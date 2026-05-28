Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Румен Радев

Евгений Кънев: Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Румен Радев

28 Май, 2026 13:00 1 852 59

  • евгений кънев-
  • румен радев-
  • визита-
  • дипломация-
  • политика

Просто Радев се възприема като някакъв източноевропейски политически субект, който трябва да бъде изтърпян - стига да не пречи на общоевропейските решения, както Орбан

Евгений Кънев: Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Румен Радев - 1
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Както писах, за истинското лице на Радев трябва да съдим не толкова по неговите изявления пред български медии, а по заявеното пред самата Европа в среща с нейните лидери.

Нито френската, нито белгийската преса обръщат някакво внимание на срещите на Радев - което значи, че са повече протоколни и опознавателни. Обърнете внимание - дори нямаше общи заявления пред медиите, както в Германия.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Просто Радев се възприема като някакъв източноевропейски политически субект, който трябва да бъде изтърпян - стига да не пречи на общоевропейските решения, както Орбан. А иначе нека си говори каквото иска пред неговата домашна публика. Част от която има въпиюща нужда от евроскептицизъм в нега по съветските времена - и дори назидание към Европа - а друга част да чуе “собствен глас на България”. Колкото и опасни да изглеждат тези настроения на фона на бурното море, в което се люшка европейската лодка - с един “горд българин” със собствен глас как да се гребе.

Не знам дали да се сърдим на електората, който направи Радев възможен - една старателно отглеждана публика, която бе десетилетия облъчвана със скепсис към пазарната икономика, към Запада, към демокрацията, към човешките права, към малцинствата, към правилата и правото въобще. Но най-вече - в политическо невежество - смачкайки всеки опит за инжектиране на Европа във фосилния ориенталски съветизъм у нас. И която стана благодатна почва за руската пропаганда у нас.

За да ѝ се предложи накрая спасител в лицето на Радев - аналог на същия тип съветски силовики като амортизирания вече Борисов.

Затова и получаваме такива резултати в изследванията - виж по-долу - и чакаме следващата криза, която да пусне студения душ върху голите очаквания за някаква промяна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 74 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    106 21 Отговор
    Този бухал, кой е?

    Коментиран от #22, #55

    13:01 28.05.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    92 14 Отговор
    Ей го, още един уж евроатлантик, вече 5-та година се крие от руснаците!

    13:03 28.05.2026

  • 3 нещастник

    68 14 Отговор
    аре у леу

    13:04 28.05.2026

  • 4 зИленски

    41 8 Отговор
    МИ,ТЕ ПИЮАТ САМО ЗА МЕН
    МНОГО СЪМ ГОРД
    РАДЕВ НЯМА ДА ЗАСПИ ДОВЕЧЕРА ЩОМ ГО НЯМА ПО ВЕСТНИЦИТЕ

    13:04 28.05.2026

  • 5 Нико

    86 10 Отговор
    А за теб не са и чували , известен сте със своята дълбока неизвестност !

    13:05 28.05.2026

  • 6 Вятър в тръбите

    63 10 Отговор
    Този се хвали, че знае френски, ли? От изявлението му и сами се сетихМЕ!

    13:09 28.05.2026

  • 7 Дориана

    80 14 Отговор
    Българския народ не го интересуват Френската и Белгийската преса . Точно обратното Румен Радев каза в прав текст , че приоритет за България са българските граждани.Румен Радев е напълно наясно, че с даване на оръжия и пари на Украйна , със санкции срещу Русия войната се разпалва . ЕС не води никаква политика реално за спиране на войната, защото и кучетата знаят, че със сила война в днешно време не се спира. Така че Румен Радев за разлика от подмазвачите политици на ГЕРБ и ППДБ , които се кланят до Земята рабополепничат и не работят за националните интереси знае как да работи за националните интереси на България. Европейските лидери заедно с Борисов и кръга около него трябва да понесат всички последици от войната и техните оръжия причинили смърт на хиляди. И скрития агресор е ЕС, който подкукуроса Украйна да влезе в НАТО въпреки предупрежденията и несъгласието на Русия.

    Коментиран от #54

    13:10 28.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мда

    39 4 Отговор
    Сигурно репортерите са били там да се селфят за Фейсбук.😏

    13:11 28.05.2026

  • 10 Иван Грозни

    76 11 Отговор
    Много жлъч, много завист бе Кънев! Бягай при боко да ти плати и като си тръгнеш вземи мотика да копаеш картофи както съветваше работодателя ти.Защото времето вече дойде и вие да поработите малко за държавата, а не само да плямпате и крадете подмолно.

    Коментиран от #12

    13:12 28.05.2026

  • 11 Той

    56 8 Отговор
    Кънев, то и ти си един особен субект, при който има доста обективни причини за обяснение на твоите ментални дефицити.

    13:15 28.05.2026

  • 12 Дориана

    30 4 Отговор

    До коментар #10 от "Иван Грозни":

    Точно така, Възмездието им вече е заложено, за това са уплашени и гневни.

    13:15 28.05.2026

  • 13 Перо

    41 6 Отговор
    Там Кончита Вурст е по-важна!

    13:16 28.05.2026

  • 14 Верно ли

    45 8 Отговор
    Добре, че беше видният демократ ЕвгениЙ да ни осветли, сън не ме ловеше иначе!

    13:17 28.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Петър

    34 8 Отговор
    Нека ви боли Кънев, че хората постигат нещо.

    13:18 28.05.2026

  • 17 Добре , че ти Женя Кънев

    29 6 Отговор
    Му обръщаш ,, внимание" иначе и у нас никой няма да го знай ,, балканският субект! Но ако го няма , ти ще си умреш от Глад!

    13:18 28.05.2026

  • 18 СУБЕКТА АКО ИЗФЪРЧИ ОТ ЕССР

    6 2 Отговор
    ША БЪДЕ ОБГЪРНАТ С ВСЯКАКВО ВНИМАНИЕ....

    13:19 28.05.2026

  • 19 ОСА

    42 5 Отговор
    Трябва ни точно такъв политик като Радев, който да покаже заинтересованост и авторитет на държавата България !!! Какви заеми да плащаме в помощ на Украйна, като бюджета ни е на червено и се търсят кредити да заплати и пансион???? Най-бедната финансово в ЕС държава да плаща помощи за война, която не сме я искали ???? Стига вече са ни притискали и мачкали.....37 г демокрация и все сме си на дъното......

    13:19 28.05.2026

  • 20 Каменов

    25 3 Отговор
    Важното е че тебе те приемат насериозно , аман от марионетки .

    13:21 28.05.2026

  • 21 Исторически факти

    29 5 Отговор
    Тези безумци, като Рюте, Мерц, Стармър и Макрон, трябва да бъдат усмирени и настанени в лудници, докато е време и не е станало твърде късно!

    13:22 28.05.2026

  • 22 Соросоиден

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    Как не те срам, да не го познаваш. Той е виден пдф от сектата ни.

    13:22 28.05.2026

  • 23 !!!?

    10 29 Отговор
    Никой в Европа не обръща внимание на кремълски троянски коне...!!!?

    13:25 28.05.2026

  • 24 Анонимен

    27 6 Отговор
    Този кой е, че да му преписвате тук глупостите от фейса?

    13:25 28.05.2026

  • 25 Лост

    30 7 Отговор
    Тя , защото се скъса да обръща внимание на Борисов, Кирил Петков и другите преди него.А ,забравих тях даже не ги канеха.

    13:27 28.05.2026

  • 26 Декоо

    20 7 Отговор
    Този Фишек кой го допуска да говори през главата си!

    13:29 28.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Божеее...

    25 6 Отговор
    Всички ли пeдaли в Бг се казват евгенийй ...

    13:31 28.05.2026

  • 29 Българин

    23 6 Отговор
    Евгений, можеш да си мислиш,без да пишеш.Всички медии във Франция отразиха срещата.Радев се ползва с авторитет в цял свят,за разлика от теб,който никой не те познава.Правителството на Радев действа разумно и защитава България навсякъде по света,защото Радев не е продажник като теб и Мирчев.

    13:33 28.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТОЗИ

    21 4 Отговор
    Бухал откъде го хванахте?! Кой е този,че да се изказва? Марш в зоопарка.

    13:37 28.05.2026

  • 32 трезвомислещ

    20 4 Отговор
    Този "евроатлантик" живее в друго измерение, мнооого далече от сегашната реалност. Но все пак добре е да има друго мнение. Проблем е когато мнението е клеветническо.

    13:38 28.05.2026

  • 33 На плешиви

    12 2 Отговор
    грозни жени,облечени като мъже,никой не обръща внимание.

    13:39 28.05.2026

  • 34 Евгений

    19 5 Отговор
    Абе шматка,кръстили те Евгений,защото вашите са комунисти и не са се подмазвали,вместо да се казваш Евгени. Застанал да говори за белгийската преса,ама забравя да каже че в Брюксел белгийци вече не живеят там,само бежанци.

    13:43 28.05.2026

  • 35 Ха,ха

    4 11 Отговор
    Латинците и католици не обръщат внимание на кирилицата и православието. Те са много велики😂😂😂

    13:43 28.05.2026

  • 36 ТРтт

    20 6 Отговор
    Бфти увехтелия П.едрас... от къде го извадихте тоя

    13:43 28.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 да попитам

    17 6 Отговор
    Този Кънев Хедераст ли е или Хей?!?

    Коментиран от #43

    13:45 28.05.2026

  • 39 фбр

    17 7 Отговор
    Евгений Кънев - СУПЕР ТЪПАНАР!!! НИЩОЖЕСТВО!!!

    13:49 28.05.2026

  • 40 Парашуткин

    7 18 Отговор
    Радеф е един шут на Путлер и никой не го взима на сериозно Лошото е за имиджа на България и пращането и в трета глуха

    13:58 28.05.2026

  • 41 Тома

    7 5 Отговор
    Че те и на бати Бойко тиквата не обръща а внимание защото кой ни базари за сливи нас освен да им пълним касичките

    14:00 28.05.2026

  • 42 Гешевче

    10 2 Отговор
    Проблемът на такива като теб е, че когато му обърнете внимание ще е много късно.

    14:00 28.05.2026

  • 43 да ти

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "да попитам":

    кажа - от най - долните е !

    14:03 28.05.2026

  • 44 Стоенчо

    9 1 Отговор
    Нито пък на теб някой трябва да ти обръща внимание! Нито са те избирали на избори, нито пък коментарите ти трябва да стигат по-далеч от дома ти, или там, където ги пишеш!

    14:13 28.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Акълии

    6 0 Отговор
    България трябва да дава акъл на Европа

    14:20 28.05.2026

  • 47 Иванов

    8 0 Отговор
    Палячо!!!
    Кой беше ти, че ти не знам името?
    Троха в чинията!
    Безгласна буква!

    14:21 28.05.2026

  • 48 Евгени

    6 0 Отговор
    Освен че си злобен си и много тъп мъчно ти е за Боко и Шиши ама времето им отмина и ти ще потънеш в забрава но преди това доста ще те пцуват

    14:31 28.05.2026

  • 49 Ама

    6 0 Отговор
    Смешен и жалък леГенчо, който си мисли, че най-важното нещо е да си любимец на корпоративните медии, в които отдавна вече не работят независими журналисти... Явно имат едни и същи "спонсори" с този сайт и Дойче Веле, сещате се кои, нали?

    14:31 28.05.2026

  • 50 Мда

    8 1 Отговор
    Плачът на Гената и отбора соросоиди около него е музика за ушите ни... Давай, Кънев, зарадвай ни с още някое тъжно излияние

    14:33 28.05.2026

  • 51 ЧОРАПА Е

    4 3 Отговор
    ВЕЩЕСТВО БЕЗ АВТОРИТЕТ СРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕЛИТ ................. КРЪГЛА НУЛА .................... ФАКТ !

    14:34 28.05.2026

  • 52 Софиянец

    4 0 Отговор
    Ми то е нормално, бе, нали са мисирки! Журналистиката отдавна умря, останаха само дбили като тебе, дето си плащат, за да им публикуват глупостите!

    14:43 28.05.2026

  • 53 рундью

    2 0 Отговор
    да истанцува барабангата

    14:43 28.05.2026

  • 54 Когато тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    западен слуга РР ти каже Добър ден, погледни небето, луната вече е изгряла!

    14:44 28.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Един

    1 1 Отговор
    Естествено, че няма да ни обръщат внимание! След Боко и Шиши .и нашите цигани по Европа .. изградили са си мнение за нас.

    14:50 28.05.2026

  • 57 пак ли тоя изявения

    2 0 Отговор
    xомоceкcуалcит

    14:50 28.05.2026

  • 58 Пурата

    1 0 Отговор
    Ето такива сме елементарни,плоски разбирачи и клюкари. На всичко намираме кривини.
    Тебе кой те знае и слуша бе Кънев евгени

    15:00 28.05.2026

  • 59 Каква Промяна ?

    1 0 Отговор
    И Синджирчета ли ?

    Вече да ни Сложат ?

    Да се Знае !

    Кой Феодал !

    Кой Роб !

    15:09 28.05.2026