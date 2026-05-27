Божанов: Ако Радев започне да ни откъсва от сърцето на Европа, ще реагираме светкавично

Не Украйна започна войната, а Русия, и не Украйна и Европа отказват преговори, както казва Румен Радев, но Русия иска капитулация. Радев още от началото на войната говори на един определен тип избиратели по един и същи начин, въпреки че вече не сме в предизборна кампания, каза в интервю за Дарик радио съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Той допусна, че на закритите срещи с чуждестранните партньори, както и на настоящата с френския президент Еманюел Макрон, българският премиер говори по-умерено.

Божанов обори и тезата за българския интерес в интерпретацията на Радев, като даде пример с подписаното от служебното правителство на Андрей Гюров споразумение с Украйна, което предвижда и обмяна на опит в производството на военни дронове - а в тази област, по думите му, Украйна е преди всички, преди САЩ, Русия, Иран и пр. И тъкмо такова едно производство е защита на българския, а не на украинския интерес, подчерта съпредседателят на “Да, България”.

“Ако не само на ниво заявка, символи, неходене на международни срещи, а премиерът започне и реално да действа по откъсване на България от сърцето на Европа и срещу българския национален интерес, реакцията на “Демократична България” ще бъде светкавична и остра”, категоричен е Божидар Божанов.