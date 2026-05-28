Транспортната свързаност в Евразия зависи от Казахстан и Русия

Осигуряването на транспортната свързаност в Евразия зависи от Русия и Казахстан. Обемите на транспорта между двете страни непрекъснато нарастват, заяви казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев след разговори в Астана с руския си колега Владимир Путин.

„Осигуряването на транспортната свързаност в Евразия до голяма степен зависи от нашите страни. Казахстан и Русия работят продуктивно за развитието на трансконтиненталните коридори Север-Юг и Изток-Запад“, отбеляза Токаев. Той добави, че „товарният трафик между Казахстан и Русия непрекъснато нараства“. „Миналата година той достигна 92 милиона тона“, съобщи казахстанският лидер.

Компании от Русия и Казахстан реализират няколко големи проекта в автомобилната индустрия, селскостопанската техника и добива на метали. Това заяви руският президент Владимир Путин в изявление след руско-казахстанските разговори.

„Компании от двете страни реализират редица големи проекти в автомобилната индустрия, селскостопанската техника и производството на минерални торове, и засилват партньорството си в добива на редкоземни метали като волфрам, молибден и литий“, каза държавният глава.

Освен това Русия и Казахстан работят заедно за развитието на ключови евразийски транспортни и логистични коридори и маршрути, подобряване на капацитета на граничните пунктове и разширяване на взаимните превози по железопътен, воден и въздушен транспорт, отбеляза Путин.

Той припомни и стартирането на иновативен проект за безпилотен товарен превоз между двете страни. „Току-що видяхме това ясно във видеопрезентацията. В ход са съвместни операции на космодрума Байконур. Чрез съвместни усилия е създадена нова стартова площадка Байтерек, от която, както каза още президентът, преди месец в космоса беше изстреляна нова усъвършенствана ракета-носител „Союз-5“, добави руският лидер.

Министърът на енергетиката на Казахстан, Ерлан Аккенженов, и руският министър на енергетиката, Сергей Цивилев, подписаха междуправителствено споразумение за разширяване на сътрудничеството в петролния сектор. Церемонията последва разговори между президентите на Русия и Казахстан.

По-рано Аккенженов заяви пред репортери, че Русия и Казахстан са подготвили споразумение, което предвижда увеличение на транзита на руски петрол за Китай през Казахстан с 2,5 милиона тона. Според него, допълнителни изчисления и проучване за осъществимост на проекта все още не са завършени. Аккенженов отбеляза, че за да се увеличат доставките на петрол по този маршрут, е необходимо изграждането на допълнителни помпени станции и разширяване на тръбопровода.