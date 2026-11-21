Украйна силно желае да се присъедини към НАТО, потвърди президентът Володимир Зеленски. По думите му членството в Алианса е една от „най-очевидните“ гаранции за сигурността на страната.

Изявлението идва на фона на подновените дискусии за бъдещето на Украйна и възможните гаранции за сигурност в рамките на преговорите за прекратяване на руската инвазия, която продължава близо пет години.

Обсъждат гаранции по модела на член 5

Въпросът за интеграцията на Украйна в НАТО отново излезе на преден план след среща в Берлин между Киев, европейски съюзници и американски представители. Американският пратеник Джаред Къшнър намекна, че САЩ може да са готови да предоставят на Украйна гаранция за сигурност, подобна на предвидената в член 5 от Северноатлантическия договор.

Член 5 предвижда, че въоръжено нападение срещу една или повече държави от НАТО се разглежда като нападение срещу всички членове на Алианса. За Украйна подобна формула би имала значение като алтернатива или преходен механизъм, докато бъде решен въпросът за пълноправното членство.

Френският президент Еманюел Макрон, който също участва в срещата в Берлин, призова дебатът за присъединяването на Украйна към НАТО да бъде възобновен. От Елисейския дворец заявиха, че предоставянето на защита от типа на член 5 де факто би означавало включване на Украйна в Атлантическия алианс.

Зеленски критикува срещата на Путин с Китай и САЩ

Украинският президент коментира и тристранната среща на върха между Китай, Русия и САЩ. Зеленски я определи като „много неуспешна“ за руския президент Владимир Путин.

Според Зеленски Путин не е успял да възпроизведе Ялтенската конференция от 1945 г., на която е обсъдена съдбата на Европа след Втората световна война. С това украинският президент отхвърли идеята бъдещето на Европа и на Украйна да бъде решавано без участието на самата Украйна и на европейските държави.

Така въпросът за украинското членство в НАТО остава свързан както с дългосрочната сигурност на страната, така и с дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Към момента обсъжданията за гаранции по модела на член 5 не означават решение за присъединяване на Украйна към Алианса.

Източници: bta.bg