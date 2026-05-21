Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме

Евгений Кънев: Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме

21 Май, 2026 16:01 573 29

  • дара-
  • евровизия-
  • евгений кънев-
  • румен радев-
  • мнозинство

Но след радостта трябва да признаем, че почти всички постижения са лични - с труда, таланта и волята на достойни българи, а нашето щастие е да сме техни сънародници

Евгений Кънев: Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме. Победа донесе и софийски ученик в най-престижното състезание по физика и математика в света. Джирото отвори прозореца на света към България. Еврозоната ни вкара в най-престижния финансов клуб в света. Тези дни се надяваме на втори Букър…

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Но след радостта трябва да признаем, че почти всички постижения са лични - с труда, таланта и волята на достойни българи, а нашето щастие е да сме техни сънародници. Да не споменаваме грандиозния хейт срещу Дара и “благодарността” към зам.кмета Барбутов за Джирото - с няколко месеца арест.

Дори Еврозоната - която трябваше да е национално постижение - бе постигната със свръхусилия на няколко политици, а много повече пречеха, вероятно подтиквани от чужда държава. Но вгорчиха и до днес този безспорен успех .

И всичко това - заедно с радостта - носи тъга, нега. Защото скоро няма да ни управляват хора с ценностите на хората, които носят радост на другите.

Вместо това, отново сме свидетели на новия, пореден път за изграждане на автокрация под предлог за точно обратното - повече справедливост, законност и демокрация. Отново вместо успешния модел на западните демокрации, пробваме в България популисткия “нелиберален” модел на Орбан и Тръмп, поради невъзможност директно да се управлява като Путин.

За тези, които продължават да се съмняват:

(1) Новият правилник на парламента - виж в коментари - го подготвя отново за гумен печат на прищевки на премиера, както при Борисов-3; а уж сме парламентарна република по Конституция.

(2) Цялата власт се концентрира в един човек - а за нас остава надеждата да не пострада държавата от неговите зависимости.

(3) Целият речник и поведение на властта копира модела на Орбан и Тръмп и ги адаптира към местните балкански специфики, чиято есенция е:

“Имам мнозинство и ще си правя каквото искам без да съм длъжен да ви давам обяснения. Което не снема от вас отговорността да работите и плащате за родината, т.е. за мен и да не се оплаквате в Европа - ако сте патриоти!”

(4) Прозрачност като здрачност:

Като класик - близнак, Радев може да удари ББ и Тръмп: сутрин да каже едно, а вечер точно обратното; да е европеец в Европа и евроазиатец у нас; борец срещу олигархията в медиите и неин приятел с назначенията; сторонник на мирА и отбраната и блокиращ сътрудничество с най-мощната армия в Европа.

(5) Транзакционната политика на алт-райт вече е в България. Вместо в Брюксел, за да станем част от решението, а не проблем за единна Европа, Радев отива в Берлин - отново да търси германски чадър за еврофондовете - както Борисов - срещу някакви ангажименти. Защото ценности и принципи не се ядат.

(6) Външната политика отново ще бъде разпната като одрана кожа на ялова овца: опасила на Европа тревата, приготвила на руската мечка храната и оставила на овчаря си лайната.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    В интервю за турската телевизия Дара каза че е свързана с Турция чрез мъжът си турчин и ходи често на гости на родните му в Турция.И че иска Турция да дойде в София на Евровизия.

    Коментиран от #21

    16:03 21.05.2026

  • 2 Идват президентски избори

    10 1 Отговор
    Евгений Кънев да издигне кандидатурата на Дара за президент!

    Коментиран от #14

    16:04 21.05.2026

  • 3 Факт

    11 0 Отговор
    Нема нужда

    16:05 21.05.2026

  • 4 безДара

    9 3 Отговор
    Ромка съм, да. От максуда. И мъжа ми е турчин от Дулово дилър на трева.

    16:08 21.05.2026

  • 5 Гресирана ватенка

    2 13 Отговор
    Копейките 1 година ще груххтят 😁

    16:09 21.05.2026

  • 6 Ам радвай се бе Генчо

    8 3 Отговор
    Ей, кой пречи на Евгений да се радва на DARA?! 😠 Оставете човека да си се радва, ей хейтъри гадни!!!😠 Готово Генчо моето момче. Ако някой пак ти пречи, пиши ми, аз пак ще им се скарам на тия хейтъри

    16:09 21.05.2026

  • 7 Познавач

    8 0 Отговор
    Сякаш, че е бангарангец тоа.

    16:10 21.05.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    5 12 Отговор
    Всички българи се гордеем с Дара !
    Само завистливи майкопродавци, продали душите си на Мордор и Сатаната плюят по Дара и България.

    Коментиран от #11, #12

    16:10 21.05.2026

  • 9 Сталин

    9 1 Отговор
    Цървулите най накрая откриха и липсващия си ген -бангаранга,генома на цървулите е ген прасе- 50% защото живеят в кал и мръсотия,ген тиква-25% и ген бангаранга -25%

    16:12 21.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    вече има подписка еврогейпарада догодина да не се домакинства от България
    намирайте и подписвайте!

    еврохомотата вече са обявявали какви варвари сме били към гейовете, че ДАЖЕ не било разрешено в училищата и щели да идват да ни образоват. НЕКА ИЗХВЪРЛИМ ГЕЙСКИЯ КОНКУРС! Подписвайте тая простотия да я дават на евреите да я организират!

    16:13 21.05.2026

  • 11 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Къв българин си ти,микс между турски евреи и гръцки сигани,нация от бангиранги

    Коментиран от #17

    16:14 21.05.2026

  • 12 Улав

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не те слуша главата

    16:15 21.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 иван костов

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Идват президентски избори":

    Защо този уродливец яхва чуждата слава? Защо ежедневно ни натрапват мнението на този завършен брългаромразец и мизантроп? Пред него, дори байТанас и мирчев стоят по добре!

    Коментиран от #22

    16:16 21.05.2026

  • 15 провинциалист

    3 1 Отговор
    Дара се издигна до Алеко. Алеко ни даде Бай Ганьо, Дара - Бай Гаранга.

    16:17 21.05.2026

  • 16 Буревестников

    4 3 Отговор
    Добре,бе Урсулович,разбрахме вече!Аман! Дарина-Президент, ти директор на Обединени Български Свинеферми,Българската Армия -напред на Изток!

    16:17 21.05.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Иzzметите нарекли се руснаци какъв микс са?

    16:18 21.05.2026

  • 18 Груба финансистска реч:

    2 1 Отговор
    ,,на овчаря лааайнаааатааа,,

    16:18 21.05.2026

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    Финансовият ГЕНИЙ ев, бий всички рекорди по пенкилерство и като един Фигаро е навсякъде: горе,долу,в ляво, в дясно, при него култура, международни отношения, икономика, спорт и какво ли още не е като вулкан в главата му и изригва ли, изригва, за да освободи мислата му!

    16:18 21.05.2026

  • 20 Гост

    3 1 Отговор
    Финансовият ГЕНИЙ ев, бий всички рекорди по пенкилерство и като един Фигаро е навсякъде: горе,долу,в ляво, в дясно, при него култура, международни отношения, икономика, спорт и какво ли още не е като вулкан в главата му и изригва ли, изригва, за да освободи мислата му!

    16:19 21.05.2026

  • 21 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти кво очакваш??Ако си мислиш че "СДара: не върти мазни гюбеци по дискотеките си се объркал ! Момата си е селска ,точно по Турски сложена телом ,и духом си е чалгарка !!Да спечели ,да ще дойдат 200000 гладни и жадни за Евровизия ,2027 и кво ??Те на Хилс оф Рок се събират повече !!!Няма гражданско общество в селска държава!

    16:20 21.05.2026

  • 22 Питай в

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "иван костов":

    редакцията на Факти, там знаят.

    16:22 21.05.2026

  • 23 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 3 Отговор
    Закова завистливите.
    Закова наивните.
    Закова другарите.
    Закова всички които я оплюват
    Закова малките, нищожни душички.

    16:26 21.05.2026

  • 24 Бялджип

    3 1 Отговор
    Искрени поздравления за Дара, радвам се че не казах нито една лоша дума за нея преди Евровизия. Е, не написах и нещо позитивно, защото не очаквах че парчето й, ще постигне такъв зашеметяващ успех. Но тя успя и натри носовете на всички дребни плужеци. Браво Дара! Не съм сигурен в едно мое предположение, но ще го споделя за размисъл. Може би огромната поддръжка от европейската публика идва и от втръсналата и крайно отвратителна джендърщина? Дара показа едно живо момиче, динамика, страст и женственост. Все неща, които отдавна липсват в Евровизия, залята от политика, хомосексуализъм, различни от човешката природа "ценности"...

    16:34 21.05.2026

  • 25 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 3 Отговор
    Закова всички ония дето не могат да излязат от черупката на своите възгледи и разбирания.
    Закова и нас българите с успеха, който ни бе толкова нужен днес.
    Закова ни с РАДОСТ, която не бяхме изпитвали от Американското футболно лято.

    16:39 21.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Още един

    2 1 Отговор
    Мераклия. Ай стига с тая фангалка!

    16:40 21.05.2026

  • 28 Хмм

    1 0 Отговор
    този и за времето да пише пак ще намеси Путин и Радев

    16:59 21.05.2026

  • 29 Но ! Да не !

    1 0 Отговор
    Забравяме !

    За Джоба !

    И Одобването !

    Този Успех !

    Може да ни донесе !

    Още Много !

    17:03 21.05.2026