Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Как войната в Иран засегна сериозно производството на Toyota

Как войната в Иран засегна сериозно производството на Toyota

28 Май, 2026 14:03 670 1

  • toyota-
  • производство-
  • война-
  • иран

Японският производител вече е изпратил официални писма до своята мрежа от доставчици, с които ги уведомява за свиване на глобалното производство

Как войната в Иран засегна сериозно производството на Toyota - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Военният конфликт между Израел, САЩ и Иран разтърси из основи не само глобалните енергийни пазари, но и прати сериозни трусове по етажите на автомобилната индустрия. Първата голяма жертва сред автомобилните гиганти вече е ясна – японският лидер Toyota е принуден бързо да пренастрои производствените си конвейери заради геополитическия пожар в Близкия изток.

Японският производител вече е изпратил официални писма до своята мрежа от доставчици, с които ги уведомява за свиване на глобалното производство с близо 83 000 автомобила в периода до ноември, алармират колегите от Carscoops. Под ударите на кризата попада най-вече абсолютният бестселър на марката – кросоувърът RAV4. Основната причина за задействането на спасителния план е логична: главоломно растящите цени на горивата по света и рязкото охлаждане на потребителския интерес на пазарите в Близкия изток.

Освен популярния SUV, рестрикциите ще засегнат и моделите, стъпили върху иновативната международна многофункционална платформа на концерна. Сред тях са доказани бойци като пикапа Hilux, всъдехода Fortuner, както и дългоочакваният нов Land Cruiser FJ. Наред с тях, по-малко бройки ще излязат и от поточните линии за практичните комбита Probox и Corolla Touring.

Всъщност Toyota започна да затяга коланите още през пролетта, когато тихомълком оряза експортната си квота за размирния регион с 40 000 автомобила. Ситуацията е толкова напрегната, че се стигна до временни спирания на работата в ключови японски съоръжения – заводът в Цуцуми (префектура Айчи) затвори една от линиите си за два дни, а фабриката за каросерии в Гифу преустанови дейност за денонощие. Като се има предвид, че брандът традиционно изнася между 500 000 и 600 000 превозни средства годишно за Близкия изток, настоящото прекъсване на логистичните вериги ще удари близо половината от този обем.

Въпреки черните облаци, общата картина не изглежда изцяло катастрофална. До края на настоящата фискална година Toyota планира да премине границата от 10 милиона произведени коли с емблемите на Toyota и Lexus, което е символичен ръст от 1% на годишна база. Големият проблем обаче остава финансовото изражение на кризата. Прогнозите сочат сериозен срив на консолидираната нетна печалба с цели 22%, спускайки я до 3 трилиона йени (около 18,89 милиарда долара). Ако оръжията в Близкия изток не заглъхнат скоро, финансовите отчети на японците вероятно ще станат още по-мрачни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Дава ,джапанките и света да благодарим на евреи и кравари

    15:03 28.05.2026