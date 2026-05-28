Кметът на Кърджали след разпита: Не съм престъпник и не се крия

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано бе отведен за разпит. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч. същия ден“, каза той.
Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.
Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи.
След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.
По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали. Кметът на Кърджали е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза и вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.
1 Кьовеши
Коментиран от #13
14:07 28.05.2026
2 Смър на турската напаст
14:07 28.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
14:08 28.05.2026
4 Сила
14:08 28.05.2026
5 Даа
14:08 28.05.2026
6 Ха сега де
14:08 28.05.2026
7 очевидец
"Какистокрация е политически термин, който означава управление на най-лошите, най-некомпетентните или най-неморалните граждани."
Коментиран от #10, #12
14:09 28.05.2026
8 Жандармерията
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Може ги облеем с водна струя.
14:09 28.05.2026
9 Овчар
10 тоест на
До коментар #7 от "очевидец":турските ни гости които забравят, че е трябвало да напуснат още през 1878 година
14:13 28.05.2026
14:13 28.05.2026
12 Ахааа
До коментар #7 от "очевидец":Наистина последните 15- 16 години на власт бяха най- неморалната и престъпна част от обществото! Дано вече никога не се връща модела Пеевски- Борисов!
14:16 28.05.2026
13 Потресаващо!
До коментар #1 от "Кьовеши":Толкова е нагъл този кмет, че няма мярка. Крадец от класа, протеже на крадливото парче Угоен ПееФ. Съвсем скоро и двамата ще дават интервюта от затвора.
14:17 28.05.2026
14 Започна се виенето
Клакьорите няма да ти помогнат! Пътник си и не само ти.
Уялата ДПС шайка от бивши и настоящи горчиво ще съзалявате за лакомичта си.
Коментиран от #18
14:22 28.05.2026
15 ШЕФА
16 Утоти
17 Гост
ВсичкИ сте замесени в СХЕМИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ!
14:27 28.05.2026
18 Сила
До коментар #14 от "Започна се виенето":Виктор Димчев ( провинциалния несретник , който каза в сутрешния блок на Жорко Влюбенов цитирам ..."Пеевски е хубав мъж ...?!?!?!!!" ...та Викторчо вече е на амбразурата в защита на Маймун !!!!
То заради един пари по финансирането на един негов проект , ама иначе нищо лично !!!
14:31 28.05.2026
