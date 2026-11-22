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Първата среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия е поставила реформата на ООН в дневния ред на трите най-влиятелни държави в Съвета за сигурност, заяви директорът на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет Джефри Сакс. Той определи разговорите между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин като историческо и „много положително“ събитие.

Тристранната среща се проведе на 19 ноември 2026 г. в китайския град Шънджън, в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Разговорите продължиха повече от час и бяха първите преки преговори между лидерите на трите държави в този формат.

В съвместната декларация трите страни заявиха, че ще работят за реформа на ООН, за намаляване на ядрените рискове и за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия. Документът предвижда още увеличаване на производството и доставките на рафинирани петролни продукти, както и обща позиция срещу това Международният наказателен съд да разширява юрисдикцията си по начин, който според лидерите води до злоупотреби.

„Това беше историческа среща на трите най-могъщи държави в света. Те се договориха по същество да възобновят контрола над ядрените оръжия и да реформират системата на ООН“, каза Сакс в интервю, публикувано от Singju Post. По думите му изявлението, че трите сили ще работят заедно по тези въпроси, е „изключително обнадеждаващо“.

Няма конкретен план за промени в ООН

Въпреки оценката на Сакс, договореностите остават на ниво общо намерение. Асошиейтед прес отбелязва, че декларацията не посочва какъв вид реформа на ООН се предвижда и в какъв срок трябва да бъде осъществена. В документа не са включени и конкретни решения за войните в Украйна и Иран.

Според Сакс участието на САЩ е особено важно, тъй като Вашингтон подписва общ текст за реформа на ООН заедно с Москва и Пекин. Той посочи, че организацията има нужда от по-широко представителство в Съвета за сигурност, включително за Африка, Латинска Америка и Индия, но предупреди, че промените няма да бъдат постигнати само чрез заседания и работни групи в Ню Йорк.

Американският президент Доналд Тръмп заяви преди срещата, че трите държави са в особена позиция да обсъдят намаляването на ядрените арсенали и риска от използването им. Путин определи САЩ, Китай и Русия като държави с обща отговорност за международния мир, а Си нарече разговорите положителни, конструктивни и резултатни.

Следващият тест може да бъде срещата на Г-20

Сакс заяви, че декларацията сама по себе си няма да промени международния ред, но може да легитимира пряк диалог между големите сили и да отвори път към разговори за ядрените оръжия и ролята на ООН. Като възможна следваща стъпка той посочи срещата на Г-20 във Флорида през декември, където според него към диалога трябва да бъде привлечена и Индия.

Източници: apnews.com, world-news-monitor.de, singjupost.com