Какво се случва с Нетаняху?

Медиите спекулират за съдбата на израелския премиер Бенямин Нетаняху: жив ли е или е ранен, пише в Телеграм израелският международен анализатор и геополитически коментатор Яков Кедми.
Политикът, дипломат и бивш разузнавач от съветски произход цитира Иранската информационна агенция Тасним, която съобщава за слухове, че израелският премиер може да е мъртъв.
Поддръжниците на тази теория изтъкват:
▪️ Три дни мълчание в социалните му мрежи (вместо обичайната му активност).
▪️ Прекъсване на посещенията на чуждестранни политици.
▪️ Журналистите откриха, че Елисейският дворец е съобщил за разговор между Макрон и Нетаняху, но странно не е посочена дата.
Слухове за смъртта на Нетаняху се появиха в първите дни на март, скоро след началото на въоръжения конфликт с Иран, и бяха официално опровергани.
В социалните мрежи и някои медии се разпространиха непотвърдени информации, че израелският премиер е бил убит или е напуснал страната.
Офисът на министър-председателя реагира бързо, като публикува записи и изявления, които категорично отхвърлят твърденията за неговата смърт.
Според израелската страна, през последните дни Нетаняху продължава да изпълнява функциите си, като участва в международни разговори и прави изявления относно военните операции в региона
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скри се в бункера
Коментиран от #4
15:02 10.03.2026
2 Коментар
15:03 10.03.2026
3 Тома
15:04 10.03.2026
4 типък
До коментар #1 от "Скри се в бункера":Какъв бункер, постоянно е на самолета, не смее да кацне. Виж, чуват се някакви неща за брат му, но дали е вярно, не знам.
15:04 10.03.2026
5 честен ционист
15:05 10.03.2026
6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
15:05 10.03.2026
7 еврейдеб
15:05 10.03.2026
8 Ни жив, ни умрял!
15:06 10.03.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИНА МУ ДАЛ ФИРА В ЛИВАН :)
15:06 10.03.2026
10 Българин
15:06 10.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
15:08 10.03.2026
12 Чи6а,псе!
15:08 10.03.2026
13 Хабиби Нетаняхуй
15:08 10.03.2026
14 шекелка
15:09 10.03.2026
15 хмм
Коментиран от #19
15:11 10.03.2026
16 Алексия
15:11 10.03.2026
17 Илън
Не ме цитирайте!
15:12 10.03.2026
18 Огледален образ
Коментиран от #20, #34
15:14 10.03.2026
19 А бе то
До коментар #15 от "хмм":Всички ционисти са еднакви
15:16 10.03.2026
20 Фффг
До коментар #18 от "Огледален образ":Тоя сега в гроба ли е или в бункера
15:17 10.03.2026
21 Сатаняхуто
15:17 10.03.2026
22 Фейк на часа
Най-вероятно, Нетаняху се е уплашил и се е покрил някъде. Преди десетина дена излезнаха снимки от Маями на неговата съпруга и син в луксозен хотел там. Нетаняху избяга от Израел и при предната война с Иран, а Иран тогава бяха ударили с дрон неговата вила, макар празна в момента е факт, уплашил Нетаняху.
Ако пък е умрял, това е отлична новина за целия свят.
Коментиран от #23
15:19 10.03.2026
23 честен ционист
До коментар #22 от "Фейк на часа":В събота сутрин ще се появи, когато радиоактивният прах над Техеран се разнесе.
15:21 10.03.2026
24 Госあ
15:22 10.03.2026
25 Хаха
Коментиран от #31
15:24 10.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 МОЛИМ СЕ ОТ ДУША
15:25 10.03.2026
28 хм хм хм
15:25 10.03.2026
29 123
15:26 10.03.2026
30 ЕЙСИ от "КРАВАЙ"
15:27 10.03.2026
31 хахаха
До коментар #25 от "Хаха":Петроханец, няма ли да ходиш на погребението на Ламата:)
15:27 10.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 "Нашата голяма отговорност" е...
15:38 10.03.2026
34 допълнение
До коментар #18 от "Огледален образ":Само дето още не могат да намерят такъв с дълги уши.
Коментиран от #47
15:39 10.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 604
15:43 10.03.2026
37 Владимир Путин, президент
Коментиран от #50
15:43 10.03.2026
38 Радио Ереван
Коментиран от #43, #44
15:44 10.03.2026
39 604
15:44 10.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Рублевка
15:50 10.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Амиии
16:02 10.03.2026
46 А ГДЕ
16:11 10.03.2026
47 Бизнес инсайдър
До коментар #34 от "допълнение":Злите езици говорят ,че след удара по резиденцията на Нетаняху били открити само ушите му , които щели да бъдат изложени в музей на Холокоста .
16:14 10.03.2026
48 БОГ Е С ИРАН 🇮🇷
Коментиран от #49
16:14 10.03.2026
49 Оня с Брадвата
До коментар #48 от "БОГ Е С ИРАН 🇮🇷":Заарски селски мин дилл -неонацист ,гарантирам ти ,че Мос Сад ,ще стигнат до теб преди мен ,дано оставят малко материал за веселба !
16:18 10.03.2026
50 Ще стане президент на света
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":кво да стане.От над 15 години все го разболявате и умирате,а той все по-жив и здрав.
16:21 10.03.2026