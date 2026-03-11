Новини
„Величие“ излязоха с декларация заради проблеми с боклука и мръсния въздух в Бобов дол

11 Март, 2026 11:09 573 8

Има четири незаконни сметища, едното се намира в гора и вече излиза на пътя

„Величие“ излязоха с декларация заради проблеми с боклука и мръсния въздух в Бобов дол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Величие“ излязоха с декларация заради проблеми с боклука и мръсния въздух в Бобов дол. Хората в Бобов дол прекалено дълго са оставени да живеят между дима, отпадъците, собственият им град е превърнат в бунище, има едно безразличие, което в годините започва да прилича не просто на политика, а на престъпна политика, заяви Красимира Катинчарова от парламентарната трибуна. По думите ѝ в Бобов дол въздухът не става за дишане, водата не става за пиене, земята също е отровена, посочи БТА.

Тя припомни, че миналата седмица в декларация са обърнали внимание върху лошото качество на питейната вода в Баланово и хората там, които са принудени да искат обявяването на бедствено положение, за да направят нещо институциите, които са забравили за тяхното съществуване. От 15 години не могат да пият от водата си, която се замърсява от същия замърсител, за който ще стане въпрос след малко - ТЕЦ -Бобов дол, посочи Катинчарова.

Проблемът са не просто комините, проблемът е в отпадъците, в начина, по който общината ги управлява и по-точно не успява да ги управлява, така че хората да бъдат защитени, обясни тя. Районът е с висока смъртност, с много дихателни заболявания, с онкологични заболявания, сред които преобладава рак на гърлото, се казва в декларацията. И когато години наред дишаш мръсен въздух, когато живееш до такъв огромен замърсител, когато са отровени почвите и подпочвените води, които също са поели своята доза отрова, никой вече няма право да подмине проблемите на тези хора с лека ръка, заявиха от „Величие“.

„По закон кметът носи отговорност за управлението на отпадъците, на общината, за организацията, за контрола, за транспорта, за начина въобще, по който този въпрос, този процес се движи, организира. Но в Бобов долу има хаос по този въпрос. Има не просто съмнения, а вече и доказателства за безстопанственост, за риск за околната среда и за човешкото здраве.

Кметът вече не може да се скрие зад общи приказки или зад разни чиновнически обяснения. Кметът Елза Величкова не предостави исканите документи, липсват кантарни бележки, липсват преводни документи, товарителници, нещо повече. Когато започнахме проверка, установихме, че има модел, който е наложен в годините, модел в който отпадъците се въртят, едни и същи фирми се въртят, парите се въртят. Накрая жителите остават потънали във отпадъци около Бобов дол. Има четири незаконни сметища, едното се намира в гора и вече излиза на пътя“, каза Катинчарова.

От политическата сила настояват Агенцията за държавна и финансова инспекция да направи цялостна ревизия на договорите и плащанията, Министерството на околната среда и водите да разпореди независима техническа и екологична проверка на така нареченото рекултивирано сметище в местността „Говедарника“, както и на риска за почвите, подпочвените и повърхностните води в района.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    5 8 Отговор
    Тези какво се опитват да привличат внимание с някви глупости които не вълнуват никой? Да свършва тоя парламент и да не ги виждаме повече

    11:11 11.03.2026

  • 2 ккк

    5 4 Отговор
    айде че не остана после ще се сбирате само в историческия парк на Ивелинчо

    11:12 11.03.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 6 Отговор
    Голем е Фараон Ивелин Рърми!💋🤗🤣👍

    Коментиран от #4

    11:13 11.03.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Да да,от бога фараоните са дар,а Ивелин е Фараон!💋🤗🤣👍

    11:14 11.03.2026

  • 5 Коиловци брадърс

    3 5 Отговор
    Величие са единствената нормална партия, жалко че Радев ще им отмъкне част от гласоподавателите.

    11:24 11.03.2026

  • 6 Ковачки комуниста

    6 0 Отговор
    съсипа този град!

    11:38 11.03.2026

  • 7 Държавен чиновник от Бобов дол

    6 0 Отговор
    Чиновниците от кметството по цял ден си пият кафето в съседната кръчма!

    11:41 11.03.2026

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

