Кметът на Кърджали след разпита: Не съм престъпник и не се крия

28 Май, 2026 14:05 1 096 23

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано бе отведен за разпит. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч. същия ден“, каза той.

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.

Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи.

След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.

По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали. Кметът на Кърджали е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза и вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кьовеши

    17 0 Отговор
    Тва злоупотреба с европейски средства ли е?

    Коментиран от #13

    14:07 28.05.2026

  • 2 Смър на турската напаст

    18 3 Отговор
    цялото ДПС заедно с гласоподавателите в Анаадола или под ножа. Утре е 29.05 Перфектна дата за една ГОЛЯМА ЕКСКУРЗИЯ

    14:07 28.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 11 Отговор
    Циркове за раята

    Коментиран от #8

    14:08 28.05.2026

  • 4 Сила

    11 1 Отговор
    Само като се напия и надрусан псувам и заплашвам Демерджиев ....но когато изтрезнея и ме пусне белото ставам по нисък от тревата ( не от конопа а от райграса )

    14:08 28.05.2026

  • 5 Даа

    27 0 Отговор
    Ти ли не си престъпник???? Всеки свързан с Пеевски- Борисов е част от бандата за ограбване на държавата! Милиарди потънаха! Прокуратурата ви закриляше! Идва краят на голямото ненаказано крадене!!!

    14:08 28.05.2026

  • 6 Ха сега де

    16 1 Отговор
    Съвсем се объркахме! Според един депутат е жертва, според собствените му изяви е свидетел, а на мнозинството се иска да докажат, че е престъпник.

    14:08 28.05.2026

  • 7 очевидец

    7 1 Отговор
    Made in Bulgaria: Какистокрация
    "Какистокрация е политически термин, който означава управление на най-лошите, най-некомпетентните или най-неморалните граждани."

    Коментиран от #10, #12

    14:09 28.05.2026

  • 8 Жандармерията

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Може ги облеем с водна струя.

    14:09 28.05.2026

  • 9 Овчар

    12 0 Отговор
    Кмета на Кърджали е алчна мърша..., дори и децата го знаят вече..

    14:12 28.05.2026

  • 10 тоест на

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "очевидец":

    турските ни гости които забравят, че е трябвало да напуснат още през 1878 година

    14:13 28.05.2026

  • 11 веждю радишев

    9 0 Отговор
    пингвина ог Готъм изгоре ,този е пътник ,отвън са го чакали байрям байрям ,мухарем мухарем ,чакат се да пристигнат и дюран дюран

    14:13 28.05.2026

  • 12 Ахааа

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "очевидец":

    Наистина последните 15- 16 години на власт бяха най- неморалната и престъпна част от обществото! Дано вече никога не се връща модела Пеевски- Борисов!

    14:16 28.05.2026

  • 13 Потресаващо!

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кьовеши":

    Толкова е нагъл този кмет, че няма мярка. Крадец от класа, протеже на крадливото парче Угоен ПееФ. Съвсем скоро и двамата ще дават интервюта от затвора.

    14:17 28.05.2026

  • 14 Започна се виенето

    11 0 Отговор
    Престъпник си 100%.
    Клакьорите няма да ти помогнат! Пътник си и не само ти.
    Уялата ДПС шайка от бивши и настоящи горчиво ще съзалявате за лакомичта си.

    Коментиран от #18

    14:22 28.05.2026

  • 15 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Престъпник си и няма къде да се скриеш,и това е само началото на разпада на ОПГ ДПС и ГРОБ.

    14:22 28.05.2026

  • 16 Утоти

    3 5 Отговор
    Това е стилът на дамаджаната

    14:26 28.05.2026

  • 17 Гост

    5 1 Отговор
    След като си невинен и не криеш нищо,защо цялата клика около теб ОРЕВА ДУНЯТА?!
    ВсичкИ сте замесени в СХЕМИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ!

    14:27 28.05.2026

  • 18 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Започна се виенето":

    Виктор Димчев ( провинциалния несретник , който каза в сутрешния блок на Жорко Влюбенов цитирам ..."Пеевски е хубав мъж ...?!?!?!!!" ...та Викторчо вече е на амбразурата в защита на Маймун !!!!
    То заради един пари по финансирането на един негов проект , ама иначе нищо лично !!!

    14:31 28.05.2026

  • 19 Митко

    3 0 Отговор
    друг определя какъв си.така че не тичай преди вятъра.

    14:33 28.05.2026

  • 20 Аман

    0 0 Отговор
    Да не се изложиме пред чужденците.

    14:42 28.05.2026

  • 21 Отчитане на дейност някаква

    2 0 Отговор
    Да бяха извикали на разпит предният кмет на Кърджали, Хасанчо. Той има мноооого повече да обяснява. Тоя новият жален, той не е толкова отдавна на власт, че да се набъркал в чак такива големи далавери. Или да поразпитат кметьовете на Бургас, Несебър, Поморие, Слънчев бряг, Банкя. Най-малкото примерно за укро "чудото" на Варна, там тия гоуеми не баш законни комплекси, бай Коцев не трябваше да излиза от прокуратурата. Вместо това, те подпукали Еролчо, а кърджалийци са в пъти по-доволни от него, отколкото от предния. При предния нищо не се случваше. Само никнеха нови блокове като гъби. Ни паркове се поддържаха, ни улици, нищо бе нищо.

    14:44 28.05.2026

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАКА И ТАКА СТЕ ГИ ПОЧНАЛИ ТЕЗИ ДОСТА ЛАКОМИ МЪЖЕ ,ДА КАЖЕ НЕЩО И КЪЩИТЕ ЗА ГОСТИ ?! КОЛКО ДЕПЕСАРИ СЕ ОБЛАЖИХА С " КЪЩИЧКИ " И НИКОЙ НЕ ВЪРНА НИЩИЧКО.🐑🐷🐖🤫🤷‍♀️🤔😠

    14:49 28.05.2026

  • 23 ккк

    1 1 Отговор
    като не си престъпник и не се криеш защо мммършляците вкупом излязоха да те защитават, инак кротко и тихо отиваш разпитват те и се връщаш ако си чист , ама на тези постове хора от Дпс-то чисти няма

    14:53 28.05.2026

