Володимир Зеленски нареди на украинската армия: Подготвяйте се за още 2–3 години война
  Тема: Украйна

27 Май, 2026 21:17 1 799 145

Украйна достигна критичен етап: тя запази суверенитета си, но само по себе устойчивостта все още не означава победа

The Economist

Украйна трябва да бъде готова за продължителен конфликт с Русия, който може да продължи още няколко години. Освен да победи Русия, Украйна трябва да се бори с корупцията и да изгради демокрация, пише The Economist, позовавайки се на правителствени източници, съобщава Фокус.

Общата картина на войната за Украйна се промени. Фронтовата линия до голяма степен се стабилизира, подкрепата от страна на Европа продължава, а страната бързо развива собствения си отбранителен сектор, по-специално производството на дронове. В същото време политическото ръководство все повече разглежда продължителната война като неизбежна.

Украйна достигна критичен етап: тя запази суверенитета си, но само по себе устойчивостта все още не означава победа. Пред държавата стоят въпроси за изчерпването на ресурсите, човешкия потенциал и дългосрочната устойчивост на обществото.

Украинските военни съобщават за постепенно повишаване на ефективността на отбраната, до голяма степен благодарение на използването на безпилотни системи. Според техните оценки загубите на руските войски остават високи, а темповете на възстановяване на личния състав – недостатъчни за компенсиране.

Русия, въпреки постоянния натиск на фронта, не постига обявените цели в Донбас в планираните срокове. Украинското командване твърди, че предимството се проявява не само в технологиите, но и в скоростта на адаптация и мотивацията на подразделенията.

Важен фактор се оказаха ударите от голямо разстояние по инфраструктурата за снабдяване и военните обекти на територията на Русия. Значителна част от тези системи Украйна произвежда самостоятелно, като постепенно намалява зависимостта си от външни доставки, въпреки че разузнавателните данни от партньорите остават от критично значение.

Евгений Карас, командир на 413-ти полк, заявява, че постигането на цели в дълбокия тил на Русия сега е "три пъти по-лесно“, отколкото беше. Неговата част проведе няколко важни операции, включително удари през март срещу Silicon El, производител на микрочипове за руски балистични ракети. Военният коментира:

"Войната не е рай за Украйна, но за Русия нещата вървят много по-зле и ще станат още по-трудни“.

Той прогнозира криза в руската противовъздушна отбрана до есента. Дотогава производството на балистика в Украйна трябва да бъде в разгара си, което предизвиква страх и смут дълбоко в сърцевината на Русия.

Въпреки военните успехи, вътрешните последици от войната стават все по-осезаеми. Украинската инфраструктура е обект на редовни удари, а енергийната система остава уязвима. Масираните атаки с дронове и ракети продължават да засягат големите градове, включително Киев.

Икономиката се държи на повърхността благодарение на международната помощ и развитието на отбранителния сектор, но загубите на работна сила са значителни. Общото намаляване на населението в трудоспособна възраст оказва съществено влияние върху темповете на възстановяване.

Най-критично остава състоянието на енергетиката. Представители на гражданския сектор и съветници на правителството подчертават, че именно енергийната стабилност, а не само ситуацията на фронта, ще определя устойчивостта на страната през следващите години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    48 23 Отговор
    Земенски:Чували ще има за всички укро трупове.

    Коментиран от #125, #131

    21:19 27.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    48 15 Отговор
    Готвят се в незаконното селище до Варна.хи хи хи

    Коментиран от #9

    21:19 27.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    23 18 Отговор
    Много ми е симпатичен този Зеленски.

    Коментиран от #142

    21:20 27.05.2026

  • 4 горките

    53 16 Отговор
    останали живи там, еврея иска да ги занули напълно

    21:20 27.05.2026

  • 5 Вацев

    15 35 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #143

    21:20 27.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    52 13 Отговор
    Освен да победи Русия.... ЪЪЪЪЪЪЪ... пак ли е имал доставка на бЕло?

    А на бас, че освен че няма да победи Русия
    Няма да се справи и с корупцията - че за кво им е на Урсулите ОкраИна без златните кенефЕ?

    Коментиран от #7

    21:21 27.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    43 13 Отговор
    В Украинският анклав "Баба Алино" до Варна ще се набират доброволци от България,които да служат на фюрера Зеленски като трупно месо за фронта.

    21:23 27.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Що не ме поканиш в твоя ресторант на вечеря. Ще се запознаем, ще си побъбрим. Самотно ми е вечер.

    Коментиран от #39

    21:23 27.05.2026

  • 10 Сатана Z

    16 48 Отговор
    Тази вечер по БНТ бившият министър на отбраната който е завършил военната академия в Москва "Фрунзе" заяви - "През тази 2026 година русия не успя да има никакви териториални придобивки ,напротив Украйна си върна свои територии. Русия вече дава чудовищни жертви - 35-40 хиляди на месец. Не комбинирано убити и ранени а само убити. Мои колеги от военната академия в Русия всеки месец ми предоставят точни данни. Украйна избива руските военнослужещи жестоко и безмилостно. Човешкия живот няма цена ,но в Русия явно не струва нищо."

    Коментиран от #18, #19, #21, #24, #84

    21:23 27.05.2026

  • 11 Чудя се

    49 13 Отговор
    Как така едни момчета умират на фронтаили биват осакатени,а през това време техни сънародници строят цели комплекси от къщи в чужди държави.

    21:23 27.05.2026

  • 12 Русия се превръща в тестова площадка

    19 26 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    Коментиран от #22, #90

    21:23 27.05.2026

  • 13 денацификация

    23 14 Отговор
    Украйна не може никаква демокрация и общество да изгради, не може дори в ЕССР да влезе по документи, докато са живи тези, които управляват сега в Украйна. Въпроса с победата над РФ даже няма смисъл да се коментира. Между другото, доста народни предстовители започнаха да призозават с половин уста за прекратяване на войната и преговори с Русия след последната акака над Киев, но цензората не пуска такива новини, а и хунтата ще им затвори устите по един или друг начин. Все пак, в Радата едва ли има некорумпирани, които ако не с пари, да не може да им се скрои шапка.

    21:24 27.05.2026

  • 14 зИленски

    24 13 Отговор
    СЛЕД 2-3 ГОДИНИ АРМИЯТА НИ ЩЕ САМО ОТ 14-ГОДИШНИ
    ДРУГИТЕ ЩЕ СА НА 2 МЕТРА НАДОЛУ

    21:24 27.05.2026

  • 15 Ама нема лабаво

    21 13 Отговор
    Още малко и цялата армия ще дезертира при рашките или ще забегнат по европейските курорти ...

    21:26 27.05.2026

  • 16 Раковски

    5 3 Отговор
    Последните удари на Мадяра.

    21:27 27.05.2026

  • 17 Многоходовото

    14 25 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:27 27.05.2026

  • 18 Точен сте с факти и цифри

    15 36 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    раша дава 35- 40 хиляди убити на месец, около 500 хиляди годишно. За 4 години = 2 милиона а още 4 месеца много над 2 милиона. Един комедиен актьор направи раша за смях пред цял свят ,изби 15 процента от мъжкото трудоспособно население на раша според данните от самата раша а и жуже путя го направи пожизнен президент а преди 2 години тръгна да сменя " нацисткия режим в Киев". Поклон световен лидер Зеленски. Удриии без милост по безполезните рашисти и ги пращай при Кобзон✌️💯👈👌

    Коментиран от #23, #29, #38, #100

    21:27 27.05.2026

  • 19 зИленски

    15 11 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    нищо не е завършил в Москва.
    Във Варна е учил

    21:27 27.05.2026

  • 20 Де бил

    12 14 Отговор
    Войната не е рай за Украйна, но за Русия нещата вървят много по-зле и ще станат още по-трудни“. Значи и там може да обявят мобилизация??? Леле и ако загубят 20% от територията ще е още по-зле ?

    21:27 27.05.2026

  • 21 Орк

    14 14 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Направо му докладват. Аз мислиш че Украина иска да интегрира в Европа, а то европа мина процес на украинизация. Тотально оглупяване

    21:28 27.05.2026

  • 22 жалка работа

    20 11 Отговор

    До коментар #12 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    Ще ти припомня само малка част от оръжията-чудо на киевската хунта: патриотите, хаймарсите, леопардите, ейбрамсите, сторм шадоусите, таурусите, джавелините, гаубиците 777, ф16ките, миражите, дроновете с изкуствен интелект, дългите нептуни, фламинготата, брадлита, байрактарите, израелските лазери... на първо време за тези се сещам, но съм сигурен, че има поне още толкова. Много работа вършат, бандерите са пред Владивосток, нали!

    Коментиран от #42

    21:28 27.05.2026

  • 23 Сатана Z

    12 20 Отговор

    До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":

    Тази вечер по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов който е завършил военната академия в Москва "Фрунзе" заяви - "През тази 2026 година русия не успя да има никакви териториални придобивки ,напротив Украйна си върна свои територии. Русия вече дава чудовищни жертви - 35-40 хиляди на месец. Не комбинирано убити и ранени а само убити. Мои колеги от военната академия в Русия всеки месец ми предоставят точни данни. Украйна избива руските военнослужещи жестоко и безмилостно. Човешкия живот няма цена ,но в Русия явно не струва нищо."

    21:28 27.05.2026

  • 24 Българка

    20 13 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Също каза,че концлагера Украйна още 3 години ще е със затворени граници.

    Коментиран от #35

    21:28 27.05.2026

  • 25 Зеления ненормален наркоман е смахнат

    19 11 Отговор
    Зелен какви победи и нови бели линии?

    21:29 27.05.2026

  • 26 Прав е

    10 15 Отговор
    По-добре е да си подготвен за дълга война, отколкото да се отпускаш. Когато имаш туземец и душманин за съсед винаги трябва да си нащрек и подготвен да го посрещнеш подобаващо и да го прогониш надалеч.

    Коментиран от #32

    21:30 27.05.2026

  • 27 руската мечка

    10 16 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #36

    21:31 27.05.2026

  • 28 зелен смъркач

    14 9 Отговор
    Така ,така ,точно така. Предупреждавай украинците ,за да бягат кой на изток кой на запад.Нищо няма да остане от тая територия

    21:31 27.05.2026

  • 29 сметах, сметах

    7 10 Отговор

    До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":

    2 милиона загинали ватника бяха преди три години, сега трябваше вече да са 10 милиона, а ти още повтаряш 2 милиона!

    Коментиран от #41

    21:31 27.05.2026

  • 30 НА НАГЛЕЦА НАХАЛНИК

    13 11 Отговор
    Просията му се осшади. Една бомба не е направил на един войник не е платил със техни си гривни. Всичко просено и във долари и във евра и пета година така. А за корупцията ще става още по голяма след като има кой да дава. ЖЕНКИТЕ УРСА КАЛАС ОЩЕ МНОГО ЩЕ ДАВАТ ОТ ПАРИТЕ НА НАРОДИТЕ ОТ ЕВРОПА. ОЩЕ ДВЕ ТРИ ГОДИНИ КАЗВА ПРОСЯКА.

    21:31 27.05.2026

  • 31 хмм

    4 10 Отговор
    СССР дава 27 млн жертви и става хипер сила, надали с някви си 500 000 хилядна убита армия да е загубила нещо кой знае какво Руската империя, тя е колокото 200 държави и четири континента и два пъти по голяма от цяла Европа така че това за нея са нищожни загуби, все едно комар ги охапал

    21:31 27.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 НА НАГЛЕЦА НАХАЛНИК

    11 9 Отговор
    Просията му се ослади. Една бомба не е направил на един войник не е платил със техни си гривни. Всичко просено и във долари и във евра и пета година така. А за корупцията ще става още по голяма след като има кой да дава. ЖЕНКИТЕ УРСА КАЛАС ОЩЕ МНОГО ЩЕ ДАВАТ ОТ ПАРИТЕ НА НАРОДИТЕ ОТ ЕВРОПА. ОЩЕ ДВЕ ТРИ ГОДИНИ КАЗВА ПРОСЯКА.

    21:32 27.05.2026

  • 34 Доналд Тръмп офишъл

    8 7 Отговор
    Тоа...гоем оптимист, рибириш ли

    Коментиран от #73

    21:33 27.05.2026

  • 35 А какво да кажат

    8 9 Отговор

    До коментар #24 от "Българка":

    тогава севернокорейците и руснаците. Да вземат да се гръмнат.:)

    Коментиран от #37

    21:33 27.05.2026

  • 36 име

    12 8 Отговор

    До коментар #27 от "руската мечка":

    Четири години вие, сopocнята, само повтаряте ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #65

    21:34 27.05.2026

  • 37 Това са думи на Зеленски

    11 6 Отговор

    До коментар #35 от "А какво да кажат":

    "Затварям границите на Украйна"

    21:35 27.05.2026

  • 38 Цеко

    6 11 Отговор

    До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":

    Много руска смрадт е това.

    21:35 27.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Володимир Безстрашний

    11 15 Отговор
    Ние имаме Левски, Украйна има Зеленски. Двамата изключително много си приличат по характер и дух, макар злото срещу, което е изправен Зеленски да е все пак мисля доста по-голямо. Те са герои и винаги ще бъдат такива. Преклон и пред двамата. Преди малко видях суратя на радеф и щях да повърна. Възможно ли е българите в днешно време да са наказани с такава хлебарка на власт. Или им е толкова акъла?

    21:36 27.05.2026

  • 41 ТИ МОЕШ ЛИ ДА ЧЕТЕШ..

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "сметах, сметах":

    Казват англо 600 000 убити руснаци. Не твоите милиони. ЩЕ ТИ СЕ АМА НЕ Е ТАКА. ЗЪЛ АЛЧЕН МЕНТАК. ОЩЕ И ОЩЕ УБИТИ НЕКА ИМА.

    21:36 27.05.2026

  • 42 Копейкин Костя

    9 11 Отговор

    До коментар #22 от "жалка работа":

    Това го знаем, ватенка.
    Ти изброй безаналоговите оружия на крепостните...

    21:37 27.05.2026

  • 43 Биляна

    7 13 Отговор
    Зеленски е еталон за мъжество и храброст. Има топки големи и твърди като Стоунхендж. Българите нищо не струват.

    21:38 27.05.2026

  • 44 Всяко изречение от статията е

    14 5 Отговор
    е бисер на журналистиката. Много може да се учите от Икономичните. Как елегантно са поднесени нещата за да звучат победно.
    -"Русия, въпреки постоянния натиск на фронта, не постига обявените цели в Донбас в планираните срокове."- без да споменават какви са тия "срокове":)
    - ""Войната не е рай за Украйна, но за Русия нещата вървят много по-зле"- който не вярва да ходи сам да сравни, нали?:)
    -"Значителна част от тези системи Украйна произвежда самостоятелно" - а дори и украинските надписи по ракети и дронове не поставя сама.
    -" Според техните оценки загубите на руските войски остават високи, а темповете на възстановяване на личния състав – недостатъчни за компенсиране." - за разлика от украинските?:):)
    -" Освен да победи Русия, Украйна трябва да се бори с корупцията и да изгради демокрация" - като не е демокрация в Украйна, какво защитават евро-миротворците там?:) Европейските и ценности ли?:):):)

    21:40 27.05.2026

  • 45 Мишо пyйката

    10 10 Отговор
    Три четири години! На путинчо лошичко му става като чете тези редове! А може инсулт да получи! Оня ден му се опряха някои думички, докато държи реч! Навярно е било микроинсулт, а сега следва макро!

    21:40 27.05.2026

  • 46 бай Даньо

    8 6 Отговор
    Всеки "пълководец" който каже на армията си готви се за дълга война трябва да бъде убит с камъни . Това означава много жертви и неизвестен край... още Сун Дзъ е казал " не започвай война в която не знаеш как да победиш бързо" . За окрайнците дори не става въпрос за побеждаване ...

    21:40 27.05.2026

  • 47 матю хари

    6 9 Отговор
    Време е Зеленски да призове служителите на посолствата в Москва да напуснат руската столица, след което ВСУ да нанесе съкрушителни удари по центровете за вземане на решения.

    Коментиран от #55

    21:41 27.05.2026

  • 48 Само питам

    8 7 Отговор
    Ще има ли още живи "доброволци" които да ловят по улиците още две три години .

    21:42 27.05.2026

  • 49 Отстрани

    10 9 Отговор
    Руснаците не бързат за никъде, ....колкото толкова.
    За 4 години цялото НАТО и цяла Европа клекнаха, а след още 2-3 години направо ще изчезнат в сегашния си вид.
    Руският валяк си върви бавно и безпощадно и няма сила която да го спре.
    Колкото по-дълго върви този процес толкова по-чиста територия оставя след себе си и толкова по-малко съпротивление ще има насреща му.
    Това ще гарантира за Русия спокойни следващи 80 години.

    Коментиран от #62

    21:43 27.05.2026

  • 50 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 8 Отговор
    Наркоман ти до тогава няма да си жив бе

    21:44 27.05.2026

  • 51 Мишел

    6 9 Отговор
    Изчислено е, че Русия може да превземе Украйна след 85 год.

    21:44 27.05.2026

  • 52 хаха

    8 10 Отговор
    Руската пропагандистка Анна Титс, която работеше по филм за руски войници, се е удавила, според руски пропагандни медии.

    52-годишната режисьорка е пътувала до Южна Осетия с екип, за да работи по филма „По пътя към истината и справедливостта“ за войната срещу Украйна.

    На 21 май, по време на разходка, тя пада от висящ мост в река Голяма Лиахви. Инцидентът се случва ден след представянето на филма ѝ.

    Спасителни екипи издирват Титс три дни, преди да намерят тялото ѝ на 35 километра от мястото, където е паднала.


    Ура дрОгаре въшлясали ватенки!

    21:44 27.05.2026

  • 53 кажете бе козляците

    13 7 Отговор
    Огромен педофилски скандал във Франция ??!
    Разследват се всички детски градини и начални училища .
    Има 76 задържани до сега .

    Това ли са ви идеалите за светло бъдеще ?!

    Коментиран от #66

    21:45 27.05.2026

  • 54 Тов. Членинъ

    9 9 Отговор
    Таваришчи , да бъдем смирени , че тръгнахме в началото на СВО-то с парадните униформи , ама те се изпокъсаха , по време на Тридневната ..

    21:45 27.05.2026

  • 55 Явор

    10 5 Отговор

    До коментар #47 от "матю хари":

    Руснаците трябва да разрушат Лвов и конфликта ще приключи. Ще е като урок за мерсклиите да воюват с Русия. Ще бъде чудесно из Лондон да се разхождат руски ботуши и тук там Т90. Злото на света ще си е отишло.

    21:46 27.05.2026

  • 56 1488

    11 6 Отговор
    утре урките правят дьржава по околовръстното на варна и почват да нападат бг градове за даньци

    наште продажници веднага ще клекнат
    даже ще им помагат да ни грабят

    така са възникнали дьржавите
    добитька плаща спокойствие

    21:47 27.05.2026

  • 57 а месо за фронта откъде?

    9 4 Отговор
    важното е месо да има за фронта , има ли месо ще има и война ама колко ще остане от осррайната като територия?

    21:48 27.05.2026

  • 58 жик так

    9 6 Отговор
    Нато праща 60 000 контингент в Латвия и Естония . Ще обграждат Русия .

    Обаче Щатите се изтеглят от Европа .
    Пита се - кой ще опере пешкира .

    Коментиран от #76

    21:48 27.05.2026

  • 59 Алоооо ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ

    8 9 Отговор
    Какво става днеска

    Във МУСКАЛАБАД?

    А във САНКТ ПЕТЕРБУРГ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    БАЙРАМА КАК МИНА ВЪВ

    МУСКАЛАБАД?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЩЕ СЕ ЦЕЛУВА ЯКО КУРАНЪТ

    ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ .

    21:48 27.05.2026

  • 60 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Тия пък....
    Руските танкисти нахлуха с Парадни униформи предвкусвайки Парад в Киев, в крайна сметка се стигна да разменят пленините танкисти за картофи, до без парад и в Киев и в Москва ☝️

    21:48 27.05.2026

  • 61 Архимандрисандрит Бибиян

    4 7 Отговор
    Сички пианици требе да се потрепат! Путилифона бат Пунгю измреца каде сака да си ги види пакетирани,дълбоко замразени подер войната! Внетен ли е?

    21:48 27.05.2026

  • 62 Точно обратното.

    7 8 Отговор

    До коментар #49 от "Отстрани":

    Дългата война и най-вредна за Русия. Дори може да бъде фатала за нея.

    Коментиран от #72

    21:49 27.05.2026

  • 63 Зеления път

    10 4 Отговор
    На Зеленото му се живее още 2-3 годинки, да се друса, да се прави на велик и да дерибейства, ама няма да му се получи. В най-добрият случай ще пукне от свръхдоза.

    21:49 27.05.2026

  • 64 Ае копейките

    11 7 Отговор
    Пак ви питам.Изгонихте ли американските самолети от летище Васил Левски? Нещо протести, това-онава? Или само драскате по сайтове?

    21:50 27.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ейде де

    6 8 Отговор

    До коментар #53 от "кажете бе козляците":

    Разликата между Франция и руzия е, че във Франция тези престъпления излизат наяве, разследват се и се осъждат.

    Коментиран от #70

    21:51 27.05.2026

  • 67 ГАРГАМЕЛ

    8 5 Отговор
    УБИЙСТВОТО НА 170 ДЕЦА В МИНАБ И НА 21 В СТАРОБЕЛ НЕ Е ГРЕШКА, А ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ УДАРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕРОР СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО!!! ЗАПАДА, ПРОПАДНАЛА ЕВРОПА НЕ СА НИ НИТО ПАРТНЬОРИ НИТО ПРИЯТЕЛИ! ТЕ СА ВРАГОВЕ НА РУСИЯ И ЦЕЛИЯТ СЛАВЯНСКИ СВЯТ!!! 4 г. ВОЙНА, 3 млн ИЗБИТИ СЛАВЯНИ И ТЕ НЕ СЪЖАЛЯВАТ!

    21:52 27.05.2026

  • 68 Генерал от НАТО

    7 4 Отговор
    Както се говори в цялото Нато и в останалия свят
    всяка сутрин когато се събудите благодарете на Владимир Путин че човека е така умерен, спокоен и не се подава на емоции или провокации.

    21:52 27.05.2026

  • 69 Квадрат13

    3 3 Отговор
    Лоша идея. До последния украинец и до последния руснак. Народа иска ли го? Достатъчно смърт и черни забрадки. В тази война не може да има победител. Явно парите и болните амбиции са по важни от живота на хората. За едни баснословни печалби, за други смърт. Животеца и благополучието на шепа неадекватни алчници , срещу милионите гробове на млади хора, които са искали да живеят. Най вероятно, крайната цел на тази касапница е освобождаване на конкретни територии от населението им. Все повече прилича на предварителна договорка. На практика никой не иска войната да спре. Всичко друго е лъжа и измама.

    Коментиран от #89

    21:52 27.05.2026

  • 70 ха ха ха ...

    3 7 Отговор

    До коментар #66 от "Ейде де":

    Какъвто вожда - такива и индианците ...

    21:52 27.05.2026

  • 71 Мишо пyйката

    6 7 Отговор
    А как ще издържи три четири години нафталина у бункера, ако зелето реши да гони ватeнките из Сибир!

    Коментиран от #80

    21:53 27.05.2026

  • 72 Отец Дионисий, светец

    6 6 Отговор

    До коментар #62 от "Точно обратното.":

    "....Дългата война може да бъде фатална за Русия..."

    Господ те благослови за обективния коментар и настъпващия края на Русия. Кому е нужен Свят с Русия ? Амин ☝️

    21:53 27.05.2026

  • 73 ТРЪМП:

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Доналд Тръмп офишъл":

    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    21:53 27.05.2026

  • 74 ПО УЛИЦИТЕ

    6 5 Отговор
    На МАЦКВА

    ДНЕСКА ПЪЛНО СЪС ЧАЛМИ

    И ПРАВОСЛААВНИ АЯТОЛАСИ .

    ДАВАЙ ПУТИНЕ

    ВКАРВАЙ ОЩЕ

    АРБАЙТЕРИ ОТ АФГАНИСТАН
    ИНДИЯ
    И ТЕМ ПОДОБНИ

    ПРАВОСЛАВНИ ДЪРЖАВИ .

    ИЗГЛЕЖДАШЕ ПЕРФЕКТО

    МАЦКА

    ОТВСЯКЪДЕ СЕ ЧУВАШЕ

    ДА ЖИВЕЕ АЛЛАХ

    21:53 27.05.2026

  • 75 И на децата стана ясно

    6 6 Отговор
    Че хомик могучая, фюреро Пе деразин и жълтурете на Ким ГАЗО,...НЕ МОГАТ да победат Украйна на бойното поле!
    Меки са им китките на тия Пен ДЕЛИ узкоглази!
    Факт

    Коментиран от #78

    21:54 27.05.2026

  • 76 Фактолог

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "жик так":

    НАТО нищо не може да прати щото няма въздух.
    Швабите от една година се опитват да разположат една бригада от 5000 души в Естония, но едва осигуриха финансиране , а после едва екипираха бригадата. Още няма пълна численост . До тук едва 2500 души са разположили там . НАТО е въздух под налягане, който вече издиша от всички пробойни.

    21:54 27.05.2026

  • 77 ото фон бисмарк

    7 4 Отговор
    имам 100 начина да изкарам руската мечка от бърлогата, но нямам нито един как да я вкарам обратно.............това да си го напишат на челото целия запад!

    Коментиран от #82

    21:55 27.05.2026

  • 78 козляците яко си апят зад ни ци те

    7 5 Отговор

    До коментар #75 от "И на децата стана ясно":

    Ще стигнат и до Одеса и до Киев .Руснака бърза бавно но славно.Търпение му е майката.

    Коментиран от #86

    21:56 27.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Дако

    6 4 Отговор

    До коментар #71 от "Мишо пyйката":

    Потника два дена без дрога и пиши го бегал .

    Коментиран от #92

    21:57 27.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 0001

    6 7 Отговор

    До коментар #77 от "ото фон бисмарк":

    Може, може..Баба Меца не е във форма в момента 😂

    Коментиран от #103

    21:58 27.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Висящият от колесник

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    В Радата забелязаха съобщения за подготовка на контролирани от Украйна градове за кръгова отбрана на фона на пропаганда за успехите на ВСУ

    Депутатът Бужански се пита - защо сега има толкова много новини за подготовка на тилови градове и цели региони за „кръгова отбрана“, ако властите твърдят, че украинската армия „е успяла да спре руското настъпление и освобождава стотици километри територия“.
    „Възниква въпросът защо в такъв случай тези градове и области не са били подготвяни за кръгова отбрана през всички тези години, когато беше по-лошо, и са започнали да се подготвят сега?“ — пише Бужански.

    копаят ровове, бодлива тел и бетонни заграждения , пълно е със снимки и видео материали от Одеса

    21:59 27.05.2026

  • 85 козляците са утайката на Българското

    7 3 Отговор
    общество .
    Само прайдове са им в главата и едни натопорчени у... ве ..

    Коментиран от #111

    22:00 27.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Никой

    7 3 Отговор
    Произход "Економист"...рупор на лондонското Сити.
    Поредната елементарна пропаганда

    22:00 27.05.2026

  • 88 козляците са утайката на Българското

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "Така е":

    общество .
    Ти сигурен ли си че съм безказармен бе льох ман ?!!

    22:01 27.05.2026

  • 89 Миролюб Войнов, военен експерт

    4 7 Отговор

    До коментар #69 от "Квадрат13":

    "..до последния украинец и до последния руснак..."

    Няма да е до последния украинец !!!
    Украинците воюват с технологии, разузнаване, спътници, дронове, роботи. Руснаците с Магаре и Пcyвня. Русия загуби инициативата, настъплението, в момента е в глуха отбрана.
    Най-добрия за нея изход го пропусна 2022г и 2025г когато Украъна беше готова да спре войната на фронтовата линия. Сега вече дума не може да става за Мир, Русия или се изтегля или ще продължава да праща войниците си на смърт.

    Коментиран от #91, #119

    22:01 27.05.2026

  • 90 Висящият от колесник

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    УДАРИТЕ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ РУСИЯ ДА ИЗПОЛЗВА ОРЪЖИЕ, КОЕТО НЯМА ДА ОСТАВИ СЛЕДИ ОТ НИКОГО, ЗАЯВИ ВОЛОДИН

    още ли се радвате

    22:02 27.05.2026

  • 91 ха ха ха ...

    6 3 Отговор

    До коментар #89 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Поредния смешник за тая вечер ....

    Коментиран от #99

    22:02 27.05.2026

  • 92 А какво да кажем тогава за

    4 6 Отговор

    До коментар #80 от "Дако":

    Медведев , Захарова, Соловьов и много други. Максимум 1 час без дрога 😄😉

    Коментиран от #96

    22:03 27.05.2026

  • 93 Бай Благой

    6 2 Отговор
    Още 2-3 години яко крадене...и съсипани човешки съдби....

    22:03 27.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Фактите НЕ лъжат

    4 7 Отговор
    2 дневната фашага от кремля ТВ -- СКА беева изригна срещу кремльовските опорки:
    " Със този темп на Фронта,..ще завземем Донбас след...33 год! "
    За... Киев, Дамаск и Лиса бон,.. изобщо не спомена..
    Ааааахахаха

    Коментиран от #98

    22:05 27.05.2026

  • 96 Дако

    7 1 Отговор

    До коментар #92 от "А какво да кажем тогава за":

    А доказателства някакви ??
    Или кака Галка ти го каза ??

    22:05 27.05.2026

  • 97 Ачо

    1 8 Отговор
    Руснацте ги копат общо.На купчини.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #101

    22:05 27.05.2026

  • 98 жик так

    7 3 Отговор

    До коментар #95 от "Фактите НЕ лъжат":

    Когато - тогава ! Тебе кво те бара ?! Може и 100 години ...

    Коментиран от #107, #110

    22:06 27.05.2026

  • 99 Миролюб Войнов, военен експерт

    2 5 Отговор

    До коментар #91 от "ха ха ха ...":

    Смешника си пие биричката на дивана и Го мести. Твоите узкоглази братчеди мрат зa тоя дето дyxa☝️

    Коментиран от #102

    22:06 27.05.2026

  • 100 зелено

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":

    Русофобията - това е психическо разстройство, породено от слабоумие и добро заплащане.

    22:06 27.05.2026

  • 101 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #97 от "Ачо":

    От фронта ли пишеш бе паун ?
    Куршуми свистят край ушите ти и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш ??!!

    Коментиран от #106

    22:07 27.05.2026

  • 102 ха ха ха ...

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Поредния диванен бойчага ...Дано съм жив да видя как ви мобилизират и как квичите ...

    22:08 27.05.2026

  • 103 Руснак без крак

    1 5 Отговор

    До коментар #82 от "0001":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    Коментиран от #104

    22:09 27.05.2026

  • 104 нема проблем

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Руснак без крак":

    Може и един у ей да изядеш. Все ни е тая за козляците

    22:10 27.05.2026

  • 105 Молния!

    2 4 Отговор
    Академик - Алкаш от блатата с Иновативно предложение по фашистката ...кремля ТВ:
    " Интернета трябва да се пуска единствено и само по..ЗАСЛУГИ ( към Фюрера ПЕ дал и фашистката секта в кремля)!
    И то на...ПОРЦИИ?!?
    Каквито и да означава това...
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #109

    22:11 27.05.2026

  • 106 Гресирана ватенка

    1 5 Отговор

    До коментар #101 от "Само питам":

    Много питаш и забравяш за греста 😁

    Коментиран от #112, #132

    22:11 27.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Поне

    5 0 Отговор
    още 3 години. Докато светът ги забрави окончателно.

    22:12 27.05.2026

  • 109 гръм да те удари

    7 1 Отговор

    До коментар #105 от "Молния!":

    Ти от село излизал ли си бе ов ч и ?! Бас държа че в Московското метро е десет поти по чисто и сто пъти по красиво отколкото у вас .

    22:12 27.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #106 от "Гресирана ватенка":

    Един такаламит грес малко ли ти е дето ти напълних ауспуха ?!!

    Коментиран от #121

    22:13 27.05.2026

  • 113 Верно е бе Цар Вул

    5 1 Отговор

    До коментар #111 от "Верно ли бре":

    Кой не скача е червен ....сега ще ми ядете червения банан ..

    22:14 27.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Тоя заграбва по 100 200 милярда на година, от куде още 500 600 ще му вадят урсуланците

    Коментиран от #120

    22:15 27.05.2026

  • 116 Анонимен

    4 1 Отговор
    Това го има за бизнес

    22:16 27.05.2026

  • 117 ЛОНДОН

    1 0 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРИИНИЦ.

    22:18 27.05.2026

  • 118 Анонимен

    1 1 Отговор
    Много пари ще вземе за лична облага

    22:18 27.05.2026

  • 119 Квадрат 13

    1 3 Отговор

    До коментар #89 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Ако говорим за технологии , ако на Путин му писне, слънцето може да изгрее от запад. Не казвам обаче, че това е добра идея.

    Коментиран от #128

    22:18 27.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Само питам":

    Искаш ли да ми по духаш малко?

    Коментиран от #145

    22:19 27.05.2026

  • 122 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Лопай У.. ЙОТ,..Е.. Балник":

    Лапуркай бре кюстендилски тръбар ,кво ми пелтечиш козяшка мррр.шоо !

    22:19 27.05.2026

  • 123 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #127, #133, #140, #144

    22:20 27.05.2026

  • 124 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Дреме ти на..Путин..ката":

    Я.М.Х. бе пед.далл кво ми се обясняваш!

    22:20 27.05.2026

  • 125 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Това се отнася и за руснаците,даже на тях ще им трябват повече.

    22:21 27.05.2026

  • 126 Ццц

    0 1 Отговор
    Еее, та ние днес четохме, че Русия съвсем се е съсипала. Наркоманът уж бая победи натрупа, ама не стигат явно. Те укрите да се стягат колкото са останали, ама и ние ли? Че в цял ЕС от стягане бая се сковахме и май вече да спираме, а?

    22:21 27.05.2026

  • 127 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Дон Корлеоне":

    А ти пускаш ли отново в г3аа ?

    22:21 27.05.2026

  • 128 Тоа па

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Квадрат 13":

    Нъл пиздоглазия Педофил и фамозен ПЕ.. дал, избега само по прашки, кату деревянска шлю ХА от некаков готвач, ма Чле носось
    Ааааахахаха

    Коментиран от #134

    22:22 27.05.2026

  • 129 ееее

    0 1 Отговор
    Руснаци с украински документи. Във България са много. Тъй наречените рускоговорещи украинци. По-опашата лъжа не съм чувал. Не напразно ви имат за балъци.

    22:22 27.05.2026

  • 130 Брояч

    2 0 Отговор
    Путлер уверено води федерацията на злото Русия към небитието. Вярвам му на 100%, че ще я довърши. Украйна в момента разполага с по 10 дрона за да убие 1 окупатор, а всъщност 2 са напълно достатъчно. ...

    22:23 27.05.2026

  • 131 Що пък 2-3 години ?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не е ли за 5-6 години или за постоянно?

    22:24 27.05.2026

  • 132 Гресиран козяк

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Гресирана ватенка":

    Колко пъти ти повтарях , пръста ☝️с койти си бъркаш отзад да не го лап паш 😬!!

    22:24 27.05.2026

  • 133 Възраждане

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Дон Корлеоне":

    Само на Цаливащите КУ.. РАна Пи ДЕРИ и то за...Курбан Байрама!
    )))

    Коментиран от #136

    22:25 27.05.2026

  • 134 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Тоа па":

    Лап Пай У Йотт ,ПизДославе и гъллтай силикона ☝️!

    22:26 27.05.2026

  • 135 Млад еврас

    1 1 Отговор
    А ве укрите с кого се бият, щото по тяхни сметки са избили вече руската армия.

    22:27 27.05.2026

  • 136 Тачо Пармака

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Възраждане":

    А лично ти Кюстендилски Пед Далл мой ми лап паш Куу. Роо за извара,сиренье ,аромат и всичко друго което се сетиш .

    22:28 27.05.2026

  • 137 А България ще дава по 2 млрд еврЗеления

    1 0 Отговор
    Какво разбира Зеленски и европейските лидери под "Украйна да победи Русия" - да маршируват на Червения площад ли?
    Да, веднъж влязоха украинците в Курска област, но какво би станало ако съвсем случайно влязат по навътре в Русия? Не би ли използвал тогава Путин тактически ядрени глави с ограничено действие?

    Дори и да се срине икономиката на Русия изцяло и се обяви примирие - благодарение на запасите си от нефт, газ, злато и диаманти Русия ще се възстанови, но и Европа ще е срината финансово, а тя няма да се възстанови толкова лесно, защото няма такива природни ресурси

    В заключение - какъв е смисъла заради един Донбас няколко десетки кв.км Европа и Украйна да воюва още 3-5 или повече години, да фалира цяла Европа, да загинат още няколко десетки милиона човека и от двете страни и всичко в Украйна като сгради да е напълно съсипано - защо?
    А България ще дава по 2 млрд евро всяка година ли?
    Ако ЕС каже на Зеленски да предаде Донбас и да сключи мир или му спира помощта мир ще има за една седмица и европейците ще се оттърват от това финансово бреме и Украйна няма да дава жертви и Русия няма да дава

    22:28 27.05.2026

  • 138 Мисля, че Зеленски

    1 0 Отговор
    гледа много песимистично. До 2-3г Путин със сигурност няма да е жив, а руските окупатори ще бъдат изкоренени от изконните Украински земи.

    22:30 27.05.2026

  • 139 Молния!

    2 0 Отговор
    Сухопътния коридор към Крим... приключи!
    Вече се контролира от дроновете на ЗСУ!
    Педофила го очаква съдбата на..АД олф

    22:31 27.05.2026

  • 140 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Дон Корлеоне":

    Кай честно ,хасковски каунь,местните чингенета от Орфея в Хасково ръъгат ли те яко в га,zyндера

    22:31 27.05.2026

  • 141 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    1 1 Отговор
    Днеска СТОРМ ШАДОУ

    Удари НОВИЯТ ЩАБ НА
    ЧЕРНОМОРСКИЯ ФЛОТ
    НА РУСИЯ

    В СЕВАСТОПОЛ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗА Какво им е ЩАБ
    На
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    При положение че то ФЛОТ
    Май не остана .

    РА РА РА

    22:31 27.05.2026

  • 142 Кот или кит?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Да му гласуваме още 90 миарда?

    22:32 27.05.2026

  • 143 Изчаква

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вацев":

    да отвори Ормуз..

    22:34 27.05.2026

  • 144 ПУСКА САМО

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Дон Корлеоне":

    За заслуги .

    И на Порции.

    Оня Дугин Издухания

    Даже предлага

    Русия да бъде Като Северна Корея.

    Свободна .


    Хахахахаха хахахахаха

    22:36 27.05.2026

  • 145 Гресиран козяк

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Град Козлодуй":

    Ако няма кой да те ръга у умирисания ,буташ пръста ☝️ в греста и после ръгаш якоо в га,zyндера си докато се припотиш 😬!

    22:37 27.05.2026

