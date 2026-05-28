Никола Цолов: Почувствах се предаден, но не могат да ни спрат

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов сподели своите емоции след състезателния уикенд в Канада, като заяви, че се прибира с "много смесени чувства".

В ексклузивно видео интервю за предаването „Българският лъв“ по DIEMA SPORT 3, младият талант подчерта, че въпреки отличното темпо и подготовка, резултатите са били повлияни от фактори извън неговия контрол.

На два пъти през уикенда той беше наказан с по 10 секунди, като и в двата случая решенията бяха изключително спорни.

"Тренировката и квалификацията започнаха много добре. Бяхме един от най-бързите и остана така за целия уикенд реално. В състезанията имахме трудности, които бяха изцяло извън нашия контрол," каза Цолов.

Въпреки това, той изрази дълбоко разочарование от развитието на състезанията и санкциите.

"Почувствах се много предаден от всичко това, което се получи и това, което стана през този уикенд. За жалост, решения, които аз, отборът и хората около мен смятаме, че не бяха въобще правилните решения. Ние никога не се предадохме, бяхме силни, бяхме най-бързите на пистата.“

„Водих в неделя по време на основното състезание, удари ме друг пилот, който не взе наказание поради някаква причина. Но се надявам, че това се случва и се надявам, да е за последен път, в който има нещо такова или такъв подобен случай.“

Въпреки трудностите и инцидентите, Никола Цолов остава силно мотивиран за предстоящите стартове.

"За мен най-важното е, че аз оставам мотивиран. Оставам пилота, който работи най-усилено от всички, пилота, който ще се завърне отново силно в следващите състезания. Надявам се да запазим темпото за целия сезон, защото наистина бяхме... Не мога да ни спрат, ако продължим с такава скорост," категоричен е българският пилот.

Следва една от любимите писти на Никола – Монако, което със сигурност предвещава страхотен уикенд във Формула 2.