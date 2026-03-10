Запознайте се с Dacia Striker - румънският „жокер“, който възражда комбито на достъпна цена

Докато повечето автопроизводители с лека ръка задраскват класическите комбита от каталозите си, Dacia прави точно обратното – и то по най-смелия възможен начин. Запознайте се с Dacia Striker – новият „висок“ флагман на марката, който обещава да бъде всичко, от което един модерен шофьор има нужда, без да източва банковата му сметка.

Първите снимки на Striker разкриват автомобил, който изглежда като по-стройна и „атлетична“ версия на Bigster. Със своите 4.62 метра дължина, това официално е най-големият модел в историята на бранда. Дизайнът залага на познатия приключенски дух, но с щипка повече аеродинамика. Предната част гордо носи новото лого, обгърнато от характерните хоризонтални фарове, докато отзад виждаме ефектен Т-образен светлинен подпис, свързан с модерна черна ивица.

Резултатът? Комби от „старата школа“, но с повдигнато окачване – идеално за тези, които искат комфорта на лека кола, но не се притесняват да кривнат по черен път.

Под капака: Свобода на избора

Dacia не изневерява на себе си и предлага палитра от задвижвания, която покрива всеки вкус:

LPG: Очакваме познатия 1.2 TCe агрегат на пропан-бутан със 140 к.с. (предно задвижване) и 150 к.с. за версиите с 4x4.

Хибридна мощ: За феновете на икономията е подготвен 1.8-литровият „пълен“ хибрид със 155 к.с., както и „мек“ хибрид със 140 к.с.

Задвижване: Независимо дали гоните икономия в града или стабилност в планината, ще имате избор между предно и 4x4 задвижване.

Цената – „черешката на тортата“

Най-сладката част от новината е финансовото измерение. Прогнозите са, че стартовата цена на Dacia Striker ще бъде под 25 000 евро. На пазар, където новите автомобили стават все по-недостъпни, това предложение звучи като истински глътка свеж въздух. Официалното и пълно разкриване на всички технически детайли и интериорни иновации е насрочено за юни 2026 година.