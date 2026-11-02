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Георги Даскалов: Буденето на населението

Георги Даскалов: Буденето на населението

2 Ноември, 2026 13:00 1 015 13

  • георги даскалов-
  • народни будители-
  • зденка тодорова-
  • българи-
  • западните покрайнини

Днешните патриоти зоват да мразим, докато Зденка учеше българите да обичат

Георги Даскалов: Буденето на населението - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Към края на века при мен в редакцията на „Демокрация“ често идваше Зденка Тодорова. Зденка е българка от Цариброд, книжовничка и от семейство на книжовници. Югославия се разпадаше, българите от Босилеградско и Царибродско вярваха, че идат по-добри времена след почти век зверско посръбчване.

И възлагаха надежди на СДС, както и „вътрешните българи“. И тези надежди бяха излъгани. Но не искам да задълбавам в тая тема. Друг път.

Зденка говореше хубав български език, с това характерно за западните краища удебеляване на Л-то, което по-късно беше възпято от „Хиподил“ в „Скакауец“.

Като говореше за наш`те сънародници в Сърбия, Зденка викаше „насеуението“. Някак си не ѝ се обръщаше езикът да рече народ. И аз я поправях почти винаги.

Зденке, викам, ти си политик, народен будител, викай им „народ“, или поне „хората“. Сега като се замисля, била е права да им вика население. Поне за тукашните българи си е напълно подходящо.

Зденка е от последните български будители. От тези, дето им туряме портретите по стените и всяка година на 1 ноември им правим уважение. Къде парадоксално, къде -не, духът на България се е повече съхранил зад граница, отколкото тук.

(Но не и при новата емиграция, там вече властва тоталното отрицание)

Зденка е направила повече за България, отколкото всичките патрЕоти. Днешните патриоти зоват да мразим, докато Зденка учеше българите да обичат. България. И, понеже беше по едно време и председател на Хелзинския комитет, ако беше в България, щяха да я бият.

А може би не. Ние не си бием будителите. Просто ги игнорираме.

Празникът на будителите е сътворен по време на управлението на земеделците през 22-23-а година. Предложението е на министъра на просвещението в правителството на Александър Стамболийски - Стоян Омарчевски, който пък взел идеята от писмо на един обикновен селянин. Името на празника дал проф. Боян Пенев.

Няма да обяснявам кой е, ще стане много дълго.

Между другото, но не между другото, през мандата на Стоян Омарчевски като просветен министър, продължил има-няма две години, в България са открити над 1000 училища. В години след войни, репарации, бедност и терор.

Не искам да правя паралели с днешната действителност. Само да кажа, че истинска реформа би било, ако всички ученици в България почнат да учат едносменно, а не стават по ранни зори, когато чиновниците още спят или да се прибират по нощите, когато същите чиновници вече са ударили по две-три ракии.

Но да се върна към будителите.

Иде ми на акъла, че народ, който чества своите будители, косвено признава, че е бил заспал.

Гложди ме подозрението, че не се е събудил. И по-лошо – че не иска да го будят.

Честит празник.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво население

    9 1 Отговор
    Такава неграмотност даже и по турско не е имало.

    13:01 02.11.2026

  • 2 честен ционист

    5 23 Отговор
    Вчера ви беше последния шанс да пробутате тоя фалшив празник на будителите за национален празник. Вече 1 ноември ще бъде известен като деня, в който Радевисти наложиша тоталната диктатура.

    Коментиран от #5

    13:02 02.11.2026

  • 3 Историк

    9 7 Отговор
    Получаваш това,което заслужаваш. В деня на милите ни будители, смели, горди родолюбци, които са дали и живота си,за да я има европейска България преди 140 години, беше предадена от национални предатели, благодарение на заспалия дълбок сън българин. Дядо Вазов е написал преди 140 години "Стани ,стани,народе,от сън дълбок се събуди".Колко години сън трябват?

    Коментиран от #12

    13:04 02.11.2026

  • 4 баба дана

    15 1 Отговор
    А сегашните будители са расли на запад , и агитират народа колко е хубаво двама мъже или жени да са семейстово и имат дете !!

    13:05 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    5 2 Отговор
    Кой е този пърдел.?

    13:24 02.11.2026

  • 7 провинциалист

    11 1 Отговор
    "Днешните патриоти зоват да мразим" - каза усърдносрамещият се от произхода русофоб.

    13:26 02.11.2026

  • 8 Чума

    6 2 Отговор
    Глупости! Зденка бълваше яростна омраза срещу Русия от екрана на телевизия Смрад! И това ако е възпитание в обич!?

    13:36 02.11.2026

  • 9 Въпрос

    4 1 Отговор
    Не се честити празник с критики и черноглед тон, с прескачане от тема на тема.Какво общо с празника имат Западните покрайнини и двусменното обучение?

    13:40 02.11.2026

  • 10 Факт

    7 0 Отговор
    Днешните будители се зоват инфлуенсъри. Преслава, Азис, Николета, Златка, Фики, Мики, Кикирики.....

    13:49 02.11.2026

  • 11 всичко е заспало

    1 1 Отговор
    не се бойте нашето население няма събуждане!!!

    14:12 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БГ няма закон за чуждестранните агенти

    1 0 Отговор
    Тоя нормален ли е ? Какво глупости сте публикували?

    14:46 02.11.2026