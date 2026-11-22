ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В целия кошмар на гнусното престъпление с груповото изнасилване и гавра има една особено гадна нишка:

Заради шума, който се е вдигал, е била извикана полиция. Патрул е дошъл, видял е момичето в безпомощно състояние, направил е забележка да се намали шума и си е тръгнал.

Да повторим:

Полицаите са констатирали 14-15-годишни деца в неадекватно състояние. Видели са момиче в безпомощно състояние сред група мъртво пияни и може би дрогирани момчета. Само са казали: "По-тихо там" и са си тръгнали.

Не мога да си представя какви трябва да са тези полицаи, които са призвани да ни защитават, но отминават пияни и неадекватни деца. Даже и да не бяха с униформи, как пък нищо не им трепна в душата, как не взеха мерки, как не изведоха децата...

От години пишем и говорим как правоохранителните органи неглижират огромна част от битовите престъпления. Как няма даже и функционално разбиране какво трябва да върши полицията и с какво да опазва хората. И колко лесно не обръщат внимание на сигнали и свидетелства за насилие, защото са "домашна история", защото "то е нищо, те да си се разберат", защото "какво е търсила там, сама си е виновна".

Мрачното и гнусно средновековие, което битува в главите на милиционери, прокурори и всички останали, на които уж им плащаме заплати, за да ни пазят, расте с всеки изминал ден. И престъпленията стават все повече и все по-гнусни.

Особено гадно е как определени политици, анализатори или самоназначили се говорители на "традиционни изконни ценности" сега се опитват да хвърлят вината за това престъпление върху "демокрацията".

На практика е точно обратното. Демокрацията е спазване на закони. Ако има такива. Преди 10 години беше предложена Стратегия за детето, една от малкото хубави идеи на ГЕРБ по онова време. В нея се казваше основно, че "Детето е човек", за ужас на много консерватори. И че всички служители на правоохранителните органи са длъжни веднага да изведат дете от среда, която може да представлява заплаха за него. Само при съмнение, трябва веднага детето да бъде изведено. За да се гарантира живота, здравето и психиката му. Независимо от наличие или липса на сигнали, независимо от всичко друго, само ако има съмнение, че здравето на дете е застрашено, детето трябва да бъде изведено. Веднага.

Но Стратегията и съпътстващите закони бяха провалени. И цели поколения нови милиционери свикнаха с идеите, че "тя си го е търсила", "родителите са виновни, че не са го възпитали", "не може някакви служби да извеждат дете без неговите родители".

Което води до неспособността да се анализира кризисна ситуация, да се взимат адекватни решения, да се спасява дете, пък после да се гледа кой как възпитава. И до подобни нови и тежки зверства.

А полицаите са можели да изведат момичето, или момичетата, и да ги спасят. Те са само на 15 години...

Увеличаването на наказанията за престъпниците няма да промени нищо, то е необходимо, но не достатъчно условие. Трябва да се работи по превенция, предпазване и запълване на празноти. На мястото на престъплението не е имало родители. Имало е полицаи. И те са можели да изведат децата. Но не са го направили.