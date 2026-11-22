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Парите в здравеопазването се увеличават, но не се инвестират в правилните сектори и това не води до промяна във функционирането на системата. Това заяви депутатът от „Демократична България“ д-р Александър Симидчиев пред Българското национално радио.

„Има леко изпреварващи инвестиции в някои сектори, но те са грешните сектори. Това е все едно да имаме кола и да наливаме бензина в мястото, което е за течност за чистачки“, каза Симидчиев.

Според него средствата за здравеопазване ще намалеят като дял от брутния вътрешен продукт – от 5,1% през тази година до 4,8% през 2029 г. Той посочи, че ръстът на ресурсите на Министерството на здравеопазването е 0,2% за следващата и по-следващата година.

Симидчиев определи тенденцията като несъответстваща на Националната здравна стратегия 2030, приета единодушно от Народното събрание през 2024 г. По думите му именно спадът на разходите като дял от БВП показва, че здравеопазването не е сред приоритетите на управлението.

„Парите могат да бъдат инвестирани правилно, но това изисква смелост и мнозинство. Мнозинството го има, но смелостта като че ли я няма“, заяви депутатът.

Москов: Проблемът е в структурата на системата

Бившият министър на здравеопазването и лидер на „Синя България“ д-р Петър Москов заяви, че спорът не трябва да се свежда само до размера на бюджета. Според него структурата на болничната помощ води до неефективно използване на публичния ресурс.

Москов посочи, че в България има 340 болници, много болнични легла на глава от населението и липсва достатъчно свързана лекарствена политика. Той заяви още, че една трета от страната представлява „здравна пустиня“, в която хората пътуват до 100 километра, за да стигнат до лекар или аптека.

Според Москов договори с Националната здравноосигурителна каса трябва да имат около 100 болници, а ресурсът да се концентрира там, където се предоставя качествена и навременна медицинска помощ.

„Парите трябва да следват качествената, навременна и непрекъсната здравна услуга, здравна помощ“, каза Москов.

Той съобщи, че „Синя България“ ще внесе на 23 ноември искане в прокуратурата за започване на наказателни действия срещу НЗОК. Като повод Москов посочи твърдяно неспазване на Националната здравна карта.

Недостигът на медицински сестри остава критичен

Симидчиев открои недостига на медицински сестри като един от най-сериозните проблеми пред системата. По думите му липсват около 17 000 специалисти, а в проекта за бюджет няма предвидена мярка, която да обърне тенденцията.

„Обучителният цикъл е 4 години и ако направим нещо днес, ще очакваме резултат след 4 години“, заяви депутатът.

Симидчиев каза, че „Демократична България“ няма да подкрепи бюджета за здравеопазване, тъй като според него той запазва съществуващото положение, вместо да променя начина, по който се финансират профилактиката, извънболничната помощ, кадрите и болничната дейност.