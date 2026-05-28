Емил Йотовски: Страната на неподозираните мошеници

Ох! Във Варненско били засекли над 40 незаконни строежа върху някакви 100 декара земя. Ще си кажете – нищо работа. Кметско-общински проблеми. Нещо мокрият печат не е сработил. Кметът спешно е откривал спортно събитие за бездомни котки и е забравил да се подпише. Секретарката си пуснала бримка на чорапогащника и е забравила да внесе документите. Нали?
Ама само си представете.
Знаете ли какво представляват сто декара земя? Това са около 20 футболни игрища. Ако ги наредиш в права линия, разстоянието между двете врати ще бъде над два километра. Не футболисти, а маратонци ще ти трябват за единия гол.
Представяте ли си какво значи 40 сгради? Дори половината да са кокошарници, това е малък град. Малък, но не обезлюден по българските стандарти, а малък населен град. Не си мислете за апартаменти, а за сгради.
Знаете ли какво значи да се направи всичко това и да не знаеш, когато си общинар? Значи, че си най-немарливото държавно-служителско същество или най-подкупното. А може би истината е някъде по средата?
Знаете ли какво значи незаконни, почти завършени строежи? Значи изкоп, основи, колони, плочи, втори етаж, трети... де да знам колко са високи. Покрив. И това е само грубият строеж.
Я остъклете 40 сгради, да ви видя!
Знаете ли колко цимент, чакъл, пясък, тухли и желязо отиват за 40 строежа?
Ами незабелязаните тонове инертна маса? Микропланина!
Знаете ли колко строителен боклук се образува от 40 строежа?
Знаете ли колко багери, самосвали, булдозери и всякаква механизирана гад е нужна?
Ами крановете? Те не стърчаха ли така, че да могат да се забележат отдалече? Или са ползвали някаква съвременна стелт система? Военна разработка, разбира се.
А работна ръка? Майстори и общи работници за 40 обекта? Кофражисти, дърводелци, плочкаджии, ВиК, електро… да не изброявам.
Знаете ли, че за строежите на този град се ползват ток и вода?
Мамка му, знаете ли колко струва всичко това? Говорим за стотици милиони, и то само защото ме е страх да кажа по-голяма сума!
Знаете ли въобще какво ви обясняват тези общински служители, които някак не са забелязали какво става и сега са го ударили на аларма?
Ако не знаете, ето ви отговора: Вие не живеете в страната на неограничените възможности, а в тази на неподозираните мошеници.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ВИЕ ТАМ В АМЕРИКА НЯМАТЕ ЛИ СИ ЖЕНИ, ДЕЦА, КУЧЕТА ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ТЯХ ?
......
ОСТАВЕТЕ НИ ДА СИ ЖИВЕЕМ , НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С НАС "
10:10 28.05.2026
6 И кво ?
До коментар #1 от "Трол":Борисов ли си , Радев ли си ... не знам ?
10:15 28.05.2026
7 прав е . 40 сгради по 200 000 евро
10:15 28.05.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УКРАИНЕЦА И БЪЛГАРИНА
......
ПРАДЕТО ОЩЕ КАТО СЕ РОДИ СИ МИСЛИ ЧЕ Е ШЕФ
А БЪЛГАРИНА ЧЕ Е СЛУГА
Коментиран от #15
10:16 28.05.2026
9 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #5 от "Ура,,Ура":Няма разрешителни нито от предишните , нито от сегашните в община Варна . Явно Украйна ни заграбва на държавно ниво - всичко е разпоредено на ниво "партньорски посолства" в София .
10:19 28.05.2026
12 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Ура,,Ура":Да позная ли? Сега ВиК-то и Енерго-то ще извадят едни документи на базата на които са прекарали ток и вода... И тези документи ще се окажат ФАЛШИВИ и те ще са невинни...
10:21 28.05.2026
14 Еее някой ,, смърдят" гащите
До коментар #10 от "Попов":На други ,, Душицата" пропита с подлизурщина и продажност!
10:27 28.05.2026
15 Невероятно !
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Що за здрави нерви имат братушките , да търпят до себе си това предателско украинско племе ? Москва започна да се опомня чак когато след Майданския преврат украинския режим започна да използва турски дронове и бронирана техника за стрелба срещу рускоезичните села и градски квартали .
10:28 28.05.2026
19 фотограф
До коментар #5 от "Ура,,Ура":Може, може приятелю, всичко може. От 16-17г. снимам едно селище , имам десетки снимки, от тъмнокожи шведи строители, направо по поляните и склона на планината, след Ябланица посока София, прекараха им ток, вода, електричество, телевизия. Всичко това на държавна земя, без актове, без планове, без кадастър, без ест. разрешения, там има вече и заведения, всеки е с персонално сметище , всевъзможни конструкции и т.н. Това в статията просто да го конфискуват, безсмислено е да се разрушава, може да се използва, за разлика от шведското.
Коментиран от #23
10:31 28.05.2026
22 Смешно
Република Бангаранга, населена с бангарангаОвци.
10:41 28.05.2026
23 Ура,,Ура
До коментар #19 от "фотограф":Хубаво де! Тогава подай сигнал. Дано новите управляващи и евентуалния нов главен прокурор се задействат. Сигналът ти може да е анонимен. Това не пречи.
Коментиран от #24
10:43 28.05.2026
24 до Ура ура
До коментар #23 от "Ура,,Ура":Веселба! Добре, че ме подсети. Може пак да опитам. Защото вече го правих 3-4 пъти, заедно с десетки снимки, с развитие по време.
10:47 28.05.2026
26 Шиши и Буда
До коментар #5 от "Ура,,Ура":Е, в чия партийна централа виси на Украйна парцала?
10:49 28.05.2026