Техеран: Нетаняху е мъртъв!

Техеран: Нетаняху е мъртъв!

10 Март, 2026 20:13, обновена 10 Март, 2026 20:22

Част от публикациите, включително в ирански медии, твърдят, че Бенямин Нетаняху не се е появявал публично в продължение на няколко дни след последните военни действия

The Times of Israel

В турски, индийски и други азиатски медии и социалните мрежи през последните дни се разпространиха слухове, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е "изчезнал от публичното пространство" на фона на ескалацията на конфликта между Израел и Иран. До момента обаче няма официална информация, която да потвърждава подобни твърдения. Информацията е съобщена и от The Jerusalem Post, който също не привежда опровергаваща информация.

Част от публикациите, включително в ирански медии, твърдят, че Нетаняху не се е появявал публично в продължение на няколко дни след последните военни действия. Това породи спекулации за евентуално раняване, укриване в защитено убежище или напускане на страната. Някои коментари в социалните мрежи дори предположиха, че премиерът може да е загинал при атака.

Внимание привлече публикация на The Jerusalem Post, която съобщава, че специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са отменили планираното си посещение в Израел, насрочено за вторник.

Според изданието визитата е трябвало да се състои на фона на военните действия срещу Иран, но е била отменена без официално обяснение.

Източници, цитирани от медията, посочват, че решението идва в момент, когато се появяват първи признаци на разминаване между Вашингтон и Тел Авив относно мащаба на израелските удари по ирански петролни съоръжения..

Към момента няма потвърждение от израелските власти, че премиерът е пострадал или е напуснал страната. Няма и официални съобщения от правителството или армията на Израел, които да сочат извънредна ситуация около неговото местонахождение.

Анализатори отбелязват, че по време на военни операции политическите лидери често ограничават публичните си изяви по съображения за сигурност и работят от защитени командни центрове. Това може да доведе до временна липса на публични изяви, без това да означава извънредни обстоятелства.

Разпространението на подобни твърдения се разглежда и като част от информационната война около конфликта в Близкия изток, при която различни медии и канали публикуват непотвърдена информация с цел влияние върху общественото мнение.

Засега няма независими доказателства, които да потвърждават твърденията за изчезване или смърт на Бенямин Нетаняху, а яснота по въпроса се очаква при следващи официални изявления от израелското правителство.


  • 1 Госあ

    114 12 Отговор
    Крие се еврейския пл@х по канализациите

    Коментиран от #12, #20, #47

    20:15 10.03.2026

  • 2 Гост

    10 65 Отговор
    Пепел ви на езика.

    20:15 10.03.2026

  • 3 Ботев

    12 43 Отговор
    Жив и той, жив е!

    20:15 10.03.2026

  • 4 И той ли???

    61 3 Отговор
    Писаха за брат му.

    20:16 10.03.2026

  • 5 Лайн Ари

    86 9 Отговор
    Ами покажете го като не е вярно ! Или ви трябва време да нагласите двойник ?

    Коментиран от #25

    20:16 10.03.2026

  • 6 А не бе

    93 5 Отговор
    На никого няма да липсва. Колкото по рано си отиде по добре ще е за целият свят.

    20:16 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 604

    74 3 Отговор
    пият кафе с аятолахъ.....

    20:17 10.03.2026

  • 9 Тити

    37 16 Отговор
    Явно девиците свършиха и сега вместо мокри сънища се задоволяват с Нетаняху.

    20:17 10.03.2026

  • 10 Сатана Z

    53 6 Отговор
    В момента Джефри Епстийн се изхожда в ушите на Хитлеряху.

    20:17 10.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така е

    11 45 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Също като Владимир Шаломов Путин.

    20:18 10.03.2026

  • 13 Леля Гошо

    76 4 Отговор
    Ударът срещу петролните инсталации на Саудитска Арабия в бил нанесен от Израел
    Целта е била да обвинят Иран. Саудитците обаче са разбрали и са се заканили да пречукат Нетаняху. Или са го опраскали, или се крие,

    20:19 10.03.2026

  • 14 ои8уйхътгрф

    51 3 Отговор
    Простичко е- Сатаняху Чебурашков се появява в ефир на живо за 10 секунди и казва "Здравейте, слуховете за моята смърт са силно преувеличени"... И това е... Дори и да е от болницата яко гипсиран и бинтован не е проблем...
    А това, че откакто му думнаха резиденцията Чебурашков не се е появявал и не е излизало нищо дори и от сорта на "Сатаняху се срещна с някакви си там жидове и обсъдили нещо си" е 100% вярно и подозренията, че е гушнал букета са оправдани

    20:19 10.03.2026

  • 15 Нетаняху е мъртъв!

    49 2 Отговор
    Ако пък не вярно или в Международният съд или да умре ! Трябва да умре !

    20:20 10.03.2026

  • 16 Хи хи хи . Голям майтап !

    54 3 Отговор
    Верна е поговорката , които нож вади , от нож умира ! Нетаняху е пример за това погуби много невинни животи и му се полагаше .... справедливо погребение !!!!!

    20:20 10.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    48 3 Отговор
    В политически план Тръмп загуби тази война на 28 февруари.“

    „Изглежда, че е изправен пред тежки последици. Разследването на нападението срещу училището, пълно с момичета, вероятно ще приключи. Тръмп ще бъде подведен под отговорност за това. Мисля, че истинският брой на убитите и ранените американски войници скоро ще бъде разкрит. Той трябва да действа както направи с нас. Да се ​​оттегли и да остави съюзника си сам да се изправи срещу врага. Но най-вероятно, ако американците се оттеглят, целият ирански ракетен арсенал ще се излее върху Израел.“

    20:21 10.03.2026

  • 19 Стенли

    51 4 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава режима в Иран но с какво еврейския главо рез е по добър от моллите 🤔

    20:21 10.03.2026

  • 20 Ха Ха

    6 38 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Като наказаните ти братя от Хамас по тунелите, трябваше да разрушим цяла Газа за да открием мазните плъхове!

    Коментиран от #48

    20:21 10.03.2026

  • 21 Бенямин Нетаняху е изчезнал

    60 5 Отговор
    Сега му търсят двойник но толкова грозен примат не е лесно да намерят

    20:21 10.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А ГДЕ

    31 4 Отговор
    СатаНяхуу ?

    20:22 10.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мосад

    58 4 Отговор

    До коментар #5 от "Лайн Ари":

    Двойник има ,ама е с малки уши ,сега му присаждаме от магаре и ще го покажем след операцията

    Коментиран от #33

    20:23 10.03.2026

  • 26 Етоооооо

    50 2 Отговор
    Бог реши да се намеси и да въздаде правосъдие , евреите ще са наказани много жестоко за злините които направиха , краварите - също !!!

    20:23 10.03.2026

  • 27 Закаран е ранен тайно в Германия

    40 4 Отговор
    и сега там мре нищожеството. Самолета му е там

    Коментиран от #31, #38

    20:23 10.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аятолах в хамак

    25 3 Отговор
    Ако е жив защо се крие в бункера?

    Коментиран от #32

    20:24 10.03.2026

  • 30 Мощни експлозии е Техеран.

    8 34 Отговор
    Иран понася най тежките удари от началото на операцията.А нощта тепърва започва.

    Коментиран от #43

    20:24 10.03.2026

  • 31 стоян георгиев

    38 2 Отговор

    До коментар #27 от "Закаран е ранен тайно в Германия":

    Защо в Германия? Аушвиц е в Полша.

    20:25 10.03.2026

  • 32 Путин

    1 17 Отговор

    До коментар #29 от "Аятолах в хамак":

    Учи се мен.

    20:25 10.03.2026

  • 33 А магаре

    28 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мосад":

    В Израел от къде ще намерят? Те ги изядоха преди години още

    20:25 10.03.2026

  • 34 това е без значение за хода на войната

    6 13 Отговор
    Няма инфо в западна в западни медии ,за смърта на премиер израел.Човешко е и да се умре ,който не се е родил той не умира!

    Коментиран от #46

    20:25 10.03.2026

  • 35 Мухахаха

    15 2 Отговор
    Малко му е

    20:26 10.03.2026

  • 36 Ццц

    30 2 Отговор
    Ей, ако тази гад е умряла да не го погребете с ушите! Дайте ги за музея на злото да ги закачат като еленски рога! Единственият "лидер" в човешката история, който струва по-малко от куршума за него и е по-полезен за враговете си, отколкото за своите също е евреин и имаме нещастието да живее в наши дни. Живее в киевската канализация.

    Коментиран от #65

    20:26 10.03.2026

  • 37 Инспектор Стрезов

    24 1 Отговор
    Черен шекел се не губи ,Сатаняху е стара маz тия с много номера и е доста лековерно да се смята че ще се скрие в бункер който е известен на иранците и може да бъде ударен .

    20:26 10.03.2026

  • 38 Любопитен

    25 3 Отговор

    До коментар #27 от "Закаран е ранен тайно в Германия":

    Германците ше го ликуват ли или ше правят от нетаняху , сапун ????

    20:26 10.03.2026

  • 39 Мдааа

    27 0 Отговор
    Холивуд и AI работят по въпроса да се появи скоро?

    20:27 10.03.2026

  • 40 Софийското метро

    16 0 Отговор
    В тунелите на Хамас е🤣

    20:27 10.03.2026

  • 41 нннн

    29 0 Отговор
    ,,Каквото повикало, такова се обадио." Ако е вярно, напълно заслужено ще е.

    20:28 10.03.2026

  • 42 Фейк на часа

    40 1 Отговор
    Едва ли страхливеца Нетаняху е мъртъв.
    Един истински пълководец води своята армия и дори да загине в битка бива заменен и битката продължава.
    Така направи Аятолах Али Хаменей, който отказа да се крие и прие смъртта за да обедини иранския народ.
    Нетаняху е плъх и в момента е скрит някъде защото го е страх.

    Коментиран от #49

    20:28 10.03.2026

  • 43 Техеран

    21 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мощни експлозии е Техеран.":

    Не е Иран пич ! Това е много голяма държава и не е като Гааза

    20:28 10.03.2026

  • 44 Нетаняху изчезна

    32 1 Отговор
    Сега трябва да изчезне и израел !

    20:28 10.03.2026

  • 45 Матиа фон Зигмунд

    25 1 Отговор
    Буумм Буумм Тел Авив 💥💥💥 !

    20:28 10.03.2026

  • 46 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #34 от "това е без значение за хода на войната":

    Владимир Владимирович ще живее най-малко 150 години.И ще царува!

    Коментиран от #95

    20:28 10.03.2026

  • 47 Град Козлодуй.

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Черен гологан не се губи!

    20:30 10.03.2026

  • 48 Перушани,

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха Ха":

    стигнахте ли вече ядрото?

    20:30 10.03.2026

  • 49 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 17 Отговор

    До коментар #42 от "Фейк на часа":

    А Путин не смее да отиде в превзетият Покровск😁

    20:30 10.03.2026

  • 50 Тръмп

    13 3 Отговор
    И аз си отдъхнах

    20:31 10.03.2026

  • 51 Софиянец

    22 1 Отговор
    Ох, а дано! Какъв кеф ще е, ако е истина!

    20:31 10.03.2026

  • 52 Оруел

    5 13 Отговор
    Важно е чалмарите къде са, и дали има достатъчно девици за всички или ще ги разпределят както благата приживе.

    20:32 10.03.2026

  • 53 Днес

    5 10 Отговор
    имаше пресконференция!От къде ги копате тези новини?

    20:33 10.03.2026

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 2 Отговор
    Изстудявам шампанското и чакам благата вест.Като обявят смъртта на ушатия гн0м започвам празненствата.

    Коментиран от #56

    20:33 10.03.2026

  • 55 ВАЖНО !

    16 3 Отговор
    Египетските противовъздушни сили свалиха самолета на Нетаняху, обърквайки го с иранска ракета. Египетските сили за противовъздушна отбрана свалиха самолета на израелския премиер Бенямин Нетаняху, като го объркаха с иранска ракета, насочена към американската военна база в Александрия ал-Джахар. Египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси вече се извини на ръководството на страната.

    20:34 10.03.2026

  • 56 и аз ще си отворя квас

    5 5 Отговор

    До коментар #54 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и водка от табуретки.

    20:35 10.03.2026

  • 57 По жив е

    3 9 Отговор
    от Путин и Моджтаба!

    20:35 10.03.2026

  • 58 666

    9 2 Отговор
    Той отиде в обетованата земя.

    20:36 10.03.2026

  • 59 ВАЖНО !

    12 3 Отговор
    Инцидентът се е случил сутринта на 2 март: египетските противовъздушни сили засекоха неидентифицирана въздушна цел близо до границите на страната, вероятно изстреляна от Иран. Военните твърдят, че са я свалили успешно. 20 минути по-късно обаче Министерството на отбраната установи, че въздушната цел е личният самолет на израелския премиер Нетаняху, който току-що е излетял за полет до Гърция. Сваленият самолет се разби в южната част на ивицата Газа, близо до египетската граница. Все още няма информация за съдбата на екипажа или на самия Нетаняху.
    „Искрено съжаляваме за чудовищната грешка, извършена от нашата армия. Тя беше наистина ужасна и ние разбираме и съчувстваме на тъгата на израелския народ“, заяви египетският президент ас-Сиси на живо по телевизия „Ал-Арабия Египет“.
    Египетските власти планират да изпратят на еврейската държава 1 милион долара финансово обезщетение и спасителен екип от 15 хеликоптера от Министерството на гражданската защита.

    20:37 10.03.2026

  • 60 Ще се появи

    6 5 Отговор
    с Моджтаба в чувал!

    20:37 10.03.2026

  • 61 Ушар

    13 2 Отговор
    Язък за красивите му ушички

    20:37 10.03.2026

  • 62 Феникс

    11 2 Отговор
    Дано се пържи в седмият кръг на ада!

    20:38 10.03.2026

  • 63 ВАЖНО !

    12 2 Отговор
    Няма и труп ! Има само зъби ... Ту-тууууу..

    20:38 10.03.2026

  • 64 Тогава

    9 2 Отговор
    защо петрола поскъпва?:))

    20:38 10.03.2026

  • 65 Малкият ловец

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ццц":

    Може ли едното ухо за мене?
    Стращен пепелник ще стане от него!... За мнооого фасове...

    20:40 10.03.2026

  • 66 Всяка копейка да слага чалмата

    5 13 Отговор
    Копейките мразят турците и обичат просия, защото ги е освбодила и не носят фесове, забраниха на турските българи да гласуват, но обичат чалмарите които убиват жени с камъни, без да си дават сметка че майките им биха имали същата съдба ако живееха в Иран.

    Коментиран от #72

    20:40 10.03.2026

  • 67 Аха

    4 12 Отговор
    Последният път преди седмица като иранците твърдяха, че Натаняху е мъртъв го видях да дава интервю няколко часа по-късно...

    Коментиран от #71

    20:40 10.03.2026

  • 68 У Техеран хвърчат чалми

    1 10 Отговор
    Чест Рамадан на капейците.

    Коментиран от #74

    20:42 10.03.2026

  • 69 Ако това е истина

    15 1 Отговор
    ООН трябва да обявят едноседмични празненства в цял свят.

    20:42 10.03.2026

  • 70 Ами

    14 1 Отговор
    По-скоро е избягал.
    Носят се слухове за голям скандал с някакъв влиятелен равин
    който му е казал, че ако не го убият иранците ще го убият израелците.

    20:42 10.03.2026

  • 71 Маша Z

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Аха":

    Така сме ги инструктирали.

    20:43 10.03.2026

  • 72 хаха🤣

    10 1 Отговор

    До коментар #66 от "Всяка копейка да слага чалмата":

    Тихоо !Тихо бре небинарен π€€€€ ∆ааааллл ,не се прави ,че ти пука за жените ,хюмм мнее !

    20:43 10.03.2026

  • 73 Печен чфутин

    8 1 Отговор
    Не е бай нещо уникално нали ?

    20:44 10.03.2026

  • 74 ХА ХА

    10 0 Отговор

    До коментар #68 от "У Техеран хвърчат чалми":

    Лапуркай бе тръбаррр !

    20:44 10.03.2026

  • 75 абе ко стаа

    2 8 Отговор
    с аятолата?

    Коментиран от #80

    20:45 10.03.2026

  • 76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 1 Отговор
    Казват че само ушите му останали

    20:45 10.03.2026

  • 77 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор
    Дано е истина! Светът ще си почине малко от радикалният еврейски тероризъм.

    20:45 10.03.2026

  • 78 Аятолах в хамак

    4 3 Отговор
    Да не е на Линкълн?

    20:47 10.03.2026

  • 79 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 3 Отговор
    Бог е велик...демона е отпратен обратно в ада .....ДА ЖИВЕЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА СЛАВА НА ИРАН

    Коментиран от #88

    20:48 10.03.2026

  • 80 ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "абе ко стаа":

    Ко стаа с м@й катти ?

    20:48 10.03.2026

  • 81 Дедо

    5 2 Отговор
    Ако е отишъл при аятолах Али, то войната може и да спре. Понякога се искат жертви за да дойде мир и да се спасят невинни човешки животи.

    20:48 10.03.2026

  • 82 Ха сега де...

    6 1 Отговор
    Ами Тръмп... и той ли?

    20:49 10.03.2026

  • 83 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 84 Аятоласите

    3 4 Отговор
    нахлуха ли в Йерусалим?

    20:49 10.03.2026

  • 85 Най-вероятно Тръмп е дал координатите

    6 2 Отговор
    на Иран за да се освободи от изнудването на Нетаняху с досиетата Епстийн.

    20:50 10.03.2026

  • 86 Десислава Димитрова

    3 2 Отговор
    Ех как искам един Аятолах да мъ оп.ъ.ни

    Коментиран от #93

    20:50 10.03.2026

  • 87 ДО ВСИЧКИ ЧИ.ФУТИ

    6 3 Отговор
    НАБЕЛЕЖИ ЛИ ТЕ ИРАН , МЪРТЪВ СИ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏

    20:50 10.03.2026

  • 88 Оня с Брадвата

    4 4 Отговор

    До коментар #79 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Нео нацистска мрррршо ,приготвил ли си дръвника и 🇺🇦 парцала за завиване на кррртуната ,че съм наклепал брадвата .

    Коментиран от #92

    20:51 10.03.2026

  • 89 Где Нетаняхуй

    7 2 Отговор
    Брееее? Не могат да му открият чиинету още. Само 1 зъб и 1 ухо

    20:51 10.03.2026

  • 90 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Нетаняху наистина го няма публично цялата седмица.

    Коментиран от #97

    20:51 10.03.2026

  • 91 оня с питон.я

    5 1 Отговор
    Пепедебейските фашаги в траур. Сълзи и сополи. Салман Пейръси съсипан от мъка.

    20:51 10.03.2026

  • 92 Тракиец 🇺🇦

    3 6 Отговор

    До коментар #88 от "Оня с Брадвата":

    Млък м.а..м..а ти да е..б.а комунистическа терористична..и твоя ред идва за гроба бо.клук антибългарски..чук в тиквата ти престъпна грозна

    Коментиран от #96, #99

    20:52 10.03.2026

  • 93 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Десислава Димитрова":

    И аз така любима .
    да вървим комплект семейно ...хахах .

    Коментиран от #98

    20:52 10.03.2026

  • 94 Десислава Димитрова

    3 1 Отговор
    Най обичам резани карабини,мъжа ми и той

    Коментиран от #101

    20:53 10.03.2026

  • 95 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    150 цирея да ти зилязат на задните бузи! Влизам тук малко да се посмея, а ти днес ми даде прекрасен повод. Знам, че вие троловете ще ми изтриете коментара, но на мен ми е все тая.

    20:53 10.03.2026

  • 96 Оня с Брадвата

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Тракиец 🇺🇦":

    Неонацистка мррршо ,готви дръвника ,тееваа ПМ !

    20:54 10.03.2026

  • 97 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Данко Харсъзина":

    Лющи ортодоксални еврейски девици в бункера и чака съдбата си. Путята е изпратил бункерни свръхзвукови ракети на иранците.

    Коментиран от #104

    20:54 10.03.2026

  • 98 Десислава Димитрова

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Майни са бе...само за Путин жадуваш

    20:55 10.03.2026

  • 99 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Тракиец 🇺🇦":

    Тии серрра в ус татта мрррсна ,пдалл шбаннн!

    Коментиран от #107

    20:55 10.03.2026

  • 100 Браво! хахаха....

    2 1 Отговор
    Много са добри тея Египетските сили за противовъздушна отбрана ....

    20:55 10.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 А дано да е така

    2 2 Отговор
    Света ще е доста по-спокоен,дано следващия да е рижата...

    20:56 10.03.2026

  • 103 Аятолах

    2 2 Отговор
    И,като се събудих,чалмата ми около кръста,и брадата ми гореше!

    20:56 10.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 оня с питон.я

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩":

    Ххха и прасета ше срррат по жълтосиньото упикано знаме.

    Коментиран от #111

    20:58 10.03.2026

  • 108 Едно бясно куче

    2 1 Отговор
    По малко

    21:00 10.03.2026

  • 109 НННН

    2 0 Отговор
    На Нетаняху рибката да хапнете😁😁😁😁

    21:00 10.03.2026

  • 110 няма заглавие за смърт

    0 1 Отговор
    Иранските ракети и дронове срещат силна противовъздушна отбрана. Експертите виждат Техеран в надпревара да осигури останалите си оръжия.
    Иран е атакувал почти всички съседни държави с ракети и дронове във войната, която продължава вече десет дни. Въпреки това, разрушителната сила на тези атаки досега е силно ограничена от усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана на Израел, Съединените щати и техните регионални арабски партньори.

    Въоръжените сили на иранския режим, използвайки децентрализирана стратегия, разработена преди десетилетия, вероятно са в надпревара да получат офанзивните оръжия, които са им останали.

    "Най-голямата изненада досега е, че Иран или не е опитал, или не е успял да преодолее противовъздушната отбрана на арабските държави от Залива по наистина ефективен начин", каза Райън Бол, старши анализатор за Близкия изток и Северна Африка в риск, анализатор RANE, пред BUSINESS INSIDER (BI).

    Вместо това Иран предпочита да разпределя атаките или да се съсредоточи основно върху Обединените арабски емирства, каза Бол. Въпреки това, те биха отблъсквали предстоящите атаки "също толкова добре, колкото и израелците."

    Иран вече е силно ограничен
    Ключов въпрос, според военните анализатори, е дали иранските въоръжени сили – които изглежда оперират с минимална централна координация – могат да защитят своите дронове и ракети от атаки.

    Мащабната въздушна кампания, започнала на 28 февруари, вече сериозно повреди арсенала на Иран. Гене

    21:01 10.03.2026

  • 111 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "оня с питон.я":

    Аз съм си купил тоал хартия с 🇺🇦 десен,а за специални случаи ползвам тази с лика на Джууленски .

    21:02 10.03.2026

  • 112 Сатаняху

    1 0 Отговор
    Жив съм ,бре, що лъжете?

    21:02 10.03.2026