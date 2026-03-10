Новини
Румен Радев: Ще участвам в листите. Не съм се крил. Ще бъда в парламента, а не от дивана

10 Март, 2026

„Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ“, добави лидерът на формацията „Прогресивна България“

Снимка: bTV
Ани Ефремова

Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран“.

Това каза Румен Радев, лидер на формацията „Прогресивна България“, цитиран от bTV.

„Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ“, добави той.

Според него кабинетът трябва да проследи всички количества и ценообразуването на електроенергията от производителя до крайния потребител.

„Надявам се Г-7 да освободят резерви, за да минимизира кризата с цените на петрола. Прерогатив на Илияна Йотова е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Преди това изпълнителната власт трябва да направи анализ“.

„Тази едностранна интервенция без мандат на ООН, опитът показва, води до ескалация и до дълготрайна нестабилност. Ние вече сме жертва. Европа е най-голямата жертва. Инфлацията тръгна нагоре, има риск от тероризъм“, коментира още Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ обясни, че военната ни модернизация се е забавила, а сега разчитаме на съседните държави.

Участието в изборите
„Най-шумните в искането да представя листите, ами къде са техните листи? Вече заявих, че ние ще спазим законовия срок, в който ще представим и листите, и програмата“, коментира Радев относно предстоящата предизборна кампания.

„Не съм се крил. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    40 39 Отговор
    Рибата още в морето, но наш Мунчо Триморски взе тигана и даже в паралмента влезе.

    Коментиран от #36, #44

    12:24 10.03.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    35 31 Отговор
    Радев Боташов 🇮🇱🇺🇲 изрази подкрепа за исраел миналата седмица! Това е всичко, което ми трябваше да разбера, за да НЕ гласувам за него.

    Коментиран от #28, #30, #40

    12:25 10.03.2026

  • 3 Хаха

    30 20 Отговор
    В парламента ще нашока сланините на Прасето.

    12:25 10.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 14 Отговор
    Истината е партията на протеста -Движение на непартийните кандидати.

    12:25 10.03.2026

  • 5 пеев

    25 22 Отговор
    Злобен каун

    12:27 10.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 8 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ДА ОГЛЕЖДА И ПОДБИРА ХОРАТА
    .. ТОВА Е ВАЖНОТО СЕГА
    .....
    ДА НЕ СТАНЕ КАТО В БСП - ГЕОРГИ ГЕРГОВ ПЛАТИЛ НА АХМЕД ДОГАН ДА БУТНЕ ПЪРВОТО ПРАВИТЕЛСТВО
    НА БОЙКО БОРИСОВ С ПАРИ НА ВАДИЛ БОЖКОВ ЧЕРЕПА
    ( ТОВА И ПО ВЪПРОСА ЗАЩО НИНОВА ИЗГОНИ СВИНАРЯ ОТ МАНОЛЕ ОТ БСП)

    Коментиран от #27

    12:27 10.03.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    11 12 Отговор
    Защо намразих Възраждане и Костадинов!?

    Заради пропагандата на ивелин селяндура и сводника от село Павел търновско със Киа Спортаж!

    Строи две къщи във Тюленово. Ама със пари от субсидията, а не откраднати. Не от обществени поръчки. Не от тугедър и финансови престъпления!

    И поне са тук във България. А не в Барселона, Дубай, Гърция. И Костадинов не се крие.

    12:30 10.03.2026

  • 8 От Румян Ряпата чакаме точно....

    17 20 Отговор
    ...."да опрай България "

    Коментиран от #66

    12:30 10.03.2026

  • 9 Признай си колко взе

    30 17 Отговор
    Наистина изнемогваме!!! Газта поскъпва заради Боташ, а от там и електричеството.
    Кой ще ги плаща този милион всеки ден, бе Румене ?

    12:30 10.03.2026

  • 10 Момчил

    23 11 Отговор
    Копринков ли ще е на дивана с парите от Боташ

    12:31 10.03.2026

  • 11 А БЕ РУМБА!!!

    22 15 Отговор
    Кога не е имало поскъпване бе младеж?! 1996 година даже твоят любим лев стигна 3000 лева за долар и 2000 лева за германската марка! Какво ти е виновно еврото?!

    12:31 10.03.2026

  • 12 честен ционист

    8 16 Отговор
    Гузен е, защото Галя му донесе, че за него е само министър председателското место, а всички министерства отиват за секта Петухан.

    12:32 10.03.2026

  • 13 Льотчика...

    18 12 Отговор
    Като вземе власта си мисли,че ще цъфнем и вържем.Блажени са вярващите.

    Коментиран от #62

    12:32 10.03.2026

  • 14 Хипотетично

    18 9 Отговор
    До тук след 9 години най-после президента в оставка стига до загадъчната фаза на обещанията: ЩЕ...

    12:33 10.03.2026

  • 15 Така Така

    19 11 Отговор
    Нищо няма да промени поредния спасител

    12:33 10.03.2026

  • 16 Не знам

    15 10 Отговор
    някой питал ли го е дали ще бъде на диван , че се обяснява ? Но едно присъствие в Парламента , ако изобщо , не значи абсолютно нищо ! Толкова години българските граждани , както и в чуждите държави , не видяха нищо продуктивно , "прогресивно" и оставащо !

    12:34 10.03.2026

  • 19 Де6или, повече от 80%

    13 12 Отговор
    Румба,Румба...и теб те държат на каишка.Промяната ще бъде отново подмяна. Но така е...българите като спят,едни и същи ще сте на ръководни длъжности.

    12:36 10.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    БСП И СДС БЯХА СЪЗДАДЕНИ КАТО
    БКП ЕВРЕЙ ЛУКАНОВ
    .. ..
    А СИК - ГЕРБ КАТО БКП ТОДОР ЖИВКОВ
    ......
    ПРИ ГОЦЕ ПЪРВАНОВ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
    .....
    ЛУКАНКОВЦИТЕ И ЖИВКОВИСТИТЕ СКЛЮЧИХА МИР
    ......
    И ТАКА ПАДНА ЖАН ВИДЕНОВ И
    НАСТЪПИ МРАКА НА МУТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
    ......
    СЕГАШНИЯ АД ИМА ДЪЛБОКИ КОРЕНИ В БЛИЗКАТА НИ ИСТОРИЯ

    12:36 10.03.2026

  • 21 Не,че нещо, ама...

    13 5 Отговор
    Те много са в парламента, ама за лична изгода.

    12:37 10.03.2026

  • 22 Алабала

    8 9 Отговор
    Прилича на манипулиран вот.Как се виждат хора в парламента ,преди избори.

    12:37 10.03.2026

  • 23 Хах, хах, аве да ама има един гологлав

    7 5 Отговор
    олиго-френ, чалга фен от 7/8 вътре в политиката и си допива биричката от диванчето и са сеир гледа.🤣😁😂😆❤️🇧🇬❤️❤️🇧🇬

    12:38 10.03.2026

  • 24 Ицо

    10 4 Отговор
    Има ли ръгани центаджии тука?

    12:38 10.03.2026

  • 25 ЧИЧО

    12 11 Отговор
    А Радев къде беше миналата година! И като спечели какво, заплатите и пенсиите с колко ще ги увеличи или всичко е предизборно бля, бля.

    12:39 10.03.2026

  • 26 вижда се

    18 16 Отговор
    Треска ги тресе тикви и свинне от Радев.!!

    12:40 10.03.2026

  • 27 Платиха

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Както чалгарите бутнаха правителството на ПП ДБ.

    12:43 10.03.2026

  • 28 Галина Колева

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    БОТАШ .ЗАЩО!? ВЯРВАХ ВИ ,НО ВЕЧЕ НЕ.

    12:45 10.03.2026

  • 29 Истината

    8 11 Отговор
    Да питаме ли Деси кой е онзи, чието име не трябва да споменава ? И защо собствената ти жена не ти вярва?

    12:46 10.03.2026

  • 30 Че то е ясно

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Сега като спре газа от Катар и Боташ ще заработи на пълни обороти с американски газ.
    Нищо, че е 10 пъти по-скъп от руския газ.

    12:46 10.03.2026

  • 31 Дзак

    8 0 Отговор
    Ама то най-вече Провокаторите се обаждат от Дивана!

    12:47 10.03.2026

  • 32 Майора

    10 11 Отговор
    Ало мистър Кеш , стига си припявал на проруските партии относно еврото! И стига си се крил , нито имаш партия , нито си в създал , нито си обявил целите как и с кого ще работиш! И вместо да се извиниш че кабинета ти подписа договора с”Боташ” , ощетяващ всеки ден хазната с 500 млн евро , ти пак говориш!С има и една поговорка”Рибата в морето , а ти искаш да я изпържиш”!

    Коментиран от #47, #50

    12:47 10.03.2026

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор
    Г-7 на каква цена ще продава петролните си резерви?

    12:50 10.03.2026

  • 34 Ъхъ!!!

    3 7 Отговор
    Селският хитрец реши като му свършва президентската заплата да направи хитър ход и да почне да взема депутатска!!! Башка това, което "капе" от "Боташ"! Ама едва ли го измислил той, не му стига капацитета! Най-вероятно Решетников е измислил многоходовката?!

    12:50 10.03.2026

  • 35 вижда се

    9 4 Отговор
    Треска ги тресе тикви и свинне от Радев.!!

    12:51 10.03.2026

  • 36 Ти троле

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Замълчи, не само , че е вътре , но и ще е първи , както винаги е бил !!!!

    12:51 10.03.2026

  • 38 Павел Пенев

    2 2 Отговор
    Това е истината.Продължава бруталното и безжалостно ограбване на българския народ.

    12:52 10.03.2026

  • 40 Селски

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Карай си колата , не пиши глупости и виж как се пише иСраел , наздраве !

    12:53 10.03.2026

  • 41 Малей

    2 1 Отговор
    Втория лидер след Моджтаба!

    12:53 10.03.2026

  • 42 Който не вдига Ф16

    2 6 Отговор
    оди у парламента!

    12:55 10.03.2026

  • 43 Е това ще му бъде

    7 5 Отговор
    кампанията на Радев - заплахи, всяване на страхове, мрънкане за еврото - голяма болка му е еврото, сън не спи, даване на акъл, да беше се кръстил Регресивна България, по му отива.

    12:56 10.03.2026

  • 44 Окооо

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Последен шанс за спасение на Родината е генерал Радев! Всичките други сме ги видели какви ги сътвориха в парламента...

    Коментиран от #49, #51

    12:56 10.03.2026

  • 45 бай боташ

    4 2 Отговор
    - новия месия.Ще ви оправи за 800 дни.

    12:56 10.03.2026

  • 46 Радню

    3 4 Отговор
    се прави, че правителството на ППДБ не било негово!
    Сякаш не знаем кой го реди и кои са ППДБ- Шарлатаните на Радев!

    12:58 10.03.2026

  • 47 Припявал бил

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Майора":

    Не каза ли вчера Стоманенка, че трябвало да се мисли за немислимото?

    12:58 10.03.2026

  • 48 Свине

    1 0 Отговор
    в човешки дрехи

    12:58 10.03.2026

  • 49 Радев щото

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "Окооо":

    хич не сме го виждали цели 5 години, само приказки, дългове, дефицит, инфлация, дърпане назад.

    Коментиран от #52

    13:00 10.03.2026

  • 51 Спасение

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Окооо":

    скок от 6 етаж!

    13:00 10.03.2026

  • 53 Хаха

    2 4 Отговор
    Руменчо преди беше с руснаците, сега стана демократ и е с американците. Където е далаверата, той е там.

    13:01 10.03.2026

  • 54 Перо

    3 3 Отговор
    Тези, които трябва да си “извадят главите от пясъка” ги доведе лично Мунчо! И това правителство е негово! Прави опит да дърпа конците от разстояние!

    13:02 10.03.2026

  • 55 А сега може пак и една

    1 1 Отговор
    статия да пуснете на някое атлантическо гнусно недоразумение като Георги Лозанов, и пак през ДВ да е задължително, че да ни се обясни на нас по "тъпичките" и как и евентуална война с Куба ще е като войната във Иран и няма да е "завоевателна война" а хубава освободителна война.... ту-туууу ...

    13:02 10.03.2026

  • 56 Урсулчо

    1 3 Отговор
    Радев се прегърна с партиите на Сорос в България и с д-р Доган. В името на народа, разбира се.

    13:02 10.03.2026

  • 57 Току що бяхме свидетели

    1 2 Отговор
    На поредният гнусен позор на Йотова.... Ще я видите в новините какви глупости дрънка тази неадекватна жена. ... Илияна Малинова Йотова е позор и за президентството, позор е и за България. Гнусна ционистка подлога... Говори за неща случили се преди повече от 80 години но това което се случва сега, в момента за нея видиш ли не е от значение, тя не го вижда ...

    13:02 10.03.2026

  • 58 Никой

    1 0 Отговор
    Да видим все пак и екипа.

    Но - няма алтернатива голяма - ако пак се върнат ГЕРБ. Жална ни майка - както са огладнели.

    13:04 10.03.2026

  • 59 Бачкатор

    0 1 Отговор
    Румбата ще вдигне заплатите и ще намали цените.

    Коментиран от #63

    13:04 10.03.2026

  • 60 Да му видя

    0 0 Отговор
    съвета на старейшините,след това ще реша за кой ще гласувам!Харесвам Томов и Гечев!

    13:05 10.03.2026

  • 61 Питане

    2 1 Отговор
    Малко ли са МУТРИТЕ в парламента, та ОЩЕ ЕДНА ?
    Мястото до сФин Ята е свободно. Ще сте си лика прилика !

    13:05 10.03.2026

  • 62 Приземи се

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Льотчика...":

    Лоьтчик, ролята на правителството не е да ви направи богати, а да ви даде възможност да станете такива с правилни закони. Останалото е лична работа, със собствената глава.

    13:06 10.03.2026

  • 63 А а, и

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бачкатор":

    населението!

    13:06 10.03.2026

  • 64 Абе мишок,

    3 2 Отговор
    1 дума не каза за американските военни самолети на гражданското летище !!! САМО ВЪЗРАЖДАНЕ ПОВДИГНАХА ТОЗИ ВЪПРОС !!!

    13:08 10.03.2026

  • 65 Първия в света

    0 0 Отговор
    генерал -премиер!!!

    13:08 10.03.2026

  • 66 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "От Румян Ряпата чакаме точно....":

    кво има да оправя кат боко тиквата остави рай и септември ще е май

    13:09 10.03.2026

  • 67 Мълчиш като риба Радев, позор си

    3 1 Отговор
    (Не съм се крил. Ще бъда в парламента...) Ти ли не си се крил бре прокси атлантическо? Лъжецо на който основната му цел е да излъже и заблуди българина с мълчанието си. Милитарист, атлантик, подлога на Западната олигархия и ЕК .... Ти ли си срещу статуквото и олигархията а? Срещу кое и коя ? Родната малка или европейската глобална ? Кажи бре лъжливо прокси ? Нещо там щом си "новото и моралното" що се криеш от въпроси а не примерно като Путин с часове на въпроси да отговаряш примерно в зала 1 на НДК ?.... ами няма да гласувам за теб. И много други ги изгуби....

    13:09 10.03.2026

  • 68 младежа

    1 0 Отговор
    Ами то поскъпна всичко чевторно , веднъж от курса двойно и още веднъж в евро пак двайно .Едно кафенце което пиехме за 1-1,5 , сега на места е 4,60 евро .Какво ще направиш ? Ще свалиш цените или ще върнеш лева ? Къде са милиардите от валутния борд с които може да се построи още една България , защо всички мълчите за тези милиарди ? На никой вече не вярвам .

    13:13 10.03.2026

  • 69 Надут корупционер

    3 0 Отговор
    И кой ти обеща, че си толкова сигурен и нагъл? Къде ти е програмата по всички важни въпроси? Кои са ти кадрите в партията? Или важно за теб е да хлъзнеш стадото да ти гласува, а ти да вредиш на държава и народ.... 2016 няма да се повтори.

    13:14 10.03.2026

  • 70 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Плъх нещастен. Имахме такъв президент.

    13:16 10.03.2026

  • 71 Двуличник

    2 0 Отговор
    Няма рибо .... А сега мълчи нали? Да ти публикуваме ли какво си говорил преди атлантическа подлого ? 2 мандата като президент ..... А на Плевню , а на Борисов, а на Митов, а на Нейнски, а на всички вас подли същества продажни ?

    13:16 10.03.2026

  • 72 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Хаха яка гавра със славуца 😉

    13:17 10.03.2026

  • 73 Абе Радев ние писахме ли го с години ?

    1 0 Отговор
    (До кога ще чакаме Господа и дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно?)....... Кажи бре мишко ционистка ? И впрочем ти като ги надрънка онези неща в Синегогата дрогиран ли беше? А? ...или само олигофрен

    13:19 10.03.2026

