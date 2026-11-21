Бившият началник на италианската полиция Джани Де Дженаро е открит мъртъв в дома си в Тоскана. Италиански медии, сред които „Република“ и „Кориере дела Сера“, както и агенция АНСА, съобщават, че 78-годишният Де Дженаро се е самоубил. Близките му са подали сигнал, след като не са успели да се свържат с него.

Смъртта му е потвърдена от италианското правителство. Държавният секретар Алфредо Мантовано заяви, че е „дълбоко шокиран от трагичната смърт на служител“, чиито качества, чувство за дълг и отдаденост на институциите са будели „искрено възхищение“.

Името му е свързано с ново разследване за атентата в Палермо

Новината идва по-малко от седмица след като прокурори от Сицилия споменаха Де Дженаро във връзка с разследване на предполагаеми опити за възпрепятстване на делото за атентата на улица „Д’Амелио“ в Палермо през 1992 г.

При нападението загиват магистратът Паоло Борселино, известен с борбата си срещу мафията, и петима служители от охраната му. Прокуратурата е поискала Де Дженаро да бъде поставен под домашен арест. Той е отричал да е извършил нарушение, а съдът все още не се е произнесъл окончателно по обвиненията.

В публикации на италиански медии се посочва, че решението по искането за домашен арест е трябвало да бъде разгледано от съда в началото на декември. Няма данни за постановена присъда или за установена вина на Де Дженаро.

Кариера начело на полицията и службите

Де Дженаро оглавява италианската полиция от 2000 до 2007 г. Той е сред ключовите фигури в борбата на Италия срещу организираната престъпност и работи в тясно сътрудничество с Джовани Фалконе по знакови разследвания срещу сицилианската мафия.

Де Дженаро съдейства и за екстрадирането от Бразилия на Томазо Бушета, който по-късно става свидетел на прокуратурата. Той ръководи Дирекцията за разследване на мафията, а след това и отдела за координация на разузнаването в Италия.

Кариерата му е белязана и от спорове. Като началник на полицията той ръководи операцията по сигурността по време на срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г., белязана от тежки сблъсъци между полицията и антиглобалистки организации. Де Дженаро отхвърля обвиненията в нарушения и впоследствие е оправдан по дело, свързано с тези събития.

През 2013 г. той застава начело на държавната космическа и отбранителна група „Финмеканика“, преименувана по-късно на „Леонардо“. Остава на поста до 2020 г.

Източници: bta.bg, ansa.it, marketscreener.com