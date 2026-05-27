Иран: Споразумението със САЩ ще възстанови корабоплаването през Ормузкия проток и ще сложи край на морската блокада

27 Май, 2026 17:01

Двете страни си размениха ракетни удари и атаки с дронове, които нарушиха корабоплаването в Персийския залив и доведоха до военна намеса от страна на САЩ, пораждайки опасения от по-широк регионален конфликт

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската държавна телевизия съобщи, че Техеран е получил проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство със САЩ за прекратяване на конфликта между двете страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съгласно рамката Иран ще възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата от преди войната в рамките на един месец, докато САЩ ще изтеглят военните си сили от района около Иран и ще вдигнат морската блокада.

Държавната телевизия съобщи, че рамката, която изключва военни кораби и предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман, все още не е финализирана и че Техеран няма да предприеме никакви стъпки без "осезаема проверка".

Тя добави, че ако окончателно споразумение бъде постигнато в рамките на 60 дни, то би могло да бъде одобрено като правно обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Появата на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран произтича от непреки преговори, започнати след войната, която започна през февруари, като Пакистан играе централна посредническа роля между Техеран и Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Войната избухна след рязко ескалиране на напрежението между Иран и Израел по-рано тази година. Двете страни си размениха ракетни удари и атаки с дронове, които нарушиха корабоплаването в Персийския залив и доведоха до военна намеса от страна на САЩ, пораждайки опасения от по-широк регионален конфликт, припомня Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 22 Отговор
    Давате урана
    И всичко приключва

    Коментиран от #4

    17:02 27.05.2026

  • 2 НЕ БЪРЗАЙТЕ

    27 4 Отговор
    НА АМЕРИКАНЕЦ И ЕВРЕИН НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА.ПАК ДА ВИ ИЗНЕНАДАТ .

    17:03 27.05.2026

  • 3 Българин

    2 21 Отговор
    Какво споразумение?!? Тръмп трябва да удари с атома и реши иранският проблем!

    17:04 27.05.2026

  • 4 Даваме ти

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    рязаната кожена карабина.

    Коментиран от #8

    17:04 27.05.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 12 Отговор
    Дават урана аятоласите
    Иначе пращам Биби
    Да ги вразумява

    17:14 27.05.2026

  • 6 незнайко

    8 4 Отговор
    Значи да очакваме цените на горивата да намалеят ДВА ПЪТИ спрямо сегашните ! А дано, ама надали казва народа и продължава да вярва на ГОСПОД !

    Коментиран от #7

    17:19 27.05.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "незнайко":

    Горивата растат
    Задръстванията по пътищата
    Също растат
    Особенно през лятото

    17:26 27.05.2026

  • 8 Антикомуне

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даваме ти":

    Тръмп е на 80 години. И да му дадат кожната карабина, няма да знае какво да прави с нея. Смееш се на Байдън, но той е същия пътник. Минава за 3ти път пълни изследвания в рамките на година..... Може да му е за последно....

    17:30 27.05.2026

  • 9 Биби

    2 4 Отговор
    А така. Ще слушате да няма бой по чуторите и да се налага пак да търсите нов аятолах.

    17:31 27.05.2026

