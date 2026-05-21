Евгений Кънев: Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме

Дара донесе грандиозна победа - нека се порадваме. Победа донесе и софийски ученик в най-престижното състезание по физика и математика в света. Джирото отвори прозореца на света към България. Еврозоната ни вкара в най-престижния финансов клуб в света. Тези дни се надяваме на втори Букър…

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Но след радостта трябва да признаем, че почти всички постижения са лични - с труда, таланта и волята на достойни българи, а нашето щастие е да сме техни сънародници. Да не споменаваме грандиозния хейт срещу Дара и “благодарността” към зам.кмета Барбутов за Джирото - с няколко месеца арест.

Дори Еврозоната - която трябваше да е национално постижение - бе постигната със свръхусилия на няколко политици, а много повече пречеха, вероятно подтиквани от чужда държава. Но вгорчиха и до днес този безспорен успех .

И всичко това - заедно с радостта - носи тъга, нега. Защото скоро няма да ни управляват хора с ценностите на хората, които носят радост на другите.

Вместо това, отново сме свидетели на новия, пореден път за изграждане на автокрация под предлог за точно обратното - повече справедливост, законност и демокрация. Отново вместо успешния модел на западните демокрации, пробваме в България популисткия “нелиберален” модел на Орбан и Тръмп, поради невъзможност директно да се управлява като Путин.

За тези, които продължават да се съмняват:

(1) Новият правилник на парламента - виж в коментари - го подготвя отново за гумен печат на прищевки на премиера, както при Борисов-3; а уж сме парламентарна република по Конституция.

(2) Цялата власт се концентрира в един човек - а за нас остава надеждата да не пострада държавата от неговите зависимости.

(3) Целият речник и поведение на властта копира модела на Орбан и Тръмп и ги адаптира към местните балкански специфики, чиято есенция е:

“Имам мнозинство и ще си правя каквото искам без да съм длъжен да ви давам обяснения. Което не снема от вас отговорността да работите и плащате за родината, т.е. за мен и да не се оплаквате в Европа - ако сте патриоти!”

(4) Прозрачност като здрачност:

Като класик - близнак, Радев може да удари ББ и Тръмп: сутрин да каже едно, а вечер точно обратното; да е европеец в Европа и евроазиатец у нас; борец срещу олигархията в медиите и неин приятел с назначенията; сторонник на мирА и отбраната и блокиращ сътрудничество с най-мощната армия в Европа.

(5) Транзакционната политика на алт-райт вече е в България. Вместо в Брюксел, за да станем част от решението, а не проблем за единна Европа, Радев отива в Берлин - отново да търси германски чадър за еврофондовете - както Борисов - срещу някакви ангажименти. Защото ценности и принципи не се ядат.

(6) Външната политика отново ще бъде разпната като одрана кожа на ялова овца: опасила на Европа тревата, приготвила на руската мечка храната и оставила на овчаря си лайната.