От високи дългове към високи приходи: Гърция стана за пример

27 Май, 2026 23:00

Най-забележителното: фискалните успехи не бяха постигнати предимно чрез увеличение на данъците

Гърция беше потънала в дългове и изходната ситуация бе драматична, но страната постепенно се модернизира и най-забележителното е, че успехите не бяха постигнати основно чрез вдигане на данъци. Как стана това?

Промените бяха извършени като в една модерна компания. И потъналата преди време в дългове Гърция през тази година ще бъде една от трите държави в еврозоната с положително бюджетно салдо, пише "Ханделсблат", базирайки се на прогнозите на ЕК. Международният валутен фонд също смята, че във фискален план Гърция е достатъчно стабилна, за може да преодолее външни шокове като близкоизточния конфликт.

Обхватно преустройство на финансите

Това се дължи най-вече на реформите в данъчната администрация, констатира проучване на фонда. Дълбокото преустройство на финансите е „един от двигателите на всеобхватното икономическо възстановяване на Гърция“, пишат авторите на проучването. „Впечатляващият обрат“, постигнат от страната, която бе потънала в дълбока криза, предлага „ценни поуки на другите държави, които се стремят към реформа на данъчната си система“.

През 2010 година, когато Европейският съюз и Международният валутен фонд (МВФ) активираха първия спасителен план за Гърция, данъчната администрация на страната бе смятана за символ на провала: мудни служби, корупция, политическо влияние, системно неплащане на данъци. Днес, както установява проучването на МВФ, гръцката финансова администрация е пример за това как една страна в криза може да се преоткрие чрез институционални реформи и дигитализация.

Три фази на модернизация

Изходното начало бе драматично, припомня "Ханделсблат". Насред дълговата криза доверието към държавата рухна, данъчните приходи се сринаха, администрацията работеше с разпокъсани структури и много бюрокрация. Както констатира МВФ още в самото начало, проблем е не само данъчната политика, а липсата на решителност от страна на властите. После трансформацията премина в три фази, точно като в една модерна компания, пише германското издание. От 2010 до 2012 година първо ставаше дума за оцеляване.

Държавата наложи строги мерки, повиши ДДС и засили контрола - за да може бързо да се наберат постъпления. Във втората фаза от 2013 до 2017 година последва същинската институционална промяна. Гърция модернизира законите си и оптимизира структурите. Броят на финансовите служби бе намален от 288 на 119, същевременно бе осъществена реорганизация на работата им.

През 2016 година бе създадена независимата Служба за обществени приходи, освободена от политическо влияние. В третия етап от 2018 година нататък започна дигиталната ера. Гърция въведе системи за отчитане в реално време и автоматизирано съпоставяне на данните. Използването на изкуствения интелект (ИИ) и аналитичността постепенно превърнаха гръцката данъчна администрация в организация, опираща се на реални данни. И в началото на 2020-те години в редица области Гърция бе сред пионерите на дигитализацията в ЕС.

Как бяха повишени приходите

Най-забележителното: фискалните успехи не бяха постигнати предимно чрез увеличение на данъците. След встъпването си в длъжност през 2019 година правителството на консервативния премиер Кириакос Мицотакис намали или отмени над 80 данъка. Това повиши събираемостта на задълженията и в крайна сметка повиши приходите на държавата.

Благодарение на дигитализацията и използването на изкуствен интелект (ИИ) бяха постигнати успехи и в борбата срещу укриването на данъци, изтъква "Ханделсблат". ИИ помага за регистрирането и разпознаването на схеми за измами. Проучването на МВФ установява, че особено добри резултати са постигнати при ДДС, където несъбраните данъчни задължения през 2018 година все още са били 23 процента, а миналата година са паднали до 9,5 на сто, което е средната за ЕС величина.

Германското издание пише, че това е много важен показател за икономистите - тъй като по-високите постъпления благоприятстват растежа и са по-устойчив фактор за успех от повишенията на данъците. Междувременно МВФ вижда именно в този план един от най-ефективните инструменти на модерната фискална политика. Паралелно в Гърция се подобряват и други фактори - точността при плащанията, прецизността на данъчните проверки, скоростта на услугите за граждани и фирми.

Все пак не всичко е розово, пише "Ханделсблат" по повод проучването на МВФ, съгласно което процесът на реформи не е бил реализиран съвсем гладко, не се е минало без противоречия, а и съпротиви. Модернизацията е била многократно спъвана от недостиг на персонал, бюджетни проблеми и политически конфликти. Някои дигитални инструменти в началото почти не са били използвани, макар да са били на разположение. Дигитализацията е засилена едва с основаването на Службата за обществени приходи и встъпването в длъжност на правителството на Мицотакис.

Основният извод

Основният извод, който МВФ прави, е че дигитализацията функционира устойчиво в данъчната администрация само тогава, когато са създадени институционалните основи за това - в случая чрез създаването на Службата за обществени приходи. Защото технологиите не могат да заместят управлението.

Именно поради това Гърция може да бъде за пример и на други държави, тъй като днес много страни се борят със сходни проблеми: високи дългове, нарастващ натиск за разходи, политическа поляризация и население, което изпитва само ограничено доверие към държавата и нейната фискална политика. Примерът от Атина показва: административните реформи дават резултат, но не бърз и само при наличието на съответната политическа воля. Според проучването решаващи са били последователните усилия в продължение на няколко мандата.


  • 1 Бяла Мечка от Гръцко

    8 0 Отговор
    Тея и фред ли са!!!???
    Зелката бре.

    23:04 27.05.2026

  • 2 12343211

    7 0 Отговор
    То с толкова заем, България ще изпревари и Германия!

    23:05 27.05.2026

  • 3 Бяла Мечка от Гръцко

    4 0 Отговор
    Тея у фред ли са!!!???
    Зелката бре.

    23:05 27.05.2026

  • 4 а, бе , чудя се

    6 0 Отговор
    Каква домашна помощница да си взема?
    Германка
    Или
    Гъркиня

    23:06 27.05.2026

  • 5 Вкиснатото Желе не казва друго,

    6 3 Отговор
    че именно швaбитe опростиха 250 милиарда на гърчолята, като ги взеха от всички европейски данъкоплатци. Гърците са на опашката в дънато преди България, а скоро и на самото дъно, защото данaeцът етиопcки е мързеливо човече. Да хванем бас Желе?

    23:08 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Meждy peдoветe

    7 1 Отговор
    He че cтaнaли пo-бoгaти, aми дъpжaвaтa ги cмyчe пo-eфeктивнo. Дa имa за повече златни тoaлeтни в Kийф

    23:14 27.05.2026

  • 8 Перо

    6 0 Отговор
    В БГ регулаторите са дали право на монополисти като Софийска вода и Топлофикация да искат пари, без измервателни уреди и проверители! Гледат в тавана и дават “прогнозни” цени, които да се плащат! Прецедент в световната икономика, като държавна политика и тотална дискриминация към всички други фирми, както и безлихвено кредитиране от тези, които не ползват услугите им, поради необитавани жилища!

    23:15 27.05.2026

  • 9 хаха

    9 1 Отговор
    Глупости! Тиквата каза че байганьовците ще задминат Гърция и Румъния за отрицателно време!

    Започнахте ли да наемате гъркините за домашни помощнички бе ориенталци кухороги?
    ХАХАХА

    Коментиран от #11, #12

    23:21 27.05.2026

  • 10 Тома

    5 2 Отговор
    Така е защото на гърците им опростиха милиарди евро като ги платиха народите от ЕС

    23:25 27.05.2026

  • 11 Я питай баба ти гъркиня,

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    защо вече я гледат диви индийци? 😄

    23:27 27.05.2026

  • 12 Софийски селянин,Пенсионер

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    На куково лято,мързелива гъркиня прислужница никога..
    Виж в Гърция пълно с българки и всякъкви други които слугуват на гърчулята и пенсионерите...

    23:27 27.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Честита ви реклама на ДИГИТАЛНИЯ ФАШИЗЪМ!
    Не били увеличени данъците видиш ли - ама било увеличено ДДС щот то ич не е данък. Всъщност мога да се съглася... ДДС си е чиста кражба от джоба ти!

    Великите успехи са толкова велики, че гърците още не могат да си стигнат доходите от преди 2013. И нямали нищо общо с няколко рекордни години на туризъм, който винаги може да даде фира.

    НО!!! маумуняците трябва да четат да ахкат и да ръкопляскат на дигиталния фашизъм, който им готвят в куба на богаташите!

    23:36 27.05.2026

  • 14 Стенли

    0 0 Отговор
    Те гърците са си добре да не ги мислим а да гледаме нази си , мен ме гложди един въпрос защо пак се хванаха за парите на най бедните тоест за така наречената МРЗ а заплатите в сектор сигурност си остават без промяна, по точно формулата по която се изчисляват 🤔 и не не съм гербераст , нито петроханец но Радев почна да прави номерата на Бойко а,това може и да не свърши на добре🤨

    23:42 27.05.2026

  • 15 Българин

    0 0 Отговор
    До 5 години и ние ще банкритираме и сорос ще ни вземе пътищата, магистралите, мостовете, тунелите, язовирите, болницте училищата, електетроцентралите, парковете, плажовете и полезните изкопаеми и ше се оправят нещатра. Защото за пореден път се доказа, че ние държава не можем да имаме. Трябва чужденец да ни упралвява.

    23:49 27.05.2026

  • 16 УдоМача

    0 0 Отговор
    Никаква дигитализация!!! Достатъчно е Гърция отново да започне да произвежда селскостопанска и индустриална продукция без да се съобразява с ЕС и това е предостатъчно да дръпне напред - чрез реална икономика!

    00:00 28.05.2026