Каква е стратегията на Иран във войната със САЩ

10 Март, 2026 17:33 651 7

Затварянето на Ормузкия проток, ударите по енергийна инфраструктура - от Катар през Бахрейн до Саудитска Арабия - всичко това преследва една и съща цел: войната да стане прекалено скъпа, не само за САЩ и Израел, но и за света

Каква е стратегията на Иран във войната със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ислямската република се бори за оцеляването си, а Революционната гвардия явно е готова на всичко, за да запази властта. Каква е стратегията на Иран във войната със САЩ и Израел? И защо остров Харг засега е непокътнат?

"Няма място за дипломация, освен ако икономическият натиск не се засили до такава степен, че други страни да се намесят, за да гарантират прекратяването на агресията на американците и израелците срещу Иран", казва в ексклузивно интервю за CNN Камал Карази, който е съветник на иранския върховен водач и бивш външен министър.

Думите му всъщност разкриват стратегията на Ислямската република от началото на американските и израелските удари срещу страната. Според източници от Техеран тази стратегия е разработена в седмиците след 12-дневната война през юни 2025 година.

За да стане войната твърде скъпа

Затварянето на Ормузкия проток, ударите по енергийна инфраструктура - от Катар през Бахрейн до Саудитска Арабия - всичко това преследва една и съща цел: войната да стане прекалено скъпа, не само за САЩ и Израел, но и за света.

Ислямската република се бори за оцеляването си, а Революционната гвардия очевидно е готова на всичко, за да запази властта. Тя контролира основния отбранителен капацитет, а изборът на приближения до нея син на покойния Али Хаменей - Моджтаба - за нов върховен водач е ясен сигнал, че Революционната гвардия далеч не е отслабила хватката около властта.

В началото на седмицата цената на петрола прескочи 110 долара за барел - рекорд от началото на войната в Украйна насам. Големият въпрос сега гласи: доколко способен е режимът в Техеран да продължи да изстрелва ракети и дронове по енергийни цели в региона, така че натискът над световните пазари да се задържи?

Още на 5 март командирът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър съобщи, че Иран изстрелва с 90% по-малко ракети и 80% по-малко дронове от началото на конфликта на 28 февруари.

Защо остров Харг остава непокътнат?

Израел вече нанесе удари по петролни депа в Иран, но най-ключовата точка от енергийната инфраструктура на страната остава непокътната. Става въпрос за остров Харг, който е построен през 1960-те от американската петролна компания Amoco и служи като основен терминал за износ на ирански петрол. Днес 90% от петрола на Иран се изнася от острова, разположен в северната част на Персийския залив.

Въпреки ударите по ключови енергийни обекти както в Иран, така и в региона, засега Харг продължава да не е мишена. Има данни, че в последната седмица няколко танкера дори са заредили там, посочва "Файненшъл Таймс", като в петък вечерта дори един танкер е преминал през Ормузкия проток. Основната част от петрола, който Иран изнася, е предназначен за Китай.

Остров Харг е червена линия за американската политика от десетилетия, но в последните дни инсайдери от Вашингтон не изключват напълно действия спрямо него. Това обаче сериозно би променило условията както за днешния Иран, така и за бъдещето на страната. "Ако смяната на режима е успешна, това ще направи следващото правителство изключително слабо", коментира пред "Файненшъл Таймс" енергийният експерт и дипломат Ричард Нефю. "Това не означава, че островът няма да е цел, но обяснява защо досега не е бил."

Ще бъде ли принуден Тръмп да спре войната?

Покачването на цените на петрола и газа вече повишава и политическото напрежение - както в САЩ, така и в Европа. Републиканците зад океана се готвят за междинните избори тази есен, а допълнителното поскъпване може да се окаже проблем за тях. Експерти коментират пред Ройтерс, че поради това е напълно възможно Доналд Тръмп да потърси изход, като обяви победа след убийството на върховния лидер на Иран, унищожаването на ядрените и ракетни способности на страната, както и ключовата военна инфраструктура. За Техеран самото оцеляване на режима би било достатъчно, за да обяви триумф.

В понеделник, 9 март, Тръмп каза, че войната ще продължи "още малко", което веднага доведе до серизно успокояване на цените на горивата.

В последните си изказвания американският президент обаче сериозно си противоречи. Той заяви, че "има план за всичко", както и че краят на войната наближава. Само дни преди това обаче подчерта, че целта е капитулацията на режима в Техеран и "изграждането на нова държава".

Коя цел ще надделее вероятно зависи от цената, която САЩ и светът ще трябва да платят за постигането ѝ.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Стратегия няма. Каквото разпореди Сатаняху на Тръмпоча, това се изпълнява.

    17:34 10.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    ми ква да е-на двойна езда го карат щатите и Израел , пък и с такъв авер като Раша не ти трябват врагове

    17:37 10.03.2026

  • 3 Смешник

    1 0 Отговор
    От цялата тая работа печели Путин Хем режима на аятоласите макар и отслабен ще остане цял хем цените на петрола ще скочат много а и пазарите ще са отворени за него

    17:37 10.03.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Що за малоумие в стил ДВ ?! Иран не си е правил такива сметки, защото не е искал да започва война!!! Ония тарикатите - единия реве защото губи, с другия - незнам ! Никакъв го няма тези дни!!!

    17:47 10.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива на хората в очите чрез поведението и присъствието си че САЩ са единствената британска колония 🇬🇧 осъзнавам че командвам всички мъже и жени и момичета и момчета и че някой ден ще Умра от Злополука на Атинска земя

    17:48 10.03.2026

  • 6 Стратегус

    0 0 Отговор
    Стратегията на Иран е да спукат от бой Обора и Израел

    17:53 10.03.2026

  • 7 Ами

    0 0 Отговор
    Въпреки че страните в региона декларираха неучастие в конфликта,
    то техните територии на практика се използваха за удари срещу Иран.
    Ето защо Иран бе в правото си, не само да затвори Ормузкия проток,
    но и да извършва удари по обекти свързани с атаките срещу него.
    За това и арабите не упрекват Иран, а агресорите САЩ и Израел.

    17:56 10.03.2026