Емил Йотовски: Страната на неподозираните мошеници

28 Май, 2026 10:01 1 323 26

Знаете ли колко строителен боклук се образува от 40 строежа? Ами незабелязаните тонове инертна маса? Микропланина!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ох! Във Варненско били засекли над 40 незаконни строежа върху някакви 100 декара земя. Ще си кажете – нищо работа. Кметско-общински проблеми. Нещо мокрият печат не е сработил. Кметът спешно е откривал спортно събитие за бездомни котки и е забравил да се подпише. Секретарката си пуснала бримка на чорапогащника и е забравила да внесе документите. Нали?

Ама само си представете.

Знаете ли какво представляват сто декара земя? Това са около 20 футболни игрища. Ако ги наредиш в права линия, разстоянието между двете врати ще бъде над два километра. Не футболисти, а маратонци ще ти трябват за единия гол.

Представяте ли си какво значи 40 сгради? Дори половината да са кокошарници, това е малък град. Малък, но не обезлюден по българските стандарти, а малък населен град. Не си мислете за апартаменти, а за сгради.

Знаете ли какво значи да се направи всичко това и да не знаеш, когато си общинар? Значи, че си най-немарливото държавно-служителско същество или най-подкупното. А може би истината е някъде по средата?

Знаете ли какво значи незаконни, почти завършени строежи? Значи изкоп, основи, колони, плочи, втори етаж, трети... де да знам колко са високи. Покрив. И това е само грубият строеж.

Я остъклете 40 сгради, да ви видя!

Знаете ли колко цимент, чакъл, пясък, тухли и желязо отиват за 40 строежа?

Ами незабелязаните тонове инертна маса? Микропланина!

Знаете ли колко строителен боклук се образува от 40 строежа?

Знаете ли колко багери, самосвали, булдозери и всякаква механизирана гад е нужна?

Ами крановете? Те не стърчаха ли така, че да могат да се забележат отдалече? Или са ползвали някаква съвременна стелт система? Военна разработка, разбира се.

А работна ръка? Майстори и общи работници за 40 обекта? Кофражисти, дърводелци, плочкаджии, ВиК, електро… да не изброявам.

Знаете ли, че за строежите на този град се ползват ток и вода?

Мамка му, знаете ли колко струва всичко това? Говорим за стотици милиони, и то само защото ме е страх да кажа по-голяма сума!

Знаете ли въобще какво ви обясняват тези общински служители, които някак не са забелязали какво става и сега са го ударили на аларма?

Ако не знаете, ето ви отговора: Вие не живеете в страната на неограничените възможности, а в тази на неподозираните мошеници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    5 11 Отговор
    Миналата седмица минавах оттам, нямаше никакви сгради.

    Коментиран от #2, #6

    10:07 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор
    ЕДИН МОЙ СЪУЧЕНИК - АДВОКАТ МИ ГО КАЗА ДИРЕКТНО
    " ВИЕ ТАМ В АМЕРИКА НЯМАТЕ ЛИ СИ ЖЕНИ, ДЕЦА, КУЧЕТА ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ТЯХ ?
    ......
    ОСТАВЕТЕ НИ ДА СИ ЖИВЕЕМ , НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С НАС "

    10:10 28.05.2026

  • 4 Само питам

    27 2 Отговор
    Защо мисирките ни , пардон "журналисти" мълчат , че тази наглост е УКРАИНСКА ? украинската строителна компания KYB Corporation (КУБ) . От натовските посолства , дето "съгласуват" управниците ни ли не им разрешават да кажат ? / Контекст и дейност на собствениците:Бизнесмените са сред водещите предприемачи в Одеса, Украйна, където КУБ заема позиции в топ 3 на най-големите строителни компании. В Украйна бизнесът им е проверяван от правоприлагащите органи по съмнения за укриване на данъци. На българския пазар край Варна те оперират чрез дъщерни дружества и местни пълномощници от 2022–2023 г.

    10:13 28.05.2026

  • 5 Ура,,Ура

    26 1 Отговор
    Ясно е, че строителите са украинци. Но кои са тези корупционери българи, които са подписали разрешителните за прекарването на тока и водата до обектите? Без законни документи за строеж, няма как да се прекарват ток и вода.

    Коментиран от #9, #12, #19, #26

    10:14 28.05.2026

  • 6 И кво ?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Борисов ли си , Радев ли си ... не знам ?

    10:15 28.05.2026

  • 7 прав е . 40 сгради по 200 000 евро

    8 3 Отговор
    8 милиона евро . земя плюс сграда . кой има пари във варна . от какво има . дара и нейната тийм организация, разни субсидирани по програми . митничари и корупционери . нападжии и лукоилджии , ами сигурно са около 40 . едва ли един държи 40 къщи . ами да ги узаконят бе . да им вземат парите . искали да ги бутат . преди 12 години пак във варненско бутнаха незаконните постройки на местните феодали . от пожарите пострадват само съвестните собственици . незаконните не .

    10:15 28.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ИМА ЕДНА ОГРОМНА РАЗЛИКА МЕЖДУ
    УКРАИНЕЦА И БЪЛГАРИНА
    ......
    ПРАДЕТО ОЩЕ КАТО СЕ РОДИ СИ МИСЛИ ЧЕ Е ШЕФ
    А БЪЛГАРИНА ЧЕ Е СЛУГА

    Коментиран от #15

    10:16 28.05.2026

  • 9 Елементарно , бе Уотсън !

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    Няма разрешителни нито от предишните , нито от сегашните в община Варна . Явно Украйна ни заграбва на държавно ниво - всичко е разпоредено на ниво "партньорски посолства" в София .

    10:19 28.05.2026

  • 10 Попов

    6 10 Отговор
    Емко, ти специално си нямаш никаква идея колко боклук се образува от строежи, защото никога през живота си не си правил нищо. Досега живееш при майка си да ти пере смpaдливите гащи и чорапи, и да ти дава някое Евро за биричка.

    Коментиран от #14

    10:20 28.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ои8уйхътгрф

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    Да позная ли? Сега ВиК-то и Енерго-то ще извадят едни документи на базата на които са прекарали ток и вода... И тези документи ще се окажат ФАЛШИВИ и те ще са невинни...

    10:21 28.05.2026

  • 13 Страната на тъпанарите

    20 1 Отговор
    Схемата е желязна - "сляпа" власт, камара пари за изпиране. Защо да са виновни украинските мошеници. Нима цяла София не е заливана от огромни строежи с изпрани основи! Вносните бандити действат дори по-ефективно. Ако гъкнеш срещу беззаконието на украинските "бизнесмени", веднага "език на омразата" и Путин, ако продължиш да ровиш из перачницата, имотите е оказват препродадени на евреи и те ти старо пет - антисемитизъм и Путин! Чудя се има ли изобщо държава на тази територия или всеки бандит може да си отхапе апетитно парче от нея - кеф ти из варненско, кеф ти из чепеларско, кеф ти, където и каквото си пожелаят мафиотите.

    10:26 28.05.2026

  • 14 Еее някой ,, смърдят" гащите

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Попов":

    На други ,, Душицата" пропита с подлизурщина и продажност!

    10:27 28.05.2026

  • 15 Невероятно !

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Що за здрави нерви имат братушките , да търпят до себе си това предателско украинско племе ? Москва започна да се опомня чак когато след Майданския преврат украинския режим започна да използва турски дронове и бронирана техника за стрелба срещу рускоезичните села и градски квартали .

    10:28 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ,,Танто за кукуриго" Значи едни

    10 1 Отговор
    Властимащи вземат от нас едни милиарди и ги изсипват в Паста на ненаситният зелен гном, и после те се връщат у нас в джобчетата на тия които са ги им харизали!

    10:30 28.05.2026

  • 18 Само че

    9 0 Отговор
    Става дума не за 40, а за 104 сгради!

    10:31 28.05.2026

  • 19 фотограф

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    Може, може приятелю, всичко може. От 16-17г. снимам едно селище , имам десетки снимки, от тъмнокожи шведи строители, направо по поляните и склона на планината, след Ябланица посока София, прекараха им ток, вода, електричество, телевизия. Всичко това на държавна земя, без актове, без планове, без кадастър, без ест. разрешения, там има вече и заведения, всеки е с персонално сметище , всевъзможни конструкции и т.н. Това в статията просто да го конфискуват, безсмислено е да се разрушава, може да се използва, за разлика от шведското.

    Коментиран от #23

    10:31 28.05.2026

  • 20 рос

    4 0 Отговор
    Бетонирането на цялото ни Черноморие беше Законно. Нали?

    10:33 28.05.2026

  • 21 Манипулатор!

    3 0 Отговор
    А ако предишните чиновници са направили всичко това да изглежда законно, дори с фалшиви документи?

    10:37 28.05.2026

  • 22 Смешно

    6 0 Отговор
    Страната на неограничените невъзможности и невидимите мошеници, магьосници с божествен произход.
    Република Бангаранга, населена с бангарангаОвци.

    10:41 28.05.2026

  • 23 Ура,,Ура

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "фотограф":

    Хубаво де! Тогава подай сигнал. Дано новите управляващи и евентуалния нов главен прокурор се задействат. Сигналът ти може да е анонимен. Това не пречи.

    Коментиран от #24

    10:43 28.05.2026

  • 24 до Ура ура

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ура,,Ура":

    Веселба! Добре, че ме подсети. Може пак да опитам. Защото вече го правих 3-4 пъти, заедно с десетки снимки, с развитие по време.

    10:47 28.05.2026

  • 25 до Ура ура

    4 0 Отговор
    Всяка критика срещу тъмнокожите шведи те превръща в расист, фашист, националист, най-малкото злобар!

    10:49 28.05.2026

  • 26 Шиши и Буда

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    Е, в чия партийна централа виси на Украйна парцала?

    10:49 28.05.2026