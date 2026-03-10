Техеран: Нетаняху е мъртъв!

В турски, индийски и други азиатски медии и социалните мрежи през последните дни се разпространиха слухове, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е "изчезнал от публичното пространство" на фона на ескалацията на конфликта между Израел и Иран. До момента обаче няма официална информация, която да потвърждава подобни твърдения. Информацията е съобщена и от The Jerusalem Post, който също не привежда опровергаваща информация.

Част от публикациите, включително в ирански медии, твърдят, че Нетаняху не се е появявал публично в продължение на няколко дни след последните военни действия. Това породи спекулации за евентуално раняване, укриване в защитено убежище или напускане на страната. Някои коментари в социалните мрежи дори предположиха, че премиерът може да е загинал при атака.

Внимание привлече публикация на The Jerusalem Post, която съобщава, че специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са отменили планираното си посещение в Израел, насрочено за вторник.

Според изданието визитата е трябвало да се състои на фона на военните действия срещу Иран, но е била отменена без официално обяснение.

Източници, цитирани от медията, посочват, че решението идва в момент, когато се появяват първи признаци на разминаване между Вашингтон и Тел Авив относно мащаба на израелските удари по ирански петролни съоръжения..

Към момента няма потвърждение от израелските власти, че премиерът е пострадал или е напуснал страната. Няма и официални съобщения от правителството или армията на Израел, които да сочат извънредна ситуация около неговото местонахождение.

Анализатори отбелязват, че по време на военни операции политическите лидери често ограничават публичните си изяви по съображения за сигурност и работят от защитени командни центрове. Това може да доведе до временна липса на публични изяви, без това да означава извънредни обстоятелства.

Разпространението на подобни твърдения се разглежда и като част от информационната война около конфликта в Близкия изток, при която различни медии и канали публикуват непотвърдена информация с цел влияние върху общественото мнение.

Засега няма независими доказателства, които да потвърждават твърденията за изчезване или смърт на Бенямин Нетаняху, а яснота по въпроса се очаква при следващи официални изявления от израелското правителство.