Кой е Ерол Мюмюн? Задържаният навръх Курбан Байрам кмет на Кърджали

Ерол Мюмюн пое кметския стол в Кърджали след провеждането на местните избори през есента на 2023 година. Той спечели поста още на първия тур като кандидат на ДПС, наследявайки управлението от дългогодишния градоначалник Хасан Азис.

В края на 2024 година Ерол Мюмюн бе избран и за заместник-председател на "ДПС - Ново начало". По време на вътрешнопартийния разкол в движението той зае категорична позиция в подкрепа на крилото около Делян Пеевски. Поради това той бе изключен от местната партийна структура, останала лоялна на Ахмед Доган, но кметът публично отказа да признае легитимността на това решение и продължи да атакува действията на другата фракция.

В качеството си на градоначалник Ерол Мюмюн влезе в сериозен институционален и открит конфликт с предишното ръководство на града. Той отправи редица обвинения към Хасан Азис за лошо финансово управление и съмнения за сериозни корупционни практики. По негови думи тогавашната администрация е оставила местната хазна с натрупани задължения, възлизащи на десетки милиони евро.

Настоящото отвеждане за разпит не е първият случай на напрежение между кмета и структурите на МВР - Кърджали през настоящата година. При по-ранен инцидент от 2026 година Ерол Мюмюн и негови политически съмишленици бяха посочени като участници в опит за нахлуване в сградата на Районното управление в града. Тогавашните им действия бяха провокирани от задържането на местен общински служител.

Очаква се официално изявление от прокуратурата и органите на реда по повод днешната специализирана акция.