Техеран: Нетаняху е мъртъв!

В турски, индийски и други азиатски медии и социалните мрежи през последните дни се разпространиха слухове, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е "изчезнал от публичното пространство" на фона на ескалацията на конфликта между Израел и Иран. До момента обаче няма официална информация, която да потвърждава подобни твърдения. Информацията е съобщена и от The Jerusalem Post, който също не привежда опровергаваща информация.
Част от публикациите, включително в ирански медии, твърдят, че Нетаняху не се е появявал публично в продължение на няколко дни след последните военни действия. Това породи спекулации за евентуално раняване, укриване в защитено убежище или напускане на страната. Някои коментари в социалните мрежи дори предположиха, че премиерът може да е загинал при атака.
Внимание привлече публикация на The Jerusalem Post, която съобщава, че специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са отменили планираното си посещение в Израел, насрочено за вторник.
Според изданието визитата е трябвало да се състои на фона на военните действия срещу Иран, но е била отменена без официално обяснение.
Източници, цитирани от медията, посочват, че решението идва в момент, когато се появяват първи признаци на разминаване между Вашингтон и Тел Авив относно мащаба на израелските удари по ирански петролни съоръжения..
Към момента няма потвърждение от израелските власти, че премиерът е пострадал или е напуснал страната. Няма и официални съобщения от правителството или армията на Израел, които да сочат извънредна ситуация около неговото местонахождение.
Анализатори отбелязват, че по време на военни операции политическите лидери често ограничават публичните си изяви по съображения за сигурност и работят от защитени командни центрове. Това може да доведе до временна липса на публични изяви, без това да означава извънредни обстоятелства.
Разпространението на подобни твърдения се разглежда и като част от информационната война около конфликта в Близкия изток, при която различни медии и канали публикуват непотвърдена информация с цел влияние върху общественото мнение.
Засега няма независими доказателства, които да потвърждават твърденията за изчезване или смърт на Бенямин Нетаняху, а яснота по въпроса се очаква при следващи официални изявления от израелското правителство.
59 ВАЖНО !
„Искрено съжаляваме за чудовищната грешка, извършена от нашата армия. Тя беше наистина ужасна и ние разбираме и съчувстваме на тъгата на израелския народ“, заяви египетският президент ас-Сиси на живо по телевизия „Ал-Арабия Египет“.
Египетските власти планират да изпратят на еврейската държава 1 милион долара финансово обезщетение и спасителен екип от 15 хеликоптера от Министерството на гражданската защита.
20:37 10.03.2026
110 няма заглавие за смърт
Иран е атакувал почти всички съседни държави с ракети и дронове във войната, която продължава вече десет дни. Въпреки това, разрушителната сила на тези атаки досега е силно ограничена от усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана на Израел, Съединените щати и техните регионални арабски партньори.
Въоръжените сили на иранския режим, използвайки децентрализирана стратегия, разработена преди десетилетия, вероятно са в надпревара да получат офанзивните оръжия, които са им останали.
"Най-голямата изненада досега е, че Иран или не е опитал, или не е успял да преодолее противовъздушната отбрана на арабските държави от Залива по наистина ефективен начин", каза Райън Бол, старши анализатор за Близкия изток и Северна Африка в риск, анализатор RANE, пред BUSINESS INSIDER (BI).
Вместо това Иран предпочита да разпределя атаките или да се съсредоточи основно върху Обединените арабски емирства, каза Бол. Въпреки това, те биха отблъсквали предстоящите атаки "също толкова добре, колкото и израелците."
Иран вече е силно ограничен
Ключов въпрос, според военните анализатори, е дали иранските въоръжени сили – които изглежда оперират с минимална централна координация – могат да защитят своите дронове и ракети от атаки.
Мащабната въздушна кампания, започнала на 28 февруари, вече сериозно повреди арсенала на Иран. Гене
21:01 10.03.2026
111 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #107 от "оня с питон.я":Аз съм си купил тоал хартия с 🇺🇦 десен,а за специални случаи ползвам тази с лика на Джууленски .
21:02 10.03.2026
