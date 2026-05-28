Кой е Ерол Мюмюн? Задържаният навръх Курбан Байрам кмет на Кърджали

28 Май, 2026 11:21 4 875 51

По време на вътрешнопартийния разкол в движението той зае категорична позиция в подкрепа на крилото около Делян Пеевски

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ерол Мюмюн пое кметския стол в Кърджали след провеждането на местните избори през есента на 2023 година. Той спечели поста още на първия тур като кандидат на ДПС, наследявайки управлението от дългогодишния градоначалник Хасан Азис.

В края на 2024 година Ерол Мюмюн бе избран и за заместник-председател на "ДПС - Ново начало". По време на вътрешнопартийния разкол в движението той зае категорична позиция в подкрепа на крилото около Делян Пеевски. Поради това той бе изключен от местната партийна структура, останала лоялна на Ахмед Доган, но кметът публично отказа да признае легитимността на това решение и продължи да атакува действията на другата фракция.

В качеството си на градоначалник Ерол Мюмюн влезе в сериозен институционален и открит конфликт с предишното ръководство на града. Той отправи редица обвинения към Хасан Азис за лошо финансово управление и съмнения за сериозни корупционни практики. По негови думи тогавашната администрация е оставила местната хазна с натрупани задължения, възлизащи на десетки милиони евро.

Настоящото отвеждане за разпит не е първият случай на напрежение между кмета и структурите на МВР - Кърджали през настоящата година. При по-ранен инцидент от 2026 година Ерол Мюмюн и негови политически съмишленици бяха посочени като участници в опит за нахлуване в сградата на Районното управление в града. Тогавашните им действия бяха провокирани от задържането на местен общински служител.

Очаква се официално изявление от прокуратурата и органите на реда по повод днешната специализирана акция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ЦК на БКП

    14 2 Отговор
    Е.... левия сFин ски тест ист

    Коментиран от #5

    11:25 28.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    65 3 Отговор
    Мега нагъл Гал от остров Ман, това е Мюмюн! Виждали сме го по избори как се държи!! Галфон с кожено яке , обграден от батки!

    Коментиран от #34

    11:26 28.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 въпросителна

    54 1 Отговор
    Шокиран съм ! Гавазите на мафията Делта гард , не го ли опазиха ?

    11:28 28.05.2026

  • 5 ма ДУРО

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЦК на БКП":

    Не бъди категоричен - може пък да е десният...

    11:29 28.05.2026

  • 6 Дориана

    69 7 Отговор
    Новото правителство работи на пълни обороти много бързо с твърд подход. Ако се докаже, че този кмет е корумпиран ще си понесе последствията. Украинеца с незаконните постройки край Варна трябва да бъде изгонен и незаконните постройки съборени. Ако се докаже, че Делян Пеевски е изнесъл към Дубай милиарди също трябва да понесе последствия за действията си. С корупция и рекет - накрая си получаваш Възмездието.

    Коментиран от #17, #41

    11:30 28.05.2026

  • 7 Иван Грозни

    46 6 Отговор
    Бой по канчето.Бе тоя голям гавраджия. Даже сложил портрет на апостола.

    11:30 28.05.2026

  • 8 Емигрант

    53 6 Отговор
    Щом е заел позиция в подкрепа на Пеевски няма нужда да се пита "Кой е Мюмюн ?", той е престъпник ! Не може главатарят Пеевски да е престъпник обявен от САЩ и Великобритания, а членовете на бандата му да са почтени, няма такъв вариант никъде ! Скоро Пеевски ще избяга от България и мишките му ще останат "валат" !

    Коментиран от #10

    11:35 28.05.2026

  • 9 Ака Демик

    32 4 Отговор
    Дали ще му дадат 20 заплати накуп?

    11:38 28.05.2026

  • 10 Зеления

    13 14 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Ако арестуват Божидар Божанов за корупция и натиск над министър Йоловски или арестуват Асен Василев за корупция в митниците например докато е бил министър какъв коментар ще напишеш?

    Коментиран от #23, #46

    11:41 28.05.2026

  • 11 сигурно

    14 3 Отговор
    няма кожичка на главичката

    Коментиран от #20

    11:42 28.05.2026

  • 12 Какво да кажа

    18 3 Отговор
    То и кмета на Минерални бани, който е крадец на всичко което е общински парцели и Хеврофондове го възстановиха на кметския стол като давай още можеш да грабиш. САда в територията не работи срещу богатите и властовите крадци.

    Коментиран от #45

    11:42 28.05.2026

  • 13 смях в залата

    4 34 Отговор
    Доган ръководи задкулисно зеления чорап с цел етническо напрежение с цел отклоняване на България от Европейския и път в полза на .......

    11:43 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много се надявам да не съм прав

    6 6 Отговор
    Заради всички нас. Моят прочит е следния:
    - прокуратурата се “прегрупира” (отново)
    - погва от широко Дидко чрез близкия кръг
    - народа се кефи
    - Дидко (или заместител) взема завоя и започва да хвали БРИКС
    - край на сценката
    Това го гледахме предния път в обратна посока с Доги

    11:47 28.05.2026

  • 16 Сатана Z

    20 4 Отговор
    То да е само кметът на Кърджали ,с мед да го намажеш.А другите ,кога?Или само избирателно ще се правят PR акции?

    11:47 28.05.2026

  • 17 Нещо намирисва пак

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Този кмет е от 2023 там, като същия е обвинявал предишния кмет в злоупотреби! Всички знаем, че години наред се краде там. Въпросът е този дали е от добрите или от лошите, а може и той да бърка в кацата. Дано разследването да е обективно

    11:48 28.05.2026

  • 18 Фелизе

    18 0 Отговор
    А погледнете кой портрет е закачил на стената.За индулгенция.

    11:50 28.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фатме

    9 10 Отговор

    До коментар #11 от "сигурно":

    Сигурно е,че жените харесват без кожичка.

    11:54 28.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Борим модела

    9 10 Отговор
    Варненският кмет от ДС

    и Шарлатаните на Радев го пуснаха, а кърджалийският от опозицията го арестуваха.

    Борим модела !

    11:55 28.05.2026

  • 23 Хе-хе

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления":

    Божанов и Василев не изглеждат прости и нагли! Мисли повече, когато правиш абсурдни сравнения! Този наглец отиде да се кара на полицаите, когато задържаха търговец на гласове!

    Коментиран от #32, #33, #36

    11:56 28.05.2026

  • 24 прибирайте

    16 3 Отговор
    Шишкото и те останалите сами ще вдигнат белия байрак .Няма вече ДПС , всичко е токсично , разпадайте им групата в НС , не е етично да вземат заплати от данъците на хората .

    11:57 28.05.2026

  • 25 Кой да е

    14 2 Отговор
    Поредният оял се пръдльо.

    11:57 28.05.2026

  • 26 име

    15 6 Отговор
    Стига сте разтягали локуми, ами кажете какво образование и професионален опит има този безценен кадър на ДПС, че да се посмеем малко!

    11:59 28.05.2026

  • 27 СПОРЕД МЕН Е ТУРСКИЦИГАНИН !

    11 7 Отговор
    ИЛИ Е КАРДАРАШ !

    11:59 28.05.2026

  • 28 мечо

    3 11 Отговор
    не вили срам наврах курбан барам да задаржите кмета на каржали подиграфка сас хората защто невземете да сваршите нешто пулезно за хората а арестувате кмета на каржали хората ште се надигнат и сас брадвите щте доидат да ви изметат сас лопатите

    Коментиран от #39, #43

    12:01 28.05.2026

  • 29 Гост

    12 4 Отговор
    Е как кой е? Ми мушенник и крадец, щом го прибраха.

    12:02 28.05.2026

  • 30 гошо

    14 2 Отговор
    А онова прасе-депутат дето заплашваше МВР пред камерите няма ли да бъде арестувано?

    12:03 28.05.2026

  • 31 А бе, къде е Боцьо?

    10 3 Отговор
    Къде са мекотелите от ГЕРБ СДС?

    Скриха се в миша дупка!

    12:04 28.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 име

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хе-хе":

    Прав си,Божанов и Василев не са прости, а нагли и алчни. Но прости са избирателите на ПП-ДБ

    Коментиран от #40

    12:04 28.05.2026

  • 34 Гошо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    А на Коледа ли да го задържат?

    12:04 28.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Урааа

    1 2 Отговор
    Прокуратурата е наша,давайте по неотложност

    12:06 28.05.2026

  • 38 Рокер

    5 1 Отговор
    Приятели , вече тръгнахме към Кърджали на екскурзия , да покараме малко и да разгледаме язовира .

    Коментиран от #42

    12:06 28.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зеления

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    дадох доста примери колко не са нагли в кавички Божанов, Мирчев и Василев в два коментара, но ги изтриха. Добре че колегата вместо мен е обяснил нещата.

    12:08 28.05.2026

  • 41 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Какво означава, украинеца да бъде изгонен?? Тоест, да го пуснем поживо-поздраво ли?
    Нищо такова. Съд и в затвора. Конфискация на на цялото му имущество и други подобни благинки.
    В никакъв случай тоя не трябва да се екстрадира в Украина, защото той няма да бъде пратен на фроната или наказан. Нали не мислите, че нещата дето е творил тука са без знанието и парите на Украина/израел.

    12:09 28.05.2026

  • 42 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Рокер":

    Внимавайте да не ви бият там

    12:15 28.05.2026

  • 43 Много своеобразен правопис

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "мечо":

    имаш, Мечо. А иначе съм съгласен, че трябваше отдавна да бъде арестуван, нямаше нужда да се чака Курбан Байрам.

    12:22 28.05.2026

  • 44 Служба озеленяване

    3 2 Отговор
    Ние всички дружно сме против задържането на кмета на общината.С метлите и лопатите ще отидем пред общината да протестираме.

    12:29 28.05.2026

  • 45 ДЪРТА ХАСКОВСКА ЦИГАНКА

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Какво да кажа":

    Днес лях куршум против уплах на тоя кмет

    12:29 28.05.2026

  • 46 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления":

    Коментарът ми ще е : - "ти не си умен, а мал(к)оумен" ! Довоюен ли си ?

    12:36 28.05.2026

  • 47 Аркадаш

    1 1 Отговор
    Ма той добър чиляк, бе...Що го арестуват?! Каза ни, че ако слушаме ще ни дава всеки месец по кило боб и шише олио...Ко ша праим сега? Децата гладни, няма работа... Е има, ама пък искат всеки ден да ходиш, ама то...трудно се става сутрин...
    Оставете чиляка...той друг път нема да прави така!

    12:40 28.05.2026

  • 48 резервист

    0 2 Отговор
    Има ли значение за какво е прибран бинбашията с име на два празника? Времето на недосегаемите свърши. Ако е невинен, ще го разпитат и ще го пуснат. Ако е виновен ще му повдигнат обвинение. Да беше се явил доброволно по призовката, а не да се крие зад ДПС или каквото е там.

    12:58 28.05.2026

  • 49 Сила

    2 2 Отговор
    Кой е ....МАЙМУН !!! така като го гледам ....
    Класически родопски примат !!!

    13:10 28.05.2026

  • 50 за един приятел питам

    1 1 Отговор
    Кой разпусна специализирания съд, и пръсна над 800 дела из България? Кой освободи Божков и Еврото и забрави онзи в Сърбия? Кой открадна кода на машините преди едни избори? Кой спря строежа на пътищата? Кой размаза един невинен на пътя и изчезна? Кой се бореше против дългове, а сега иска 4 милиарда? Кой бе умници? На кого пречи този кмет, я кажете? Защото на избралите го не пречи!!!

    13:11 28.05.2026

  • 51 гошо

    0 0 Отговор
    Кой е ми е все тая,но на какво мяза е друга работа.Саше Великиот не е трябвало да се докосва до това индийско племе/което и индийците не докосват/.

    13:17 28.05.2026

