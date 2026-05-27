Володимир Зеленски нареди на украинската армия: Подготвяйте се за още 2–3 години война

Украйна трябва да бъде готова за продължителен конфликт с Русия, който може да продължи още няколко години. Освен да победи Русия, Украйна трябва да се бори с корупцията и да изгради демокрация, пише The Economist, позовавайки се на правителствени източници, съобщава Фокус.
Общата картина на войната за Украйна се промени. Фронтовата линия до голяма степен се стабилизира, подкрепата от страна на Европа продължава, а страната бързо развива собствения си отбранителен сектор, по-специално производството на дронове. В същото време политическото ръководство все повече разглежда продължителната война като неизбежна.
Украйна достигна критичен етап: тя запази суверенитета си, но само по себе устойчивостта все още не означава победа. Пред държавата стоят въпроси за изчерпването на ресурсите, човешкия потенциал и дългосрочната устойчивост на обществото.
Украинските военни съобщават за постепенно повишаване на ефективността на отбраната, до голяма степен благодарение на използването на безпилотни системи. Според техните оценки загубите на руските войски остават високи, а темповете на възстановяване на личния състав – недостатъчни за компенсиране.
Русия, въпреки постоянния натиск на фронта, не постига обявените цели в Донбас в планираните срокове. Украинското командване твърди, че предимството се проявява не само в технологиите, но и в скоростта на адаптация и мотивацията на подразделенията.
Важен фактор се оказаха ударите от голямо разстояние по инфраструктурата за снабдяване и военните обекти на територията на Русия. Значителна част от тези системи Украйна произвежда самостоятелно, като постепенно намалява зависимостта си от външни доставки, въпреки че разузнавателните данни от партньорите остават от критично значение.
Евгений Карас, командир на 413-ти полк, заявява, че постигането на цели в дълбокия тил на Русия сега е "три пъти по-лесно“, отколкото беше. Неговата част проведе няколко важни операции, включително удари през март срещу Silicon El, производител на микрочипове за руски балистични ракети. Военният коментира:
"Войната не е рай за Украйна, но за Русия нещата вървят много по-зле и ще станат още по-трудни“.
Той прогнозира криза в руската противовъздушна отбрана до есента. Дотогава производството на балистика в Украйна трябва да бъде в разгара си, което предизвиква страх и смут дълбоко в сърцевината на Русия.
Въпреки военните успехи, вътрешните последици от войната стават все по-осезаеми. Украинската инфраструктура е обект на редовни удари, а енергийната система остава уязвима. Масираните атаки с дронове и ракети продължават да засягат големите градове, включително Киев.
Икономиката се държи на повърхността благодарение на международната помощ и развитието на отбранителния сектор, но загубите на работна сила са значителни. Общото намаляване на населението в трудоспособна възраст оказва съществено влияние върху темповете на възстановяване.
Най-критично остава състоянието на енергетиката. Представители на гражданския сектор и съветници на правителството подчертават, че именно енергийната стабилност, а не само ситуацията на фронта, ще определя устойчивостта на страната през следващите години.
А на бас, че освен че няма да победи Русия
Няма да се справи и с корупцията - че за кво им е на Урсулите ОкраИна без златните кенефЕ?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Що не ме поканиш в твоя ресторант на вечеря. Ще се запознаем, ще си побъбрим. Самотно ми е вечер.
18 Точен сте с факти и цифри
До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":раша дава 35- 40 хиляди убити на месец, около 500 хиляди годишно. За 4 години = 2 милиона а още 4 месеца много над 2 милиона. Един комедиен актьор направи раша за смях пред цял свят ,изби 15 процента от мъжкото трудоспособно население на раша според данните от самата раша а и жуже путя го направи пожизнен президент а преди 2 години тръгна да сменя " нацисткия режим в Киев". Поклон световен лидер Зеленски.
До коментар #12 от "Русия се превръща в тестова площадка":Ще ти припомня само малка част от оръжията-чудо на киевската хунта: патриотите, хаймарсите, леопардите, ейбрамсите, сторм шадоусите, таурусите, джавелините, гаубиците 777, ф16ките, миражите, дроновете с изкуствен интелект, дългите нептуни, фламинготата, брадлита, байрактарите, израелските лазери... на първо време за тези се сещам, но съм сигурен, че има поне още толкова.
До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":Тази вечер по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов който е завършил военната академия в Москва "Фрунзе" заяви - "През тази 2026 година русия не успя да има никакви териториални придобивки ,напротив Украйна си върна свои територии. Русия вече дава чудовищни жертви - 35-40 хиляди на месец. Не комбинирано убити и ранени а само убити. Мои колеги от военната академия в Русия всеки месец ми предоставят точни данни. Украйна избива руските военнослужещи жестоко и безмилостно. Човешкия живот няма цена ,но в Русия явно не струва нищо."
24 Българка
До коментар #24 от "Българка":Също каза,че концлагера Украйна още 3 години ще е със затворени граници.
29 сметах, сметах
До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":2 милиона загинали ватника бяха преди три години, сега трябваше вече да са 10 милиона, а ти още повтаряш 2 милиона!
До коментар #24 от "Българка":тогава севернокорейците и руснаците. Да вземат да се гръмнат.:)
До коментар #29 от "сметах, сметах":Казват англо 600 000 убити руснаци. Не твоите милиони.
44 Всяко изречение от статията е
-"Русия, въпреки постоянния натиск на фронта, не постига обявените цели в Донбас в планираните срокове."- без да споменават какви са тия "срокове":)
- ""Войната не е рай за Украйна, но за Русия нещата вървят много по-зле"- който не вярва да ходи сам да сравни, нали?:)
-"Значителна част от тези системи Украйна произвежда самостоятелно" - а дори и украинските надписи по ракети и дронове не поставя сама.
-" Според техните оценки загубите на руските войски остават високи, а темповете на възстановяване на личния състав – недостатъчни за компенсиране." - за разлика от украинските?:):)
-" Освен да победи Русия, Украйна трябва да се бори с корупцията и да изгради демокрация" - като не е демокрация в Украйна, какво защитават евро-миротворците там?:) Европейските и ценности ли?:):):)
49 Отстрани
За 4 години цялото НАТО и цяла Европа клекнаха, а след още 2-3 години направо ще изчезнат в сегашния си вид.
Руският валяк си върви бавно и безпощадно и няма сила която да го спре.
Колкото по-дълго върви този процес толкова по-чиста територия оставя след себе си и толкова по-малко съпротивление ще има насреща му.
Това ще гарантира за Русия спокойни следващи 80 години.
52-годишната режисьорка е пътувала до Южна Осетия с екип, за да работи по филма „По пътя към истината и справедливостта" за войната срещу Украйна.
На 21 май, по време на разходка, тя пада от висящ мост в река Голяма Лиахви. Инцидентът се случва ден след представянето на филма ѝ.
Спасителни екипи издирват Титс три дни, преди да намерят тялото ѝ на 35 километра от мястото, където е паднала.
53 кажете бе козляците
Разследват се всички детски градини и начални училища .
Има 76 задържани до сега .
Това ли са ви идеалите за светло бъдеще ?!
55 Явор
До коментар #47 от "матю хари":Руснаците трябва да разрушат Лвов и конфликта ще приключи. Ще е като урок за мерсклиите да воюват с Русия. Ще бъде чудесно из Лондон да се разхождат руски ботуши и тук там Т90. Злото на света ще си е отишло.
60 Владимир Путин, президент
Руските танкисти нахлуха с Парадни униформи предвкусвайки Парад в Киев, в крайна сметка се стигна да разменят пленините танкисти за картофи, до без парад и в Киев и в Москва ☝️
62 Точно обратното.
До коментар #49 от "Отстрани":Дългата война и най-вредна за Русия. Дори може да бъде фатала за нея.
66 Ейде де
До коментар #53 от "кажете бе козляците":Разликата между Франция и руzия е, че във Франция тези престъпления излизат наяве, разследват се и се осъждат.
68 Генерал от НАТО
всяка сутрин когато се събудите благодарете на Владимир Путин че човека е така умерен, спокоен и не се подава на емоции или провокации.
70 ха ха ха ...
До коментар #66 от "Ейде де":Какъвто вожда - такива и индианците ...
72 Отец Дионисий, светец
До коментар #62 от "Точно обратното.":"....Дългата война може да бъде фатална за Русия..."
Господ те благослови за обективния коментар и настъпващия края на Русия. Кому е нужен Свят с Русия ? Амин ☝️
73 ТРЪМП:
До коментар #34 от "Доналд Тръмп офишъл":„Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. "
76 Фактолог
До коментар #58 от "жик так":НАТО нищо не може да прати щото няма въздух.
Швабите от една година се опитват да разположат една бригада от 5000 души в Естония, но едва осигуриха финансиране , а после едва екипираха бригадата. Още няма пълна численост . До тук едва 2500 души са разположили там . НАТО е въздух под налягане, който вече издиша от всички пробойни.
78 козляците яко си апят зад ни ци те
До коментар #75 от "И на децата стана ясно":Ще стигнат и до Одеса и до Киев .Руснака бърза бавно но славно.Търпение му е майката.
80 Дако
До коментар #71 от "Мишо пyйката":Потника два дена без дрога и пиши го бегал .
82 0001
До коментар #77 от "ото фон бисмарк":Може, може..Баба Меца не е във форма в момента 😂
84 Висящият от колесник
До коментар #10 от "Сатана Z":В Радата забелязаха съобщения за подготовка на контролирани от Украйна градове за кръгова отбрана на фона на пропаганда за успехите на ВСУ
Депутатът Бужански се пита - защо сега има толкова много новини за подготовка на тилови градове и цели региони за „кръгова отбрана", ако властите твърдят, че украинската армия „е успяла да спре руското настъпление и освобождава стотици километри територия".
„Възниква въпросът защо в такъв случай тези градове и области не са били подготвяни за кръгова отбрана през всички тези години, когато беше по-лошо, и са започнали да се подготвят сега?" — пише Бужански.
копаят ровове, бодлива тел и бетонни заграждения , пълно е със снимки и видео материали от Одеса
85 козляците са утайката на Българското
Само прайдове са им в главата и едни натопорчени у... ве ..
87 Никой
Поредната елементарна пропаганда
88 козляците са утайката на Българското
До коментар #86 от "Така е":общество .
Ти сигурен ли си че съм безказармен бе льох ман ?!!
89 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #69 от "Квадрат13":"..до последния украинец и до последния руснак..."
Няма да е до последния украинец !!!
Украинците воюват с технологии, разузнаване, спътници, дронове, роботи. Руснаците с Магаре и Пcyвня. Русия загуби инициативата, настъплението, в момента е в глуха отбрана.
Най-добрия за нея изход го пропусна 2022г и 2025г ког
90 Висящият от колесник
До коментар #12 от "Русия се превръща в тестова площадка":УДАРИТЕ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ РУСИЯ ДА ИЗПОЛЗВА ОРЪЖИЕ, КОЕТО НЯМА ДА ОСТАВИ СЛЕДИ ОТ НИКОГО, ЗАЯВИ ВОЛОДИН
91 ха ха ха ...
До коментар #89 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Поредния смешник за тая вечер ....
92 А какво да кажем тогава за
До коментар #80 от "Дако":Медведев , Захарова, Соловьов и много други. Максимум 1 час без дрога 😄😉
95 Фактите НЕ лъжат
" Със този темп на Фронта,..ще завземем Донбас след...33 год! "
За... Киев, Дамаск и Лиса бон,.. изобщо не спомена..
Ааааахахаха
96 Дако
До коментар #92 от "А какво да кажем тогава за":А доказателства някакви ??
98 жик так
До коментар #95 от "Фактите НЕ лъжат":Когато - тогава ! Тебе кво те бара ?! Може и 100 години ...
99 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #91 от "ха ха ха ...":Смешника си пие биричката на дивана и Го мести. Твоите узкоглази братчеди мрат зa тоя дето дyxa☝️
100 зелено
До коментар #18 от "Точен сте с факти и цифри":Русофобията - това е психическо разстройство, породено от слабоумие и добро заплащане.
101 Само питам
До коментар #97 от "Ачо":От фронта ли пишеш бе паун ?
Куршуми свистят край ушите ти и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш ??!!
102 ха ха ха ...
До коментар #99 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Поредния диванен бойчага ...Дано съм жив да видя как ви мобилизират и как квичите ...
103 Руснак без крак
До коментар #82 от "0001":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
104 нема проблем
До коментар #103 от "Руснак без крак":Може и един у ей да изядеш. Все ни е тая за козляците
105 Молния!
" Интернета трябва да се пуска единствено и само по..ЗАСЛУГИ ( към Фюрера ПЕ дал и фашистката секта в кремля)!
И то на...ПОРЦИИ?!?
Каквито и да означава това...
Ха-ха-ха
106 Гресирана ватенка
До коментар #101 от "Само питам":Много питаш и забравяш за греста 😁
109 гръм да те удари
До коментар #105 от "Молния!":Ти от село излизал ли си бе ов ч и ?! Бас държа че в Московското метро е десет поти по чисто и сто пъти по красиво отколкото у вас .
112 Само питам
До коментар #106 от "Гресирана ватенка":Един такаламит грес малко ли ти е дето ти напълних ауспуха ?!!
113 Верно е бе Цар Вул
До коментар #111 от "Верно ли бре":Кой не скача е червен ....сега ще ми ядете червения банан ..
115 ООрана държава
119 Квадрат 13
До коментар #89 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Ако говорим за технологии , ако на Путин му писне, слънцето може да изгрее от запад. Не казвам обаче, че това е добра идея.
121 Град Козлодуй
До коментар #112 от "Само питам":Искаш ли да ми по духаш малко?
122 ХА ХА
До коментар #110 от "Лопай У.. ЙОТ,..Е.. Балник":Лапуркай бре кюстендилски тръбар ,кво ми пелтечиш козяшка мррр.шоо !
123 Дон Корлеоне
124 Град Козлодуй
До коментар #120 от "Дреме ти на..Путин..ката":Я.М.Х. бе пед.далл кво ми се обясняваш!
125 Българин
До коментар #1 от "Сатана Z":Това се отнася и за руснаците,даже на тях ще им трябват повече.
127 Пиночет
До коментар #123 от "Дон Корлеоне":А ти пускаш ли отново в г3аа ?
128 Тоа па
До коментар #119 от "Квадрат 13":Нъл пиздоглазия Педофил и фамозен ПЕ.. дал, избега само по прашки, кату деревянска шлю ХА от некаков готвач, ма Чле носось
Ааааахахаха
131 Що пък 2-3 години ?
До коментар #1 от "Сатана Z":Не е ли за 5-6 години или за постоянно?
132 Гресиран козяк
До коментар #106 от "Гресирана ватенка":Колко пъти ти повтарях , пръста ☝️с койти си бъркаш отзад да не го лап паш 😬!!
133 Възраждане
До коментар #123 от "Дон Корлеоне":Само на Цаливащите КУ.. РАна Пи ДЕРИ и то за...Курбан Байрама!
)))
134 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #128 от "Тоа па":Лап Пай У Йотт ,ПизДославе и гъллтай силикона ☝️!
136 Тачо Пармака
До коментар #133 от "Възраждане":А лично ти Кюстендилски Пед Далл мой ми лап паш Куу. Роо за извара,сиренье ,аромат и всичко друго което се сетиш .
137 А България ще дава по 2 млрд еврЗеления
Да, веднъж влязоха украинците в Курска област, но какво би станало ако съвсем случайно влязат по навътре в Русия? Не би ли използвал тогава Путин тактически ядрени глави с ограничено действие?
Дори и да се срине икономиката на Русия изцяло и се обяви примирие - благодарение на запасите си от нефт, газ, злато и диаманти Русия ще се възстанови, но и Европа ще е срината финансово, а тя няма да се възстанови толкова лесно, защото няма такива природни ресурси
В заключение - какъв е смисъла заради един Донбас няколко десетки кв.км Европа и Украйна да воюва още 3-5 или повече години, да фалира цяла Европа, да загинат още няколко десетки милиона човека и от двете страни и всичко в Украйна като сгради да е напълно съсипано - защо?
А България ще дава по 2 млрд евро всяка година ли?
Ако ЕС каже на Зеленски да предаде Донбас и да сключи мир или му спира помощта мир ще има за една седмица и европейците ще се оттърват от това финансово бреме и Украйна няма да дава жертви и Русия няма да дава
138 Мисля, че Зеленски
139 Молния!
Вече се контролира от дроновете на ЗСУ!
Педофила го очаква съдбата на..АД олф
140 Пиночет
До коментар #123 от "Дон Корлеоне":Кай честно ,хасковски каунь,местните чингенета от Орфея в Хасково ръъгат ли те яко в га,zyндера
141 ЕВРЕИНА КАБЗОН
Удари НОВИЯТ ЩАБ НА
ЧЕРНОМОРСКИЯ ФЛОТ
НА РУСИЯ
В СЕВАСТОПОЛ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗА Какво им е ЩАБ
На
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
При положение че то ФЛОТ
Май не остана .
РА РА РА
142 Кот или кит?
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Да му гласуваме още 90 миарда?
143 Изчаква
До коментар #5 от "Вацев":да отвори Ормуз..
144 ПУСКА САМО
До коментар #123 от "Дон Корлеоне":За заслуги .
И на Порции.
Оня Дугин Издухания
Даже предлага
Русия да бъде Като Северна Корея.
Свободна .
Хахахахаха хахахахаха
145 Гресиран козяк
До коментар #121 от "Град Козлодуй":Ако няма кой да те ръга у умирисания ,буташ пръста ☝️ в греста и после ръгаш якоо в га,zyндера си докато се припотиш 😬!
