Емил Йотовски: Страната на неподозираните мошеници

Ох! Във Варненско били засекли над 40 незаконни строежа върху някакви 100 декара земя. Ще си кажете – нищо работа. Кметско-общински проблеми. Нещо мокрият печат не е сработил. Кметът спешно е откривал спортно събитие за бездомни котки и е забравил да се подпише. Секретарката си пуснала бримка на чорапогащника и е забравила да внесе документите. Нали?

Ама само си представете.

Знаете ли какво представляват сто декара земя? Това са около 20 футболни игрища. Ако ги наредиш в права линия, разстоянието между двете врати ще бъде над два километра. Не футболисти, а маратонци ще ти трябват за единия гол.

Представяте ли си какво значи 40 сгради? Дори половината да са кокошарници, това е малък град. Малък, но не обезлюден по българските стандарти, а малък населен град. Не си мислете за апартаменти, а за сгради.

Знаете ли какво значи да се направи всичко това и да не знаеш, когато си общинар? Значи, че си най-немарливото държавно-служителско същество или най-подкупното. А може би истината е някъде по средата?

Знаете ли какво значи незаконни, почти завършени строежи? Значи изкоп, основи, колони, плочи, втори етаж, трети... де да знам колко са високи. Покрив. И това е само грубият строеж.

Я остъклете 40 сгради, да ви видя!

Знаете ли колко цимент, чакъл, пясък, тухли и желязо отиват за 40 строежа?

Ами незабелязаните тонове инертна маса? Микропланина!

Знаете ли колко строителен боклук се образува от 40 строежа?

Знаете ли колко багери, самосвали, булдозери и всякаква механизирана гад е нужна?

Ами крановете? Те не стърчаха ли така, че да могат да се забележат отдалече? Или са ползвали някаква съвременна стелт система? Военна разработка, разбира се.

А работна ръка? Майстори и общи работници за 40 обекта? Кофражисти, дърводелци, плочкаджии, ВиК, електро… да не изброявам.

Знаете ли, че за строежите на този град се ползват ток и вода?

Мамка му, знаете ли колко струва всичко това? Говорим за стотици милиони, и то само защото ме е страх да кажа по-голяма сума!

Знаете ли въобще какво ви обясняват тези общински служители, които някак не са забелязали какво става и сега са го ударили на аларма?

Ако не знаете, ето ви отговора: Вие не живеете в страната на неограничените възможности, а в тази на неподозираните мошеници.