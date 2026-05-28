Транспортната свързаност в Евразия зависи от Казахстан и Русия
28 Май, 2026 14:11 431 4

Двете държави разработват големи индустриални проекти и разширяване на сътрудничеството си в петролния сектор

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Осигуряването на транспортната свързаност в Евразия зависи от Русия и Казахстан. Обемите на транспорта между двете страни непрекъснато нарастват, заяви казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев след разговори в Астана с руския си колега Владимир Путин.

„Осигуряването на транспортната свързаност в Евразия до голяма степен зависи от нашите страни. Казахстан и Русия работят продуктивно за развитието на трансконтиненталните коридори Север-Юг и Изток-Запад“, отбеляза Токаев. Той добави, че „товарният трафик между Казахстан и Русия непрекъснато нараства“. „Миналата година той достигна 92 милиона тона“, съобщи казахстанският лидер.

Компании от Русия и Казахстан реализират няколко големи проекта в автомобилната индустрия, селскостопанската техника и добива на метали. Това заяви руският президент Владимир Путин в изявление след руско-казахстанските разговори.

„Компании от двете страни реализират редица големи проекти в автомобилната индустрия, селскостопанската техника и производството на минерални торове, и засилват партньорството си в добива на редкоземни метали като волфрам, молибден и литий“, каза държавният глава.

Освен това Русия и Казахстан работят заедно за развитието на ключови евразийски транспортни и логистични коридори и маршрути, подобряване на капацитета на граничните пунктове и разширяване на взаимните превози по железопътен, воден и въздушен транспорт, отбеляза Путин.

Той припомни и стартирането на иновативен проект за безпилотен товарен превоз между двете страни. „Току-що видяхме това ясно във видеопрезентацията. В ход са съвместни операции на космодрума Байконур. Чрез съвместни усилия е създадена нова стартова площадка Байтерек, от която, както каза още президентът, преди месец в космоса беше изстреляна нова усъвършенствана ракета-носител „Союз-5“, добави руският лидер.

Министърът на енергетиката на Казахстан, Ерлан Аккенженов, и руският министър на енергетиката, Сергей Цивилев, подписаха междуправителствено споразумение за разширяване на сътрудничеството в петролния сектор. Церемонията последва разговори между президентите на Русия и Казахстан.

По-рано Аккенженов заяви пред репортери, че Русия и Казахстан са подготвили споразумение, което предвижда увеличение на транзита на руски петрол за Китай през Казахстан с 2,5 милиона тона. Според него, допълнителни изчисления и проучване за осъществимост на проекта все още не са завършени. Аккенженов отбеляза, че за да се увеличат доставките на петрол по този маршрут, е необходимо изграждането на допълнителни помпени станции и разширяване на тръбопровода.


  • 1 Дрън, дрън съветски чугун

    0 3 Отговор
    Каквото и да разработват и да правят, обикновения BATHИK ще продължи да се въргаля в калта и да мизерства .

    Коментиран от #3

    14:18 28.05.2026

  • 2 Наблюдател

    2 0 Отговор
    В Казахстан започва строителството на най-модерната атомна електроцентрала от Русия.
    Казахстанците не са проссти, да си купят боклук на десеторна цена, дето може и да гръмне, както във Фукушима.

    14:30 28.05.2026

  • 3 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Мда, съвсем друго си е да си качиш краката с обувките на масата и после с тях да си легнеш в чаршафите.

    14:39 28.05.2026

  • 4 провинциалист

    1 0 Отговор
    " Чрез съвместни усилия е създадена нова стартова площадка Байтерек, от която в космоса беше изстреляна нова усъвършенствана ракета-носител" - а при нас съвместни усилия създадоха Бай Гаранга, който ни изстреля към космоса в очите на слепите като задълбочи розовите оттенъци на предишното културно-масово мероприятие.

    14:41 28.05.2026