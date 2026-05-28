Евгений Кънев: Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Румен Радев

Както писах, за истинското лице на Радев трябва да съдим не толкова по неговите изявления пред български медии, а по заявеното пред самата Европа в среща с нейните лидери.
Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Радев - което значи, че са повече протоколни и опознавателни. Обърнете внимание - дори нямаше общи заявления пред медиите, както в Германия.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Просто Радев се възприема като някакъв източноевропейски политически субект, който трябва да бъде изтърпян - стига да не пречи на общоевропейските решения, както Орбан. А иначе нека си говори каквото иска пред неговата домашна публика. Част от която има въпиюща нужда от евроскептицизъм в нега по съветските времена - и дори назидание към Европа - а друга част да чуе “собствен глас на България”. Колкото и опасни да изглеждат тези настроения на фона на бурното море, в което се люшка европейската лодка - с един “горд българин” със собствен глас как да се гребе.
Не знам дали да се сърдим на електората, който направи Радев възможен - една старателно отглеждана публика, която бе десетилетия облъчвана със скепсис към пазарната икономика, към Запада, към демокрацията, към човешките права, към малцинствата, към правилата и правото въобще. Но най-вече - в политическо невежество - смачкайки всеки опит за инжектиране на Европа във фосилния ориенталски съветизъм у нас. И която стана благодатна почва за руската пропаганда у нас.
За да ѝ се предложи накрая спасител в лицето на Радев - аналог на същия тип съветски силовики като амортизирания вече Борисов.
Затова и получаваме такива резултати в изследванията - виж по-долу - и чакаме следващата криза, която да пусне студения душ върху голите очаквания за някаква промяна.
