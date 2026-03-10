Румен Радев: Ще участвам в листите. Не съм се крил. Ще бъда в парламента, а не от дивана

„Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран“.
Това каза Румен Радев, лидер на формацията „Прогресивна България“, цитиран от bTV.
„Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ“, добави той.
Според него кабинетът трябва да проследи всички количества и ценообразуването на електроенергията от производителя до крайния потребител.
„Надявам се Г-7 да освободят резерви, за да минимизира кризата с цените на петрола. Прерогатив на Илияна Йотова е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Преди това изпълнителната власт трябва да направи анализ“.
„Тази едностранна интервенция без мандат на ООН, опитът показва, води до ескалация и до дълготрайна нестабилност. Ние вече сме жертва. Европа е най-голямата жертва. Инфлацията тръгна нагоре, има риск от тероризъм“, коментира още Румен Радев.
Лидерът на „Прогресивна България“ обясни, че военната ни модернизация се е забавила, а сега разчитаме на съседните държави.
Участието в изборите
„Най-шумните в искането да представя листите, ами къде са техните листи? Вече заявих, че ние ще спазим законовия срок, в който ще представим и листите, и програмата“, коментира Радев относно предстоящата предизборна кампания.
„Не съм се крил. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #36, #44
12:24 10.03.2026
2 таксиджия 🚖
Коментиран от #28, #30, #40
12:25 10.03.2026
3 Хаха
12:25 10.03.2026
4 Последния Софиянец
12:25 10.03.2026
5 пеев
12:27 10.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ТОВА Е ВАЖНОТО СЕГА
.....
ДА НЕ СТАНЕ КАТО В БСП - ГЕОРГИ ГЕРГОВ ПЛАТИЛ НА АХМЕД ДОГАН ДА БУТНЕ ПЪРВОТО ПРАВИТЕЛСТВО
НА БОЙКО БОРИСОВ С ПАРИ НА ВАДИЛ БОЖКОВ ЧЕРЕПА
( ТОВА И ПО ВЪПРОСА ЗАЩО НИНОВА ИЗГОНИ СВИНАРЯ ОТ МАНОЛЕ ОТ БСП)
Коментиран от #27
12:27 10.03.2026
7 таксиджия 🚖
Заради пропагандата на ивелин селяндура и сводника от село Павел търновско със Киа Спортаж!
Строи две къщи във Тюленово. Ама със пари от субсидията, а не откраднати. Не от обществени поръчки. Не от тугедър и финансови престъпления!
И поне са тук във България. А не в Барселона, Дубай, Гърция. И Костадинов не се крие.
12:30 10.03.2026
8 От Румян Ряпата чакаме точно....
Коментиран от #66
12:30 10.03.2026
9 Признай си колко взе
Кой ще ги плаща този милион всеки ден, бе Румене ?
12:30 10.03.2026
10 Момчил
12:31 10.03.2026
11 А БЕ РУМБА!!!
12:31 10.03.2026
12 честен ционист
12:32 10.03.2026
13 Льотчика...
Коментиран от #62
12:32 10.03.2026
14 Хипотетично
12:33 10.03.2026
15 Така Така
12:33 10.03.2026
16 Не знам
12:34 10.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Де6или, повече от 80%
12:36 10.03.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БКП ЕВРЕЙ ЛУКАНОВ
.. ..
А СИК - ГЕРБ КАТО БКП ТОДОР ЖИВКОВ
......
ПРИ ГОЦЕ ПЪРВАНОВ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
.....
ЛУКАНКОВЦИТЕ И ЖИВКОВИСТИТЕ СКЛЮЧИХА МИР
......
И ТАКА ПАДНА ЖАН ВИДЕНОВ И
НАСТЪПИ МРАКА НА МУТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
......
СЕГАШНИЯ АД ИМА ДЪЛБОКИ КОРЕНИ В БЛИЗКАТА НИ ИСТОРИЯ
12:36 10.03.2026
21 Не,че нещо, ама...
12:37 10.03.2026
22 Алабала
12:37 10.03.2026
23 Хах, хах, аве да ама има един гологлав
12:38 10.03.2026
24 Ицо
12:38 10.03.2026
25 ЧИЧО
12:39 10.03.2026
26 вижда се
12:40 10.03.2026
27 Платиха
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Както чалгарите бутнаха правителството на ПП ДБ.
12:43 10.03.2026
28 Галина Колева
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":БОТАШ .ЗАЩО!? ВЯРВАХ ВИ ,НО ВЕЧЕ НЕ.
12:45 10.03.2026
29 Истината
12:46 10.03.2026
30 Че то е ясно
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Сега като спре газа от Катар и Боташ ще заработи на пълни обороти с американски газ.
Нищо, че е 10 пъти по-скъп от руския газ.
12:46 10.03.2026
31 Дзак
12:47 10.03.2026
32 Майора
Коментиран от #47, #50
12:47 10.03.2026
33 Анонимен
12:50 10.03.2026
34 Ъхъ!!!
12:50 10.03.2026
35 вижда се
12:51 10.03.2026
36 Ти троле
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Замълчи, не само , че е вътре , но и ще е първи , както винаги е бил !!!!
12:51 10.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Павел Пенев
12:52 10.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Селски
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Карай си колата , не пиши глупости и виж как се пише иСраел , наздраве !
12:53 10.03.2026
41 Малей
12:53 10.03.2026
42 Който не вдига Ф16
12:55 10.03.2026
43 Е това ще му бъде
12:56 10.03.2026
44 Окооо
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Последен шанс за спасение на Родината е генерал Радев! Всичките други сме ги видели какви ги сътвориха в парламента...
Коментиран от #49, #51
12:56 10.03.2026
45 бай боташ
12:56 10.03.2026
46 Радню
Сякаш не знаем кой го реди и кои са ППДБ- Шарлатаните на Радев!
12:58 10.03.2026
47 Припявал бил
До коментар #32 от "Майора":Не каза ли вчера Стоманенка, че трябвало да се мисли за немислимото?
12:58 10.03.2026
48 Свине
12:58 10.03.2026
49 Радев щото
До коментар #44 от "Окооо":хич не сме го виждали цели 5 години, само приказки, дългове, дефицит, инфлация, дърпане назад.
Коментиран от #52
13:00 10.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Спасение
До коментар #44 от "Окооо":скок от 6 етаж!
13:00 10.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хаха
13:01 10.03.2026
54 Перо
13:02 10.03.2026
55 А сега може пак и една
13:02 10.03.2026
56 Урсулчо
13:02 10.03.2026
57 Току що бяхме свидетели
13:02 10.03.2026
58 Никой
Но - няма алтернатива голяма - ако пак се върнат ГЕРБ. Жална ни майка - както са огладнели.
13:04 10.03.2026
59 Бачкатор
Коментиран от #63
13:04 10.03.2026
60 Да му видя
13:05 10.03.2026
61 Питане
Мястото до сФин Ята е свободно. Ще сте си лика прилика !
13:05 10.03.2026
62 Приземи се
До коментар #13 от "Льотчика...":Лоьтчик, ролята на правителството не е да ви направи богати, а да ви даде възможност да станете такива с правилни закони. Останалото е лична работа, със собствената глава.
13:06 10.03.2026
63 А а, и
До коментар #59 от "Бачкатор":населението!
13:06 10.03.2026
64 Абе мишок,
13:08 10.03.2026
65 Първия в света
13:08 10.03.2026
66 си пън
До коментар #8 от "От Румян Ряпата чакаме точно....":кво има да оправя кат боко тиквата остави рай и септември ще е май
13:09 10.03.2026
67 Мълчиш като риба Радев, позор си
13:09 10.03.2026
68 младежа
13:13 10.03.2026
69 Надут корупционер
13:14 10.03.2026
70 Абсурдистан
13:16 10.03.2026
71 Двуличник
13:16 10.03.2026
72 Ивелин Михайлов
13:17 10.03.2026
73 Абе Радев ние писахме ли го с години ?
13:19 10.03.2026