракета Tomahawk. И стана ясно, че изявленията на Тръмп по този въпрос не отразяват истината, както обикновено."
13:00 10.03.2026
15 9689
13:15 10.03.2026
16 9689
До коментар #11 от "Ха-ха":Но не и педофил като рижавия.
13:16 10.03.2026
17 604
13:19 10.03.2026