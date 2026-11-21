Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Югоизточна Украйна и голяма част от Централна Украйна, включително Киев, са „несъмнено исторически руски земи“. Той обвини украинските власти, че насаждат „пещерна русофобия“, и определи преодоляването ѝ като една от основните задачи на Москва.

„Югоизтокът на Украйна и голяма част от Централна Украйна, включително Киев, са безусловно исконно руски земи“, каза Лавров в интервю за проекта „Нашето кръщение. Предстоятел“. По думите му там живеят хора, които са се кръстили „в една купел с нас“, а борбата с русофобията трябва да върви заедно с постигането на целите на руската „специална военна операция“.

Лавров представи украинската държавна политика като опит за насаждане на враждебност към Русия. Той използва израза „това пространство, което днес се нарича Украйна“, с което постави под въпрос самото политическо и историческо представяне на страната.

Твърдението е част от руската реторика за войната

В същото интервю руският външен министър заяви, че Русия няма да остави руснаците и рускоговорящите жители на Украйна и ще защитава техните език, култура и религия. Той определи понятието „руски свят“ като общност, която включва не само граждани на Русия, но и руски общности, носители на руския език и култура, както и хора, които се чувстват близки до руската история и изкуство.

Тези аргументи са сред основните тези, с които Москва обосновава действията си спрямо Украйна. Киев и западните държави отхвърлят руските исторически и териториални претенции.

Международният статут на териториите остава непроменен

Общото събрание на ООН прие през октомври 2022 г. резолюция, с която осъди опитите за промяна на границите на Украйна чрез сила и потвърди нейната териториална цялост в международно признатите граници. Документът беше подкрепен от 143 държави, пет гласуваха против, а 35 се въздържаха

Източници: news.ru, aif.ru