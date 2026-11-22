Русия отново настоява Украйна да остане извън НАТО и западни войски да не бъдат разполагани на нейна територия. Москва използва американското предложение за обсъждане на бъдещата европейска сигурност, за да върне на масата исканията, отправени към САЩ и Алианса в края на 2021 г., съобщава Associated Press.

Руският президент Владимир Путин е обсъдил темата със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, по време на срещата им в Москва на 12 ноември. Съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков е заявил, че руският лидер е припомнил предложенията от 2021 г. и че Москва възнамерява да ги допълни с нови изисквания.

Какво поиска Москва през 2021 г.

През декември 2021 г., малко преди началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, Русия представи на САЩ и НАТО проекти на споразумения за сигурност. Сред основните искания бяха отказ от по-нататъшно разширяване на НАТО, включително приемането на Украйна и Грузия, както и забрана за разполагане на западни войски и въоръжение в Украйна и други бивши съветски републики.

Москва поиска също силите на Алианса в Централна и Източна Европа да бъдат върнати до позициите им от 1997 г. и да бъдат ограничени военните учения и патрулирането в близост до руските граници. Западът отхвърли тези предложения. По-късно Путин определи отказа да бъде взета предвид руската позиция като една от причините за нахлуването в Украйна.

Европа настоява първо за примирие

Европейските правителства се опасяват, че разговорите за нова система за сигурност могат да доведат до условия, които ще отслабят Украйна и ще създадат допълнителни рискове за европейските държави. Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас предупреди, че руските предложения не трябва да бъдат обсъждани преди постигането на примирие.

„Ако започнем да обсъждаме това, което Русия изисква по отношение на системата за сигурност, на практика ще попаднем в капаните, които тя ни залага“, заяви Кая Калас.

Позицията на европейската страна е, че първо трябва да бъде прекратена войната, а след това да се обсъждат по-широките въпроси за сигурността на континента. Германското правителство също заяви, че договорености по европейската сигурност няма да бъдат възможни, докато Русия продължава военните действия срещу Украйна.

Вашингтон предлага гаранции за Украйна

Американската страна заявява готовност да обсъжда гаранции за сигурността на Украйна, сходни с тези, които действат в НАТО. Джаред Къшнър е посочил, че Доналд Тръмп иска бъдещото споразумение да бъде постигнато с участието на Европа, а не да бъде наложено едностранно от САЩ.

Това поставя различни позиции в рамките на преговорите. Киев и европейските столици настояват за надеждни гаранции срещу ново руско нападение, докато Москва използва обсъждането на европейската сигурност, за да настоява за ограничения върху НАТО и западното военно присъствие в региона.

Според експерти, цитирани от Associated Press, Кремъл може да използва дипломатическия процес, за да търси отстъпки от Запада и да задълбочи различията между европейските държави. Русия същевременно запазва възможността да продължи войната, ако преговорите не доведат до резултат, приемлив за Москва.

Източници: focus-news.net, apnews.com