Евгений Кънев: Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Румен Радев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Както писах, за истинското лице на Радев трябва да съдим не толкова по неговите изявления пред български медии, а по заявеното пред самата Европа в среща с нейните лидери.

Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Радев - което значи, че са повече протоколни и опознавателни. Обърнете внимание - дори нямаше общи заявления пред медиите, както в Германия.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Просто Радев се възприема като някакъв източноевропейски политически субект, който трябва да бъде изтърпян - стига да не пречи на общоевропейските решения, както Орбан. А иначе нека си говори каквото иска пред неговата домашна публика. Част от която има въпиюща нужда от евроскептицизъм в нега по съветските времена - и дори назидание към Европа - а друга част да чуе “собствен глас на България”. Колкото и опасни да изглеждат тези настроения на фона на бурното море, в което се люшка европейската лодка - с един “горд българин” със собствен глас как да се гребе.

Не знам дали да се сърдим на електората, който направи Радев възможен - една старателно отглеждана публика, която бе десетилетия облъчвана със скепсис към пазарната икономика, към Запада, към демокрацията, към човешките права, към малцинствата, към правилата и правото въобще. Но най-вече - в политическо невежество - смачкайки всеки опит за инжектиране на Европа във фосилния ориенталски съветизъм у нас. И която стана благодатна почва за руската пропаганда у нас.

За да ѝ се предложи накрая спасител в лицето на Радев - аналог на същия тип съветски силовики като амортизирания вече Борисов.

Затова и получаваме такива резултати в изследванията - виж по-долу - и чакаме следващата криза, която да пусне студения душ върху голите очаквания за някаква промяна.