"Мадяр" предупреди Александър Лукашенко: Не се забърквайте с Украйна! 500 цели вече са идентифицирани
27 Май, 2026 20:47 3 604 59

В Украйна нараства загрижеността, че Беларус може да бъде въвлечена по-дълбоко в широкомащабната война на Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна, Роберт Бровди - "Мадяр", заяви, че въоръжените сили на Украйан вече са идентифицирали "500 потенциални цели“ в Беларус и предупреди Александър Лукашенко за възможно по-голямо участие на Минск във войната на Русия срещу Украйна.

"Първите 500 цели вече са идентифицирани. Един безплатен и много практичен съвет: не се забърквайте с Украйна“, написа Бровди в публикация във Facebook.

Бровди, чийто воененна позивна е "Мадяр“, отговори и на заплахите, отправени от руския външен министър Сергей Лавров, който заяви в понеделник, че Русия подготвя "систематични удари по цели в Киев“. Украинският командир подчерта, че девет от 13-те руски нефтопреработвателни завода са преустановили дейността си след атаките с украински дронове и операциите, координирани от силите, ръководени от Мадяр.

В Украйна нараства загрижеността, че Беларус може да бъде въвлечена по-дълбоко в широкомащабната война на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лукашенко, А. Г.

    90 12 Отговор
    Само ще Го почеша, не ми се мести...

    Коментиран от #9

    20:50 27.05.2026

  • 2 Малей

    66 15 Отговор
    ПуМадяр, който лае, не хапе. Да вземе най-накрая мъдьо да нанесе некое стратегическо поражение на руснаците, пък после да се заканва на Беларус.

    Коментиран от #52

    20:52 27.05.2026

  • 3 Ненормал

    57 16 Отговор
    .... ех мадяр мадяр... тва не ти е путинката ... Батька не прощава

    20:52 27.05.2026

  • 4 Хмм

    51 14 Отговор
    Мадяр, етнически унгарец ли е?

    20:52 27.05.2026

  • 5 Мишел

    61 15 Отговор
    В Русия са идентифицирали 500 000,унищожени няма. Украйна няма тежки оръжия, с които да унищожи нещо съществено.

    Коментиран от #11, #39

    20:53 27.05.2026

  • 6 Еха

    51 9 Отговор
    Тоя зе ,че се изока на метеното.

    20:54 27.05.2026

  • 7 Гост

    60 9 Отговор
    А на толиЙ да те попитам КЪДЕ Е КОМАНВАЩИЯ ВСУ ген. СИРСКИ ?

    Коментиран от #8

    20:55 27.05.2026

  • 8 Георги Георгиев

    17 19 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    На Слънчака, що?

    20:57 27.05.2026

  • 9 Съвсем не е така.

    16 53 Отговор

    До коментар #1 от "Лукашенко, А. Г.":

    Лукашенко изобщо не иска да участва във войната. Човека иска кротко да се пенсионира и да се отърве от унизителната роля на руска марионетка. Беларуската армия също не желае да се бие срещу укранци.

    Коментиран от #15

    20:57 27.05.2026

  • 10 Възраждане

    47 10 Отговор
    Да не плашат могъщия Лукашенко, че ще полетят лешниците

    20:58 27.05.2026

  • 11 Пак аз

    13 45 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Извлякоха ли затрупаните руски дронаджии в Старобелск?

    Коментиран от #14

    20:59 27.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    18 3 Отговор
    Беларусите са големи сладури.

    21:00 27.05.2026

  • 13 оки

    9 43 Отговор
    от англия и франция и германия са изчислили че беларусия ще даде около 383 000 ликвидирани войници за около 11 месеца война с украйна

    21:03 27.05.2026

  • 14 Пак съм аз бре

    50 7 Отговор

    До коментар #11 от "Пак аз":

    Затрупаните натювчета в "гаражите", погребаха ли ги? Чета днес в западните медии, че с почести ги пренасят към гробищата.

    Коментиран от #16

    21:03 27.05.2026

  • 15 Лукашенко, А. Г.

    29 5 Отговор

    До коментар #9 от "Съвсем не е така.":

    Напротив, точно така е. Вече Го почесах.

    Коментиран от #45

    21:03 27.05.2026

  • 16 Ол1гофрен,

    7 14 Отговор

    До коментар #14 от "Пак съм аз бре":

    Кои медии?Имена?

    21:05 27.05.2026

  • 17 Смотани биндеровци

    47 10 Отговор
    Кво заплашвате бе? Сега пък Белорусия ви пречи?.Путин наистина е виновен, що вече 5-та г ви глади с перце... Някой друг, до сега щяха да са мармалад...

    Коментиран от #46

    21:05 27.05.2026

  • 18 Гост

    36 8 Отговор
    Заглавието е типично за подвеждаща журналистика, ако може да се каже , че "авторите" са журналисти.

    Коментиран от #30

    21:05 27.05.2026

  • 19 Супер

    9 24 Отговор
    Защо винаги където има диктатура, само диктатора и обкръжението му живеят добре...

    Коментиран от #49

    21:06 27.05.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    10 17 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #27

    21:06 27.05.2026

  • 21 Зелен наркоман съм

    29 8 Отговор
    Някой да е виждал лявата част от главата на Сирски ?

    21:07 27.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи хи

    19 8 Отговор
    Тиа от киийюфскътъ хунта си го търсят със свещ да ги подпукат от две страни....

    21:08 27.05.2026

  • 24 Винкело

    20 7 Отговор
    Мадяр. Аз пък го помислих за премиера на Унгария. И си викам - айде, Еуропата - пак калъчка...

    21:08 27.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ганя Путинофила

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Корлеоне":

    Да се видим. Да си поговорим. Харесва ми стила ти на писане.

    21:08 27.05.2026

  • 28 адвокат

    22 7 Отговор
    беларус задължително трябва да се включи от север и до края на лятото украйна капитулира

    21:09 27.05.2026

  • 29 тото

    19 8 Отговор
    Най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов и когато нямаш Орешник..

    21:10 27.05.2026

  • 30 Винкело

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Точно. Когато в заглавие вкарваш общоизвестно име без пояснения, внушението води към приносителя на общоизвестното име, а не къц някакъв второразреден каиш.

    21:11 27.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Джамбаза

    24 6 Отговор
    Да припомня ли на Мъдяр, че Беларус е ядрена сила?
    Няма да му припомням!

    21:12 27.05.2026

  • 33 Кевлар

    17 6 Отговор
    Два удара от 100 килотона по Лвов и Киев ще разрешат проблема. Украйна си е около Ивано-Франковск, другото е Русия.

    Коментиран от #55

    21:13 27.05.2026

  • 34 защо

    7 4 Отговор
    Аз съвет няма да давам. Само да напомня. Границата е около 1 000 км.

    21:13 27.05.2026

  • 35 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Украинският анклав "Баба Алино" до Варна е законна цел за руските ВКС.По всичко изглежда ,че България е предоставила нейна територия на украинската хунта за изграждането на наемнически тренировъчен лагер.

    21:15 27.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Украинофилите да коментират

    28 5 Отговор
    Кучето на една украинка, което не е било на повод
    е обезобразило млад човек във Варна днес.

    От вчера е скандала с над 100 жилища строени
    от бандеровската мафия около Варна, като за
    това са изсичани гори в защитени райони - заради
    изсечените гори имаше наводнения в цели области на
    България преди дни.

    Вие с какъв акъл защитавате бандерите и украинската
    мафия?

    Вие имате ли психични заболявания и употребявате ли
    редовно наркотици?

    21:16 27.05.2026

  • 38 Прос трол

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Съвет":

    Къде ви намират такива илитерети,да не кажа идЕоти?

    21:17 27.05.2026

  • 39 Тихо пръдлю!

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Не си компетентен в областа на военното дело.

    21:18 27.05.2026

  • 40 ауди

    14 3 Отговор
    мъдиар го е страх че беларус ще ги удари, в паника е

    21:20 27.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Копейки

    4 17 Отговор
    Няма да се притеснявате.До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    21:25 27.05.2026

  • 43 До оки

    7 1 Отговор
    Трите мюсолмански страни нищо немогат да изчислят , защото са немощни във военна отношение .

    21:26 27.05.2026

  • 44 Наистина

    10 4 Отговор
    Спирам да чета факти. Триете истината .
    Желая ви здраве с Русия, ама надали
    ПП-дб да ви плаща фалшивите факти

    21:30 27.05.2026

  • 45 ...

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Лукашенко, А. Г.":

    Няма смисъл да се включва. Русия е голяма регионална сила и може сама да превеземе Украйна след 5-10 години. За какво й е Беларус

    Коментиран от #56

    21:30 27.05.2026

  • 46 Даа!

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Смотани биндеровци":

    И аз от четири години си задавам този въпрос.Защо ги гали, пази и дундурка.Толкова ги пази,че запада започна да го приема за слабост във военно отношение.А не е да нямат възможност.Ако използват пълноценно само 5-6% от конвенционалните си оръжия,по въздух,вода и под вода досега проблема Незалежная,да е забравен още в средата на 2022 година.Имам усещане,че едрия бизнес и свързани с олигарси в тази посока,нямат интерес от подобен сценарий.Защото и до момента,техни стоки,доставки ,експорт или импорт се осъществява през тяхна инфраструктура,ЖП или магистрали, включително пристанища,къмЕвропейски дестинации.А бизнеса няма граници,нито националност.Онези ,другите гинат в окопите,но едрите екземпляри и от двете страни са в идеални отношения на принцип: Ти на мен,аз на теб! Тази мантра, със поредица от " санкции" е за успиване на оффчето стадо в ЕС.Търгуват си,зад завесата тихо и без шум със всичко.

    21:36 27.05.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    4 3 Отговор
    Накратко:

    Лондон и Брюксел обмислят вариант за свалянето на Лукашенко използвайки украинските неонацисти.
    Затова и обвиненията срещу Минск звучат все по-силно и по-често!

    21:48 27.05.2026

  • 48 Карго 200

    3 5 Отговор
    Ден 1551 от моята тридневна война. Похарчих 25 милиона долара за ракета „Орешник“, за да взривя нечий гараж. Украйна похарчи 50 000 долара за дрон, за да взриви ключова нефтена помпена станция.

    Аз си оставам майстор стратег.

    21:55 27.05.2026

  • 49 Пилотът Гошу

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Супер":

    Що, в САЩ кои живеят добре? Работниците в Максоналдс и Уолмарт?

    21:55 27.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 оня с коня

    3 2 Отговор
    бандеровеца разбира само от едно

    бой до спукване и един контролен в челото

    21:57 27.05.2026

  • 52 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Малей":

    Не бе, хич не хапе Мадяр. За това рашите се молят да спира ударите с дронове по рашата.

    21:59 27.05.2026

  • 53 Глеб Жиглов

    1 2 Отговор
    Джуджето е по ниско от снега ,

    22:04 27.05.2026

  • 54 Млад еврас

    3 0 Отговор
    А какво става с контранаступа? Вурнаха ли вече Крим?

    22:07 27.05.2026

  • 55 Глеб Жиглов

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кевлар":

    Един удар с катана във врата ти ти разрешава проблема генерално.

    22:11 27.05.2026

  • 56 Млад еврас

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "...":

    А ве тя Русия може и 10-15 г. да превзема укрите, ама кво ша правят еврастите до тогава, че още от сега накаляха гащата, па и никой вече не ги бръсне за слива.

    22:11 27.05.2026

  • 57 бай Иван

    2 0 Отговор
    Лукашенко" Абе мадур ти виждал ли си гъба насред Украйна посред лято ?Да не дава господ да видиш !"

    22:21 27.05.2026

  • 58 Някой

    1 0 Отговор
    Хм, една паравоенна, а може би и откровено военна, формация заплашва суверенна държава. Лукашенко не можете да го уплашите - той се справи с платените протести без да му мигне мигне окото. Тв от вас ли да го е страх? Били сте идентифицирали 500 цели. А беларусите ще стоят и ще гледат? Да бе! Ще ви намерят бързо и няма да ви се проявят като Путин.

    22:24 27.05.2026

  • 59 Какво не каза Мадяр?

    0 0 Отговор
    Не каза, че ежедневно се идентифицират 500 цели. Не каза, че в момента за всяка цел има по 3 дрона. И че за утрешните цели ще има нови дронова - пак по 3 на за цел.

    22:35 27.05.2026

