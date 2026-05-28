Кой е Ерол Мюмюн? Задържаният навръх Курбан Байрам кмет на Кърджали

Ерол Мюмюн пое кметския стол в Кърджали след провеждането на местните избори през есента на 2023 година. Той спечели поста още на първия тур като кандидат на ДПС, наследявайки управлението от дългогодишния градоначалник Хасан Азис.
В края на 2024 година Ерол Мюмюн бе избран и за заместник-председател на "ДПС - Ново начало". По време на вътрешнопартийния разкол в движението той зае категорична позиция в подкрепа на крилото около Делян Пеевски. Поради това той бе изключен от местната партийна структура, останала лоялна на Ахмед Доган, но кметът публично отказа да признае легитимността на това решение и продължи да атакува действията на другата фракция.
В качеството си на градоначалник Ерол Мюмюн влезе в сериозен институционален и открит конфликт с предишното ръководство на града. Той отправи редица обвинения към Хасан Азис за лошо финансово управление и съмнения за сериозни корупционни практики. По негови думи тогавашната администрация е оставила местната хазна с натрупани задължения, възлизащи на десетки милиони евро.
Настоящото отвеждане за разпит не е първият случай на напрежение между кмета и структурите на МВР - Кърджали през настоящата година. При по-ранен инцидент от 2026 година Ерол Мюмюн и негови политически съмишленици бяха посочени като участници в опит за нахлуване в сградата на Районното управление в града. Тогавашните им действия бяха провокирани от задържането на местен общински служител.
Очаква се официално изявление от прокуратурата и органите на реда по повод днешната специализирана акция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 ма ДУРО
До коментар #1 от "ЦК на БКП":Не бъди категоричен - може пък да е десният...
11:29 28.05.2026
6 Дориана
До коментар #8 от "Емигрант":Ако арестуват Божидар Божанов за корупция и натиск над министър Йоловски или арестуват Асен Василев за корупция в митниците например докато е бил министър какъв коментар ще напишеш?
Коментиран от #23, #46
11:41 28.05.2026
12 Какво да кажа
15 Много се надявам да не съм прав
- прокуратурата се “прегрупира” (отново)
- погва от широко Дидко чрез близкия кръг
- народа се кефи
- Дидко (или заместител) взема завоя и започва да хвали БРИКС
- край на сценката
Това го гледахме предния път в обратна посока с Доги
11:47 28.05.2026
17 Нещо намирисва пак
До коментар #6 от "Дориана":Този кмет е от 2023 там, като същия е обвинявал предишния кмет в злоупотреби! Всички знаем, че години наред се краде там. Въпросът е този дали е от добрите или от лошите, а може и той да бърка в кацата. Дано разследването да е обективно
11:48 28.05.2026
До коментар #11 от "сигурно":Сигурно е,че жените харесват без кожичка.
11:54 28.05.2026
и Шарлатаните на Радев го пуснаха, а кърджалийският от опозицията го арестуваха.
Борим модела !
11:55 28.05.2026
До коментар #10 от "Зеления":Божанов и Василев не изглеждат прости и нагли! Мисли повече, когато правиш абсурдни сравнения! Този наглец отиде да се кара на полицаите, когато задържаха търговец на гласове!
Коментиран от #32, #33, #36
11:56 28.05.2026
28 мечо
Коментиран от #39, #43
12:01 28.05.2026
31 А бе, къде е Боцьо?
Скриха се в миша дупка!
12:04 28.05.2026
До коментар #23 от "Хе-хе":Прав си,Божанов и Василев не са прости, а нагли и алчни. Но прости са избирателите на ПП-ДБ
Коментиран от #40
12:04 28.05.2026
До коментар #2 от "Лопата Орешник":А на Коледа ли да го задържат?
12:04 28.05.2026
40 Зеления
До коментар #33 от "име":дадох доста примери колко не са нагли в кавички Божанов, Мирчев и Василев в два коментара, но ги изтриха. Добре че колегата вместо мен е обяснил нещата.
12:08 28.05.2026
До коментар #6 от "Дориана":Какво означава, украинеца да бъде изгонен?? Тоест, да го пуснем поживо-поздраво ли?
Нищо такова. Съд и в затвора. Конфискация на на цялото му имущество и други подобни благинки.
В никакъв случай тоя не трябва да се екстрадира в Украина, защото той няма да бъде пратен на фроната или наказан. Нали не мислите, че нещата дето е творил тука са без знанието и парите на Украина/израел.
12:09 28.05.2026
До коментар #38 от "Рокер":Внимавайте да не ви бият там
12:15 28.05.2026
43 Много своеобразен правопис
До коментар #28 от "мечо":имаш, Мечо. А иначе съм съгласен, че трябваше отдавна да бъде арестуван, нямаше нужда да се чака Курбан Байрам.
12:22 28.05.2026
До коментар #12 от "Какво да кажа":Днес лях куршум против уплах на тоя кмет
12:29 28.05.2026
До коментар #10 от "Зеления":Коментарът ми ще е : - "ти не си умен, а мал(к)оумен" ! Довоюен ли си ?
12:36 28.05.2026
Оставете чиляка...той друг път нема да прави така!
12:40 28.05.2026
