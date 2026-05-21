Евгений Кънев: Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме

Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме. Победа донесе и софийски ученик в най-престижното състезание по физика и математика в света. Джирото отвори прозореца на света към България. Еврозоната ни вкара в най-престижния финансов клуб в света. Тези дни се надяваме на втори Букър…
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Но след радостта трябва да признаем, че почти всички постижения са лични - с труда, таланта и волята на достойни българи, а нашето щастие е да сме техни сънародници. Да не споменаваме грандиозния хейт срещу Дара и “благодарността” към зам.кмета Барбутов за Джирото - с няколко месеца арест.
Дори Еврозоната - която трябваше да е национално постижение - бе постигната със свръхусилия на няколко политици, а много повече пречеха, вероятно подтиквани от чужда държава. Но вгорчиха и до днес този безспорен успех .
И всичко това - заедно с радостта - носи тъга, нега. Защото скоро няма да ни управляват хора с ценностите на хората, които носят радост на другите.
Вместо това, отново сме свидетели на новия, пореден път за изграждане на автокрация под предлог за точно обратното - повече справедливост, законност и демокрация. Отново вместо успешния модел на западните демокрации, пробваме в България популисткия “нелиберален” модел на Орбан и Тръмп, поради невъзможност директно да се управлява като Путин.
За тези, които продължават да се съмняват:
(1) Новият правилник на парламента - виж в коментари - го подготвя отново за гумен печат на прищевки на премиера, както при Борисов-3; а уж сме парламентарна република по Конституция.
(2) Цялата власт се концентрира в един човек - а за нас остава надеждата да не пострада държавата от неговите зависимости.
(3) Целият речник и поведение на властта копира модела на Орбан и Тръмп и ги адаптира към местните балкански специфики, чиято есенция е:
“Имам мнозинство и ще си правя каквото искам без да съм длъжен да ви давам обяснения. Което не снема от вас отговорността да работите и плащате за родината, т.е. за мен и да не се оплаквате в Европа - ако сте патриоти!”
(4) Прозрачност като здрачност:
Като класик - близнак, Радев може да удари ББ и Тръмп: сутрин да каже едно, а вечер точно обратното; да е европеец в Европа и евроазиатец у нас; борец срещу олигархията в медиите и неин приятел с назначенията; сторонник на мирА и отбраната и блокиращ сътрудничество с най-мощната армия в Европа.
(5) Транзакционната политика на алт-райт вече е в България. Вместо в Брюксел, за да станем част от решението, а не проблем за единна Европа, Радев отива в Берлин - отново да търси германски чадър за еврофондовете - както Борисов - срещу някакви ангажименти. Защото ценности и принципи не се ядат.
(6) Външната политика отново ще бъде разпната като одрана кожа на ялова овца: опасила на Европа тревата, приготвила на руската мечка храната и оставила на овчаря си лайната.
1 Последния Софиянец
16:03 21.05.2026
2 Идват президентски избори
16:04 21.05.2026
5 Гресирана ватенка
16:09 21.05.2026
8 Възpожденец 🇧🇬
Само завистливи майкопродавци, продали душите си на Мордор и Сатаната плюят по Дара и България.
16:10 21.05.2026
10 ДрайвингПлежър
намирайте и подписвайте!
11 Сталин
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Къв българин си ти,микс между турски евреи и гръцки сигани,нация от бангиранги
12 Улав
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Не те слуша главата
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 иван костов
До коментар #2 от "Идват президентски избори":Защо този уродливец яхва чуждата слава? Защо ежедневно ни натрапват мнението на този завършен брългаромразец и мизантроп? Пред него, дори байТанас и мирчев стоят по добре!
17 Ол1гофрен,
До коментар #11 от "Сталин":Иzzметите нарекли се руснаци какъв микс са?
21 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти кво очакваш??Ако си мислиш че "СДара: не върти мазни гюбеци по дискотеките си се объркал ! Момата си е селска ,точно по Турски сложена телом ,и духом си е чалгарка !!Да спечели ,да ще дойдат 200000 гладни и жадни за Евровизия ,2027 и кво ??Те на Хилс оф Рок се събират повече !!!Няма гражданско общество в селска държава!
22 Питай в
До коментар #14 от "иван костов":редакцията на Факти, там знаят.
23 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Закова наивните.
Закова другарите.
Закова всички които я оплюват
Закова малките, нищожни душички.
25 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Закова и нас българите с успеха, който ни бе толкова нужен днес.
Закова ни с РАДОСТ, която не бяхме изпитвали от Американското футболно лято.
29 Но ! Да не !
За Джоба !
И Одобването !
Този Успех !
Може да ни донесе !
Още Много !
17:03 21.05.2026