Какво се случва с Нетаняху?

Какво се случва с Нетаняху?

10 Март, 2026 14:56

Медиите спекулират за съдбата на израелския премиер

Какво се случва с Нетаняху? - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Медиите спекулират за съдбата на израелския премиер Бенямин Нетаняху: жив ли е или е ранен, пише в Телеграм израелският международен анализатор и геополитически коментатор Яков Кедми.

Политикът, дипломат и бивш разузнавач от съветски произход цитира Иранската информационна агенция Тасним, която съобщава за слухове, че израелският премиер може да е мъртъв.

Поддръжниците на тази теория изтъкват:

▪️ Три дни мълчание в социалните му мрежи (вместо обичайната му активност).

▪️ Прекъсване на посещенията на чуждестранни политици.

▪️ Журналистите откриха, че Елисейският дворец е съобщил за разговор между Макрон и Нетаняху, но странно не е посочена дата.

Слухове за смъртта на Нетаняху се появиха в първите дни на март, скоро след началото на въоръжения конфликт с Иран, и бяха официално опровергани.

В социалните мрежи и някои медии се разпространиха непотвърдени информации, че израелският премиер е бил убит или е напуснал страната.

Офисът на министър-председателя реагира бързо, като публикува записи и изявления, които категорично отхвърлят твърденията за неговата смърт.

Според израелската страна, през последните дни Нетаняху продължава да изпълнява функциите си, като участва в международни разговори и прави изявления относно военните операции в региона


Израел
